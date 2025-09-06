Тръмп: Лукашенко е силен и уважаван лидер

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нарече беларуския президент Александър Лукашенко "силен и уважаван лидер".

„Това беше много добър жест от страна на беларуския глава, който е много уважаван човек. Силен, силен човек, силен лидер“, каза Тръмп пред репортери в Белия дом, коментирайки неотдавнашното решение на Минск да освободи някои затворници.

По-рано тази седмица в Пекин Лукашенко поздрави руския президент Владимир Путин за "успешната среща" с Тръмп в Аляска и заяви безусловната си подкрепа за Кремъл.

"Ние ви аплодирахме. Не е нужно да се казва: някой е спечелил, някой е загубил. Браво, вие двамата се справихте много добре. Само на запад от нас викат: лошо, лошо. На тях им е лошо през цялото време. Мисля, че и те ще се присъединят към инициативите, които сте набелязали с президента на САЩ", каза Лукашенко, цитиран от Интерфакс.

"Работим заедно на всички фронтове и ще продължаваме да работим. Когато президентът на САЩ се обади, обсъдихме този проблем. Казах: ние сме една страна по принцип. Русия воюва сама, ние я подкрепяме, както можем, и ще продължаваме да я подкрепяме, говоря за това публично. Мнозина ще ни благодарят, особено в Европа, за това, че отново в този труден момент трябва да спрем нацизма, който можеше да прерасне във фашизъм. Ще изпълняваме заедно своята роля до края", заяви Лукашенко.



Той също така отбеляза, че за Беларус е много важно да бъде сред членовете на Шанхайската организация за сътрудничество, но никой не може да замести Русия.