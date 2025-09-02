Франция: под заплахата от рецесия

Трайната политическа криза във Франция предизвиква безпокойство на финансовите пазари и критики от страна на икономическите. Техен обект е най-вече продължаващата несигурност, която парализира инвестиционните и потребителските намерения, както и липсата на консенсус за овладяване на нарастващия дълг и на държавния дефицит.
Председателят на предприемаческия съюз MEDEF Патрик Мартин вече предупреди, че във Франция има истински риск от рецесия, пише АРД. По неговите думи, страната вече е в "много тежка ситуация". "Поръчки няма, митата оказват негативно влияние и френската заплаха отново става факт."
Шефът на веригата супермаркети "Carrefour" Александър Бомпар пък посочва, че скромният френски растеж в момента се дължи само на потреблението. Но несигурността е най-лошото нещо за потребителите и възпира тяхната готовност да харчат.
Дълговата квота е 114 процента
Подобно на своя предшественик Мишел Барние миналия декември, сега и премиерът Франсоа Байру е на път да се прости с поста си заради спорове по неговата строга програма за икономии. Отсега изглежда, че той ще загуби вота на доверие, планиран за осми септември, с който свързва възлизащ на 43,8 милиарда евро пакет от данъчни увеличения и намаление на разходите, отбелязва АРД.
С дълговата квота от 114 процента спрямо БВП Франция далеч надхвърля средните нива за еврозоната, посочва още германската обществена медия. Европейските правила определят горна граница от 60 процента. Границата е надмината и при новите задължения - тя би трябвало да е три на сто от БВП, а тази година ще достигне 5,4.
Същевременно трудната геополитическа ситуация се отразява на конюнктурата. Очакванията на експертите са за ръст в БВП едва от 0,6 процента през тази година - след 1,1 през 2024-а.
Политическият пат тревожи борсите
Наред с парламентарната опозиция срещу десноцентристкото правителство на Байру, и синдикатите обявиха национални стачки и демонстрации против курса за икономии.
Съпротивата както отляво, така и отдясно в политическия спектър буди безпокойство на финансовите пазари. Водещият френски индекс САС 40 не помръдва от май, а от миналата седмица насам десетгодишните френски държавни облигации са с доходност от над 3,5 процента, което е близо до най-високото ниво от последната дългова криза. Поради това купувачите на облигации искат по-високи рискови премии, а банките в страната също са под натиск вследствие на политическите сътресения.
Председателката на Европейската централна банка Кристин Лагард заяви по този повод, че наблюдава "много внимателно" рисковите премии при френските държавни облигации. Интервенция на МВФ засега не изглежда вероятна, пише АРД, но по думите на Лагард - всеки риск от падане на правителство в еврозоната е основание за загриженост.
Шефката на ЕЦБ обаче отбелязва, че сега банките са в по-добро състояние, отколкото при последната голяма финансова криза. Тя изтъква, че браншът не е източник на актуалния риск. "Но пазарите са тези, които оценяват риска във всички ситуации от този вид."
Автор: Михаел Щремпел (ARD)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 От село
16:37 02.09.2025
2 честен ционист
Коментиран от #16
16:39 02.09.2025
3 Сатана Z
16:39 02.09.2025
4 Жоро
Коментиран от #20
16:41 02.09.2025
5 Макарон
16:41 02.09.2025
6 Ха,ха
16:41 02.09.2025
7 БгТопИдиот🇧🇬
16:44 02.09.2025
8 На какво разчита Европейския парламент
От Нова година нов късмет ще сме в него може би за смет.
На брифинга Урсула фондърлайн се държеше като леко неадекватна и не мога да си представя че това същество ръководи Европа.
Подписва новите ми да на Тръмп без проблем отпуска 800 милиарда за оръжия без проблем плаща и праща на Украйна милиарди.
Говори за европейска армия на украинска територия.
За мен това са изявления на неадекватен политик който не може да ръководи европейският съюз и парламент.
Коментиран от #21
16:45 02.09.2025
9 Фен
16:45 02.09.2025
10 Ивелин Михайлов
16:45 02.09.2025
11 ГРОБАР-ЕКСХУМАТОР
Коментиран от #13
16:45 02.09.2025
12 Помагач
16:47 02.09.2025
13 прошляк ,
До коментар #11 от "ГРОБАР-ЕКСХУМАТОР":На каква дрога си ? Днес пак ли нищо не са ти пуснали в купичката пред магазина ?
Коментиран от #27
16:49 02.09.2025
14 Мишел
САЩ убиват основен икономически конкурент - ЕС.
Коментиран от #17
16:49 02.09.2025
15 хихи
16:50 02.09.2025
16 Странности
До коментар #2 от "честен ционист":В еврозоната Германия е в рецесия + Франция е в рецесия + Италия е в рецесия ... България се присъединява към Еврото с тържества и фанфари!
16:50 02.09.2025
17 Така е
До коментар #14 от "Мишел":убиват ЕССР !
16:51 02.09.2025
18 Временното явление ЕС
в клуба на "богатите " 😁
16:52 02.09.2025
19 Един
Вече само ЕЦБ изкупува ценните им книжа, защото станаха много рискови за инвеститорите, а ЕЦБ вместо икономическа е политическа структура и действа като такава "спасявайки" еврото!
Франция вече харчи по 63 милиарда само за лихви - това е повече от парите за армия (преди увеличението, което Урсула и Макрон им издействаха) и повече от парите за образование!
Франция вместо да започне да пести е планирала още по 170 милиарда заеми следващите години!
СЛЕД ИТАЛИЯ И ФРАНЦИЯ СВЪРШИ!
Германия е в колапс! Скоро ще се присъедини и Испания!
Драги българи - ДОБРЕ ДОШЛИ В КЛУБА НА БОГАТИТЕ!
16:52 02.09.2025
20 Знам ли
До коментар #4 от "Жоро":При това са в рецесия още преди да ги е повел натам, а какво ще стане като тръгнат ....
16:52 02.09.2025
21 Ха,ха,ха
До коментар #8 от "На какво разчита Европейския парламент":То не ръководи никва Европа, а ръководи пенсионерския клуб в Долна Саксония
16:53 02.09.2025
22 Дъмбо Ди
16:55 02.09.2025
23 $$$$$$
16:55 02.09.2025
24 И Киев е Руски
16:56 02.09.2025
25 Стенли
16:56 02.09.2025
26 УТРЕ У 10 ЧАСО
СЛЕД ВИКАНИЕТО ЧЕ ОДИМ ПО ДЮКЯНИТЕ.
16:56 02.09.2025
28 Варварката
16:57 02.09.2025
29 Икономиката се поддържа от регулации
Това е нещо като усилвател който има нужда от енергия
Сега данъците са отживелица и ЕЦБ с печатницата за евро трябва да раздава пари на всеки в ЕС и по този начин икономиката да стане като генератор който генерира енергия
16:57 02.09.2025
30 българина
16:58 02.09.2025
31 Ний ша Ва упрайм
17:00 02.09.2025
32 голям смях
важното е че макарон го снимаха във влака как се друса със другарчето си мерц и заедно подкрепят наркомана зеленски
важното е че имат и банани
17:02 02.09.2025