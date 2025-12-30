Все пак трябва да се яде! Руснаците свиват рязко разходите си за Нова година

Много руснаци свиват разходите си за новогодишните празници тази година на фона на икономическа несигурност след близо четири години война в Украйна въпреки забавянето на официалния темп на инфлация и понижаващите се цени на някои основни стоки, съобщава Ройтерс, цитирана от БТА.
Очаква се инфлацията да се понижи под 6 на сто тази година спрямо 9,5 на сто през 2024 г., но това е за сметка на рязкото икономическо забавяне, тъй като основният лихвен процент остана през почти шест месеца през 2025 г. на най-високото си ниво от началото на 2000-те години.
Руската икономика е засегната и от западните санкции, наложени след като Москва анексира Крим през 2014 г. и след пълномащабното военно нахлуване в Украйна през февруари 2022 г.
„Разбирам, че такава е ситуацията в страната в момента, но какво можем да направим? Все пак трябва да се яде“, казва Надежда Сиверская, 70-годишна пенсионерка от градче край Москва, която изработва допълнителни доходи като домашна помощница.
„Или избираме нещо по-евтино според това какво ще готвим, или приготвяме по-достъпна храна“, добавя тя, докато реже съставките за любимата на руснаците новогодишна салата – картофи, яйца, колбас, кисели краставички и майонеза (салата Оливие).
Правителството насочи вниманието си към основни хранителни продукти като картофи и яйца чрез набор от политики, целящи ограничаване на ценовия ръст. Цените на картофите спаднаха с 22 на сто тази година, а на яйцата – с 20 на сто.
Общата цена на популярната салата ще се увеличи с 5 на сто тази година, в сравнение с 8,5 на сто през 2024 г., показват изчисления на агенция РИА Новости, базирани на средни цени.
Някои хора отчитат разлика спрямо предходната година, когато ръстът на цените излизаше извън контрол, и отдават известна заслуга на властите и търговците за задържането им през 2025 г.
„Разбираме, че всичко повече или по-малко е в рамките на инфлацията. Честно казано, не мога да кажа, че съм забелязала сериозно поскъпване през последната година“, казва московчанката Елена, която отказва да съобщи фамилното си име.
Въпреки тези успехи, инфлационните очаквания – важен показател, който централната банка отчита при определянето на основния лихвен процент, са се повишили през последните два месеца и остават на „упорито високи“ нива.
Представител на централната банка на Русия, пожелал анонимност, коментира пред Ройтерс, че хората са склонни да забелязват поскъпванията, но да игнорират поевтиняването. Планираното увеличение на някои данъци в началото на 2026 г. също оказва влияние върху настроенията.
Проучване, проведено през този месец от независимата социологическа агенция „Левада“, показва, че 34 на сто от руснаците определят покачването на цените и данъците като най-важното събитие на 2025 г., което го класира пред преговорите между Русия и САЩ в Аляска през август и украинските атаки с дронове.
„Тази година със сигурност няма да купуваме червен хайвер, защото цените са твърде високи“, казва московчанинът Карен, който също отказва да съобщи фамилното си име, визирайки хайвера от сьомга - традиционен новогодишен деликатес.
Той добавя, че семейството му е преминало към онлайн пазаруване, което обикновено е по-евтино от това в традиционните магазини.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Вашето мнение
Коментиран от #12, #89
16:20 30.12.2025
3 Пламен
Парадокс.
Коментиран от #13, #52
16:20 30.12.2025
4 Гост
16:20 30.12.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Путин
16:20 30.12.2025
7 Сила
Коментиран от #27
16:20 30.12.2025
8 честен ционист
Коментиран от #16, #34, #67
16:21 30.12.2025
9 ти да видиш
16:21 30.12.2025
10 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #5 от "Пора":Требе да се раздават банани с цел превенция в Бананистан.
Коментиран от #47
16:21 30.12.2025
11 Хасковски каунь
16:21 30.12.2025
12 А ти копей
До коментар #2 от "Вашето мнение":Превалутира ли рублите?
