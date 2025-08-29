Новини
Неизгасена цигара е причинила големия горски пожар край Лимасол

29 Август, 2025 11:32 537 4

Причината за пожара е небрежно изхвърлена цигара, която е попаднала в контакт със суха растителност

Неизгасена цигара е причинила големия горски пожар край Лимасол - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Неизгасена цигара, която е била хвърлена по невнимание, е причинила големия горски пожар край Лимасол на 23 юли, при който загинаха двама души и беше опустошена площ от над 100 квадратни километра, сочи доклад на Американското звено за разследване на пожари и палежи, цитиран от изданието „Сайпръс мейл“, предаде БТА.

Членове на Звеното на Федералното бюро за алкохол, тютюн, огнестрелни оръжия и експлозиви на САЩ бяха поканени от президента на Република Кипър Никос Христодулидис, за да съдействат за разследването и оценката на управлението на опустошителния пожар в планинския район на Лимасол. Експертите започнаха своята работа в началото на месеца, а вчера публикуваха официалния си доклад относно пожара.

„Причината за пожара е небрежно изхвърлена незагасена цигара, която е попаднала в контакт със суха растителност“, се казва в доклада на американските експерти, като се посочва, че след изслушването на свидетели и преглеждането на камери в района, е установено, че пламъците са избухнали край пътя между селата Арсос и Малия.

В доклада се посочва още, че „спрямо количеството и състоянието на боклуците, които са били натрупани в района, където е избухнал пожарът, е установено, че мястото е използвано за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци от дълго време“, като отбелязват, че горещото време и продължителната суша в района също са спомогнали за избухването на огъня.


Кипър
  • 1 бай Кольо

    2 0 Отговор
    Стига бе,то всичко изгоряло и е само пепел,те установили че било от цигара!С кристално кълбо ли са го разбрали!

    11:40 29.08.2025

  • 2 Злобното Джуджи

    1 1 Отговор
    Крайцерът Москва също утанул заради една цигара !!!
    Пушенето е Опасно 😁

    Коментиран от #4

    11:49 29.08.2025

  • 3 ЕС и ЕК

    0 0 Отговор
    Това са глупости. Отдавна цигара, ако не я пушиш, изгасва сама! Това, че не се спазват законите е друг въпрос.

    11:50 29.08.2025

