Кремъл: Смъртта на генерал Сарваров е „ужасно убийство“

Началникът на управлението за оперативна подготовка към Генералния щаб на въоръжените сили на Русия генерал-лейтенант Фанил Сарваров е починал рано тази сутрин в Москва след тежки наранявания при експлозия на взривно устройство, заложено под автомобила му, съобщава ТАСС. Кремъл определя инцидента като „ужасно убийство“, заяви говорителят Дмитрий Песков, предава БТА.
„Това, разбира се, е покушение. Спецслужбите ще извършат разследване и ще направят всичко необходимо в подобна ситуация“, каза Песков.
Светлана Петренко, говорителка на Руския разследващ комитет, уточни, че следствието разглежда множество версии за убийството, включително възможността за организиране на престъплението от украинските разузнавателни служби.
Това е третият случай на смърт на високопоставен руски военнослужещ през последната година. След началото на руската инвазия в Украйна преди близо четири години руските власти обвиняват Киев за няколко убийства на висши военни и обществени фигури в Русия.
Украйна пое отговорност за някои от тези случаи, но засега не е коментирала днешния смъртен инцидент, посочва Ройтерс.
1 Това е тероризъм
Коментиран от #8, #19
19:25 22.12.2025
2 Кирил
Коментиран от #10, #12, #22, #32
19:27 22.12.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Окупаторът
19:27 22.12.2025
5 си дзън
19:27 22.12.2025
6 Вътрешни работи между орките
19:27 22.12.2025
7 майор Михов
Защото са се скрили в миши дупки.
То самите 0крайнци ще се погрижат ако ги видят някъде.
Коментиран от #24
19:28 22.12.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Украйна е терористична държава!
19:28 22.12.2025
10 хаспел
До коментар #2 от "Кирил":От него няма защита, отговорът е по-зловещ
19:29 22.12.2025
11 Миниатюрна
19:29 22.12.2025
12 си дзън
До коментар #2 от "Кирил":От руските служби - защита нула. Укрите ликвидираха онзи ден шефа на ГРУ.
19:30 22.12.2025
13 Щик Найн
Коментиран от #58
19:30 22.12.2025
14 Путин
19:32 22.12.2025
15 генерали много
19:32 22.12.2025
16 Минувач
19:33 22.12.2025
17 Руси Филев
19:34 22.12.2025
18 Професор
Коментиран от #38
19:34 22.12.2025
19 Британските Служби сме
До коментар #1 от "Това е тероризъм":Знаем как да действаме, че други да го отнасят!
Коментиран от #28
19:37 22.12.2025
20 Според мен
Коментиран от #26
19:38 22.12.2025
21 По добре ли е
19:38 22.12.2025
22 Не служби, а легиони трябват
До коментар #2 от "Кирил":В 10 милионен град? Имаш ли си представа, това колко като вашето село е?
19:38 22.12.2025
23 Путин гол до кръста на пони
19:39 22.12.2025
24 Червената шапчица
До коментар #7 от "майор Михов":Руснаците взривяват детски градини,ДЕТСКАБОЛНИЦА ,магазини,отвличат деца.Да свикват нали са много печени.
19:39 22.12.2025
25 Кремъл:
19:39 22.12.2025
26 Може
До коментар #20 от "Според мен":да е изкъгал Путин ,за Купянск?
Коментиран от #31
19:39 22.12.2025
27 Ами
19:40 22.12.2025
28 Кремъл знаят че са британските служби
До коментар #19 от "Британските Служби сме":но си траят и кълцат от Украйна
19:40 22.12.2025
29 Учуден
19:41 22.12.2025
30 ОЧАКВАМ СЕГА
Коментиран от #33, #43
19:42 22.12.2025
31 Оня дето излъга за Купянск е друг
До коментар #26 от "Може":Не мое го намерят нещо.
19:43 22.12.2025
32 По-точно
До коментар #2 от "Кирил":Никоя служба не може да защити никого. Русия няма да отвърне с подобни методи, защото ненавижда тероризма. Дано войната да спре час по-скоро!
19:44 22.12.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Най масовите убийци на света
И точно те да се оплакват, че един техен убиец бил на ликвидиран?!
