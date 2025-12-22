Кремъл: Смъртта на генерал Сарваров е „ужасно убийство“

Началникът на управлението за оперативна подготовка към Генералния щаб на въоръжените сили на Русия генерал-лейтенант Фанил Сарваров е починал рано тази сутрин в Москва след тежки наранявания при експлозия на взривно устройство, заложено под автомобила му, съобщава ТАСС. Кремъл определя инцидента като „ужасно убийство“, заяви говорителят Дмитрий Песков, предава БТА.

„Това, разбира се, е покушение. Спецслужбите ще извършат разследване и ще направят всичко необходимо в подобна ситуация“, каза Песков.

Светлана Петренко, говорителка на Руския разследващ комитет, уточни, че следствието разглежда множество версии за убийството, включително възможността за организиране на престъплението от украинските разузнавателни служби.

Това е третият случай на смърт на високопоставен руски военнослужещ през последната година. След началото на руската инвазия в Украйна преди близо четири години руските власти обвиняват Киев за няколко убийства на висши военни и обществени фигури в Русия.

Украйна пое отговорност за някои от тези случаи, но засега не е коментирала днешния смъртен инцидент, посочва Ройтерс.