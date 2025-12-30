Новини
Все пак трябва да се яде! Руснаците свиват рязко разходите си за Нова година

Все пак трябва да се яде! Руснаците свиват рязко разходите си за Нова година

30 Декември, 2025 16:17

Руската икономика е засегната от западните санкции, наложени след като Москва анексира Крим през 2014 г. и след пълномащабното военно нахлуване в Украйна през февруари 2022 година

Все пак трябва да се яде! Руснаците свиват рязко разходите си за Нова година - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Много руснаци свиват разходите си за новогодишните празници тази година на фона на икономическа несигурност след близо четири години война в Украйна въпреки забавянето на официалния темп на инфлация и понижаващите се цени на някои основни стоки, съобщава Ройтерс, цитирана от БТА.

Очаква се инфлацията да се понижи под 6 на сто тази година спрямо 9,5 на сто през 2024 г., но това е за сметка на рязкото икономическо забавяне, тъй като основният лихвен процент остана през почти шест месеца през 2025 г. на най-високото си ниво от началото на 2000-те години.

Руската икономика е засегната и от западните санкции, наложени след като Москва анексира Крим през 2014 г. и след пълномащабното военно нахлуване в Украйна през февруари 2022 г.

„Разбирам, че такава е ситуацията в страната в момента, но какво можем да направим? Все пак трябва да се яде“, казва Надежда Сиверская, 70-годишна пенсионерка от градче край Москва, която изработва допълнителни доходи като домашна помощница.

„Или избираме нещо по-евтино според това какво ще готвим, или приготвяме по-достъпна храна“, добавя тя, докато реже съставките за любимата на руснаците новогодишна салата – картофи, яйца, колбас, кисели краставички и майонеза (салата Оливие).

Правителството насочи вниманието си към основни хранителни продукти като картофи и яйца чрез набор от политики, целящи ограничаване на ценовия ръст. Цените на картофите спаднаха с 22 на сто тази година, а на яйцата – с 20 на сто.

Общата цена на популярната салата ще се увеличи с 5 на сто тази година, в сравнение с 8,5 на сто през 2024 г., показват изчисления на агенция РИА Новости, базирани на средни цени.

Някои хора отчитат разлика спрямо предходната година, когато ръстът на цените излизаше извън контрол, и отдават известна заслуга на властите и търговците за задържането им през 2025 г.

„Разбираме, че всичко повече или по-малко е в рамките на инфлацията. Честно казано, не мога да кажа, че съм забелязала сериозно поскъпване през последната година“, казва московчанката Елена, която отказва да съобщи фамилното си име.

Въпреки тези успехи, инфлационните очаквания – важен показател, който централната банка отчита при определянето на основния лихвен процент, са се повишили през последните два месеца и остават на „упорито високи“ нива.

Представител на централната банка на Русия, пожелал анонимност, коментира пред Ройтерс, че хората са склонни да забелязват поскъпванията, но да игнорират поевтиняването. Планираното увеличение на някои данъци в началото на 2026 г. също оказва влияние върху настроенията.

Проучване, проведено през този месец от независимата социологическа агенция „Левада“, показва, че 34 на сто от руснаците определят покачването на цените и данъците като най-важното събитие на 2025 г., което го класира пред преговорите между Русия и САЩ в Аляска през август и украинските атаки с дронове.

„Тази година със сигурност няма да купуваме червен хайвер, защото цените са твърде високи“, казва московчанинът Карен, който също отказва да съобщи фамилното си име, визирайки хайвера от сьомга - традиционен новогодишен деликатес.

Той добавя, че семейството му е преминало към онлайн пазаруване, което обикновено е по-евтино от това в традиционните магазини.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 2 Вашето мнение

    37 18 Отговор
    След като миси.а натоли съчини този пасквил, ползвайки гугъл преводачката в портомоненцето му в хилавите му кунки задрънчаха няколко евроцента за да посрещне новата 2026 г. като евюпейц.

    Коментиран от #12, #89

    16:20 30.12.2025

  • 3 Пламен

    25 27 Отговор
    Толкова много купейки виждам по форумите , а колко малко бяха на палатковия лагер срещу Еврото .

