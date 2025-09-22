Новини
Мнения »
Триото автократи Путин, Си и Ким вдига тост за "полезния идиот" Доналд Тръмп

Триото автократи Путин, Си и Ким вдига тост за "полезния идиот" Доналд Тръмп

22 Септември, 2025 10:00 873 37

  • китай-
  • русия-
  • доналд тръмп-
  • си дзинпин-
  • владимир путин

Посещението на Путин и Ким Чен-ун в Пекин подчертава влиянието на китайския президент върху авторитарните режими, които се стремят да преначертаят водения от Запада световен ред

Триото автократи Путин, Си и Ким вдига тост за "полезния идиот" Доналд Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
L"Express L"Express
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

3 септември, Пекин беше мястото, където "трябва да бъде" всеки уважаващ себе си амбициозен диктатор.

В явен опит да предизвика Съединените щати, китайският президент Си Дзинпин покани приятелите си Владимир Путин (Русия), Ким Чен Ун (Северна Корея), Александър Лукашенко (Беларус), Масуд Пезешкян (Иран) и Мин Аун Хлаинг (ръководителят на хунтата в Бирма) и редица други държавници на грандиозен военен парад на площад Тянанмън, за да отбележат 80-годишнината от края на Втората световна война и победата над Япония.

Докато страните им са подложени на тежки западни санкции, тези "силни мъже" опитаха да създадат подобие на единство, като наблюдават как най-новите танкове, ракети и дронове дефилират под закрилата на своя китайски покровител.

Символично е, че това беше първият път в историята, в който Си Дзинпин, Владимир Путин и Ким Чен Ун, и тримата държавници с ядрено оръжие, стояха рамо до рамо на едно и също място, отбелязва в свой материал по темата френският вестник L'Express.

Победа за Путин

Триото автократи може да се изкуши да вдигне чаша за Доналд Тръмп.Защото дори ако непредсказуемостта на последния неминуемо ги безпокои, те могат да благодарят на американския президент, който, без сякаш да го осъзнава, ги обсипва с подаръци.

В Аляска на 15 август целият свят стана свидетел на това: обитателят на Белия дом буквално разстла червения килим за кремълския лидер, приветства го с бурни аплодисменти и го качи в лимузината си.

По този начин той легитимира украинския палач без никаква компенсация, изведе го от международната му изолация и осъществи мечтата на Владимир Путин да се върне към добрите стари времена на Студената война, когато глобалната геополитика се регулираше от срещи на върха между двете суперсили - Съединените щати и СССР.

Пропагандистите на Кремъл бяха много доволни, особено след като американският президент, който преди това многократно обвиняваше Киев за започването на тази война, се съгласи да обсъди мирен план за Украйна с Путин, без да осигури предварително прекратяване на огъня.

Това беше пълен обрат на политиката на Доналд Тръмп, който заплаши Москва със сериозни санкции, ако примирието се провали на 8 август, но така и не изпълни ултиматума си.Оттогава Русия продължава да бомбардира Украйна, а президентът ѝ постигна целта си: да спечели време.

"Въпреки че Путин вече знае, че амбициозният му План А, в който Тръмп просто би наложил на Киев споразумение, изготвено в Москва, е малко вероятно да се осъществи, той се обърна към по-реалистичния си План Б, в който Тръмп би загубил търпение и значително би намалил помощта на САЩ за Украйна", пише Александър Габуев, директор на Carnegie Russia Eurasia Center в Берлин, в материал за списание Foreign Affairs. Той добавя още: "Според изчисленията на Кремъл това си остава победа."

Търговската война на Тръмп се обърна срещу самия него

Вашингтон също показа изненадваща щедрост към Китай, който Съединените щати смятат за свой съперник номер едно.В началото на август, след като обеща ново увеличение на тарифите, ако до тази дата не бъде постигнато търговско споразумение с Пекин, Доналд Тръмп отложи крайния срок с шест месеца, въпреки липсата на какъвто и да е напредък.

Преди това, в средата на юли, той отмени забраната за американски компании да изнасят чипове за Китай, които са от съществено значение за развитието на изкуствения интелект, ключов сектор в надпреварата за глобално господство.

Очевидно заплахите на Китай за доставките на редкоземни елементи, които на практика е монополизирал, са накарали Вашингтон да се замисли. Сякаш търговската война, която той започна, се е обърнала срещу самия американския президент.

"Подходът на администрацията на Тръмп към Китай изглежда до голяма степен в полза на Пекин, който успешно демонстрира, че може да нанесе значителни загуби на Съединените щати", анализира Уилям Матюс, анализатор в Chatham House.

