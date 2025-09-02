Новини
Свят »
Китай »
Владимир Путин: Отношенията ни с Китай са на безпрецедентно високо ниво

Владимир Путин: Отношенията ни с Китай са на безпрецедентно високо ниво

2 Септември, 2025 10:58 1 149 68

  • русия-
  • китай-
  • си дзинпин-
  • владимир путин

Изявлението на Путин идва, след като двете страни са подписали дълго отлагано споразумение за изграждане на масивен нов тръбопровод за доставка на природен газ до Китай през Монголия

Владимир Путин: Отношенията ни с Китай са на безпрецедентно високо ниво - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Руският президент Владимир Путин определи отношенията с Китай, че са на "безпрецедентно високо ниво", предаде СиЕнЕн.

Изявлението на Путин идва, след като двете страни са подписали дълго отлагано споразумение за изграждане на масивен нов тръбопровод за доставка на природен газ до Китай през Монголия.

След срещата на Путин, китайския лидер Си Дзинпин и монголския президент Ухнаагин Хурелсух в Пекин руската държавна енергийна компания "Газпром" обяви, че е подписано правно обвързващо споразумение за изграждането на газопровода "Силата на Сибир-2".

Според анализатори тръбопроводът може да компенсира близо половината от износа на газ за Европа, който Русия е загубила от началото на войната в Украйна.

Главният изпълнителен директор на "Газпром" Алексей Милер обясни, че сделката включва 30-годишно споразумение за доставки, а цената на ще бъде по-ниска от тази, която се начислява за Европа.

След срещата на лидерите на трите държави, Путин и Си Дзинпин проведоха първите си официални разговори, откакто руският лидер пристигна в Китай.

Напомняйки за съветските връзки с Китай по време на Втората световна война, Владимир Путин приветства "спомена за братството по оръжие, доверието, взаимната подкрепа и твърдостта в защитата на общите интереси" като основа на стратегическото съгласуване на техните страни "в новата ера".

"Винаги бяхме заедно тогава и оставаме заедно сега", обърна се руският президент към Си Дзинпин в началото на двустранната им среща.

От своя страна китайският лидер заяви, че отношенията между Пекин и Русия "издържаха изпитанието на променящите се международни обстоятелства" и нарече Путин "стар приятел". Си Дзинпин изрази готовността на Китай да работи заедно с Русия, "за да подкрепя взаимното си развитие и съживяване, твърдо да отстоява международната справедливост и правосъдие и да изгражда справедлива и разумна система за глобално управление".


Китай
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 22 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ураа

    20 14 Отговор
    Да живее новият справедлив световен ред

    Коментиран от #66

    11:02 02.09.2025

  • 2 Клуб на прашкарите "Давид"

    18 15 Отговор
    Най-голямата и най-многобройните страни се консолидират, но у нас все още има вярващи, че могат да преборят такъв съюз.

    Коментиран от #17

    11:03 02.09.2025

  • 3 ШОС

    23 10 Отговор
    Вече бие ГъТО–7 по всички папаграфи.
    А ние отново сме на грешния влак

    11:04 02.09.2025

  • 4 Когато

    21 7 Отговор
    отношенията се изградят на честност и лоялност, нивото винаги е много високо. И обратното е видно, когато отношенията между САЩ и Европа са като роб и господар, къде са. Всеки гледа да прецака другият, лъжи, кражби, пропаганда.

    Коментиран от #8, #10

    11:05 02.09.2025

  • 5 Орк

    12 8 Отговор
    "на газ за Европа, който Русия е загубила от началото на войната в Украйна."

    Загубила европа, не Русия.

    11:06 02.09.2025

  • 6 стоян георгиев

    15 18 Отговор
    Безспорно се сближиха доста.русия стана китайски васал.руснаците умират с хиляди и обедняват за да се развива Китай!

    11:07 02.09.2025

  • 7 Сталин

    18 13 Отговор
    Новите господари на света ,западните мародери вече са пре фалит ,вече няма откъде да крадат , останаха им само такива мърляви ограбени колонии като България

    11:08 02.09.2025

  • 8 нали

    11 13 Отговор

    До коментар #4 от "Когато":

    А РФ широко обявяваше Украйна за братя. После им прати бомби.

    Коментиран от #12, #16

    11:09 02.09.2025

  • 9 Швейк

    13 14 Отговор
    "Владимир Путин: Отношенията ни с Китай са на безпрецедентно високо ниво"



    Да се чете : Господарят е доволен от мен !

    Коментиран от #13

    11:09 02.09.2025

  • 10 стоян георгиев

    6 14 Отговор

    До коментар #4 от "Когато":

    Така е честно и лоялно Русия дава суровини без пари на Китай и воюва с бившите си съюзници в полза на китай.освен това за благодарност и от коректност Русия подарява земи на китайците от собствената си територия.каквомппмчестнп от това.не като в Европа...хаха

    Коментиран от #14

    11:09 02.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 И затова

    17 10 Отговор

    До коментар #8 от "нали":

    Русия пази цивилното население в Украйна! Злото е сътворено отново от САЩ.

    11:11 02.09.2025

  • 13 Изглеждаш толкова глупаво

    17 8 Отговор

    До коментар #9 от "Швейк":

    на фона на червените килими пред Путин и честта с която го удостояват. Лъжеца е дъното в едно общество. Показваш падението на запада.

    11:12 02.09.2025

  • 14 Ти предполагам стоенче

    10 4 Отговор

    До коментар #10 от "стоян георгиев":

    си по доставката и затова си запознат. Толкова тъпо изглежда един лъжец. Показваш освен твоето падение и това на запада.

    11:13 02.09.2025

  • 15 Сме ли

    6 10 Отговор
    Да каже нещо друго Путин за шефа СИ.

    Коментиран от #45

    11:13 02.09.2025

  • 16 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    12 8 Отговор

    До коментар #8 от "нали":

    Те и Каин и Авел са били братя ❗
    Но когато братята-бандери започнат да избиват твои близки , трябва да се намесиш❗
    Колко време би чакал Ердоган,
    ако София започне да избива хора в Хасково и Кърджали,
    според теб❓

    Коментиран от #25

    11:14 02.09.2025

  • 17 Видьо Видев

    6 6 Отговор

    До коментар #2 от "Клуб на прашкарите "Давид"":

    Вашингтон, Белият дом, г-н Доналд Тръмп.
    Скъпи г-н Доналд, казвам се Анна и пиша това писмо от Украйна, от Харков, от банята, където се крия с кучето и папагала си от руски ракети и дронове. В града вече е деветата експлозия.
    Случи се така, че преди да започне обстрелът, гледах новините и, тичайки към банята, не изключих телевизора. Оттук не виждам картината, но чувам добре звука. Излъчват речта ви за поредното отлагане на санкциите. За още 50 дни.
    Не съм сигурна, че ще доживея до тази дата, затова реших да ви пиша веднага.Знам, че ще изглеждам наивно и дори нелепо, като дете, което изпраща писмо до Лапландия, на Дядо Коледа. Нищо!Така да бъде.
    Аз съм възрастна, почти на 52 години съм и отдавна съм спряла да вярвам в чудеса. Но ако човечеството се е научило да създава сърце на 3D принтер, тогава защо да не предположим, че президентът на САЩ ще прочете писмото на обикновена украинка. В края на краищата е много по-лесно.
    Пиша този текст на телефона си. С едната ръка галя кучето, което е ужасно нервно заради шума извън прозореца, а с другата пиша. И трябва постоянно да прекъсвам и да гледам Telegram канали, които ми казват къде точно лети руският Шахед. И стига да не лети до моя район, ще продължа.
    Уважаеми г-н Доналд, без ни най-малко да накърнявам познанията ви по история, география и политически науки, позволете ми съвсем накратко да опиша днешните събития през погледа на обикновен украинец - не чиновник, не дипломат, не представител на която и

    Коментиран от #21, #34

    11:17 02.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Мишел

    10 10 Отговор
    Подписани са договори за строеж на два газопровода през Монголия - "Сила Сибири"2 за 44 милиарда куб.м. и "Союз - Восток" 50 милиарда куб м. годишно, по 94 милиарда куб.м. в продължение на 30 години. Политизираният и силно зависим от САЩ ЕС не е интересен газов пазар за Русия.

    Коментиран от #24, #27, #31

    11:19 02.09.2025

  • 20 русия Васал на Китай

    10 9 Отговор
    Китай си има нова колония-фашистка русия! Факт!

    Коментиран от #23, #35

    11:20 02.09.2025

  • 21 Пропагандата

    5 4 Отговор

    До коментар #17 от "Видьо Видев":

    винаги има за цел глупака.

    11:21 02.09.2025

  • 22 Сашо

    4 1 Отговор
    Ми къ ? Нали за това те посреща чистачката от министерството

    11:22 02.09.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 след 30 годни

    2 2 Отговор

    До коментар #19 от "Мишел":

    Шъ стане след 30 години! :)))

    Коментиран от #28, #39

    11:24 02.09.2025

  • 25 Патриот

    8 6 Отговор

    До коментар #16 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    То и Александър Невски е убил братята си за да получи разрешение от татарите да събира данъци от руснаците. Е,и?

    Коментиран от #30

    11:25 02.09.2025

  • 26 Географ

    10 6 Отговор
    Китай затова преименува руските градове с китайски имена в новите си карти. Общо взето повечето руски националисти смятат, че Путин продава Русия на Китай за власт.

    Коментиран от #29, #32

    11:25 02.09.2025

  • 27 Мишел

    3 6 Отговор

    До коментар #19 от "Мишел":

    Продължение :
    Тези два договора са част от 256 големи съвместни проекти, по които съвместно работят Китай и Русия.

    11:25 02.09.2025

  • 28 Не си разбрало мъниче

    3 2 Отговор

    До коментар #24 от "след 30 годни":

    Договора за пренос е за 30 години.

    11:26 02.09.2025

  • 29 Пропагандата

    3 2 Отговор

    До коментар #26 от "Географ":

    винаги има за цел глупака.

    11:27 02.09.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Анета

    7 1 Отговор

    До коментар #19 от "Мишел":

    Е да ти кажа ,защото явно не знаеш .
    Европейския пазар на Русия беше м/у 350 и 400 млрд куб метра . Вземи да четеш малко ,че виж какви глупости пишеш .

    Коментиран от #49

    11:28 02.09.2025

  • 32 Ха ХаХа

    8 4 Отговор

    До коментар #26 от "Географ":

    Покаже една китайска карта с преименувани на китайски руски градове?
    Ха ха ха

    11:30 02.09.2025

  • 33 Да се разбира,че

    6 6 Отговор
    е точно обратното ... Кремълският ,бункерен плъх е патологичен лъжец и пoдлец .

    11:30 02.09.2025

  • 34 Пурка

    8 6 Отговор

    До коментар #17 от "Видьо Видев":

    Какво се опитваш да постигнеш? Да трогнеш русофилските путински отрепки? Няма да успееш за тях не е важно, колко руснаци и украинци и българи ще умрат, дали Русия ще фалира, за тях е важно да викат, че техният отбор печелил. Защото са с акъл на футболни гамени.

    Коментиран от #42, #47

    11:30 02.09.2025

  • 35 орк

    3 4 Отговор

    До коментар #20 от "русия Васал на Китай":

    с твоето васално мислене недей да обвиняваш Китай в колониализъм. Това е чисто европейска специализация. Погледни само как защитаваш свой сюзерен който те готви за фронта. Ти си васал. Факт!

    Коментиран от #48

    11:30 02.09.2025

  • 36 Супер! Браво!

    5 6 Отговор
    Това искаме! Путин в Пекин, Русия в Китай!

    Др. Си си знае работата!

    Яка ограда между ЕС и Русия!
    Мечтата на поколения източноевропейци! Мнозина от тях оставиха телата си по пътя през граничните заграждения, бягайки на запад!

    Прекрасна новина!

    Коментиран от #38

    11:31 02.09.2025

  • 37 верно е

    3 5 Отговор
    а ни убеждаваха, че украинците били братя на злото русия.

