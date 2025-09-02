Кремъл предупреждава Токио за „самоубийствена“ политика на милитаризация

Един от най-високопоставените представители на руските силови структури - Николай Патрушев, изрази надежда, че Япония ще преосмисли своята политика на милитаризация спрямо Русия и Китай, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.
Патрушев, бивш офицер от КГБ и ключов стратег на Кремъл по въпросите на националната сигурност, заяви, че НАТО може да се опита да включи японския флот в бойни операции по света. Той не представи доказателства в подкрепа на твърдението си, но подчерта:
„Човек би искал да вярва, че здравият разум ще надделее сред японския елит и че те ще спрат да водят самоубийствена политика на милитаризация, дрънкайки с оръжие срещу две от най-силните съседни държави - Русия и Китай. Докато това продължава обаче, със сигурност не можем да стоим безучастно.“
Изказването му съвпадна с рядко четиридневно посещение на руския президент Владимир Путин в Китай. Той ще присъства на военния парад на площад „Тянанмън“, организиран в чест на края на Втората световна война и капитулацията на Япония.
В навечерието на парада Пекин подчерта значението на Китай и бившия Съветски съюз в победата над силите на Оста, като представи отношенията с Москва като „източник на стабилност за световен мир“. Това заяви и президентът Си Дзинпин миналата седмица.
Русия и Япония така и не са подписали официален мирен договор след края на Втората световна война заради продължаващия териториален спор за Курилските острови, които Токио нарича Северни територии.
„Японският флот тясно си сътрудничи с този на НАТО; във всеки един момент те могат да бъдат интегрирани в западните коалиционни формати“, предупреди Патрушев.
1 Както винаги
Коментиран от #21
09:26 02.09.2025
2 бай Бай
Миналото се страхува от бъдещето.
09:26 02.09.2025
3 марксист
Коментиран от #6
09:33 02.09.2025
4 Някой
Коментиран от #12
09:38 02.09.2025
5 Забелязал
09:38 02.09.2025
6 ЖИВ ЛИ Е ТРЪМП
До коментар #3 от "марксист":Или Путин го отрови с плутоний или новичок, в Аляска. Трилатералното правителство винаги е на власт - реалната дълбока държава, банкерският елит.
09:39 02.09.2025
7 Нефелни дърти сбърканяци
09:40 02.09.2025
8 Рашистите са
Коментиран от #10
09:40 02.09.2025
9 Божеее , Боже
09:45 02.09.2025
10 Лъжеш и си нагъл
До коментар #8 от "Рашистите са":като евроатлантик, новото име на фашизма.
Коментиран от #14
09:47 02.09.2025
11 наблюдател
09:48 02.09.2025
12 наблюдател
До коментар #4 от "Някой":до 4 - а русия не помни ли 1989 гд до къде води милитаризацията - до пилишки бутчета от сащ - и скоро ще си спомнят
Коментиран от #13
09:51 02.09.2025
13 Колко скоро
До коментар #12 от "наблюдател":Спуснаха ли ви от пропадналият запад?
09:54 02.09.2025
14 Брачед ,
До коментар #10 от "Лъжеш и си нагъл":Какво е фашизъм ? Прочети определението , може па да се освестиш ..
Коментиран от #16
10:00 02.09.2025
15 Мунчо
Коментиран от #17
10:04 02.09.2025
16 Няма нужда
До коментар #14 от "Брачед ,":Нагледно можеш да видиш признаците му в Украйна. Репресии, палене на хора, гонене на свещеници, църкви, пропаганда, медийно затъмнение, прибиране на хората от улицата насилствено за пушечно месо, забрана на езици, училища и много други. За всеки нормален човек сте видими с ниско интелигентната фашистка пропаганда!
Коментиран от #18, #27, #29
10:06 02.09.2025
17 Ще бълват
До коментар #15 от "Мунчо":Като покрай тях обикалят агресивният САЩ и пудела им НАТО, ако не бълваха, да са ги опоскали.
10:08 02.09.2025
18 Факт
До коментар #16 от "Няма нужда":Да нагледно това можеда се види в русия
Коментиран от #19
10:10 02.09.2025
19 Може
До коментар #18 от "Факт":Но за сега се вижда в Украйна, спонсориран тероризъм и фашизъм от пропадналият запад.
10:14 02.09.2025
20 нагли руснаци
10:17 02.09.2025
21 добронамерени Фашисти руски
До коментар #1 от "Както винаги":русия е китайска колония! Няма какво да предупреждава свободните страни!
Коментиран от #23
10:20 02.09.2025
22 Денис
10:24 02.09.2025
23 Пропагандата
До коментар #21 от "добронамерени Фашисти руски":винаги имат за цел глупака.
10:24 02.09.2025
24 Дедо
10:29 02.09.2025
25 Тервел
Коментиран от #26
10:30 02.09.2025
26 Защото
До коментар #25 от "Тервел":покрай нея обикаля агресора САЩ и пуделите им НАТО.
10:34 02.09.2025
27 Брачет,
До коментар #16 от "Няма нужда":Ако замениш Украйна с русия, всичко си идва на мястото .. Късно ти е вече да учиш история ..
Коментиран от #30
10:44 02.09.2025
28 чекисть..
10:45 02.09.2025
29 Леле ,
До коментар #16 от "Няма нужда":" Гонене на свещенници " , недей , моля ти се ... Питай Висарионович , как става ..
Коментиран от #31
10:46 02.09.2025
30 Ами няма нужда
До коментар #27 от "Брачет,":да заменям, след като съм описал какво се случва в Украйна. Истината е достойно да се следва, а не да се подменя, както прави пропадналият запад и някой друг глупак по медии и форуми.
10:47 02.09.2025
31 Е как недей
До коментар #29 от "Леле ,":Това са факти. Мразиш ли фактите, мразиш истината. Мразиш ли я, си просто нищо, като тези ползвани от пропадналият запад.
10:48 02.09.2025