Кремъл: Смъртта на генерал Сарваров е „ужасно убийство“

Кремъл: Смъртта на генерал Сарваров е „ужасно убийство“

22 Декември, 2025 19:23

Сарваров е починал рано тази сутрин в Москва

Кремъл: Смъртта на генерал Сарваров е „ужасно убийство“ - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Началникът на управлението за оперативна подготовка към Генералния щаб на въоръжените сили на Русия генерал-лейтенант Фанил Сарваров е починал рано тази сутрин в Москва след тежки наранявания при експлозия на взривно устройство, заложено под автомобила му, съобщава ТАСС. Кремъл определя инцидента като „ужасно убийство“, заяви говорителят Дмитрий Песков, предава БТА.

„Това, разбира се, е покушение. Спецслужбите ще извършат разследване и ще направят всичко необходимо в подобна ситуация“, каза Песков.

Светлана Петренко, говорителка на Руския разследващ комитет, уточни, че следствието разглежда множество версии за убийството, включително възможността за организиране на престъплението от украинските разузнавателни служби.

Това е третият случай на смърт на високопоставен руски военнослужещ през последната година. След началото на руската инвазия в Украйна преди близо четири години руските власти обвиняват Киев за няколко убийства на висши военни и обществени фигури в Русия.

Украйна пое отговорност за някои от тези случаи, но засега не е коментирала днешния смъртен инцидент, посочва Ройтерс.


  • 1 Това е тероризъм

    41 49 Отговор
    от държавата терорист Украйна и спонсора на тероризъм Европа! Жалко за Европа! Удари дъното!

    Коментиран от #8, #19

    19:25 22.12.2025

  • 2 Кирил

    32 25 Отговор
    Това значи че руските служби не могат за защитят никой

    Коментиран от #10, #12, #22, #32

    19:27 22.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Окупаторът

    35 34 Отговор
    се оплаква че сега яде бой от жертвата. Смешници. Да си бяха седяли в своята държава вместо да нападат малкия си съсед

    19:27 22.12.2025

  • 5 си дзън

    24 23 Отговор
    Ужасно за Кремъл, за Киев - приятно.

    19:27 22.12.2025

  • 6 Вътрешни работи между орките

    22 17 Отговор
    Свършиха парите за крадене и СВО-то.Войниците им с летните кубинки.

    19:27 22.12.2025

  • 7 майор Михов

    15 27 Отговор
    А виж руснаците не взривяват 0крайнски генерали в колите им.
    Защото са се скрили в миши дупки.
    То самите 0крайнци ще се погрижат ако ги видят някъде.

    Коментиран от #24

    19:28 22.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Украйна е терористична държава!

    30 23 Отговор
    ЕС и България спонсорират тероризма!

    19:28 22.12.2025

  • 10 хаспел

    13 2 Отговор

    До коментар #2 от "Кирил":

    От него няма защита, отговорът е по-зловещ

    19:29 22.12.2025

  • 11 Миниатюрна

    17 6 Отговор
    украинска СВО...

    19:29 22.12.2025

  • 12 си дзън

    19 15 Отговор

    До коментар #2 от "Кирил":

    От руските служби - защита нула. Укрите ликвидираха онзи ден шефа на ГРУ.

    19:30 22.12.2025

  • 13 Щик Найн

    27 24 Отговор
    Не е убийство, а унищожаване на кремълски фашист.

    Коментиран от #58

    19:30 22.12.2025

  • 14 Путин

    17 10 Отговор
    спестява една генералска пенсия!

    19:32 22.12.2025

  • 15 генерали много

    9 13 Отговор
    Изчаква се изтеглянето с колело на извършителя. Убийството е ужасно, но може да е и заслужено според заповедите му.

    19:32 22.12.2025

  • 16 Минувач

    14 14 Отговор
    Същото което правеха в С Ирландия , арабите и Ал Кайда …. Фашаги които се крият по дупки и не си показват лицата …

    19:33 22.12.2025

  • 17 Руси Филев

    10 6 Отговор
    Лошо ми е!Вдигнах кръвно!

    19:34 22.12.2025

  • 18 Професор

    13 13 Отговор
    Ами война е. Русия започна войната като нападна Украйна. А уж Русия беше гарант за сигурността на Украйна. Руската "гаранция" не струва и една рубла. Украйна също носи вина. Войната е предизвикана не от Европа а от САЩ и Русия.

    Коментиран от #38

    19:34 22.12.2025

  • 19 Британските Служби сме

    11 8 Отговор

    До коментар #1 от "Това е тероризъм":

    Знаем как да действаме, че други да го отнасят!

    Коментиран от #28

    19:37 22.12.2025

  • 20 Според мен

    10 10 Отговор
    Всеки може да е убиеца и поръчителя... Едва ли са украинците.