    Коментиран от #44

    11:31 02.09.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Въпросче

    5 3 Отговор

    До коментар #24 от "след 30 годни":

    Южен поток за колко стана ? Опс ! То пък него Турция (натото) ни го открадна . За да плащаме на турците сега по Милион на Ден .

    Коментиран от #41, #43

    11:33 02.09.2025

  • 40 Как мислите

    4 3 Отговор
    съюзът Китай- Русия симбиоза ли е или паразитизъм?

    11:34 02.09.2025

  • 41 Балкански поток

    3 1 Отговор

    До коментар #39 от "Въпросче":

    е изграден за една година. И е ИЗЦЯЛО Български.

    Коментиран от #56

    11:34 02.09.2025

  • 42 Опитва се

    4 3 Отговор

    До коментар #34 от "Пурка":

    да покаже освен своето падение и това на пропадналият запад да оопростачва по някой глупак и да се занимават с лъжи, пропаганда, кражби.

    11:34 02.09.2025

  • 43 Не ти го открадна Турция

    4 2 Отговор

    До коментар #39 от "Въпросче":

    А ти го съсипа ГЕРБ, по нареждане на Козяк! САЩ ти го открадна и крадливият баце.

    11:36 02.09.2025

  • 44 Ха ХаХа

    4 3 Отговор

    До коментар #37 от "верно е":

    Украйна е Руската Македония,а Машчкедония е Българската Украйна.
    Русия защити руснаците, а България остави българите в Македония да бъдат пребивани убивани

    11:37 02.09.2025

  • 45 не може да бъде

    3 4 Отговор

    До коментар #15 от "Сме ли":

    Това е съвършено погрешна интерпретация.На практика Путин се превърна в идеологът на срещата това се отбелязва от много медии.Уважението които беше демонстрирано към него в тази среща даже може да се каже безпрецедентно.Разбира се главният доклад е изнесен от Си Дзин Пин с прокламираните от него 5 точки -основни принципи за китайската политика.Но първо тези точки са отражение на тезата на Путин за необходимостта от нов политически ред от нова световна политическа архитектура и второ -много важно за нас - прозира намекът /според мен /че е дошло времето всяка държава да се определи на чия страна ще бъде!?Присъствието на Моди също е довод в контекста на този намек ...а в СНН май започва обсъждане на тази перспектива- веднага усетиха накъде задуха вятърът....Тази вечер в 21 ч.бълг.време Тръмп ще прави важно изявление ...това ще даде яснота какво става..!?.

    11:37 02.09.2025

  • 46 Браво Доналд, браво Тръмп!

    5 2 Отговор
    Успя! Откъсна Русия от Китай! Заслужаваш наградата Дарвин!

    Казано с прости думи- опитът да отделиш Русия от Китай предизвиква насмешлива усмивка у всеки източноевропеец, сърбал попарата на СССР и Русия.
    А ако този опит е придружен и от разбиване на вековни съюзнически връзки на САЩ , нещата вече замирисват на умишлена зависимост!
    Зорлем да тласнеш Индия към триъгълници и прочие! Или да се изпоскараш с Мексико и Канада.

    11:38 02.09.2025

  • 47 орк

    2 2 Отговор

    До коментар #34 от "Пурка":

    те поне са с акъл на футболни гамени, ти акъл нямаш .

    11:39 02.09.2025

  • 48 путин предаде русия на Китай

    7 3 Отговор

    До коментар #35 от "орк":

    Във русия ще има втори официален език Китайски!?!?!?

    Коментиран от #50

    11:39 02.09.2025

  • 49 Мишел

    2 1 Отговор

    До коментар #31 от "Анета":

    Има намалени количества, но не в тези размери. В момента САЩ изкупуват големи количества руски втечнен газ от Новатек и го продават на ЕС като американски. САЩ предложиха да доставят на ЕС три пъти по големи количества, отколкото могат да произвеждат. Откъде смятате, че ще го вземат, от Юпитер ли?

    11:39 02.09.2025

  • 50 Пропагандата

    3 4 Отговор

    До коментар #48 от "путин предаде русия на Китай":

    винаги има за цел глупака.

