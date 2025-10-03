Новини
Свят »
Германия »
Чешкото чудо в сърцето на Европа

Чешкото чудо в сърцето на Европа

3 Октомври, 2025 20:09 633 6

  • икономика-
  • чехия-
  • автомобили-
  • шкода-
  • ес-
  • германия

Икономиката на Чехия расте - най-вече благодарение на производството на автомобили и машини

Чешкото чудо в сърцето на Европа - 1
Снимка: Shutterstock
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Докато автомобилните индустрии в повечето европейски държави буксуват, а големите концерни съкращават персонал, за да могат да преодолеят новите предизвикателства, Чехия отбелязва успехи. През 2024 година в страната са произведени 1,4 милиона превозни средства, което е абсолютен рекорд. Така Чехия се превръща в единствената държава в Европа, в която производството на автомобили расте, съобщава германската обществена телевизия АРД.

"Шкода" - история на успеха

"Чехия е класическа индустриална страна", казва Кристиан Рюмкорф от Германско-чешката индустриална и търговска камера. "Това всъщност датира още от времето на Хабсбургите. Но автомобилната индустрия е изключително важна. Чехия разполага с наистина отлично обучени инженери."

Страната може да се похвали с почти 120-годишна традиция в производството на автомобили и по-конкретно - на своята собствена марка "Шкода". Това означава, че тя е в този бизнес почти толкова дълго, колкото и Германия. Днес към това се прибавят големите заводи на "Хюндай" от Южна Корея и "Тойота" от Япония. "Тук са всички важни големи доставчици на автомобилни части, някои от които с по няколко завода", казва Герит Шулце, директор за Чехия на федералната агенция за насърчване на инвестициите Germany Trade and Invest.

Стабилна икономика, но и спад в инвестициите

Но автомобилостроенето не е единственият отрасъл, в който Чехия се представя по-добре от много други европейски държави. Растежът, който икономиката на страната отбелязва, е два процента - двойно повече от средния за Европейския съюз. В страната безработицата е изключително ниска - около 2,6% по официални данни. Дори и държавните финанси са в добро състояние. Факт е, че Чехия успя да се превърне в една от водещите индустриални държави в Европа.

И все пак не всичко е розово. Кристиан Рюмкорф вижда проблеми при инвестициите. "Инвестициите спадат от години. Цели 43 процента от индустриалните предприятия планират да инвестират по-малко през 2025 година. И това, разбира се, застрашава конкурентоспособността в дългосрочен план."

Когато Германия кихне, Чехия боледува

Страната също така е силно зависима от германската икономика - една трета от чешкия износ отива във Федералната република. Герит Шулце го описва така: "Чешката икономика винаги казва: когато Германия страда от настинка, чешката икономика се разболява от грип."

Това означава, че проблемите на германската икономика забавят и Чехия. Ето защо източноевропейската страна отдавна се опитва да проникне на нови пазари, особено в Азия - например с "Шкода" във Виетнам и Индия.

По-ниски заплати от средните в ЕС

В същото време хората в Чехия продължават да изкарват по-малко в сравнение със средните доходи в Европейския съюз. Средната брутна заплата е около 1500 евро на месец.

Герит Шулце смята, че това ще се промени. За целта обаче е необходимо развитие на високите технологии: "Това просто не е възможно с обикновени складове или конвейери, каквито са били изграждани в миналото в Чехия. За целта Чехия се нуждае от повече високи технологии, повече добавена стойност и всъщност разполага с доста добри предпоставки за това."

Предстои ли завой в политиката на страната?

И политически страната може да направи завой - парламентарните избори, които се провеждат на 3 и 4 октомври може да доведат до промяна във властта. Дяснопопулистката партия АНО на бившия премиер Андрей Бабиш води в проучванията, а центристката либерална коалиция "Сполу" на премиера Петр Фиала остава втора.

Експертите обаче не очакват големи икономически промени. Кристиан Румкорф казва: "В Чехия има наистина широк консенсус за отворени пазари, за интеграция в ЕС и благоприятна инвестиционна среда. Това вероятно няма да се промени", казва той.

И след изборите Чехия ще си остане индустриална страна в сърцето на Европа - с възможности, но и с предизвикателства за бъдещето, обобщава Алина Лаймбах от АРД.

Автор: Алина Лаймбах (ARD)


Германия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    2 1 Отговор
    Бабиш ще тегли една секира на растежа.

    Коментиран от #6

    20:11 03.10.2025

  • 2 Боби

    1 2 Отговор
    И въпреки това тяхната копейка води на изборите. Свинята не рязбира от кладенчова вода.

    20:11 03.10.2025

  • 3 Сталин

    3 1 Отговор
    А ние в България разполагаме с отлично обучени Тикви и Прасета,за разлика от чехите ,изглежда при тях има дефицит на Тикви и Прасета

    20:14 03.10.2025

  • 4 Гошо

    0 0 Отговор
    Айде, айде ,оня ден съвсем други ги пишехте

    20:15 03.10.2025

  • 5 Бойко Българоубиец

    1 0 Отговор
    Пък ние изнасяме дървесина за без пари и женски междукрачия хехе ГЕРБ ПОБЕДА! 😏

    20:16 03.10.2025

  • 6 Баща ти

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Аз ще ти тегля един бой белким се оправиш.

    20:17 03.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания