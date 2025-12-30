Все пак трябва да се яде! Руснаците свиват рязко разходите си за Нова година

Много руснаци свиват разходите си за новогодишните празници тази година на фона на икономическа несигурност след близо четири години война в Украйна въпреки забавянето на официалния темп на инфлация и понижаващите се цени на някои основни стоки, съобщава Ройтерс, цитирана от БТА.

Очаква се инфлацията да се понижи под 6 на сто тази година спрямо 9,5 на сто през 2024 г., но това е за сметка на рязкото икономическо забавяне, тъй като основният лихвен процент остана през почти шест месеца през 2025 г. на най-високото си ниво от началото на 2000-те години.

Руската икономика е засегната и от западните санкции, наложени след като Москва анексира Крим през 2014 г. и след пълномащабното военно нахлуване в Украйна през февруари 2022 г.

„Разбирам, че такава е ситуацията в страната в момента, но какво можем да направим? Все пак трябва да се яде“, казва Надежда Сиверская, 70-годишна пенсионерка от градче край Москва, която изработва допълнителни доходи като домашна помощница.

„Или избираме нещо по-евтино според това какво ще готвим, или приготвяме по-достъпна храна“, добавя тя, докато реже съставките за любимата на руснаците новогодишна салата – картофи, яйца, колбас, кисели краставички и майонеза (салата Оливие).

Правителството насочи вниманието си към основни хранителни продукти като картофи и яйца чрез набор от политики, целящи ограничаване на ценовия ръст. Цените на картофите спаднаха с 22 на сто тази година, а на яйцата – с 20 на сто.

Общата цена на популярната салата ще се увеличи с 5 на сто тази година, в сравнение с 8,5 на сто през 2024 г., показват изчисления на агенция РИА Новости, базирани на средни цени.

Някои хора отчитат разлика спрямо предходната година, когато ръстът на цените излизаше извън контрол, и отдават известна заслуга на властите и търговците за задържането им през 2025 г.

„Разбираме, че всичко повече или по-малко е в рамките на инфлацията. Честно казано, не мога да кажа, че съм забелязала сериозно поскъпване през последната година“, казва московчанката Елена, която отказва да съобщи фамилното си име.

Въпреки тези успехи, инфлационните очаквания – важен показател, който централната банка отчита при определянето на основния лихвен процент, са се повишили през последните два месеца и остават на „упорито високи“ нива.

Представител на централната банка на Русия, пожелал анонимност, коментира пред Ройтерс, че хората са склонни да забелязват поскъпванията, но да игнорират поевтиняването. Планираното увеличение на някои данъци в началото на 2026 г. също оказва влияние върху настроенията.

Проучване, проведено през този месец от независимата социологическа агенция „Левада“, показва, че 34 на сто от руснаците определят покачването на цените и данъците като най-важното събитие на 2025 г., което го класира пред преговорите между Русия и САЩ в Аляска през август и украинските атаки с дронове.

„Тази година със сигурност няма да купуваме червен хайвер, защото цените са твърде високи“, казва московчанинът Карен, който също отказва да съобщи фамилното си име, визирайки хайвера от сьомга - традиционен новогодишен деликатес.

Той добавя, че семейството му е преминало към онлайн пазаруване, което обикновено е по-евтино от това в традиционните магазини.