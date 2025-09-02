Мъж, намушкал петима души в хотел в Марсилия, беше убит от полицията

Мъж, намушкал днес следобед петима души в хотел в южния френски град Марсилия, беше убит от полицията, съобщи градската прокуратура, цитирана от Ройтерс, предаде БТА.
Сред ранените са мениджърът на хотела и неговият син. Един от намушканите е в критично състояние.
Нападателят - тунизиец, който е имал два ножа и лост - е издъхнал, след като е бил прострелян от полицаите, уточниха прокурор Никола Бесон и местната полиция.
Атаката е била извършена в 14:45 ч. (15:45 ч. българско време) в Първи район на Марсилия. Бесон поясни, че нападателят, който е бил законно пребиваващ имигрант, е бил изгонен от хотела, защото не е плащал престоя си.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Един
Ние още не ги разбираме... но скоро ще ги научим! При кредитните милионери правилата са такива!
ЧЕСТИТО НА ВЕЛИКИТЕ БЪЛГАРИ!
19:27 02.09.2025
2 Гост
Коментиран от #3
19:29 02.09.2025
3 по-добре в клуба на богатите
До коментар #2 от "Гост":отколкото измършавял монголоиден блатник
Коментиран от #4, #6
19:32 02.09.2025
4 Един
До коментар #3 от "по-добре в клуба на богатите":Твоите нови богати приятели са все милионери... ама кредитни!
Подозирам, че имаш определени проблеми да разбереш какво значи това, но да си жив и здрав!
19:33 02.09.2025
5 Да знаете че...
Коментиран от #10
19:37 02.09.2025
6 Механик
До коментар #3 от "по-добре в клуба на богатите":Възпаления, кво стаа с перемогата? Ша пием ли кайве у Крим??
19:37 02.09.2025
7 Мими Кучева🐕
19:41 02.09.2025
8 Хорейшо
19:43 02.09.2025
9 Нинджа Самоубиец
Коментиран от #11
19:45 02.09.2025
10 Не бе
До коментар #5 от "Да знаете че...":Тоя е бил...хирург...
19:46 02.09.2025
11 Така е
До коментар #9 от "Нинджа Самоубиец":Но още кога са в гумените лодки в морето...
19:48 02.09.2025
12 писарке и да не ни беше цъкнала
щяхме много да гадаем
и обвиняваме белите французи че
нападат мургавите пришълци
сега да ни ги осъдят заптиетата за унищожаване
на забранен вид
19:52 02.09.2025
13 Възхитен
19:53 02.09.2025
14 Механик
19:56 02.09.2025
15 Лелеее, представям
19:57 02.09.2025