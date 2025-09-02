Новини
Свят »
Русия »
Кремъл предупреждава Токио за „самоубийствена“ политика на милитаризация

Кремъл предупреждава Токио за „самоубийствена“ политика на милитаризация

2 Септември, 2025 09:21 1 086 31

  • николай патрушев-
  • милитаризация-
  • кремъл-
  • япония

Николай Патрушев: Японският флот може да бъде използван от НАТО в бойни действия

Кремъл предупреждава Токио за „самоубийствена“ политика на милитаризация - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Един от най-високопоставените представители на руските силови структури - Николай Патрушев, изрази надежда, че Япония ще преосмисли своята политика на милитаризация спрямо Русия и Китай, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

Патрушев, бивш офицер от КГБ и ключов стратег на Кремъл по въпросите на националната сигурност, заяви, че НАТО може да се опита да включи японския флот в бойни операции по света. Той не представи доказателства в подкрепа на твърдението си, но подчерта:

„Човек би искал да вярва, че здравият разум ще надделее сред японския елит и че те ще спрат да водят самоубийствена политика на милитаризация, дрънкайки с оръжие срещу две от най-силните съседни държави - Русия и Китай. Докато това продължава обаче, със сигурност не можем да стоим безучастно.“

Изказването му съвпадна с рядко четиридневно посещение на руския президент Владимир Путин в Китай. Той ще присъства на военния парад на площад „Тянанмън“, организиран в чест на края на Втората световна война и капитулацията на Япония.

В навечерието на парада Пекин подчерта значението на Китай и бившия Съветски съюз в победата над силите на Оста, като представи отношенията с Москва като „източник на стабилност за световен мир“. Това заяви и президентът Си Дзинпин миналата седмица.

Русия и Япония така и не са подписали официален мирен договор след края на Втората световна война заради продължаващия териториален спор за Курилските острови, които Токио нарича Северни територии.

„Японският флот тясно си сътрудничи с този на НАТО; във всеки един момент те могат да бъдат интегрирани в западните коалиционни формати“, предупреди Патрушев.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Както винаги

    13 11 Отговор
    Русия предупреждава многократно и добронамерено. Когато отсреща някой е загубил суверенитет, той слуша само господарите си и не се интересува от предупрежденията. Украйна е типичен пример!

    Коментиран от #21

    09:26 02.09.2025

  • 2 бай Бай

    3 3 Отговор
    Бъдещето не се страхува от миналото.
    Миналото се страхува от бъдещето.

    09:26 02.09.2025

  • 3 марксист

    11 9 Отговор
    И поведението на Япония, и на ЕС, НАТО, и България, Зеленски, и ударите по Русия, са напълно 100% подчинени на САЩ.

    Коментиран от #6

    09:33 02.09.2025

  • 4 Някой

    8 12 Отговор
    Е, японците не видяха ли до къде ги доведе милитаризацията преди 80 години? Пак натам са тръгнали. Този път по-лошо ще ги опарят (няма да е само с две бомби, де.).

    Коментиран от #12

    09:38 02.09.2025

  • 5 Забелязал

    10 6 Отговор
    Рашистите искат да дават "съвети"на всички държави ,като САЩ ...🤣

    09:38 02.09.2025

  • 6 ЖИВ ЛИ Е ТРЪМП

    2 6 Отговор

    До коментар #3 от "марксист":

    Или Путин го отрови с плутоний или новичок, в Аляска. Трилатералното правителство винаги е на власт - реалната дълбока държава, банкерският елит.

    09:39 02.09.2025

  • 7 Нефелни дърти сбърканяци

    9 4 Отговор
    и крепостни орки, друго кочината не може да произведе... а,да, смърт и/или нещастие за всеки, докоснал се до нея

    09:40 02.09.2025

  • 8 Рашистите са

    9 3 Отговор
    нагли и арогантни като Тръмп и пуделите му.

    Коментиран от #10

    09:40 02.09.2025

  • 9 Божеее , Боже

    5 2 Отговор
    "Милитаризация " .. Това е от СВОбосрация

    09:45 02.09.2025

  • 10 Лъжеш и си нагъл

    3 6 Отговор

    До коментар #8 от "Рашистите са":

    като евроатлантик, новото име на фашизма.

    Коментиран от #14

    09:47 02.09.2025

  • 11 наблюдател

    6 3 Отговор
    Не може съседи на путинова русия да се въоръжават - само русия има право да се милитаризира и да напада съседите си - много тъпи тия милиционери управляващи крепостните

    09:48 02.09.2025

  • 12 наблюдател

    7 2 Отговор

    До коментар #4 от "Някой":

    до 4 - а русия не помни ли 1989 гд до къде води милитаризацията - до пилишки бутчета от сащ - и скоро ще си спомнят

    Коментиран от #13

    09:51 02.09.2025

  • 13 Колко скоро

    0 4 Отговор

    До коментар #12 от "наблюдател":

    Спуснаха ли ви от пропадналият запад?