    Коментиран от #13, #52

    16:20 30.12.2025

  • 4 Гост

    25 12 Отговор
    Руснаците празнуват Коледа и Нова година през Януари по някакви тяхни си календари 🤷🏿‍♂️

    16:20 30.12.2025

  • 6 Путин

    25 27 Отговор
    ще ги принуди да ядат патрони и калашници!

    16:20 30.12.2025

  • 7 Сила

    24 20 Отговор
    Ще ядат пушки , пак !!! Те така са си свикнали ...ядат танкове , ракети , самолети ....Могучая !!!

    Коментиран от #27

    16:20 30.12.2025

  • 8 честен ционист

    18 20 Отговор
    Колко е 100гр руска салата в България и колко в Русия?

    Коментиран от #16, #34, #67

    16:21 30.12.2025

  • 9 ти да видиш

    29 24 Отговор
  • 10 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    10 13 Отговор

    До коментар #5 от "Пора":

    Коментиран от #47

    16:21 30.12.2025

    27 16 Отговор
    Последни издихания на авторите от Факти. След оливье , сега постна пица с квашеная капуста

    16:21 30.12.2025

  • 12 А ти копей

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

  • 13 Сила

    16 6 Отговор

    До коментар #3 от "Пламен":

    Нали ....!?? Ще ти кажа къде са , в чейнч бюрата са ...нали се сещаш защо ...питай Волгин ако не верваш !!!

  • 14 Тити

    22 12 Отговор
    На кой му дреме за рашистката кочина.

    16:22 30.12.2025

  • 15 В България

    23 13 Отговор
    народът усилено внася пари в банките и купува евро!

    Рекордни авоари за хората и фирмите!
    Пристигна поредният транш от няколко милиарда по ПВУ.

    КОЛКО Е ПО ДОБРЕ ДА ЖИВЕЕМ В ЕВРОПА, вместо в Московийката!

    16:23 30.12.2025

  • 16 Оди у Рсиа

    21 6 Отговор

    До коментар #8 от "честен ционист":

    Ще разбереш.Там чекат такива глъмаци да ги пратят на фронта.

    16:24 30.12.2025

  • 17 Нестор

    16 6 Отговор
    Ама залците ли им броите? При нас няма проблеми за пазаруването. Кой каквото иска купува.

    16:24 30.12.2025

  • 18 тъй ли

    21 16 Отговор
    не знам колко ще се свиват руснаците на Нова Година, но ние яко затягаме коланите от тези наши санкции. Повечето ми познати, които досега празнуваха задължително по заведения, вече не искат да чуят за такива. Ще са си у дома с приятели.
    Да не говорим за това, колко безбожни станаха цените по магазините в България и как ни се сви потребителската кошница.
    Хеле пък, за измислените ни 3% инфлация, които реално са към 30%.

    Коментиран от #25

    16:24 30.12.2025

  • 19 Да,бе

    14 10 Отговор
    Свиват се само мозъците на гьобелсовата пропаганда...И вече е животозастрашаващо,че ще забравят да дишат.

    16:25 30.12.2025

  • 20 Руснаците

    10 5 Отговор
    Да ми я…… …

    16:25 30.12.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Сатана Z

    7 12 Отговор
    Българете ще си ближат ЮЯ за сол след 1 януари

    16:26 30.12.2025

  • 24 И храната ли свършиха

    9 8 Отговор
    Ужас. Сигурно съвсем скоро ще им свърши и водката и чак тогава ще загубят войната. Или вие твърдите че те вече са я загубили.

    16:27 30.12.2025

  • 25 Сила

    15 9 Отговор

    До коментар #18 от "тъй ли":

    Ужас , направо занимавайте за Русия ...ти и твойте приятели , бързо , не чакайте инфлацията в БГ то , рублата е стабилна и конвертируема в целия Свят !!!

    Коментиран от #28

    16:28 30.12.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 тъй ли

    7 14 Отговор

    До коментар #7 от "Сила":

    Знаеш ли колко снопа с тютюн трябва да навържеш и продадеш, за да си позволиш една вечеря на обикновено руско семейство?

