Неизгасена цигара е причинила големия горски пожар край Лимасол

Неизгасена цигара, която е била хвърлена по невнимание, е причинила големия горски пожар край Лимасол на 23 юли, при който загинаха двама души и беше опустошена площ от над 100 квадратни километра, сочи доклад на Американското звено за разследване на пожари и палежи, цитиран от изданието „Сайпръс мейл“, предаде БТА.

Членове на Звеното на Федералното бюро за алкохол, тютюн, огнестрелни оръжия и експлозиви на САЩ бяха поканени от президента на Република Кипър Никос Христодулидис, за да съдействат за разследването и оценката на управлението на опустошителния пожар в планинския район на Лимасол. Експертите започнаха своята работа в началото на месеца, а вчера публикуваха официалния си доклад относно пожара.

„Причината за пожара е небрежно изхвърлена незагасена цигара, която е попаднала в контакт със суха растителност“, се казва в доклада на американските експерти, като се посочва, че след изслушването на свидетели и преглеждането на камери в района, е установено, че пламъците са избухнали край пътя между селата Арсос и Малия.

В доклада се посочва още, че „спрямо количеството и състоянието на боклуците, които са били натрупани в района, където е избухнал пожарът, е установено, че мястото е използвано за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци от дълго време“, като отбелязват, че горещото време и продължителната суша в района също са спомогнали за избухването на огъня.