"В крайна сметка, доминирането на Китай във веригите за доставки на редкоземни елементи му дава влияние дори в области, където САЩ имат предимство, като например в производството на усъвършенствани електронни чипове. Съединените щати просто нямат същото влияние върху Китай, каквото имат върху своите съюзници, по-специално ЕС", посочва Матюс.

Друг източник на удовлетворение за Си Дзинпин: чрез налагането на прекомерни тарифи (50%) върху вноса на индийски продукти, Доналд Тръмп тласка Ню Делхи в обятията на Пекин. Досега стратегията на САЩ беше да засили сътрудничеството с Индия, за да противодейства на Китай и да го изолира.

В знак на забележимо затопляне на отношенията след няколко години на високо напрежение, индийският премиер Нарендра Моди ще проведе среща на четири очи със Си Дзинпин, на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество в Тиендзин (която обединява Китай, Русия, Индия, Пакистан и държави от Централна Азия). Двамата лидери не са се срещали от 2018 г.

Дълбоко в себе си, въпреки че наскоро го отрече, Доналд Тръмп винаги е завиждал на диктаторите.

"Той има естествен афинитет към автократите, защото им завижда.Да не забравяме, че той е бизнесмен: свикнал е всички да му се подчиняват, когато взема решения", спомня си Чарлз Купчан, бивш съветник на Барак Обама и професор в университета Джорджтаун във Вашингтон.

"Но когато си президент на демократична страна като него, трябва да се справяш със Сената, Камарата на представителите, агенциите, медиите..." Бившият предприемач многократно е изразявал възхищението си от железния юмрук на Владимир Путин и Си Дзинпин. Когато руският президент обяви независимостта на два региона на Донбас, малко преди инвазията на 24 февруари 2022 г., той го нарече "гениален ход". И след като китайският му колега, когото смята за "един от най-умните хора в света", измени Конституцията, за да му позволи да остане президент доживот през март 2018 г., той не скри ентусиазма си.

"Може би един ден и ние трябва да опитаме това", каза Тръмп провокативно. И тази седмица, докато приемаше южнокорейския президент в Овалния кабинет, той мислеше само за врага си Ким Чен Ун. Доналд Тръмп настоя, че има "отлични отношения" със севернокорейския лидер (в миналото описван като "много почетен") и че иска да се срещне с него отново.

Отвъд ласкателствата, лидерът на MAGA отслабва меката сила на Америка, като тормози историческите ѝ съюзници, налага тарифи дори на бедните страни и демонстрира презрението си към международното право и западните ценности.

Неговата позиция, по-специално, играе в интерес на Си Дзинпин, който мечтае да прекрои световния ред в своя полза.

"За да постигне това, китайският президент трябва да демонстрира, че настоящата система е фалирала и че трябва да бъде променена, с подкрепата на Глобалния Юг и под ръководството на Китай", обобщава Стив Цанг, директор на Китайския институт SOAS в Лондонския университет.

"Никой не е направил повече, за да дискредитира глобалното лидерство на САЩ и либералния международен ред от Тръмп за малко повече от седем месеца", допълва още той.

Фактът, че бившият предприемач в областта на недвижимите имоти е запазил подхода си на бизнесмен, също дава на Владимир Путин и Си Дзинпин лост за влияние над американския президент, който е по-склонен да подписва споразумения от своите колеги.

"Тръмп няма геополитическа визия за света; той го вижда през икономическата призма. Когато преговаря за прекратяване на войната в Украйна, той мисли за пазарите, които биха се отворили за американски компании, и за покупките на петрол и газ", подчертава Чарлз Купчан.

"По подобен начин Доналд Тръмп не прекарва времето си в чудене дали Си Дзинпин ще нахлуе в Тайван; ако има безсънни нощи, това е заради търговския дефицит между САЩ и Китай. Тръмп предприема много стъпки, които изненадват и радват Китай: той не отдава никакво значение на идеологията, което е точно това, на което Китай се надява от години", добавя Юн Сун, експерт по китайска външна политика в Центъра "Стимсън" във Вашингтон.

"Той предприема този подход, защото смята търговията за свой основен приоритет, а не националната сигурност. Само че разрешаването на търговския дисбаланс изисква сътрудничеството на Китай", смята още той.

"Аз не съм диктатор", защити се Доналд Тръмп миналия месец, след като нареди разполагането на Националната гвардия в Лос Анджелис през юни и след това във Вашингтон, федералната столица, в средата на август.