16:22 30.12.2025
13 Сила
До коментар #3 от "Пламен":Нали ....!?? Ще ти кажа къде са , в чейнч бюрата са ...нали се сещаш защо ...питай Волгин ако не верваш !!!
16:22 30.12.2025
14 Тити
Коментиран от #59
16:22 30.12.2025
15 В България
Рекордни авоари за хората и фирмите!
Пристигна поредният транш от няколко милиарда по ПВУ.
КОЛКО Е ПО ДОБРЕ ДА ЖИВЕЕМ В ЕВРОПА, вместо в Московийката!
16:23 30.12.2025
16 Оди у Рсиа
До коментар #8 от "честен ционист":Ще разбереш.Там чекат такива глъмаци да ги пратят на фронта.
16:24 30.12.2025
17 Нестор
16:24 30.12.2025
18 тъй ли
Да не говорим за това, колко безбожни станаха цените по магазините в България и как ни се сви потребителската кошница.
Хеле пък, за измислените ни 3% инфлация, които реално са към 30%.
Коментиран от #25
16:24 30.12.2025
19 Да,бе
16:25 30.12.2025
20 Руснаците
16:25 30.12.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Сатана Z
16:26 30.12.2025
24 И храната ли свършиха
16:27 30.12.2025
25 Сила
До коментар #18 от "тъй ли":Ужас , направо занимавайте за Русия ...ти и твойте приятели , бързо , не чакайте инфлацията в БГ то , рублата е стабилна и конвертируема в целия Свят !!!
Коментиран от #28
16:28 30.12.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 тъй ли
До коментар #7 от "Сила":Знаеш ли колко снопа с тютюн трябва да навържеш и продадеш, за да си позволиш една вечеря на обикновено руско семейство?
Коментиран от #35
16:28 30.12.2025
28 тъй ли
До коментар #25 от "Сила":И ти трябваше да си заминал за Анкара, но вече пето поколение пазиш място на султана си тук.
16:29 30.12.2025
29 Кую
16:30 30.12.2025
30 И на Нова година
Вместо да гонят мацки по заведенията, ще умрат за кефа на бункерното жуже!
16:31 30.12.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Е тъкмо
16:32 30.12.2025
33 А в брюксел
16:32 30.12.2025
34 тъй ли
До коментар #8 от "честен ционист":Дузина яйца в България са $ 5,28, докато в Русия са $ 2,04. Прави си сметка.
16:34 30.12.2025
35 Сила
До коментар #27 от "тъй ли":Предполагам пакет "Арда" без филтър или "Родопи" ...толкова струва вечерята на четиричленно руско семейство ... ако въобще имат какво да ядат , освен "Макаров "или " Боярщник "...??!
16:34 30.12.2025
36 НИЩО подобно
Спират топлото. беГзина с купонье, НЕТа..ОФФ,.....иначе казано -- Пу ТКИНОВ МИР
ееееедехееее
Коментиран от #40
16:34 30.12.2025
37 доктор
До коментар #21 от "456":Руска нация няма.
16:34 30.12.2025
38 456
До коментар #31 от "Ха ха":Ха ,ха кой не е чел. А ,сега виж от къде и кои са земите на Стара България ,както и земите на Велика България.
Атлантичета ,поне четете . Книгите не хапят
16:34 30.12.2025
39 Цък
16:36 30.12.2025
40 Руснак
До коментар #36 от "НИЩО подобно":По-зле сме от Папуа Нова Гвинея.
16:37 30.12.2025
41 Пламен
За 4 години той издаде само един Указ , с който прекръсти рузката милиция на полиция .
В историята той ще остане с :
«Денег нет, но вы держитесь»
:)
Коментиран от #51, #54, #65
16:37 30.12.2025
42 ЗАКРИВАЙ
П едерацията и ху ЙЛО педофила.... уйдеа у канало
16:37 30.12.2025
43 Селтак калтак
16:38 30.12.2025
44 Копейка
16:38 30.12.2025
45 Жоро
16:39 30.12.2025
46 АБВ
Типичен стаден синдром у правилните журналисти.