    Коментиран от #35

    16:28 30.12.2025

  • 28 тъй ли

    6 10 Отговор

    До коментар #25 от "Сила":

    И ти трябваше да си заминал за Анкара, но вече пето поколение пазиш място на султана си тук.

    16:29 30.12.2025

  • 29 Кую

    7 10 Отговор
    Долна пропаганда.Направо са умрели от глад.

    16:30 30.12.2025

  • 30 И на Нова година

    18 5 Отговор
    в Украйна ще загинат няколко хиляди млади руснака.

    Вместо да гонят мацки по заведенията, ще умрат за кефа на бункерното жуже!

    16:31 30.12.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Е тъкмо

    8 2 Отговор
    Да не претоварват новите украински съдомиялни !

    16:32 30.12.2025

  • 33 А в брюксел

    13 8 Отговор
    Народа събира в чанти картофите изсипани от протестиращите фермери

    16:32 30.12.2025

  • 34 тъй ли

    8 14 Отговор

    До коментар #8 от "честен ционист":

    Дузина яйца в България са $ 5,28, докато в Русия са $ 2,04. Прави си сметка.

    16:34 30.12.2025

  • 35 Сила

    14 5 Отговор

    До коментар #27 от "тъй ли":

    Предполагам пакет "Арда" без филтър или "Родопи" ...толкова струва вечерята на четиричленно руско семейство ... ако въобще имат какво да ядат , освен "Макаров "или " Боярщник "...??!

    16:34 30.12.2025

  • 36 НИЩО подобно

    16 6 Отговор
    142 $ минималная, ..168 $ -- средна пенЦия ..масови побоища между блатари и Бомжове край контейнерите на Петьо рачка.
    Спират топлото. беГзина с купонье, НЕТа..ОФФ,.....иначе казано -- Пу ТКИНОВ МИР
    ееееедехееее

    Коментиран от #40

    16:34 30.12.2025

  • 37 доктор

    12 5 Отговор

    До коментар #21 от "456":

    Руска нация няма.

    16:34 30.12.2025

  • 38 456

    7 5 Отговор

    До коментар #31 от "Ха ха":

    Ха ,ха кой не е чел. А ,сега виж от къде и кои са земите на Стара България ,както и земите на Велика България.
    Атлантичета ,поне четете . Книгите не хапят

    16:34 30.12.2025

  • 39 Цък

    10 9 Отговор
    Горките руснаци, нямало да хапнат червен хайвер. Повече от 50% от българите не са виждали червен хайвер.

    16:36 30.12.2025

  • 40 Руснак

    11 4 Отговор

    До коментар #36 от "НИЩО подобно":

    По-зле сме от Папуа Нова Гвинея.

    16:37 30.12.2025

  • 41 Пламен

    13 5 Отговор
    Сещам се за Медведката .
    За 4 години той издаде само един Указ , с който прекръсти рузката милиция на полиция .

    В историята той ще остане с :
    «Денег нет, но вы держитесь»

    :)

    Коментиран от #51, #54, #65

    16:37 30.12.2025

  • 42 ЗАКРИВАЙ

    9 2 Отговор
    Дръвенио НУЖ...ник... Москалбад!!
    П едерацията и ху ЙЛО педофила.... уйдеа у канало

    16:37 30.12.2025

  • 43 Селтак калтак

    6 6 Отговор
    Друго сий в кюпа на бугатити

    16:38 30.12.2025

  • 44 Копейка

    11 3 Отговор
    Тук кво да викаме?

    16:38 30.12.2025

  • 45 Жоро

    4 3 Отговор
    Домашни любимци ?

    16:39 30.12.2025

  • 46 АБВ

    7 9 Отговор
    Статии с подобно съдържание са налични в момента в почти всички правоверни медии. Разходете се в Дневник, Сега, Актуално, Нюз ................. и т.н.
    Типичен стаден синдром у правилните журналисти.

    16:39 30.12.2025

  • 47 Копейкин Костя

    10 3 Отговор

    До коментар #10 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Тц.
    Трябва да се раздават брезови кори за рупане, русофилите трябва да се хранят като братушките си!

