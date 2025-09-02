Франция: под заплахата от рецесия

Трайната политическа криза във Франция предизвиква безпокойство на финансовите пазари и критики от страна на икономическите. Техен обект е най-вече продължаващата несигурност, която парализира инвестиционните и потребителските намерения, както и липсата на консенсус за овладяване на нарастващия дълг и на държавния дефицит.

Председателят на предприемаческия съюз MEDEF Патрик Мартин вече предупреди, че във Франция има истински риск от рецесия, пише АРД. По неговите думи, страната вече е в "много тежка ситуация". "Поръчки няма, митата оказват негативно влияние и френската заплаха отново става факт."

Шефът на веригата супермаркети "Carrefour" Александър Бомпар пък посочва, че скромният френски растеж в момента се дължи само на потреблението. Но несигурността е най-лошото нещо за потребителите и възпира тяхната готовност да харчат.

Дълговата квота е 114 процента

Подобно на своя предшественик Мишел Барние миналия декември, сега и премиерът Франсоа Байру е на път да се прости с поста си заради спорове по неговата строга програма за икономии. Отсега изглежда, че той ще загуби вота на доверие, планиран за осми септември, с който свързва възлизащ на 43,8 милиарда евро пакет от данъчни увеличения и намаление на разходите, отбелязва АРД.

С дълговата квота от 114 процента спрямо БВП Франция далеч надхвърля средните нива за еврозоната, посочва още германската обществена медия. Европейските правила определят горна граница от 60 процента. Границата е надмината и при новите задължения - тя би трябвало да е три на сто от БВП, а тази година ще достигне 5,4.

Същевременно трудната геополитическа ситуация се отразява на конюнктурата. Очакванията на експертите са за ръст в БВП едва от 0,6 процента през тази година - след 1,1 през 2024-а.

Политическият пат тревожи борсите

Наред с парламентарната опозиция срещу десноцентристкото правителство на Байру, и синдикатите обявиха национални стачки и демонстрации против курса за икономии.

Съпротивата както отляво, така и отдясно в политическия спектър буди безпокойство на финансовите пазари. Водещият френски индекс САС 40 не помръдва от май, а от миналата седмица насам десетгодишните френски държавни облигации са с доходност от над 3,5 процента, което е близо до най-високото ниво от последната дългова криза. Поради това купувачите на облигации искат по-високи рискови премии, а банките в страната също са под натиск вследствие на политическите сътресения.

Председателката на Европейската централна банка Кристин Лагард заяви по този повод, че наблюдава "много внимателно" рисковите премии при френските държавни облигации. Интервенция на МВФ засега не изглежда вероятна, пише АРД, но по думите на Лагард - всеки риск от падане на правителство в еврозоната е основание за загриженост.

Шефката на ЕЦБ обаче отбелязва, че сега банките са в по-добро състояние, отколкото при последната голяма финансова криза. Тя изтъква, че браншът не е източник на актуалния риск. "Но пазарите са тези, които оценяват риска във всички ситуации от този вид."

Автор: Михаел Щремпел (ARD)