    Коментиран от #26

    19:38 22.12.2025

  • 21 По добре ли е

    8 9 Отговор
    ако бяха отвлекли хиляда русначета?

    19:38 22.12.2025

  • 22 Не служби, а легиони трябват

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "Кирил":

    В 10 милионен град? Имаш ли си представа, това колко като вашето село е?

    19:38 22.12.2025

  • 23 Путин гол до кръста на пони

    11 6 Отговор
    Кво се праите, че много знаете, бе?!!! Може пък и аз да съм го зриввил. Умници!

    19:39 22.12.2025

  • 24 Червената шапчица

    14 11 Отговор

    До коментар #7 от "майор Михов":

    Руснаците взривяват детски градини,ДЕТСКАБОЛНИЦА ,магазини,отвличат деца.Да свикват нали са много печени.

    19:39 22.12.2025

  • 25 Кремъл:

    8 9 Отговор
    Убихме го, но сега много скърбим.

    19:39 22.12.2025

  • 26 Може

    13 8 Отговор

    До коментар #20 от "Според мен":

    да е изкъгал Путин ,за Купянск?

    Коментиран от #31

    19:39 22.12.2025

  • 27 Ами

    10 11 Отговор
    Това си е тероризъм, но Русия има опит, сили и възможности да се справи с това.

    19:40 22.12.2025

  • 28 Кремъл знаят че са британските служби

    7 6 Отговор

    До коментар #19 от "Британските Служби сме":

    но си траят и кълцат от Украйна

    19:40 22.12.2025

  • 29 Учуден

    8 7 Отговор
    Тоз май не е отишъл при Кобзон,а при Алах.

    19:41 22.12.2025

  • 30 ОЧАКВАМ СЕГА

    8 5 Отговор
    ГООООЛЕМА ЗАРЯ В ЦЕЛА КРАИНА

    Коментиран от #33, #43

    19:42 22.12.2025

  • 31 Оня дето излъга за Купянск е друг

    8 4 Отговор

    До коментар #26 от "Може":

    Не мое го намерят нещо.

    19:43 22.12.2025

  • 32 По-точно

    8 6 Отговор

    До коментар #2 от "Кирил":

    Никоя служба не може да защити никого. Русия няма да отвърне с подобни методи, защото ненавижда тероризма. Дано войната да спре час по-скоро!

    19:44 22.12.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Най масовите убийци на света

    10 8 Отговор
    са руснаците! Никой не е избил толкова хора като тях.
    И точно те да се оплакват, че един техен убиец бил на ликвидиран?!
    Превзехте ли Покровск, ушанки?

    Коментиран от #51

    19:45 22.12.2025

  • 35 Може😁

    5 3 Отговор
    В хунтата всички са патологични лъжци.

    19:46 22.12.2025

  • 36 Така е тъ пейка

    8 8 Отговор

    До коментар #33 от "Копейки,":

    Терористите в Украйна с това се занимават. Жалко само, че Европа стана дъното на света, спонсор на тероризъм. С продажните урсули, толкова!

    19:46 22.12.2025

  • 37 оня с коня

    6 4 Отговор
    Е бива ли Русия да издребнява за Един генерал,след като ги има толкова много?Ако пък толкова държат наБройката,кво бърка Путин да Произведе на момента Накой за генерал за да се запълни дупката?

    Коментиран от #39

    19:46 22.12.2025

  • 38 Ами

    6 4 Отговор

    До коментар #18 от "Професор":

    Хубаво е като се мери, да се мери с един аршин.
    Некоректно е да се изопачават фактите.
    Тая война не между държави. Държавите са просто инструменти.
    Войната не започна в окраина, но има вероятност да завърши с нея.

    19:47 22.12.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Професор

    5 5 Отговор
    Американска-Ингилизка политика и ум. Печели САЩ защото продава втечнен газ. Губи Европа защото плаща повече за суровини пък и плаща за военна помощ за Украйна. Русия също губи. Губи пазари, губи производство и става под влиянието на Китай. Русия губи войници, губи оръжия.. икономката е военна икономика. Произвеждат се оръжия, печатницата работи но след войната руската икономика ще рухне както и европейската. Защо Великопакистания остави Еврото преди години? Това си е ингилизки акъл мислят с 50 години напред. Понякога се съгласявам с Медведев, че Островът трябва да бъде потопен но той Медведев не е Медведев. Той е Давид Ааронович Мендел и заедно с Шаломов работят за САЩ. От цялата ситуация печеливши са САЩ. Губещи ЕС /Германия/ и Русия. Не го гледайте нашите "русофили" с лилави венци със спестявания във евро. Те говорят това за което им се плаща.

    Коментиран от #55

    19:48 22.12.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Факт

    7 3 Отговор
    Не разбирам от какво се оплакват РУСНАЦИТЕ, та нали това не е война а е само СВО!!!!!!

