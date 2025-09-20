Тайван: Няма да се предадем, ще се защитаваме при китайско нашествие

Посланието на Тайван към международната общност е, че е решен да се защитава и че хората не трябва да вярват на твърдения, че се е предал в случай на нашествие, заяви президентът Лай Чинг-те, цитиран от "Ройтерс".
Демократично управляваният остров е изправен пред засилен военен натиск от Китай, който го счита за своя територия. Правителството на Тайван отхвърля тези твърдения и подчертава, че само народът на острова може да решава бъдещето си.
В реч на форум, посветен на усилията на Тайван за засилване на подготовката му за природни бедствия или война, Лай се позова на новия наръчник на правителството за гражданска защита, който беше представен във вторник като част от усилията за подготовка на хората за евентуална китайска атака.
Наръчникът дава жизненоважна информация за това как да се предпазим, изтъкна той пред публика, включваща западни пратеници в Тайпе.
"По-важното е, че казваме на всички: "В случай на военно нашествие в Тайван всяко твърдение, че правителството се е предало или че страната е била победена, е невярно", посочи той.
"Като главнокомандващ на въоръжените сили на Република Китай, искам да кажа на моите съграждани и на международната общност, че това е позицията на Тайван", подчерта Лай, използвайки официалното име на Тайван.
"Решени сме да защитаваме свободата и демокрацията, както и устойчив Тайван".
Китай никога не се е отказвал от употребата на сила, за да постави острова под свой контрол.
Тази седмица Тайван беше домакин на най-голямото си изложение за оръжия, на което привлече множество международни компании, които се стремят да спечелят дял от бързо нарастващите разходи за отбрана на острова.
Островът активно ухажва световни компании в областта на отбраната за по-тясно сътрудничество, като например съвместно производство на оръжия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Като укрите
Коментиран от #3
14:36 20.09.2025
2 Слугата мрази свободния и смелия !
Не им е понятна жертвоготовността на тайванците.
Коментиран от #4
14:43 20.09.2025
3 Хе хе...
До коментар #1 от "Като укрите":Преди това беше 1000÷19, по преди 1000÷0, а още по преди това 6060÷78
Не че нещо, ама така си беше.
14:43 20.09.2025
4 пони, ама розАво
До коментар #2 от "Слугата мрази свободния и смелия !":Колега, ти как се справяш с когнитивния дисонанс? Че на мен вече не ми помага ни водка, ни избелване на ануса. Засега леката синтетика ме крепи, ама не знам до кога ще устискам.
14:45 20.09.2025
5 Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬
14:48 20.09.2025
6 Сатана Z
Решения на Ньойския договор 1919
Според клаузите на Ньойския договор България се лишава от Западните покрайнини, включващи Царибродско, Босилеградско, части от Трънско и Кулско, както и град Струмица с околността. Тези територии преминават към Кралство на сърби, хървати и словенци.
Южна Добруджа остава част от Румъния.
Беломорска Тракия е поставена под контрола на съюзниците, но година по-късно е дадена на Гърция.
Финансовите клаузи задължават България да изплати 2,250 млрд. златни франка, но с лихва от 5 % за 37 години. Така сумата възлиза общо на близо 5 млрд. златни франка – непосилна сума за българското правителство.
В срок от пет години природните ресурси от мините край Перник трябва да се изнасят за Кралство на сърби, хървати и словенци.
Има и допълнителни финансови тежести, включващи окупационен дълг, издръжка на смесените арбитражни съдилища, комисиите по разоръжаването и репарациите, и др. България отново трябва да поеме част от османския дълг.
Според военните клаузи, се премахва наборната система, а съставът на българската армия се формира единствено на доброволен принцип. Общата цифра на военнослужещите (включително чиновниците) не може да надхвърля 20 000 души, а общото число на пушките в потребление е до 33 000. В образователните институции, с изключение на едно-единствено военно училище, са забранени заниманията с военни въп
14:56 20.09.2025
7 Госあ
15:02 20.09.2025
8 2222
15:03 20.09.2025
9 Китаец на
15:18 20.09.2025
10 Браво
15:23 20.09.2025
11 Лай
15:26 20.09.2025
12 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
13 Е га ти
15:48 20.09.2025