    09:54 02.09.2025

  • 14 Брачед ,

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Лъжеш и си нагъл":

    Какво е фашизъм ? Прочети определението , може па да се освестиш ..

    Коментиран от #16

    10:00 02.09.2025

  • 15 Мунчо

    4 4 Отговор
    Каза човекът на една от най-милитаристичните държави в света. Хахаха - смях в залата, Китай и Просия бълват оръжия като за последно и предупреждават другите, въоръжават се до зъби и когато някой техен съсед стеснат от това което се случва и започва да укрепва отбраната си, защото видя какво се случи на Грузия, Армения и Украйна, а скоро и Тайван и започват да го обвиняват. В случая тия наглеци трябва да им се каже че каквото повикало - такова се обадило!

    Коментиран от #17

    10:04 02.09.2025

  • 16 Няма нужда

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Брачед ,":

    Нагледно можеш да видиш признаците му в Украйна. Репресии, палене на хора, гонене на свещеници, църкви, пропаганда, медийно затъмнение, прибиране на хората от улицата насилствено за пушечно месо, забрана на езици, училища и много други. За всеки нормален човек сте видими с ниско интелигентната фашистка пропаганда!

    Коментиран от #18, #27, #29

    10:06 02.09.2025

  • 17 Ще бълват

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Мунчо":

    Като покрай тях обикалят агресивният САЩ и пудела им НАТО, ако не бълваха, да са ги опоскали.

    10:08 02.09.2025

  • 18 Факт

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "Няма нужда":

    Да нагледно това можеда се види в русия

    Коментиран от #19

    10:10 02.09.2025

  • 19 Може

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "Факт":

    Но за сега се вижда в Украйна, спонсориран тероризъм и фашизъм от пропадналият запад.

    10:14 02.09.2025

  • 20 нагли руснаци

    2 1 Отговор
    Започнаха завоевателна война в Украйна, а искат другите да не въоръжават!

    10:17 02.09.2025

  • 21 добронамерени Фашисти руски

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Както винаги":

    русия е китайска колония! Няма какво да предупреждава свободните страни!

    Коментиран от #23

    10:20 02.09.2025

  • 22 Денис

    0 1 Отговор
    Да се върве назад в историята -битката за Цушима!

    10:24 02.09.2025

  • 23 Пропагандата

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "добронамерени Фашисти руски":

    винаги имат за цел глупака.

    10:24 02.09.2025

  • 24 Дедо

    0 0 Отговор
    Става интересно , Русия си мисли ,че само тя може да се въоръжава и да граби земи от чужди народи , като единствено копае и продава подземни богатства. Япония и Германия ако се милитаризират до нивата от ВСВ ще стане интересно. А ако започнат да се сдобиват със собствени ядрени оръжия ще стане още по интересно.

    10:29 02.09.2025

  • 25 Тервел

    1 1 Отговор
    А защо самата Русия не се демилитаризира ?

    Коментиран от #26

    10:30 02.09.2025

  • 26 Защото

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "Тервел":

    покрай нея обикаля агресора САЩ и пуделите им НАТО.

    10:34 02.09.2025

  • 27 Брачет,

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "Няма нужда":

    Ако замениш Украйна с русия, всичко си идва на мястото .. Късно ти е вече да учиш история ..

    Коментиран от #30

    10:44 02.09.2025

  • 28 чекисть..

    1 1 Отговор
    Курилите..винаги са били масковски.там кремля лови най вкусния кралски камчатски краб и го продава на джапанките жив за луди пари-шо они обичат да го ядат..до като им мърда в чинията

    10:45 02.09.2025

  • 29 Леле ,

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "Няма нужда":

    " Гонене на свещенници " , недей , моля ти се ... Питай Висарионович , как става ..

    Коментиран от #31

    10:46 02.09.2025

  • 30 Ами няма нужда

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Брачет,":

    да заменям, след като съм описал какво се случва в Украйна. Истината е достойно да се следва, а не да се подменя, както прави пропадналият запад и някой друг глупак по медии и форуми.

    10:47 02.09.2025

  • 31 Е как недей

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Леле ,":

    Това са факти. Мразиш ли фактите, мразиш истината. Мразиш ли я, си просто нищо, като тези ползвани от пропадналият запад.

    10:48 02.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания