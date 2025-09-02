"Владимир Путин: Отношенията ни с Китай са на безпрецедентно високо ниво"

Руският президент Владимир Путин определи отношенията с Китай, че са на "безпрецедентно високо ниво", предаде СиЕнЕн.
Изявлението на Путин идва, след като двете страни са подписали дълго отлагано споразумение за изграждане на масивен нов тръбопровод за доставка на природен газ до Китай през Монголия.
След срещата на Путин, китайския лидер Си Дзинпин и монголския президент Ухнаагин Хурелсух в Пекин руската държавна енергийна компания "Газпром" обяви, че е подписано правно обвързващо споразумение за изграждането на газопровода "Силата на Сибир-2".
Според анализатори тръбопроводът може да компенсира близо половината от износа на газ за Европа, който Русия е загубила от началото на войната в Украйна.
Главният изпълнителен директор на "Газпром" Алексей Милер обясни, че сделката включва 30-годишно споразумение за доставки, а цената на ще бъде по-ниска от тази, която се начислява за Европа.
След срещата на лидерите на трите държави, Путин и Си Дзинпин проведоха първите си официални разговори, откакто руският лидер пристигна в Китай.
Напомняйки за съветските връзки с Китай по време на Втората световна война, Владимир Путин приветства "спомена за братството по оръжие, доверието, взаимната подкрепа и твърдостта в защитата на общите интереси" като основа на стратегическото съгласуване на техните страни "в новата ера".
"Винаги бяхме заедно тогава и оставаме заедно сега", обърна се руският президент към Си Дзинпин в началото на двустранната им среща.
От своя страна китайският лидер заяви, че отношенията между Пекин и Русия "издържаха изпитанието на променящите се международни обстоятелства" и нарече Путин "стар приятел". Си Дзинпин изрази готовността на Китай да работи заедно с Русия, "за да подкрепя взаимното си развитие и съживяване, твърдо да отстоява международната справедливост и правосъдие и да изгражда справедлива и разумна система за глобално управление".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ураа
Коментиран от #66
11:02 02.09.2025
2 Клуб на прашкарите "Давид"
Коментиран от #17
11:03 02.09.2025
3 ШОС
А ние отново сме на грешния влак
11:04 02.09.2025
4 Когато
Коментиран от #8, #10
11:05 02.09.2025
5 Орк
Загубила европа, не Русия.
11:06 02.09.2025
6 стоян георгиев
11:07 02.09.2025
7 Сталин
11:08 02.09.2025
8 нали
До коментар #4 от "Когато":А РФ широко обявяваше Украйна за братя. После им прати бомби.
Коментиран от #12, #16
11:09 02.09.2025
9 Швейк
Да се чете : Господарят е доволен от мен !
Коментиран от #13
11:09 02.09.2025
10 стоян георгиев
До коментар #4 от "Когато":Така е честно и лоялно Русия дава суровини без пари на Китай и воюва с бившите си съюзници в полза на китай.освен това за благодарност и от коректност Русия подарява земи на китайците от собствената си територия.каквомппмчестнп от това.не като в Европа...хаха
Коментиран от #14
11:09 02.09.2025
12 И затова
До коментар #8 от "нали":Русия пази цивилното население в Украйна! Злото е сътворено отново от САЩ.
11:11 02.09.2025
13 Изглеждаш толкова глупаво
До коментар #9 от "Швейк":на фона на червените килими пред Путин и честта с която го удостояват. Лъжеца е дъното в едно общество. Показваш падението на запада.
11:12 02.09.2025
14 Ти предполагам стоенче
До коментар #10 от "стоян георгиев":си по доставката и затова си запознат. Толкова тъпо изглежда един лъжец. Показваш освен твоето падение и това на запада.
11:13 02.09.2025
15 Сме ли
Коментиран от #45
11:13 02.09.2025
16 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #8 от "нали":Те и Каин и Авел са били братя ❗
Но когато братята-бандери започнат да избиват твои близки , трябва да се намесиш❗
Колко време би чакал Ердоган,
ако София започне да избива хора в Хасково и Кърджали,
според теб❓
Коментиран от #25
11:14 02.09.2025
17 Видьо Видев
До коментар #2 от "Клуб на прашкарите "Давид"":Вашингтон, Белият дом, г-н Доналд Тръмп.
Скъпи г-н Доналд, казвам се Анна и пиша това писмо от Украйна, от Харков, от банята, където се крия с кучето и папагала си от руски ракети и дронове. В града вече е деветата експлозия.
Случи се така, че преди да започне обстрелът, гледах новините и, тичайки към банята, не изключих телевизора. Оттук не виждам картината, но чувам добре звука. Излъчват речта ви за поредното отлагане на санкциите. За още 50 дни.
Не съм сигурна, че ще доживея до тази дата, затова реших да ви пиша веднага.Знам, че ще изглеждам наивно и дори нелепо, като дете, което изпраща писмо до Лапландия, на Дядо Коледа. Нищо!Така да бъде.
Аз съм възрастна, почти на 52 години съм и отдавна съм спряла да вярвам в чудеса. Но ако човечеството се е научило да създава сърце на 3D принтер, тогава защо да не предположим, че президентът на САЩ ще прочете писмото на обикновена украинка. В края на краищата е много по-лесно.
Пиша този текст на телефона си. С едната ръка галя кучето, което е ужасно нервно заради шума извън прозореца, а с другата пиша. И трябва постоянно да прекъсвам и да гледам Telegram канали, които ми казват къде точно лети руският Шахед. И стига да не лети до моя район, ще продължа.
Уважаеми г-н Доналд, без ни най-малко да накърнявам познанията ви по история, география и политически науки, позволете ми съвсем накратко да опиша днешните събития през погледа на обикновен украинец - не чиновник, не дипломат, не представител на която и
Коментиран от #21, #34
11:17 02.09.2025
19 Мишел
Коментиран от #24, #27, #31
11:19 02.09.2025
20 русия Васал на Китай
Коментиран от #23, #35
11:20 02.09.2025
21 Пропагандата
До коментар #17 от "Видьо Видев":винаги има за цел глупака.
11:21 02.09.2025
22 Сашо
11:22 02.09.2025
24 след 30 годни
До коментар #19 от "Мишел":Шъ стане след 30 години! :)))
Коментиран от #28, #39
11:24 02.09.2025
25 Патриот
До коментар #16 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":То и Александър Невски е убил братята си за да получи разрешение от татарите да събира данъци от руснаците. Е,и?
Коментиран от #30
11:25 02.09.2025
26 Географ
Коментиран от #29, #32
11:25 02.09.2025
27 Мишел
До коментар #19 от "Мишел":Продължение :
Тези два договора са част от 256 големи съвместни проекти, по които съвместно работят Китай и Русия.
11:25 02.09.2025
28 Не си разбрало мъниче
До коментар #24 от "след 30 годни":Договора за пренос е за 30 години.
11:26 02.09.2025
29 Пропагандата
До коментар #26 от "Географ":винаги има за цел глупака.
11:27 02.09.2025
31 Анета
До коментар #19 от "Мишел":Е да ти кажа ,защото явно не знаеш .
Европейския пазар на Русия беше м/у 350 и 400 млрд куб метра . Вземи да четеш малко ,че виж какви глупости пишеш .
Коментиран от #49
11:28 02.09.2025
32 Ха ХаХа
До коментар #26 от "Географ":Покаже една китайска карта с преименувани на китайски руски градове?
Ха ха ха
11:30 02.09.2025
33 Да се разбира,че
11:30 02.09.2025
34 Пурка
До коментар #17 от "Видьо Видев":Какво се опитваш да постигнеш? Да трогнеш русофилските путински отрепки? Няма да успееш за тях не е важно, колко руснаци и украинци и българи ще умрат, дали Русия ще фалира, за тях е важно да викат, че техният отбор печелил. Защото са с акъл на футболни гамени.
Коментиран от #42, #47
11:30 02.09.2025
35 орк
До коментар #20 от "русия Васал на Китай":с твоето васално мислене недей да обвиняваш Китай в колониализъм. Това е чисто европейска специализация. Погледни само как защитаваш свой сюзерен който те готви за фронта. Ти си васал. Факт!
Коментиран от #48
11:30 02.09.2025
36 Супер! Браво!
Др. Си си знае работата!
Яка ограда между ЕС и Русия!
Мечтата на поколения източноевропейци! Мнозина от тях оставиха телата си по пътя през граничните заграждения, бягайки на запад!
Прекрасна новина!
Коментиран от #38
11:31 02.09.2025
37 верно е
Коментиран от #44
11:31 02.09.2025
39 Въпросче
До коментар #24 от "след 30 годни":Южен поток за колко стана ? Опс ! То пък него Турция (натото) ни го открадна . За да плащаме на турците сега по Милион на Ден .
Коментиран от #41, #43
11:33 02.09.2025
40 Как мислите
11:34 02.09.2025
41 Балкански поток
До коментар #39 от "Въпросче":е изграден за една година. И е ИЗЦЯЛО Български.
Коментиран от #56
11:34 02.09.2025
42 Опитва се
До коментар #34 от "Пурка":да покаже освен своето падение и това на пропадналият запад да оопростачва по някой глупак и да се занимават с лъжи, пропаганда, кражби.
11:34 02.09.2025
43 Не ти го открадна Турция
До коментар #39 от "Въпросче":А ти го съсипа ГЕРБ, по нареждане на Козяк! САЩ ти го открадна и крадливият баце.
11:36 02.09.2025
44 Ха ХаХа
До коментар #37 от "верно е":Украйна е Руската Македония,а Машчкедония е Българската Украйна.
Русия защити руснаците, а България остави българите в Македония да бъдат пребивани убивани
11:37 02.09.2025
45 не може да бъде
До коментар #15 от "Сме ли":Това е съвършено погрешна интерпретация.На практика Путин се превърна в идеологът на срещата това се отбелязва от много медии.Уважението които беше демонстрирано към него в тази среща даже може да се каже безпрецедентно.Разбира се главният доклад е изнесен от Си Дзин Пин с прокламираните от него 5 точки -основни принципи за китайската политика.Но първо тези точки са отражение на тезата на Путин за необходимостта от нов политически ред от нова световна политическа архитектура и второ -много важно за нас - прозира намекът /според мен /че е дошло времето всяка държава да се определи на чия страна ще бъде!?Присъствието на Моди също е довод в контекста на този намек ...а в СНН май започва обсъждане на тази перспектива- веднага усетиха накъде задуха вятърът....Тази вечер в 21 ч.бълг.време Тръмп ще прави важно изявление ...това ще даде яснота какво става..!?.
11:37 02.09.2025
46 Браво Доналд, браво Тръмп!
Казано с прости думи- опитът да отделиш Русия от Китай предизвиква насмешлива усмивка у всеки източноевропеец, сърбал попарата на СССР и Русия.
А ако този опит е придружен и от разбиване на вековни съюзнически връзки на САЩ , нещата вече замирисват на умишлена зависимост!
Зорлем да тласнеш Индия към триъгълници и прочие! Или да се изпоскараш с Мексико и Канада.
11:38 02.09.2025
47 орк
До коментар #34 от "Пурка":те поне са с акъл на футболни гамени, ти акъл нямаш .
11:39 02.09.2025
48 путин предаде русия на Китай
До коментар #35 от "орк":Във русия ще има втори официален език Китайски!?!?!?
Коментиран от #50
11:39 02.09.2025
49 Мишел
До коментар #31 от "Анета":Има намалени количества, но не в тези размери. В момента САЩ изкупуват големи количества руски втечнен газ от Новатек и го продават на ЕС като американски. САЩ предложиха да доставят на ЕС три пъти по големи количества, отколкото могат да произвеждат. Откъде смятате, че ще го вземат, от Юпитер ли?
11:39 02.09.2025
50 Пропагандата
До коментар #48 от "путин предаде русия на Китай":винаги има за цел глупака.
11:40 02.09.2025
51 Ликантроп
Коментиран от #55
11:41 02.09.2025
53 Тореро
11:47 02.09.2025
54 Клоуна пусин 🤡💩
Коментиран от #58
11:47 02.09.2025
56 Да бе , да ! 😜
До коментар #41 от "Балкански поток":Само дето Балкански не е директно до руски тръби ,, като Южен , а плащаш по един милион на ден за тръбите на посредника Турция !
11:48 02.09.2025
57 Иво
11:48 02.09.2025
58 Ха ХаХа
До коментар #54 от "Клоуна пусин 🤡💩":Господ ти е Монголското куче Тангра бептатарски монголоид.
Руснаците са викинги
11:48 02.09.2025
59 Дернев
11:49 02.09.2025
60 Българин
Изкупуват им ресурсите без пари после и земята ще им вземат
11:49 02.09.2025
61 русия е васал на Китай
Китай с бързи темпове усвоява Сибир и няма нищо против васалите да му построят безплатно тръбопровод, който до година-две ще бъде китайска собственост
Коментиран от #65
11:52 02.09.2025
62 Оракула от Делфи
е време , другаря Патрушев да го смени, и Русия да се отърси от ненужния на никому, гаф с този
"Украински Махморлук" , докато е време, изражението на лицето на Путин говори по- скоро за
началото на края и е много близо , до сготвяне на последното меню с " варено жито" и свещи!!
А прозорци на високи сгради в Москва... колкото искаш!!!
Руснаците не заслужават да бъдат просяци и затворници в собствената си държава ,
заради Егото на Путин!
11:54 02.09.2025
63 Развеселен
12:01 02.09.2025
64 питам се
12:09 02.09.2025
65 Пропагандата
До коментар #61 от "русия е васал на Китай":винаги има за цел глупака.
Коментиран от #67
12:11 02.09.2025
66 То те
До коментар #1 от "Ураа":маркс-ленинистите всичко им беше , прогресивно, за човеците и светлото бъдеще на Света!
А се оказаха фекалност.
12:14 02.09.2025
68 Ха ха ха
12:16 02.09.2025