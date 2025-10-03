Чешкото чудо в сърцето на Европа

Докато автомобилните индустрии в повечето европейски държави буксуват, а големите концерни съкращават персонал, за да могат да преодолеят новите предизвикателства, Чехия отбелязва успехи. През 2024 година в страната са произведени 1,4 милиона превозни средства, което е абсолютен рекорд. Така Чехия се превръща в единствената държава в Европа, в която производството на автомобили расте, съобщава германската обществена телевизия АРД.

"Шкода" - история на успеха

"Чехия е класическа индустриална страна", казва Кристиан Рюмкорф от Германско-чешката индустриална и търговска камера. "Това всъщност датира още от времето на Хабсбургите. Но автомобилната индустрия е изключително важна. Чехия разполага с наистина отлично обучени инженери."

Страната може да се похвали с почти 120-годишна традиция в производството на автомобили и по-конкретно - на своята собствена марка "Шкода". Това означава, че тя е в този бизнес почти толкова дълго, колкото и Германия. Днес към това се прибавят големите заводи на "Хюндай" от Южна Корея и "Тойота" от Япония. "Тук са всички важни големи доставчици на автомобилни части, някои от които с по няколко завода", казва Герит Шулце, директор за Чехия на федералната агенция за насърчване на инвестициите Germany Trade and Invest.

Стабилна икономика, но и спад в инвестициите

Но автомобилостроенето не е единственият отрасъл, в който Чехия се представя по-добре от много други европейски държави. Растежът, който икономиката на страната отбелязва, е два процента - двойно повече от средния за Европейския съюз. В страната безработицата е изключително ниска - около 2,6% по официални данни. Дори и държавните финанси са в добро състояние. Факт е, че Чехия успя да се превърне в една от водещите индустриални държави в Европа.

И все пак не всичко е розово. Кристиан Рюмкорф вижда проблеми при инвестициите. "Инвестициите спадат от години. Цели 43 процента от индустриалните предприятия планират да инвестират по-малко през 2025 година. И това, разбира се, застрашава конкурентоспособността в дългосрочен план."

Когато Германия кихне, Чехия боледува

Страната също така е силно зависима от германската икономика - една трета от чешкия износ отива във Федералната република. Герит Шулце го описва така: "Чешката икономика винаги казва: когато Германия страда от настинка, чешката икономика се разболява от грип."

Това означава, че проблемите на германската икономика забавят и Чехия. Ето защо източноевропейската страна отдавна се опитва да проникне на нови пазари, особено в Азия - например с "Шкода" във Виетнам и Индия.

По-ниски заплати от средните в ЕС

В същото време хората в Чехия продължават да изкарват по-малко в сравнение със средните доходи в Европейския съюз. Средната брутна заплата е около 1500 евро на месец.

Герит Шулце смята, че това ще се промени. За целта обаче е необходимо развитие на високите технологии: "Това просто не е възможно с обикновени складове или конвейери, каквито са били изграждани в миналото в Чехия. За целта Чехия се нуждае от повече високи технологии, повече добавена стойност и всъщност разполага с доста добри предпоставки за това."

Предстои ли завой в политиката на страната?

И политически страната може да направи завой - парламентарните избори, които се провеждат на 3 и 4 октомври може да доведат до промяна във властта. Дяснопопулистката партия АНО на бившия премиер Андрей Бабиш води в проучванията, а центристката либерална коалиция "Сполу" на премиера Петр Фиала остава втора.

Експертите обаче не очакват големи икономически промени. Кристиан Румкорф казва: "В Чехия има наистина широк консенсус за отворени пазари, за интеграция в ЕС и благоприятна инвестиционна среда. Това вероятно няма да се промени", казва той.

И след изборите Чехия ще си остане индустриална страна в сърцето на Европа - с възможности, но и с предизвикателства за бъдещето, обобщава Алина Лаймбах от АРД.

Автор: Алина Лаймбах (ARD)