Самият факт, че американският президент, някога наричан "лидер на свободния свят", се чувства принуден да отрече подобно обвинение, е сам по себе си удивителен.

Неговите автократични приятели със сигурност са доволни от последователността му.


Китай
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    10 1 Отговор
    Празнува се победата във ВСВ. Но да го изкривят.

    10:04 22.09.2025

  • 2 ШЕФА

    19 1 Отговор
    Полезния идиот е този който е написал този пасквил срещу някой цент,а ако наистина го мисли значи е сто процентов идиот !

    10:04 22.09.2025

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    17 1 Отговор
    КАТО ГЛЕДАМ КАК ФРЕНСКАТА ПОЛИЦИЯ
    БИЯ ЯКО , АМА МНОГО ЯКО
    ЛЕВИ , ДЕСНИ И ИНТИФАТА ФРАНЦУЗИ ПОДРЕД
    ....
    И КАКВА КОЧИНА Е ПО УЛИЦИТЕ НА ГОЛЕМИТЕ
    ФРЕНСКИ ГРАДОВЕ
    ......
    НЕ СЪМ МНОГО СИГУРЕН ЧЕ ИСКАМ ДА ЖИВЕЯ
    ВЪВ ФРЕНСКАТА ДЕМОКРАЦИЯ :)

    Коментиран от #14

    10:05 22.09.2025

  • 4 Дориана

    11 5 Отговор
    Много ясно ! Русия, Китай, Северна Корея и Индия се обединяват. Европейския съюз и Америка само могат да наблюдават , но не могат да спрат този процес. Недалновидните и военолюбиви политици предадоха идеите и ценностите на Европейския съюз, готови са да запалят Трета световна война и така да унищожат собствените си народи. Тръмп не може да разруши този съюз с икономически санкции. Така, че ако Европейските политици провокират нова война тяхна ще бъде отговорността.

    Коментиран от #8

    10:06 22.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Анонимен

    10 2 Отговор
    Те определено са силни и влиятелни мъже,мъже зад които стоят сериозни армии.Това е сериозен факт,щом постоянно са в устата на натовците и на останалите от другата страна,а що се касае за санкциите,те просто са смях

    Коментиран от #27

    10:07 22.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 6 Отговор

    До коментар #4 от "Дориана":

    кои ще участват в третата световна??????пиши бе , копей!!!

    10:08 22.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 2 Отговор
    ЗАЩО В ЗАПАДНА ЕВРОПА НЯМА ДОСТАВКА
    НА ХРАНИ И СТОКИ ПО ДОМОВЕТЕ С КАМИОНЧЕТА РОБОТИ ГОЛЕМИ КОЛКОТО ДЕТСКИ КОЛИЧКИ,
    КАКТО ТОВА ГО ИМА В ГОЛЕМИТЕ РУСКИ И КИТАЙСКИ ГРАДОВЕ ?
    .....
    АМИ ЗАЩОТО ТАМ НЯКОЯ МАЙМУНА ЩЕ УБИЕ РОБОТЧЕТО С КАМЪК И ЩЕ ОГРАБИ СТОКИТЕ:)
    ......

    10:08 22.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Хоч

    7 1 Отговор
    E какво е заключението? Тръп е заблуден?

    Само писачът на статията е умен?. Благодаря за такива мнения. Имам собствено. Не приемам манипулации.

    10:10 22.09.2025

  • 13 БЕЗ МАЙТАП

    2 4 Отговор
    Военните паради са характерни за диктаторите.С тях той казва ще е мъртъв всеки който ми посегне на властта.

    10:10 22.09.2025

  • 14 Пара Докс

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Как пък една купейка не замина към Z рая на север

    Коментиран от #20

    10:10 22.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Истината:

    8 1 Отговор
    НеФакти, Защо Триете Истината!
    Тя винаги излиза на Бял Свят, колкото и да я заглушавате!
    НАТО не може да спре Истината!

    10:11 22.09.2025

  • 17 име

    4 1 Отговор
    Поредния сopocоиден бълвоч, който оплюва Тръмп и дейдтвията му сякаш само и единствено той е виновен за състоянието на краварската икономика и промишленост, отношенията между отделните "диктатори", или денацифицирането на бандеристан. А същност неолибеpacтката политика има основен принос за всичко изброено. И между другото, пропуснали се да приплюете Тръмп за Иран и засилването на връзките с Китай и Русия.

    10:12 22.09.2025

  • 18 Свободен човек в Европа

    1 6 Отговор
    Всеки ден благодаря на съдбата че не съм се родил при руз наци кравари комижълтури или козари!!!!

