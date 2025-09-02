Новини
Свят »
Франция »
Франция: под заплахата от рецесия

2 Септември, 2025 16:36 758 32

  • рецесия-
  • франция-
  • ес-
  • икономика-
  • мвф

Политическата несигурност във Франция парализира инвеститорите и потребителите. Колко висок е рискът от рецесия?

Франция: под заплахата от рецесия - 1
Снимка: Shutterstock
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Трайната политическа криза във Франция предизвиква безпокойство на финансовите пазари и критики от страна на икономическите. Техен обект е най-вече продължаващата несигурност, която парализира инвестиционните и потребителските намерения, както и липсата на консенсус за овладяване на нарастващия дълг и на държавния дефицит.

Председателят на предприемаческия съюз MEDEF Патрик Мартин вече предупреди, че във Франция има истински риск от рецесия, пише АРД. По неговите думи, страната вече е в "много тежка ситуация". "Поръчки няма, митата оказват негативно влияние и френската заплаха отново става факт."

Шефът на веригата супермаркети "Carrefour" Александър Бомпар пък посочва, че скромният френски растеж в момента се дължи само на потреблението. Но несигурността е най-лошото нещо за потребителите и възпира тяхната готовност да харчат.

Дълговата квота е 114 процента

Подобно на своя предшественик Мишел Барние миналия декември, сега и премиерът Франсоа Байру е на път да се прости с поста си заради спорове по неговата строга програма за икономии. Отсега изглежда, че той ще загуби вота на доверие, планиран за осми септември, с който свързва възлизащ на 43,8 милиарда евро пакет от данъчни увеличения и намаление на разходите, отбелязва АРД.

С дълговата квота от 114 процента спрямо БВП Франция далеч надхвърля средните нива за еврозоната, посочва още германската обществена медия. Европейските правила определят горна граница от 60 процента. Границата е надмината и при новите задължения - тя би трябвало да е три на сто от БВП, а тази година ще достигне 5,4.

Същевременно трудната геополитическа ситуация се отразява на конюнктурата. Очакванията на експертите са за ръст в БВП едва от 0,6 процента през тази година - след 1,1 през 2024-а.

Политическият пат тревожи борсите

Наред с парламентарната опозиция срещу десноцентристкото правителство на Байру, и синдикатите обявиха национални стачки и демонстрации против курса за икономии.

Съпротивата както отляво, така и отдясно в политическия спектър буди безпокойство на финансовите пазари. Водещият френски индекс САС 40 не помръдва от май, а от миналата седмица насам десетгодишните френски държавни облигации са с доходност от над 3,5 процента, което е близо до най-високото ниво от последната дългова криза. Поради това купувачите на облигации искат по-високи рискови премии, а банките в страната също са под натиск вследствие на политическите сътресения.

Председателката на Европейската централна банка Кристин Лагард заяви по този повод, че наблюдава "много внимателно" рисковите премии при френските държавни облигации. Интервенция на МВФ засега не изглежда вероятна, пише АРД, но по думите на Лагард - всеки риск от падане на правителство в еврозоната е основание за загриженост.

Шефката на ЕЦБ обаче отбелязва, че сега банките са в по-добро състояние, отколкото при последната голяма финансова криза. Тя изтъква, че браншът не е източник на актуалния риск. "Но пазарите са тези, които оценяват риска във всички ситуации от този вид."

Автор: Михаел Щремпел (ARD)


Франция
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 От село

    15 1 Отговор
    Да върнем франка

    16:37 02.09.2025

  • 2 честен ционист

    18 2 Отговор
    Жабарите ще повлекат и Ганчо в рецесията.

    Коментиран от #16

    16:39 02.09.2025

  • 3 Сатана Z

    17 1 Отговор
    България може да поеме част от дълга на Франция при влизане в € зоната.

    16:39 02.09.2025

  • 4 Жоро

    17 1 Отговор
    Нали макарона ще ги води на яойна с Русия!

    Коментиран от #20

    16:41 02.09.2025

  • 5 Макарон

    14 1 Отговор
    Дедо ма изкърти снощи😵

    16:41 02.09.2025

  • 6 Ха,ха

    10 0 Отговор
    Долна саксо, Долна Саксония, чуваш ли, кога ще върнеш репарациите от ВСВ

    16:41 02.09.2025

  • 7 БгТопИдиот🇧🇬

    11 1 Отговор
    Местя го за марокаканска мюслиманска кочина франца и техният шеф-готвач бабо йобии II.

    16:44 02.09.2025

  • 8 На какво разчита Европейския парламент

    11 1 Отговор
    при положение че федералната република и Италия са в същото икономическо и финансово състояние. Трябва да си зададем въпроса .....къде се е запътил европейският съюз.
    От Нова година нов късмет ще сме в него може би за смет.
    На брифинга Урсула фондърлайн се държеше като леко неадекватна и не мога да си представя че това същество ръководи Европа.
    Подписва новите ми да на Тръмп без проблем отпуска 800 милиарда за оръжия без проблем плаща и праща на Украйна милиарди.
    Говори за европейска армия на украинска територия.
    За мен това са изявления на неадекватен политик който не може да ръководи европейският съюз и парламент.

    Коментиран от #21

    16:45 02.09.2025

  • 9 Фен

    7 1 Отговор
    Е нали бяха богатите? Ни пак намерихме с кого да се хванем. Ама то, май не се и хванахме, а ни хванаха...