    11:40 02.09.2025

  • 51 Ликантроп

    7 4 Отговор
    Всяко едно посекение на градинското джудже в Китай е безпрецедентно унижение . Отнасят се с него като с прощляк и досадник .

    Коментиран от #55

    11:41 02.09.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Тореро

    2 1 Отговор
    Слава на Русия и Путин

    11:47 02.09.2025

  • 54 Клоуна пусин 🤡💩

    3 3 Отговор
    На тази снимка Си Дзинпин изглежда повече европеец, отколкото монголоидния татарин Пусин.

    Коментиран от #58

    11:47 02.09.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Да бе , да ! 😜

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "Балкански поток":

    Само дето Балкански не е директно до руски тръби ,, като Южен , а плащаш по един милион на ден за тръбите на посредника Турция !

    11:48 02.09.2025

  • 57 Иво

    2 3 Отговор
    За добро или лоши, злата русийка вече е китайска провинция.

    11:48 02.09.2025

  • 58 Ха ХаХа

    1 1 Отговор

    До коментар #54 от "Клоуна пусин 🤡💩":

    Господ ти е Монголското куче Тангра бептатарски монголоид.
    Руснаците са викинги

    11:48 02.09.2025

  • 59 Дернев

    2 1 Отговор
    Изключително голяма грешка на Щатите и ЕС, че тласнаха Русия към Китай. Със сигурност вървим към 3СВ. Ако се създадат СЕЩ и Европа за европейците с Русия/ОНД , заедно със САЩ, вероятността да бъде избегната е много голяма. Но никакъв проблясък на разум не идва от Запада. Заслужават си 3СВ да започне, ако не дай боже се наложи, в Щатите.

    11:49 02.09.2025

  • 60 Българин

    3 2 Отговор
    Руснаците са толкова жалки....
    Изкупуват им ресурсите без пари после и земята ще им вземат

    11:49 02.09.2025

  • 61 русия е васал на Китай

    3 3 Отговор
    Император Си изпрати заместник министър да посрещне васала си ПуСин, маркира цялата делегация с дигитални чипове, чрез които им ограничава свободното движение.
    Китай с бързи темпове усвоява Сибир и няма нищо против васалите да му построят безплатно тръбопровод, който до година-две ще бъде китайска собственост

    Коментиран от #65

    11:52 02.09.2025

  • 62 Оракула от Делфи

    3 1 Отговор
    "Апаратчика" Путин , докара "могучия Расия" , до просешка тояга, според не писаните практики на " КГБ",
    е време , другаря Патрушев да го смени, и Русия да се отърси от ненужния на никому, гаф с този
    "Украински Махморлук" , докато е време, изражението на лицето на Путин говори по- скоро за
    началото на края и е много близо , до сготвяне на последното меню с " варено жито" и свещи!!

    А прозорци на високи сгради в Москва... колкото искаш!!!
    Руснаците не заслужават да бъдат просяци и затворници в собствената си държава ,
    заради Егото на Путин!

    11:54 02.09.2025

  • 63 Развеселен

    4 1 Отговор
    Цар Плъх няма друг полезен ход, освен да се подчини заедно с управляваната от него московска феодална територия - подобно на Александър Невски, на Златната орда, и да остане като верен васал, плащащ годишен давък, за да запази властта си.

    12:01 02.09.2025

  • 64 питам се

    2 2 Отговор
    Какво ли е чувството да си евроатлантик и да гледаш как лидерите на Русия, Китай и Индия говорят като един?

    12:09 02.09.2025

  • 65 Пропагандата

    1 1 Отговор

    До коментар #61 от "русия е васал на Китай":

    винаги има за цел глупака.

    Коментиран от #67

    12:11 02.09.2025

  • 66 То те

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ураа":

    маркс-ленинистите всичко им беше , прогресивно, за човеците и светлото бъдеще на Света!

    А се оказаха фекалност.

    12:14 02.09.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Ха ха ха

    1 0 Отговор
    Естествено, колкото по ниско се навеждаш пред господаряти Си, толкова по добри ще са отношенията му към теб.....

    12:16 02.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания