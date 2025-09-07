Новини
Тръмп подгони мигрантите в американския щат Масачузетс

7 Септември, 2025 04:36, обновена 7 Септември, 2025 04:40 597 2

Акцията е свързана с арести и депортирането на пребиваващи без документи

Тръмп подгони мигрантите в американския щат Масачузетс - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Правителството на Доналд Тръмп започна акция в американския щат Масачузетс по арестите и депортирането на имигранти, пребиваващи без документи, обяви Министерството на на вътрешната сигурност на САЩ, цитирано от в. "Ню Йорк таймс" и медии в Бостън. Ведомството обяви за свои мишени "криминално проявени чужденци", живеещи на територията на щата.

Министерството и полицейското звено към американската имиграционна и митническа служба (United States Immigration and Customs Enforcement/ICE) нарекоха акцията "Патриот 2.0" (Patriot 2.0) по името на операцията от месец май, довела до арестите на 1500 души в Масачузетс.

Очаква се акцията да продължи няколко седмици, отбелязва Ройтерс, като се позовава на "Ню Йорк таймс".

На този етап не е известно колко федерални служители участват в нея.

Бостънският телевизионен канал "Ен Би Си 10" цитира изявление от говорител на Министерството на вътрешната сигурност, в което се критикува политиката на подслоняване на кметицата на Бостън Мишел У.

"Даването на убежище, подобно на политиката на кмета У, не само водят до привличането и укриването на престъпници, но и излагат обществената безопасност на заплахи за интересите на спазващите закона американски граждани. Извършват се арести на сексуални насилници, педофили, убийци, наркодилъри и членове на банди, пуснати на свобода от местните власти", се казва в изявлението, разпространено от "Ен Би Си 10".


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Иконом

    6 0 Отговор
    пренаселването с незаконни иммигранти е основна грешка за Америка и Европа

    05:01 07.09.2025

  • 2 Уса

    0 0 Отговор
    Тези на снимката са в основата на трансджендъризма,кастрацията на деца и "бляк лайф метър"...С една дума Антифа машите на демократите и сорос.Тяхната идеология е ултралиберална демокрация и комунизъм,но нямат представа от нито едното.Когато полицията уби един негро криминал антифа скочиха в негова защита и вилняха заедно с черните по улиците.Техните лидери са с латино американски имена и скоро ще бъдат заловени и съдени

    05:42 07.09.2025