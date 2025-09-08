Новини
Свят »
Франция »
Френският премиер: Страната е изправена пред изпитание на истината

Френският премиер: Страната е изправена пред изпитание на истината

8 Септември, 2025 07:35, обновена 8 Септември, 2025 18:32 1 921 16

  • франция-
  • правителство-
  • парламент-
  • вот на доверие

Очаква се гласуването на предстоящия вот на доверие да доведе до оставката на Франсоа Байру

Френският премиер: Страната е изправена пред изпитание на истината - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Френският премиер Франсоа Байру заяви днес пред парламента - в речта си преди вота на доверие за правителството му, че страната е изправена пред "изпитание на истината" заради спешната нужда от овладяване на дълга, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

След по-малко от девет месеца на поста Байру заложи на карта правителството си, предлагайки проектобюджет, който включва 44 милиарда евро спестявания до 2026 г., посочи АФП Това може да доведе до сваляне на кабинета му и хвърляне на Франция отново в политическа криза, отбелязва агенцията.

"Поисках този час на истината като ръководител на правителството", заяви премиерът пред Националното събрание, твърдейки, че "прогнозите за страната са критични" заради "прекомерния ѝ дълг", равняващ се на 114% от БВП.

"Страната ни работи, вярвайки, че става по-богата, а всяка година тя става малко по-бедна. Това е безмълвно, подмолно, невидимо и непоносимо изтичане на ресурси", заяви той в реч, прекъсвана от нападки на опозиционните партии.

"Имате силата да свалите правителството, но нямате силата да изтриете истината", предупреди Байру, сравнявайки "подчинението на дълга" с "подчинението чрез военна сила", което лишава хората от свобода.

Гласуването на 577-те депутати се очаква да започне в 19:00 ч. местно време (20:00 бълг. вр.). Но едва ли ще има изненада, отбелязва Франс прес – парламентарната коалиция, подкрепяща френския президент Еманюел Макрон, няма мнозинство, а опозиционните партии – от крайнодесните до крайнолевите, предупредиха, че ще гласуват против кабинета на Байру.

Сега погледите са насочени към Макрон, който е принуден да назначи третия си премиер, след като разпусна парламента през 2024 . и не успя да си осигури мнозинство в новото Национално събрание, с което хвърли страната в несигурност, обръща внимание АФП.

Лидерът на парламентарната група на френската Социалистическа партия Борис Вало заяви, че формацията е готова да управлява, ако Макрон им възложи да сформират правителство.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 21 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    34 4 Отговор
    Франсетата по добре щото ръководство на микрон май е втасаха.... Ама иначе мераклии да горила с Велика Русия....

    06:43 08.09.2025

  • 2 Механик

    37 3 Отговор
    Докато французите на си спомнят бастилията и не изкарат на площада изобретението на д-р Гилотен, файда няма да има. Ротшилдите пак ще намерят как да сложат тяхно ме.кере на власт.

    07:14 08.09.2025

  • 3 Монмартър

    24 3 Отговор
    Изритването на Макарона ще гледаме в шоуто на Дедо му.

    07:43 08.09.2025

  • 4 Вимпел

    28 3 Отговор
    Колко хитро либералфашистите определят в цяла Европа, несъгласните с тях.Крайно-десни,Крайно-леви или националисти.Всички са опасни за тяхната"демокрация"..

    Коментиран от #7

    07:50 08.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ха ха ха

    23 3 Отговор
    Огромният проблем обаче е че психопатът Макарон няма да подаде никога оставка и това той го заяви в прав текст, като каза че ще стои на поста си до последния час на мандата му. Те така се променят демократичните либерали щом пипнат поста.

    08:13 08.09.2025

  • 7 Ха ха ха

    15 3 Отговор

    До коментар #4 от "Вимпел":

    Беше хитро. Вече е износена черга с която се опитват да прикрият същността си.

    08:15 08.09.2025

  • 8 Хеми значи бензин

    18 3 Отговор
    Единствения шанс за Франция е Фрекзит.

    08:38 08.09.2025

  • 9 Соваж бейби

    9 2 Отговор
    Този мазния днес ще го изгонят 100 процента, на 10ти очаквам нещо по сериозно ако се наложи и гражданска война .Скоро беше в Сирия, историята помни много случаи,бях дете ама си спомням и Т.Живков какво му се случи,има истории и с крале.Дано не блокират с полиция на всякъде както върнаха горките фермери преди лятната ваканция по пътя за Париж. През седмицата хората работят мисля че в събота може да има екшън.

    Коментиран от #16

    10:37 08.09.2025

  • 10 Френска революция 2

    7 1 Отговор
    Френска революция 2

    14:18 08.09.2025

  • 11 Френския народ

    4 1 Отговор
    Браво, браво, на франките, а дано се събудят

    18:41 08.09.2025

  • 12 Атина Палада

    9 2 Отговор
    Ха,че 114% си е направо не лош дълг..:)))
    Какво да кажат Испания , Гърция,Италия с по над 150% до 176% дълг На Италия е 176% ..Ама иначе нашата ш.оро.шня сравнява икономиката на Италия с тази на Русия:) Как може да говорите за икономика на фалирала Италия,живееща само от заеми и да я сравнявате с някоя друга ,в случая с руската,която е реална икономика .Ама нашата ш.оро.шня не знае ,какво е това реална икономика:)))

    18:41 08.09.2025

  • 13 Лес Мизераблес

    4 1 Отговор
    Чук , чук ...
    - Кой е ?
    - ... Френската Революция

    18:42 08.09.2025

  • 14 ФРЕНСКАТА ДЖАМАХАРИЯ

    3 1 Отговор
    Май фалира.

    19:08 08.09.2025

  • 15 гост

    3 0 Отговор
    Единият от икономическите стълбове на евро валутата Франция е пред дългов и икономически колапс. Въпреки всичко нашите малоумници ни закачат за еврото като катраник на счупена каруца.

    19:08 08.09.2025

  • 16 Соваж бейби

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Соваж бейби":

    Не съм аз,сега влизам това го писах сутринта...Пиши си с твоя ник,надявам се на гражданска война няма друг избор ако оставят макарона до последния си ден на мандата ще натрупа още дългове с помощи за Украйна които дългове ние ще плащаме , вероятно и война ще подпали в цяла Европа и България ще повлече.Се накефея някоя версия като Сирия да се случи тази седмица.В България що спите или сте доволни финансово, украинците още по хотелите ли са за ваша сметка ?Идват на курорт в България искаха война а избягаха хиляди дезертират ,сега събират от Европа войници а украинците пиянстват из Европа.

    19:11 08.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания