Кремъл предупреждава Токио за „самоубийствена“ политика на милитаризация

Един от най-високопоставените представители на руските силови структури - Николай Патрушев, изрази надежда, че Япония ще преосмисли своята политика на милитаризация спрямо Русия и Китай, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

Патрушев, бивш офицер от КГБ и ключов стратег на Кремъл по въпросите на националната сигурност, заяви, че НАТО може да се опита да включи японския флот в бойни операции по света. Той не представи доказателства в подкрепа на твърдението си, но подчерта:

„Човек би искал да вярва, че здравият разум ще надделее сред японския елит и че те ще спрат да водят самоубийствена политика на милитаризация, дрънкайки с оръжие срещу две от най-силните съседни държави - Русия и Китай. Докато това продължава обаче, със сигурност не можем да стоим безучастно.“

Изказването му съвпадна с рядко четиридневно посещение на руския президент Владимир Путин в Китай. Той ще присъства на военния парад на площад „Тянанмън“, организиран в чест на края на Втората световна война и капитулацията на Япония.

В навечерието на парада Пекин подчерта значението на Китай и бившия Съветски съюз в победата над силите на Оста, като представи отношенията с Москва като „източник на стабилност за световен мир“. Това заяви и президентът Си Дзинпин миналата седмица.

Русия и Япония така и не са подписали официален мирен договор след края на Втората световна война заради продължаващия териториален спор за Курилските острови, които Токио нарича Северни територии.

„Японският флот тясно си сътрудничи с този на НАТО; във всеки един момент те могат да бъдат интегрирани в западните коалиционни формати“, предупреди Патрушев.