16:39 30.12.2025
47 Копейкин Костя
До коментар #10 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Тц.
Трябва да се раздават брезови кори за рупане, русофилите трябва да се хранят като братушките си!
16:39 30.12.2025
48 Айдеее...пак се почна...!
Сутринта-колко време руснака работил за порция ,,руска салата"...!
Сега пък,с тази измишльотина...!
Но дерзайте стигнахте дъното и го копаете...!
Поне сте забавни...😂🤣😝👍👏!
16:40 30.12.2025
49 ?????
Статия от типа една жена казала.
Като при Дойче Велле.
16:41 30.12.2025
50 Сандо
16:41 30.12.2025
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Сандо
До коментар #3 от "Пламен":Парадоксът е как козяшките тикви не правят разлика между лев и рубла,стотинка и копейка.
16:43 30.12.2025
53 Дрът русофил
Не е честно!
Коментиран от #58
16:44 30.12.2025
54 Ти се моли...
До коментар #41 от "Пламен":...Медведката да не стане президент,че има да търсиш спокойният Путин!
Медведката,като нищо ще натисне ядреният бутон,без много да му мисли...
16:44 30.12.2025
55 Бялджип
Нещастници, каква мъка и страдание..?! Все пак трябва да се яде?
16:45 30.12.2025
56 Владимир Путин, президент
16:46 30.12.2025
57 наблюдател
16:46 30.12.2025
58 Ама то пък голЕмото ,,блажене" с еврото!
До коментар #53 от "Дрът русофил":За едно евро,плащаш 2 лева...!
Пладнешки Еври-обир...!
16:47 30.12.2025
59 всъщност
До коментар #14 от "Тити":И за твоята на никой не му дреме , бъди сигурен ! За тебе - още по-малко ...
16:47 30.12.2025
60 Информатор 😁
16:48 30.12.2025
61 Опааа
16:49 30.12.2025
62 Перо
16:49 30.12.2025
63 рамзан
16:49 30.12.2025
64 Посейдон Буревестников
Коментиран от #68
16:50 30.12.2025
65 Сандо
До коментар #41 от "Пламен":Да те подсетя,че ви е силно ограничена паметта козяшка:войната с Грузия е спечелена от Президента на Русия Дмитрий Медведев.А вие,неграмотници козяшки,освен мизерни грантчета,какво друго сте спечелили?
16:50 30.12.2025
66 Опааа
16:50 30.12.2025
67 Инна
До коментар #8 от "честен ционист":Мога да изброя разходите си за салата Оливие с пилешко месо.
Веднага ще кажа, че купувам качествени продукти.
1. Солена краставички (точно солена, не мариновани)
в саламура с копър, хрян и чесън.
400 грама 164 рубли.
2. Майонеза от пъдпъдъчи яйца със зехтин
250 грама 95 рубли.
3. Картофи
1 кг 56 рубли.
4. Лук
1 кг 34 рубли.
5. Моркови
1 кг 54 рубли.
6. Пилешко филе (гърди без кожа)
1 кг 530 рубли.
7. Консервиран зелен грах
400 грама 130 рубли.
8. Пъдпъдъчи яйца
(по мой избор)
20 бр. 120 рубли
Пилешки яйца (допълнително)
10 бр. 135 рубли
Моята рецепта за салата
Картофи - 3-4 (около 400 г);
Моркови - 1-2 (около 150 г);
Пилешки яйца - 3 пилешки или 10 пъдпъдъчи.
Варено пилешко филе - 300 г;
Солена краставички (кашон) - 3-4 (около 200 г);
Грах от консерва - 1 консерва (400 грама).
Майонеза - на вкус (около 150 г);
16:58 30.12.2025
68 Буревестник Посейдонов
До коментар #64 от "Посейдон Буревестников":За такива битовизми- не знам...!
С тях се занимава кака Пена от нашият блок...!
Но знам със сигурност,че Путин разположи в Беларус,ракети ,,Орешник" ...!
И става напечено за враговете...