    16:39 30.12.2025

  • 48 Айдеее...пак се почна...!

    8 12 Отговор
    С жалката антируска Пропаганда...!
    Сутринта-колко време руснака работил за порция ,,руска салата"...!
    Сега пък,с тази измишльотина...!
    Но дерзайте стигнахте дъното и го копаете...!
    Поне сте забавни...😂🤣😝👍👏!

    16:40 30.12.2025

  • 49 ?????

    7 10 Отговор
    Ха ха.
    Статия от типа една жена казала.
    Като при Дойче Велле.

    16:41 30.12.2025

  • 50 Сандо

    7 7 Отговор
    За Русия е ясно,там е мизерия и диващина според Ройтерс,който както обикновеноэ няма потвърждение.Но нека да ни осведомят как е положението в родната им Англия,че много българи живеят и работят там,а и още доста млади хора искат да се местят в тамошния Рай.

    16:41 30.12.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Сандо

    6 5 Отговор

    До коментар #3 от "Пламен":

    Парадоксът е как козяшките тикви не правят разлика между лев и рубла,стотинка и копейка.

    16:43 30.12.2025

  • 53 Дрът русофил

    8 6 Отговор
    Ама и русофилите ли вече ще се блажат с евро?
    Не е честно!

    Коментиран от #58

    16:44 30.12.2025

  • 54 Ти се моли...

    7 10 Отговор

    До коментар #41 от "Пламен":

    ...Медведката да не стане президент,че има да търсиш спокойният Путин!
    Медведката,като нищо ще натисне ядреният бутон,без много да му мисли...

    16:44 30.12.2025

  • 55 Бялджип

    7 8 Отговор
    "...„Тази година със сигурност няма да купуваме червен хайвер, защото цените са твърде високи“, казва московчанинът Карен, който също отказва да съобщи фамилното си име..."

    Нещастници, каква мъка и страдание..?! Все пак трябва да се яде?

    16:45 30.12.2025

  • 56 Владимир Путин, президент

    11 3 Отговор
    Хочешь кушать, иди на фронт coбакa 😆👍

    16:46 30.12.2025

  • 57 наблюдател

    7 8 Отговор
    Зелената еврейска маймуна избяга към Полша с 200 ..

    16:46 30.12.2025

  • 58 Ама то пък голЕмото ,,блажене" с еврото!

    6 7 Отговор

    До коментар #53 от "Дрът русофил":

    За едно евро,плащаш 2 лева...!
    Пладнешки Еври-обир...!

    16:47 30.12.2025

  • 59 всъщност

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Тити":

    И за твоята на никой не му дреме , бъди сигурен ! За тебе - още по-малко ...

    16:47 30.12.2025

  • 60 Информатор 😁

    13 6 Отговор
    България е много по-напред в развитието си от Раша и тази разлика ще се увеличава...

    16:48 30.12.2025

  • 61 Опааа

    10 3 Отговор
    А ние. БГ рязко забогатяваме след 01.01.26г.! Слава на кО чината!

    16:49 30.12.2025

  • 62 Перо

    6 7 Отговор
    Тъпата соросистка мисирка да отиде в Москва да види, колко са засегнати хората от измислените санкции! Там хората знаят, че има военни действия в Украйна освен от новините, а нощния живот кипи, както от години!

    16:49 30.12.2025

  • 63 рамзан

    2 3 Отговор
    моски а очкото свили се?

    16:49 30.12.2025

  • 64 Посейдон Буревестников

    7 5 Отговор
    Батя Лукашенко ще им продаде картошки🤣

    Коментиран от #68

    16:50 30.12.2025

  • 65 Сандо

    4 8 Отговор

    До коментар #41 от "Пламен":

    Да те подсетя,че ви е силно ограничена паметта козяшка:войната с Грузия е спечелена от Президента на Русия Дмитрий Медведев.А вие,неграмотници козяшки,освен мизерни грантчета,какво друго сте спечелили?

    16:50 30.12.2025

  • 66 Опааа

    3 6 Отговор
    Мисирките във “Факти” манипулират с такива заглавия! Много долни и неграмотни!

