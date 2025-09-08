Новини
Дидие Дешан: ПСЖ не е наш противник и никога не е бил

8 Септември, 2025 20:29 357 0

Единственият ни противник е Исландия и мачът е утре (вторник)

След спора между френския национален отбор и Пари Сен Жермен относно контузиите на Усман Дембеле и Дезире Дуе, които ще отсъстват от терените около шест седмици, селекционерът на „петлите“ Дидие Дешан отново бе питан за този казус на пресконференцията преди утрешната световна квалификация срещу Исландия на "Парк де Пренс".

Както е известно, парижани заявиха в официално комюнике, че медиците в екипа на Дешан са били информирани за състоянието на двамата футболисти, но са допуснали те да получат травми.

Запитан дали ще откликне на искането на ПСЖ за преразглеждане на медицинския протокол между националния отбор и клубовете, Дешан отговори: "Аз съм селекционер. Това не е от моята компетенция. Най-вече съм тъжен за Усман и Дезире Дуе. Губим двама важни играчи. Повтарям: подходихме професионално и постепенно, като взехме предвид тяхното усещане, това е важно. За съжаление, случи се. За да избегнем повече въпроси по темата, ПСЖ не е наш противник. Никога не е бил. Единственият ни противник е Исландия и мачът е утре (вторник)".

"Няма да отговарям на повече въпроси по тази тема. Всеки от вас може да има аргументи „за“ и „против“. Работим съвестно. Има комуникация с клубовете. Всички играчи трябва да удостоверят контузиите си в Клерфонтен, такъв е протоколът. По отношение на Уилям Салиба (Арсенал) и Раян Шерки (Манчестър Сити) не го направихме. Нашият лекар получи изображенията (ЯМР) и ако не е възможно, не е възможно".

Дешан отговори нервно и на въпроса дали натискът на ПСЖ ще повлияе на състава му и дали може играчи на парижани да бъдат съхранени в утрешната квалификация. "А после ако ми се обадят Байерн и Реал? С това темпо ще трябва да пусна вас като титуляри. Това е моя отговорност. Аз взимам решенията, но винаги вземам предвид информацията, с която разполагаме, и усещането на играчите. Това е от съществено значение за мен".

По-общо, по основния въпрос за натоварения календар и темпото, наложено на националите, Дешан препраща към върховната власт – ФИФА и УЕФА. "Това засяга 10% от играчите, тези, които играят повече. Кой може да промени нещо, кой има правомощията да решава? Това са институциите. Както каза Килиан Мбапе (в четвъртък), времето за възстановяване трябва да има минимум, за да може да се поеме дъх физически и психически“.

Малко преди селекционера, халфът на Реал Мадрид Орелиан Чуамени, също не пожела да навлиза по-дълбоко в полемиката. "Не сме го обсъждали особено. Всички бяхме разочаровани, че Дембеле и Дуе са контузени, но това не беше основна тема за нас“.