16:59 30.12.2025
69 000
17:04 30.12.2025
70 Сергей Блатников
17:04 30.12.2025
71 Няма проблем...
17:06 30.12.2025
72 Българин
Коментиран от #73, #76, #86, #101
17:06 30.12.2025
73 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА
До коментар #72 от "Българин":На 1000% нямаш нищо общо с българите,лъжеш като блатар....😂😂😂😂😂
Коментиран от #83, #92
17:08 30.12.2025
74 Икра за новам года нет
17:15 30.12.2025
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Хи хи
До коментар #51 от "Обикновен човек":Всеки ден милиарди хора се събуждат щастливи че са в БРИКС заедно с Русия !!
17:19 30.12.2025
78 Гост
Коментиран от #84, #88
17:20 30.12.2025
79 Хи хи
До коментар #76 от "Посмали малко ма.го":Че американците винаги си бачкат на 2-3 работи за да си платят сметките !!
Коментиран от #91
17:21 30.12.2025
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Денонощната пропаганда
17:22 30.12.2025
82 Бихлюл
17:22 30.12.2025
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Хи хи
До коментар #78 от "Гост":Много е объркващо !! Един път Путин е диктатор и подтиска всички руснаци, които страдат от гнета му, а друг път всички руснаци са лоши !! Объркахме се !!
17:23 30.12.2025
85 ДългоИме
17:24 30.12.2025
86 Саша Грей
До коментар #72 от "Българин":"Средната заплата в Русия варира, но към средата на 2024 г. е около 80 000 - 90 000 рубли (приблизително 1500-1800 лева) месечно"
"В България - 2413 лв. за четвъртото тримесечие на 2024 г."
Първи резултат в Гутъл. Да се излагаш в ерата на интернет?! Защо?
Коментиран от #97, #98
17:25 30.12.2025
87 Радио Ереван
До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Тази година, поради санкциите, руснаците се отказват от руската салата и ще приготвят на оливье за новогодишната маса. А поради намален внос на мортадела ще си правят бутерброди със сьомга.
17:27 30.12.2025
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Бедолаги
До коментар #2 от "Вашето мнение":Като нямат цаца, ще трябва ядат сьомга, горките, и палачинки с чер хайвер.
17:31 30.12.2025
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Мия чинии
До коментар #73 от "пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА":Жена ми проси на гарато жълти центове ...
17:36 30.12.2025
93 Критик
До коментар #76 от "Посмали малко ма.го":🤣"Малко" си преувеличил...
Коментиран от #102
17:36 30.12.2025
94 Глупости, всеки един който редовно
17:37 30.12.2025
95 Бай той Толстой
17:37 30.12.2025
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Добре де
До коментар #86 от "Саша Грей":С 2413 лв колко килограма сьомга можеш да си купиш у нас и колко там, с 1500 лв?
За паритет на парите чувал ли си?
17:40 30.12.2025
98 Бай той Толстой
До коментар #86 от "Саша Грей":Айде бе,верно ли?🤗Аз ще ти дам да го Апеш за една минимална заплата.Демократично бате.
17:40 30.12.2025
99 Фори
17:41 30.12.2025
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Рашистофил си , а не българин...😁
До коментар #72 от "Българин":Българите не лъжем така абсурдно.
Коментиран от #103
17:46 30.12.2025
102 Посмали малко ма.го
До коментар #93 от "Критик":Имaм пpeдвид cpeднaтa зaплaтa в пpoизвoдcтвoтo дoкoлкoтo им ocтaнa тaкoвa, a нe cpeднo cъc зaплaтитe нa чинyшкитe шeлoмoви. B блaтнaя блъcкaш в зaвoдa зa cpeднo 30 000 pyблeй и кaтo иcaкaш икpa зa нoвa гoдинa - дoпълнитeлaн втopa paбoтa зa oщe 30 000 pyблeй.
17:47 30.12.2025
103 Демек
До коментар #101 от "Рашистофил си , а не българин...😁":в ПП, ДБ, ГЕРБ и ДПС няма българи като лъжат денонощно! Ами съгласен! 😄
17:48 30.12.2025