    19:49 22.12.2025

  • 43 Виж сега.

    5 4 Отговор

    До коментар #30 от "ОЧАКВАМ СЕГА":

    Този,който днес го думнаха изглежда също е давал заповеди за ЗАРЯ.На днешно време всичко се знае.Украйна отмъщава и ще отмъщава дълги години.Кръвта особено на децата никога няма да бъде забравена.

    19:49 22.12.2025

  • 44 Путин казал,

    6 4 Отговор
    че ако до руската Коледа не превземат поне Покровск , ще хвърчат генералски глави!

    Така че, този чеченец може да е послужил просто за назидание?

    19:49 22.12.2025

  • 45 Калчо

    5 4 Отговор
    Сега извършителите ще четат Престъление и наказание.

    19:49 22.12.2025

  • 46 Демократ

    5 2 Отговор

    До коментар #39 от "Човечее":

    Демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.

    Коментиран от #50

    19:50 22.12.2025

  • 47 Мирен гражданин

    4 2 Отговор
    Е, какво толкова му е ужасното. Те и други чакат ред с шефа начело. Много бавно ги карат, нещо!

    19:51 22.12.2025

  • 48 Жеко

    4 4 Отговор
    Потника си рита здравната книжка .

    19:51 22.12.2025

  • 49 Фори

    3 3 Отговор
    Абе голяма работа. Думнали един генерал. Руснаците имат хиляди генерали!

    19:51 22.12.2025

  • 50 Фашизма не е демокрация

    2 2 Отговор

    До коментар #46 от "Демократ":

    Но фашизма е логичното обединяващо звено, което събира отпадъка без ценности!

    Коментиран от #53

    19:52 22.12.2025

  • 51 аz CВО Победа 80

    3 2 Отговор

    До коментар #34 от "Най масовите убийци на света":

    Един детайл! Покровск аз го превзех 12 пъти,а Купянск 6 пъти.

    19:52 22.12.2025

  • 52 Aлфа Bълкът

    2 1 Отговор
    Есть генерал — есть проблема, нет генерала — нет проблемы.

    За такива хора мисли ли си някой, че особено в Русия могат да се предвижват без да има някой агент Николай, който да ги следи дали не извършват държавна измяна?
    Работата мирише на вътрешно разчистване.

    19:54 22.12.2025

  • 53 Точно!

    2 1 Отговор

    До коментар #50 от "Фашизма не е демокрация":

    Фашизмът е обединен в путлерова русия.И ще бъде изкоренен.До крак!!!

    Коментиран от #56

    19:54 22.12.2025

  • 54 Мартин

    0 1 Отговор
    Тук някаква копейка пишеше за пропагандните размени на трупове.Де го тоз умник да преброи съотношението на генералите???

    19:56 22.12.2025

  • 55 Великобритания

    0 1 Отговор

    До коментар #40 от "Професор":

    подкрепя Украйна с всички сили!
    Вкл. купува оръжия от САЩ за Украйна.
    Купиха и арабски танкове и ПВО за Украйна.
    Купиха израелски ракети за Украйна.
    Не се връзва с твойта логика.
    САЩ на Байдън похарчи милиарди за помощ за Украйна.

    По скоро търсиш някаква логика в действията на Рижавия перушан. Трудна задача. Рижавия първо каза , че Украйна трябва да обстрелва Москва, помниш ли? От него ракетите!
    После завъртя г@за наобратно.
    Освен това е силно зависим от Кремъл, вече мнилой нецсе съмнява че в това.

    19:56 22.12.2025

  • 56 Коментара

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Точно!":

    бе адресиран до глупака без ценности ползван от фашисткият запад за отпадък. Чети по два пъти, за да не изпадаш в такова жалко положение. Фашизма е зло и пропадането на запада е трагедия. Гейове и глупаци без ценности, докараха запада до дъното на света!

    19:58 22.12.2025

  • 57 Опа

    1 0 Отговор
    Имаше тук един агент копейкаджия, койго ни обясняваше по-рано, че било фалшива новина убийството на генерала. До такава степен вече не издържат копейките и Митрофанова, че се чудят какви лъжи да измислят да прикрият срама от провалите във войната.

    19:59 22.12.2025

  • 58 Баце,

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Щик Найн":

    Като стана въпрос за унищожаване, след последната среща в Истанбул размяната на тела на загинали военни е общо 13063÷182 в полза на Русия. Съотношението е 72÷1. Според теб за колко бандерчета се брои един руски генерал? И дали в Русия влачат хората като добичета по улиците за да ги правят генерали?
    А, и между другото да те питам как се справяш с когнитивния дисонанс? Водка? Смяна на пола? Салфетка като тая във веселия влак за киев?

    20:00 22.12.2025