    16:45 02.09.2025

  • 10 Ивелин Михайлов

    7 1 Отговор
    Нали уж Русия беше затънала бе ко стана 😉

    16:45 02.09.2025

  • 11 ГРОБАР-ЕКСХУМАТОР

    3 1 Отговор
    Xиляди богаташaци , бизнесмени ,жалкитте и урродливви чааветта и целите и шиббaaнни cceмейccтваа ще претърпят каттастроффи. Ще станат xxppaнна за черрвеиттee, ще се разввоннят на ppaзлложено и на никой няма му дppeмме! Даже ще се keффим ще и снимаме paaзллагащите и се пъплещи от чeppвеи телца и ще ги качваме по сайтовете! Гавратa с тези ooтppeпки и нищожeccтвa ще е пълна.!.

    Коментиран от #13

    16:45 02.09.2025

  • 12 Помагач

    7 0 Отговор
    Не бой се Франция ние идваме от 01.01 2026 г. нали сме в ЕССР !

    16:47 02.09.2025

  • 13 прошляк ,

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "ГРОБАР-ЕКСХУМАТОР":

    На каква дрога си ? Днес пак ли нищо не са ти пуснали в купичката пред магазина ?

    Коментиран от #27

    16:49 02.09.2025

  • 14 Мишел

    4 0 Отговор
    Франция влезе в рецесия, а Германия е в стагнация и рецесия трета година.
    САЩ убиват основен икономически конкурент - ЕС.

    Коментиран от #17

    16:49 02.09.2025

  • 15 хихи

    5 0 Отговор
    Ние вече си купихме фабрика на 8-ми септември...

    16:50 02.09.2025

  • 16 Странности

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    В еврозоната Германия е в рецесия + Франция е в рецесия + Италия е в рецесия ... България се присъединява към Еврото с тържества и фанфари!

    16:50 02.09.2025

  • 17 Така е

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Мишел":

    убиват ЕССР !

    16:51 02.09.2025

  • 18 Временното явление ЕС

    4 0 Отговор
    Догодина и ние сме там
    в клуба на "богатите " 😁

    16:52 02.09.2025

  • 19 Един

    5 1 Отговор
    Франция е много по-зле отколкото ни я представят!
    Вече само ЕЦБ изкупува ценните им книжа, защото станаха много рискови за инвеститорите, а ЕЦБ вместо икономическа е политическа структура и действа като такава "спасявайки" еврото!

    Франция вече харчи по 63 милиарда само за лихви - това е повече от парите за армия (преди увеличението, което Урсула и Макрон им издействаха) и повече от парите за образование!

    Франция вместо да започне да пести е планирала още по 170 милиарда заеми следващите години!

    СЛЕД ИТАЛИЯ И ФРАНЦИЯ СВЪРШИ!
    Германия е в колапс! Скоро ще се присъедини и Испания!

    Драги българи - ДОБРЕ ДОШЛИ В КЛУБА НА БОГАТИТЕ!

    16:52 02.09.2025

  • 20 Знам ли

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Жоро":

    При това са в рецесия още преди да ги е повел натам, а какво ще стане като тръгнат ....

    16:52 02.09.2025

  • 21 Ха,ха,ха

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "На какво разчита Европейския парламент":

    То не ръководи никва Европа, а ръководи пенсионерския клуб в Долна Саксония

    16:53 02.09.2025

  • 22 Дъмбо Ди

    4 1 Отговор
    Май объркахме рейса и вместо в клуба на богатите отидохме в клуба на фалиращите.

    16:55 02.09.2025

  • 23 $$$$$$

    5 1 Отговор
    Намирисва на Европейско фалираки. Само изхранването и обгрижването на армии вечно претенциозни и смятащи, че някой нещо им дължи е достатъчно. ... освен ако не искат да си спретнат гражданска война.

    16:55 02.09.2025

  • 24 И Киев е Руски

    5 1 Отговор
    Франсета учете Корана ШЕ ви трябва

    16:56 02.09.2025

  • 25 Стенли

    2 0 Отговор
    Айде ся французите или по скоро френскте граждани щото то етнически французи все по малко останаха да поживеят с пенсиите и заплатите както ний живяхме дванайсет години под управлението на Боко не че и сега сме много цъфнали и вързали де но влизането в тази прословута еврозона съвсем ще ни сурвакат

    16:56 02.09.2025

  • 26 УТРЕ У 10 ЧАСО

    2 0 Отговор
    СИТЕ ДА СЕ СБЕРЕМ НА МЕГДАНА У СОФИЯТА.

    СЛЕД ВИКАНИЕТО ЧЕ ОДИМ ПО ДЮКЯНИТЕ.

    16:56 02.09.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Варварката

    3 0 Отговор
    Долна Саксония, Долна Саксония, чуваш ли ме, кога ще върнеш репарациите на всички от ВСВ

    16:57 02.09.2025

  • 29 Икономиката се поддържа от регулации

    3 0 Отговор
    На държавата а държавата от данъците се издържа
    Това е нещо като усилвател който има нужда от енергия
    Сега данъците са отживелица и ЕЦБ с печатницата за евро трябва да раздава пари на всеки в ЕС и по този начин икономиката да стане като генератор който генерира енергия

    16:57 02.09.2025

  • 30 българина

    2 1 Отговор
    И по добре ще става, домати има ЕС и американски бази на континента, само чудеса ще се случват и ние ще сме на първия ред, когато поп ат да поливат публиката с ледена вода и киселина

    16:58 02.09.2025

  • 31 Ний ша Ва упрайм

    1 1 Отговор
    2008 г няма как законите на капитализъма да се подметат въпрос на време Е балона са спука

    17:00 02.09.2025

  • 32 голям смях

    0 1 Отговор
    важното е че санкцийте работят и русия ще фалира

    важното е че макарон го снимаха във влака как се друса със другарчето си мерц и заедно подкрепят наркомана зеленски

    важното е че имат и банани

    17:02 02.09.2025

