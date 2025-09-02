"Владимир Путин: Отношенията ни с Китай са на безпрецедентно високо ниво"

Руският президент Владимир Путин определи отношенията с Китай, че са на "безпрецедентно високо ниво", предаде СиЕнЕн.

Изявлението на Путин идва, след като двете страни са подписали дълго отлагано споразумение за изграждане на масивен нов тръбопровод за доставка на природен газ до Китай през Монголия.

След срещата на Путин, китайския лидер Си Дзинпин и монголския президент Ухнаагин Хурелсух в Пекин руската държавна енергийна компания "Газпром" обяви, че е подписано правно обвързващо споразумение за изграждането на газопровода "Силата на Сибир-2".

Според анализатори тръбопроводът може да компенсира близо половината от износа на газ за Европа, който Русия е загубила от началото на войната в Украйна.

Главният изпълнителен директор на "Газпром" Алексей Милер обясни, че сделката включва 30-годишно споразумение за доставки, а цената на ще бъде по-ниска от тази, която се начислява за Европа.

След срещата на лидерите на трите държави, Путин и Си Дзинпин проведоха първите си официални разговори, откакто руският лидер пристигна в Китай.

Напомняйки за съветските връзки с Китай по време на Втората световна война, Владимир Путин приветства "спомена за братството по оръжие, доверието, взаимната подкрепа и твърдостта в защитата на общите интереси" като основа на стратегическото съгласуване на техните страни "в новата ера".

"Винаги бяхме заедно тогава и оставаме заедно сега", обърна се руският президент към Си Дзинпин в началото на двустранната им среща.

От своя страна китайският лидер заяви, че отношенията между Пекин и Русия "издържаха изпитанието на променящите се международни обстоятелства" и нарече Путин "стар приятел". Си Дзинпин изрази готовността на Китай да работи заедно с Русия, "за да подкрепя взаимното си развитие и съживяване, твърдо да отстоява международната справедливост и правосъдие и да изгражда справедлива и разумна система за глобално управление".