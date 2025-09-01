Новини
Арестуван е заподозрян за убийството на бившия председател на украинския парламент

1 Септември, 2025 05:16, обновена 1 Септември, 2025 04:20 501 6

„Провеждат се необходимите разследвания“, посочи Зеленски в социалните мрежи, като благодари на разследващите за „бързата и координирана работа“

Арестуван е заподозрян за убийството на бившия председател на украинския парламент - 1
Снимка: Архив
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи за ареста заподозрян за убийството на бившия председател на парламента Андрий Парубий, предаде Укфинформ, цитирана от БТА.

„Провеждат се необходимите разследвания“, посочи той в социалните мрежи, като благодари на разследващите за „бързата и координирана работа“.

54-годишният Андрий Парубий беше фигура от проевропейската революция на Майдана и беше председател на Върховната Рада от 2016 до 2019 г., отбелязва АФП.

Той беше застрелян в събота в Лвов, в западната част на страната - убийство, за което шефът на украинското военно разузнаване Кирил Буданов обвини Русия, с която страната е във война от февруари 2022 г.

Парубий е известен най-вече с ролята си в големите проевропейски движения в Украйна, първо в „оранжевата революция“ от 2004 г., а след това и в Майдана през 2014 г.

Той беше „командир“ на групите за самоотбрана по време на протестите на Майдана, които бяха потушени с кръв. Това движение принуди проруския президент Виктор Янукович да напусне властта и да избяга в Русия през 2014 г.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аналогия

    4 0 Отговор
    "Нощта на дългите ножове" Кой разбрал --разбрал...

    04:29 01.09.2025

  • 2 Петър

    2 1 Отговор
    Вчера, по Нова телевизия, леля Тодорка Тагарева каза, че зад това убийство стои Путин. А както всички знаем, леля Тодорка Тагарева е съветски възпитаник и е една от най сведущите за неща свързани с Украйна,

    04:30 01.09.2025

  • 3 зеленияпор

    1 1 Отговор
    се е отървал от него

    04:31 01.09.2025

  • 4 Баш Балък

    0 1 Отговор
    Зельо, ти си следващия, мисли му

    04:33 01.09.2025

  • 5 12340

    0 0 Отговор
    Киро Буданов го е свитнал...

    04:38 01.09.2025

  • 6 свидетел

    1 1 Отговор
    проевропейската революция ли !!??? то си беше чист фашистки преврат !

    04:46 01.09.2025

