Тайван: Няма да се предадем, ще се защитаваме при китайско нашествие
  Тема: Тайван

Тайван: Няма да се предадем, ще се защитаваме при китайско нашествие

20 Септември, 2025 14:35 789 13

Островът активно ухажва световни компании в областта на отбраната за по-тясно сътрудничество, като например съвместно производство на оръжия

Тайван: Няма да се предадем, ще се защитаваме при китайско нашествие - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Посланието на Тайван към международната общност е, че е решен да се защитава и че хората не трябва да вярват на твърдения, че се е предал в случай на нашествие, заяви президентът Лай Чинг-те, цитиран от "Ройтерс".

Демократично управляваният остров е изправен пред засилен военен натиск от Китай, който го счита за своя територия. Правителството на Тайван отхвърля тези твърдения и подчертава, че само народът на острова може да решава бъдещето си.

В реч на форум, посветен на усилията на Тайван за засилване на подготовката му за природни бедствия или война, Лай се позова на новия наръчник на правителството за гражданска защита, който беше представен във вторник като част от усилията за подготовка на хората за евентуална китайска атака.

Наръчникът дава жизненоважна информация за това как да се предпазим, изтъкна той пред публика, включваща западни пратеници в Тайпе.

"По-важното е, че казваме на всички: "В случай на военно нашествие в Тайван всяко твърдение, че правителството се е предало или че страната е била победена, е невярно", посочи той.

"Като главнокомандващ на въоръжените сили на Република Китай, искам да кажа на моите съграждани и на международната общност, че това е позицията на Тайван", подчерта Лай, използвайки официалното име на Тайван.

"Решени сме да защитаваме свободата и демокрацията, както и устойчив Тайван".

Китай никога не се е отказвал от употребата на сила, за да постави острова под свой контрол.

Тази седмица Тайван беше домакин на най-голямото си изложение за оръжия, на което привлече множество международни компании, които се стремят да спечелят дял от бързо нарастващите разходи за отбрана на острова.

Островът активно ухажва световни компании в областта на отбраната за по-тясно сътрудничество, като например съвместно производство на оръжия.


