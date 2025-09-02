Berliner Zeitung: Обещанието на ЕК да закупи американско гориво за $750 млрд. е политическа капитулация и фалит

Обещанието на Европейската комисия (ЕК) да закупи американско гориво на стойност 750 милиарда долара е политическа капитулация и обявяване на фалит, пише вестник Berliner Zeitung.​

Според вестника, тарифното споразумение, сключено в края на юли между ЕС и САЩ, е най-добрият пример за принуждаване на ЕС да става все по-зависим от американския газ, произведен чрез хидравлично разбиване (фракинг). Ангажиментът на европейците да закупят американско изкопаемо гориво на стойност 750 милиарда долара през следващите три години е едновременно политическа капитулация и икономическа декларация за фалит, отбелязва вестникът.

Още през май 2025 г. американският втечнен природен газ (LNG) беше два пъти по-скъп от руския тръбопроводен газ.

Както отбелязва вестникът, председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен отдавна поддържа много топли отношения със Зелената партия в Германия. Те се споразумяха за тясно сътрудничество със САЩ, както и за възможно най-ранно прекратяване на руските енергийни доставки. Икономическите реалности и дори интересите на германската индустрия играеха само второстепенна роля, подчертава Berliner Zeitung..

Ако тарифното споразумение бъде приложено по план, това ще означава пълно господство на САЩ на европейските енергийни пазари, посочва вестникът. Германия и ЕС ще бъдат безсилни пред американското изнудване, твърди изданието. Новата зависимост от САЩ също ще се увеличи значително в сравнение със старата зависимост от Русия. Това ще доведе до значително покачване на цените с всички произтичащи от това негативни последици за домакинствата и индустрията, отбелязва Berliner Zeitung.

ЕС, и по-специално Германия, както е отбелязано в статията, са се докарали до практически безнадеждна ситуация. Газът, изключително необходим източник на енергия, особено в периоди на затишие, когато вятърът е слаб и слънцето не грее, се превръща в средство за натиск за осигуряване на американските интереси в Европа, пише вестникът. Това вероятно скоро ще се отрази и на петрола, смята изданието. Тръмп или бъдещите американски администрации ще притиснат европейците до стената, ако не изпълнят обещаните покупки на енергия на стойност 750 милиарда долара, обобщава изданието.

На 27 юли председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен и Тръмп се споразумяха, че Вашингтон ще наложи мита от 15% върху приблизително 75% от европейските стоки, внасяни в Съединените щати, от 1 август, вместо 30% мита върху целия внос от Европа, които Белият дом заплаши да наложи. В замяна комисията обеща напълно да забрани всякакъв вид внос на руски енергийни ресурси в ЕС и да закупи американски петрол, газ, ядрено оборудване и гориво за 750 милиарда долара, както и да инвестира 600 милиарда долара в американската икономика.