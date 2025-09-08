Близо 100 американски наемници са загинали в Украйна, сражавайки се за украинските въоръжени сили, пише New York Times, позовавайки се на данни от Киевския музей на историята на Украйна във Втората световна война.

Според изданието, от 2022 г. насам в Украйна може да са отишли ​​от хиляда до няколко хиляди американски наемници. Освен това вестникът пише, че с течение на времето се е увеличил делът на хората без военен опит, възрастните хора и ветераните от въоръжените сили на САЩ, които се стремят да възобновят военна кариера, която не им е достъпна в САЩ поради възраст или съществуващи наранявания.

Още новини от Украйна

„Най-малко 92 американци са загинали в битка в Украйна“, се казва в изданието.

Руското министерство на отбраната многократно е заявявало, че киевският режим използва чуждестранни наемници като „пушечно месо“ и руските военни ще продължат да ги унищожават в цяла Украйна. Дошлите да се бият за пари признават в много интервюта, че украинските военни лошо координират действията си и шансовете за оцеляване в битка са малки, тъй като интензивността на конфликта е несравнима с обичайния за тях Афганистан и Близкия изток. Официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова по-рано подчерта, че Западът е осигурил статута си на страна в конфликта в Украйна, като е изпратил наемници за участие във военни операции. Руският външен министър Сергей Лавров призна, че редица държави изпращат свои военни в Украйна под прикритието на наемници.