Мъж, намушкал петима души в хотел в Марсилия, беше убит от полицията

Мъж, намушкал петима души в хотел в Марсилия, беше убит от полицията

2 Септември, 2025 19:22 709 15

Сред ранените са мениджърът на хотела и неговият син

Мъж, намушкал петима души в хотел в Марсилия, беше убит от полицията - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мъж, намушкал днес следобед петима души в хотел в южния френски град Марсилия, беше убит от полицията, съобщи градската прокуратура, цитирана от Ройтерс, предаде БТА.

Сред ранените са мениджърът на хотела и неговият син. Един от намушканите е в критично състояние.

Нападателят - тунизиец, който е имал два ножа и лост - е издъхнал, след като е бил прострелян от полицаите, уточниха прокурор Никола Бесон и местната полиция.

Атаката е била извършена в 14:45 ч. (15:45 ч. българско време) в Първи район на Марсилия. Бесон поясни, че нападателят, който е бил законно пребиваващ имигрант, е бил изгонен от хотела, защото не е плащал престоя си.


Франция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Един

    11 6 Отговор
    Това са забавления от клуба на богатите!

    Ние още не ги разбираме... но скоро ще ги научим! При кредитните милионери правилата са такива!
    ЧЕСТИТО НА ВЕЛИКИТЕ БЪЛГАРИ!

    19:27 02.09.2025

  • 2 Гост

    14 5 Отговор
    В клуба на богатите е така. Ръгат се от скука, стрелят в училищата.

    Коментиран от #3

    19:29 02.09.2025

  • 3 по-добре в клуба на богатите

    8 15 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    отколкото измършавял монголоиден блатник

    Коментиран от #4, #6

    19:32 02.09.2025

  • 4 Един

    9 6 Отговор

    До коментар #3 от "по-добре в клуба на богатите":

    Твоите нови богати приятели са все милионери... ама кредитни!
    Подозирам, че имаш определени проблеми да разбереш какво значи това, но да си жив и здрав!

    19:33 02.09.2025

  • 5 Да знаете че...

    16 1 Отговор
    И тоя е от ЕнжЕнерите на Меркел.....

    Коментиран от #10

    19:37 02.09.2025

  • 6 Механик

    7 7 Отговор

    До коментар #3 от "по-добре в клуба на богатите":

    Възпаления, кво стаа с перемогата? Ша пием ли кайве у Крим??

    19:37 02.09.2025

  • 7 Мими Кучева🐕

    10 2 Отговор
    Мушканите са обиждали Аллах!?🕌🕌🕌

    19:41 02.09.2025

  • 8 Хорейшо

    10 0 Отговор
    Ей това е... полиция.

    19:43 02.09.2025

  • 9 Нинджа Самоубиец

    6 0 Отговор
    Нинзжите трябма да де требят потоловно.Иначе става сложно

    Коментиран от #11

    19:45 02.09.2025

  • 10 Не бе

    8 1 Отговор

    До коментар #5 от "Да знаете че...":

    Тоя е бил...хирург...

    19:46 02.09.2025

  • 11 Така е

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Нинджа Самоубиец":

    Но още кога са в гумените лодки в морето...

    19:48 02.09.2025

  • 12 писарке и да не ни беше цъкнала

    4 1 Отговор
    кой е ножара
    щяхме много да гадаем
    и обвиняваме белите французи че
    нападат мургавите пришълци

    сега да ни ги осъдят заптиетата за унищожаване
    на забранен вид

    19:52 02.09.2025

  • 13 Възхитен

    2 1 Отговор
    Защо постоянно пишете, че полицията е безполезна?

    19:53 02.09.2025

  • 14 Механик

    1 0 Отговор
    Отивам да пия кафе при дядо ми в Улан Батор.

    19:56 02.09.2025

  • 15 Лелеее, представям

    2 1 Отговор
    си като почнат да гонят украинците от хотелите тук, каква сеч ще настане...

    19:57 02.09.2025