    10:12 22.09.2025

  • 19 И Преди и сега

    1 4 Отговор
    клетите капейкии...вече толкова десетилетия само рециклират ЩЕ ЩЕ ЩЕ загине запада много са сладки когато са ядосани 😉

    10:13 22.09.2025

  • 20 АГА КРИСТИ

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Пара Докс":

    Как пък един умствено обpязан не замина за Анадола да си носи с кеф потурите и феса?

    Коментиран от #34

    10:14 22.09.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Народът на Бг

    4 2 Отговор
    Докато Си Дзинпин влияе на идиотите от авторитарните режими,
    държавите на които бележат икономически възход,
    ЕС се раздира от протести и масови вълнения на недоволните си граждани,
    но поне имат Демокрация и Свобода на словото, дори и на хартия!

    Коментиран от #28, #29

    10:16 22.09.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 НЕ СТАТИЯ

    5 0 Отговор
    АМИ НАПРАВО ОЛИГОФРЕНСКИ БУЛАМАЧ.ГРАНТОВЕТЕ ИЗКРИВЯВАТ ЖУРНАЛИСТИКАТА.

    10:23 22.09.2025

  • 25 Ъъъъъъъъ

    0 0 Отговор
    Гейзерите квичат. Това означава, че всичко е под контрол.

    10:23 22.09.2025

  • 26 Хе хе...

    4 0 Отговор
    Горната статия преведена на пpocт български:
    БРИКС и ШОС разkaтаxa нато и ЕсеС и се изстреляха в бъдещето.
    Целокупния "обединен" запад и евроатлантическите poзАви пoнита могат само да вият срещу луната от безсилна злoба.
    Все още не е късно сащ да се преобуят във въздуха и да се опитат да се присламчат към победителите, стига да успеят да се разминат с гpaжданckaта вoйна.
    Нaиc, a?

    10:23 22.09.2025

  • 27 Боруна Лом

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Анонимен":

    НАПОСЛЕДЪК КАКВО ЛИ НЯМА В У..СТА..ТА И РЕК......ТУМА НА НАТЮВЦИТЕ?О ЧУДО!

    10:23 22.09.2025

  • 28 Боруна Лом

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Народът на Бг":

    КЪДЕ ВИДЯ СВОБОДА НА СЛОВОТО?

    10:25 22.09.2025

  • 29 пони, ама розАво

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Народът на Бг":

    И банани имаме, и банани! И не само такива за ядене!!!

    10:25 22.09.2025

  • 30 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    НЕ СМЕЙТЕ НА ФРАНЦУЗИТЕ !
    НИЕ СМЕ СЪЩИТЕ ХИПОПОТАМИ
    - ДО УШИТЕ В КАЛ ЗАТЪНАЛИ
    - ОБАЧЕ ИМАМЕ ГОЛЕМИ УСТИ :)

    10:25 22.09.2025

  • 31 Време е за профилактика

    2 1 Отговор
    Много рускини ни вкараха на времето БЛАТУШКИТЕ настаниха ги омъжиха се и се народиха твърде много полуруски отпадъци които ще трябва да бъдат разкарани

    Коментиран от #37

    10:26 22.09.2025

  • 32 БДЖ експрес

    0 1 Отговор
    Едните автократи, другия - идиот, а автора - мисирка.

    10:26 22.09.2025

  • 33 000

    0 0 Отговор
    Либерал-глжбалистките блянове за световен ред приключиха.

    10:27 22.09.2025

  • 34 Путлеристан 🤮🤮

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "АГА КРИСТИ":

    Ти да си чул без основание някой да хвали тук някакви козари

    10:29 22.09.2025

  • 35 Първанов

    0 0 Отговор
    Брилянтна работа на кгб. Агент Тръмп работи по план. До пълната победа на китайския робовладелски модел. Путин и Ким ще брижат подметките на Си от тук нататък

    10:29 22.09.2025

  • 36 !!!?

    1 0 Отговор
    Си Дзинпин събра в Пекин всичкото Ку Чи Син на бившата Монголска Орда !!!?

    10:32 22.09.2025

  • 37 По-добре от рано да ги почваме!

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Време е за профилактика":

    Конфискация на активите и имотите на всичко в БГ що има рузко самосъзнание и плюе БЪЛГАРИЯ и ЕС. След това депортирани с черен печат! Забрана да гласуват на тези които не могат да четат и пишат на БЪЛГАРСКИ без значение етноса!!

    10:33 22.09.2025