    16:50 30.12.2025

  • 67 Инна

    3 5 Отговор

    До коментар #8 от "честен ционист":

    Мога да изброя разходите си за салата Оливие с пилешко месо.

    Веднага ще кажа, че купувам качествени продукти.

    1. Солена краставички (точно солена, не мариновани)
    в саламура с копър, хрян и чесън.
    400 грама 164 рубли.

    2. Майонеза от пъдпъдъчи яйца със зехтин
    250 грама 95 рубли.

    3. Картофи
    1 кг 56 рубли.

    4. Лук
    1 кг 34 рубли.

    5. Моркови
    1 кг 54 рубли.

    6. Пилешко филе (гърди без кожа)
    1 кг 530 рубли.

    7. Консервиран зелен грах
    400 грама 130 рубли.

    8. Пъдпъдъчи яйца
    (по мой избор)
    20 бр. 120 рубли

    Пилешки яйца (допълнително)
    10 бр. 135 рубли

    Моята рецепта за салата

    Картофи - 3-4 (около 400 г);
    Моркови - 1-2 (около 150 г);
    Пилешки яйца - 3 пилешки или 10 пъдпъдъчи.
    Варено пилешко филе - 300 г;
    Солена краставички (кашон) - 3-4 (около 200 г);
    Грах от консерва - 1 консерва (400 грама).
    Майонеза - на вкус (около 150 г);

    16:58 30.12.2025

  • 68 Буревестник Посейдонов

    3 8 Отговор

    До коментар #64 от "Посейдон Буревестников":

    За такива битовизми- не знам...!
    С тях се занимава кака Пена от нашият блок...!
    Но знам със сигурност,че Путин разположи в Беларус,ракети ,,Орешник" ...!
    И става напечено за враговете...

    16:59 30.12.2025

  • 69 000

    4 7 Отговор
    Просяците само в лондон са повече от тези в цяла русия.

    17:04 30.12.2025

  • 70 Сергей Блатников

    3 3 Отговор
    Наши просияни се измъчиха да кусат колбасов из тученица и папур !

    17:04 30.12.2025

  • 71 Няма проблем...

    5 1 Отговор
    Има решение😁

    17:06 30.12.2025

  • 72 Българин

    4 9 Отговор
    Средната заплата в Русия е малко над 300000 рубли, което е над 3200 евро. А цените са една трета на нашите! Познайте кой се ограничава!

    Коментиран от #73, #76, #86, #101

    17:06 30.12.2025

  • 73 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА

    9 4 Отговор

    До коментар #72 от "Българин":

    На 1000% нямаш нищо общо с българите,лъжеш като блатар....😂😂😂😂😂

    Коментиран от #83, #92

    17:08 30.12.2025

  • 74 Икра за новам года нет

    4 4 Отговор
    3a 25тa гoдинa в блaтнaя инфлaциятa вeчe e към 100% бeз пpoмянa нa кypca дoлap pyблa oт гoдини. Haбиyлинa нa Пyтя Шeлoмoв e мaгьocницa!

    17:15 30.12.2025

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Хи хи

    4 4 Отговор

    До коментар #51 от "Обикновен човек":

    Всеки ден милиарди хора се събуждат щастливи че са в БРИКС заедно с Русия !!

    17:19 30.12.2025

  • 78 Гост

    5 3 Отговор
    С тази евтинка пропагандичка трябва да мразим само Путин или и него и руснаците?

    Коментиран от #84, #88

    17:20 30.12.2025

  • 79 Хи хи

    3 4 Отговор

    До коментар #76 от "Посмали малко ма.го":

    Че американците винаги си бачкат на 2-3 работи за да си платят сметките !!

    Коментиран от #91

    17:21 30.12.2025

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Денонощната пропаганда

    3 6 Отговор
    и лъжи срещу Русия нямат край. Това идеално показва, че истината е на страната на Русия! 😄

    17:22 30.12.2025

  • 82 Бихлюл

    4 3 Отговор
    Анатолка, нищо не става от теб, нали си го знаеш? Чак и "московчанинът Карен и хайвера" хахаха Анатолка Анатолка.......

    17:22 30.12.2025

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Хи хи

    3 1 Отговор

    До коментар #78 от "Гост":

    Много е объркващо !! Един път Путин е диктатор и подтиска всички руснаци, които страдат от гнета му, а друг път всички руснаци са лоши !! Объркахме се !!

    17:23 30.12.2025

  • 85 ДългоИме

    3 2 Отговор
    Тони, да не "гледаме в чуждата паница", рашките ще се оправят, ама ние .... ?

    17:24 30.12.2025

  • 86 Саша Грей

    2 2 Отговор

    До коментар #72 от "Българин":

    "Средната заплата в Русия варира, но към средата на 2024 г. е около 80 000 - 90 000 рубли (приблизително 1500-1800 лева) месечно"

    "В България - 2413 лв. за четвъртото тримесечие на 2024 г."

    Първи резултат в Гутъл. Да се излагаш в ерата на интернет?! Защо?

    Коментиран от #97, #98

    17:25 30.12.2025

  • 87 Радио Ереван

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Тази година, поради санкциите, руснаците се отказват от руската салата и ще приготвят на оливье за новогодишната маса. А поради намален внос на мортадела ще си правят бутерброди със сьомга.

    17:27 30.12.2025

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Бедолаги

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    Като нямат цаца, ще трябва ядат сьомга, горките, и палачинки с чер хайвер.

    17:31 30.12.2025

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Мия чинии

    1 1 Отговор

    До коментар #73 от "пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА":

    Жена ми проси на гарато жълти центове ...

    17:36 30.12.2025

  • 93 Критик

    3 0 Отговор

    До коментар #76 от "Посмали малко ма.го":

    🤣"Малко" си преувеличил...

    Коментиран от #102

    17:36 30.12.2025

  • 94 Глупости, всеки един който редовно

    3 10 Отговор
    чете форума на Факти бг знае, че руснаците нямат ракети и се бият със сапьорски лопатки, а Путин умрятри пъти още когато долара стана 200 рубли и руската икономика се разпадна два месеца след санкциите на Байдън.

    17:37 30.12.2025

  • 95 Бай той Толстой

    2 2 Отговор
    Като гледам как е украсена Москва,май не свиват нищо.Ние свиваме😁Салата "Оливие"🤣.Д..а и демокрацията ви!

    17:37 30.12.2025

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Добре де

    1 2 Отговор

    До коментар #86 от "Саша Грей":

    С 2413 лв колко килограма сьомга можеш да си купиш у нас и колко там, с 1500 лв?
    За паритет на парите чувал ли си?

    17:40 30.12.2025

  • 98 Бай той Толстой

    1 1 Отговор

    До коментар #86 от "Саша Грей":

    Айде бе,верно ли?🤗Аз ще ти дам да го Апеш за една минимална заплата.Демократично бате.

    17:40 30.12.2025

  • 99 Фори

    1 2 Отговор
    Всички руснаци се изкарват бедни а имат поне по един апартамент на нашето море!

    17:41 30.12.2025

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Рашистофил си , а не българин...😁

    3 0 Отговор

    До коментар #72 от "Българин":

    Българите не лъжем така абсурдно.

    Коментиран от #103

    17:46 30.12.2025

  • 102 Посмали малко ма.го

    2 0 Отговор

    До коментар #93 от "Критик":

    Имaм пpeдвид cpeднaтa зaплaтa в пpoизвoдcтвoтo дoкoлкoтo им ocтaнa тaкoвa, a нe cpeднo cъc зaплaтитe нa чинyшкитe шeлoмoви. B блaтнaя блъcкaш в зaвoдa зa cpeднo 30 000 pyблeй и кaтo иcaкaш икpa зa нoвa гoдинa - дoпълнитeлaн втopa paбoтa зa oщe 30 000 pyблeй.

    17:47 30.12.2025

  • 103 Демек

    0 0 Отговор

    До коментар #101 от "Рашистофил си , а не българин...😁":

    в ПП, ДБ, ГЕРБ и ДПС няма българи като лъжат денонощно! Ами съгласен! 😄

    17:48 30.12.2025

