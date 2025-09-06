Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп: Лукашенко е силен и уважаван лидер

Тръмп: Лукашенко е силен и уважаван лидер

6 Септември, 2025 05:00, обновена 6 Септември, 2025 05:08 713 5

  • сащ-
  • тръмп-
  • путин-
  • лукашенко-
  • беларус-
  • русия

Американският президент похвали беларуския лидер за освобождаването на затворници

Тръмп: Лукашенко е силен и уважаван лидер - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нарече беларуския президент Александър Лукашенко "силен и уважаван лидер".

„Това беше много добър жест от страна на беларуския глава, който е много уважаван човек. Силен, силен човек, силен лидер“, каза Тръмп пред репортери в Белия дом, коментирайки неотдавнашното решение на Минск да освободи някои затворници.

По-рано тази седмица в Пекин Лукашенко поздрави руския президент Владимир Путин за "успешната среща" с Тръмп в Аляска и заяви безусловната си подкрепа за Кремъл.

"Ние ви аплодирахме. Не е нужно да се казва: някой е спечелил, някой е загубил. Браво, вие двамата се справихте много добре. Само на запад от нас викат: лошо, лошо. На тях им е лошо през цялото време. Мисля, че и те ще се присъединят към инициативите, които сте набелязали с президента на САЩ", каза Лукашенко, цитиран от Интерфакс.

"Работим заедно на всички фронтове и ще продължаваме да работим. Когато президентът на САЩ се обади, обсъдихме този проблем. Казах: ние сме една страна по принцип. Русия воюва сама, ние я подкрепяме, както можем, и ще продължаваме да я подкрепяме, говоря за това публично. Мнозина ще ни благодарят, особено в Европа, за това, че отново в този труден момент трябва да спрем нацизма, който можеше да прерасне във фашизъм. Ще изпълняваме заедно своята роля до края", заяви Лукашенко.

Той също така отбеляза, че за Беларус е много важно да бъде сред членовете на Шанхайската организация за сътрудничество, но никой не може да замести Русия.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    2 6 Отговор
    Отново Мощен юмрук в зурлите на третополовите от НАТО

    Коментиран от #3, #5

    05:15 06.09.2025

  • 2 Присъда

    6 3 Отговор
    Тръмп е същия авторитарен тип (типичен лицемер и подлец) като всички диктатори на нашето време (Путлер, Лукашенко, Кимчо, Maдypo и др). Затова ги и подкрепя (харесва) като стил на управление.

    05:20 06.09.2025

  • 3 Мощен юмрук има вAналa ти

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    м@лoyмник застрелян.

    05:22 06.09.2025

  • 4 оня с коня

    6 0 Отговор
    Тръмп се е научил да говори като Типичен Русофил като същевременно не пести Комплименти към путин,сега и към Лукашенко,но...от Следващия месец дава Зелена светлина за Покупката и доставката на Украйна на 3550 Ракети ERAM, с които ще бъде ударена Русия "в дълбочина".Естествено Русия протестира,но това изобщо не впечатлява Тръмп защото Икономиката на САЩ за него е на първо място!

    05:33 06.09.2025

  • 5 бай Газдов

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Вярно си е. То направо не е удар по зурлите им, ами си е жив къч.
    Като каже така Тръмп, направо им бърка в ауспухченцата на третополовите.
    Само ги гледай сега как ще го почнат "агент Краснов, агент Краснов"...
    Много са рахитичнички. Кефя се когато се гърчат.

    06:05 06.09.2025