Превзехте ли Покровск, ушанки?
Коментиран от #51
19:45 22.12.2025
35 Може😁
19:46 22.12.2025
36 Така е тъ пейка
До коментар #33 от "Копейки,":Терористите в Украйна с това се занимават. Жалко само, че Европа стана дъното на света, спонсор на тероризъм. С продажните урсули, толкова!
19:46 22.12.2025
37 оня с коня
Коментиран от #39
19:46 22.12.2025
38 Ами
До коментар #18 от "Професор":Хубаво е като се мери, да се мери с един аршин.
Некоректно е да се изопачават фактите.
Тая война не между държави. Държавите са просто инструменти.
Войната не започна в окраина, но има вероятност да завърши с нея.
19:47 22.12.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Професор
Коментиран от #55
19:48 22.12.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Факт
19:49 22.12.2025
43 Виж сега.
До коментар #30 от "ОЧАКВАМ СЕГА":Този,който днес го думнаха изглежда също е давал заповеди за ЗАРЯ.На днешно време всичко се знае.Украйна отмъщава и ще отмъщава дълги години.Кръвта особено на децата никога няма да бъде забравена.
19:49 22.12.2025
44 Путин казал,
Така че, този чеченец може да е послужил просто за назидание?
19:49 22.12.2025
45 Калчо
19:49 22.12.2025
46 Демократ
До коментар #39 от "Човечее":Демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.
Коментиран от #50
19:50 22.12.2025
47 Мирен гражданин
19:51 22.12.2025
48 Жеко
19:51 22.12.2025
49 Фори
19:51 22.12.2025
50 Фашизма не е демокрация
До коментар #46 от "Демократ":Но фашизма е логичното обединяващо звено, което събира отпадъка без ценности!
Коментиран от #53
19:52 22.12.2025
51 аz CВО Победа 80
До коментар #34 от "Най масовите убийци на света":Един детайл! Покровск аз го превзех 12 пъти,а Купянск 6 пъти.
19:52 22.12.2025
52 Aлфа Bълкът
За такива хора мисли ли си някой, че особено в Русия могат да се предвижват без да има някой агент Николай, който да ги следи дали не извършват държавна измяна?
Работата мирише на вътрешно разчистване.
19:54 22.12.2025
53 Точно!
До коментар #50 от "Фашизма не е демокрация":Фашизмът е обединен в путлерова русия.И ще бъде изкоренен.До крак!!!
Коментиран от #56
19:54 22.12.2025
54 Мартин
19:56 22.12.2025
55 Великобритания
До коментар #40 от "Професор":подкрепя Украйна с всички сили!
Вкл. купува оръжия от САЩ за Украйна.
Купиха и арабски танкове и ПВО за Украйна.
Купиха израелски ракети за Украйна.
Не се връзва с твойта логика.
САЩ на Байдън похарчи милиарди за помощ за Украйна.
По скоро търсиш някаква логика в действията на Рижавия перушан. Трудна задача. Рижавия първо каза , че Украйна трябва да обстрелва Москва, помниш ли? От него ракетите!
После завъртя г@за наобратно.
Освен това е силно зависим от Кремъл, вече мнилой нецсе съмнява че в това.
19:56 22.12.2025
56 Коментара
До коментар #53 от "Точно!":бе адресиран до глупака без ценности ползван от фашисткият запад за отпадък. Чети по два пъти, за да не изпадаш в такова жалко положение. Фашизма е зло и пропадането на запада е трагедия. Гейове и глупаци без ценности, докараха запада до дъното на света!
19:58 22.12.2025
57 Опа
19:59 22.12.2025
58 Баце,
До коментар #13 от "Щик Найн":Като стана въпрос за унищожаване, след последната среща в Истанбул размяната на тела на загинали военни е общо 13063÷182 в полза на Русия. Съотношението е 72÷1. Според теб за колко бандерчета се брои един руски генерал? И дали в Русия влачат хората като добичета по улиците за да ги правят генерали?
А, и между другото да те питам как се справяш с когнитивния дисонанс? Водка? Смяна на пола? Салфетка като тая във веселия влак за киев?
20:00 22.12.2025