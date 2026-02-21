Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Русия атакува Украйна със 120 дрона
  Тема: Украйна

Русия атакува Украйна със 120 дрона

21 Февруари, 2026 11:40 1 968 84

  • украйна-
  • русия-
  • дронове-
  • война

Русия заяви, че тази нощ е свалила 77 украински дрона

Русия атакува Украйна със 120 дрона - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украйна заяви, че тази нощ е неутрализирала 106 от 120 дрона, с които я е атакувала Русия, предаде украинската новинарска агенция Укринформ, като се позова на изявление на украинските военновъздушни сили в "Телеграм", съобщи БТА.

От 18:00 часа вчера, на 20 февруари, руските сили започнаха да атакуват Украйна с една балистична ракета "Искандер-М", 120 дрона "Шахед", "Гербера" и "Италмас" и други типове безпилотни летателни апарати от самолетен тип.

Въздушната атака бе отблъсната от украинската авиация, от противовъздушните ракетни сили, силите за радиоелектронна борба и от мобилни огневи групи на украинските въоръжени сили.

Към 08:30 часа местно време днес, на 21 февруари, украинските сили са свалили и заглушили 106 дрона над територията на Украйна.

Руските сили за противовъздушна отбрана унищожиха и прехванаха тази нощ 77 украински дрона над региони на Русия, съобщи днес руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

"През нощта дежурните средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 77 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип: 24 - над територията на Краснодарския край, (. . .), 9 - над територията на Курска област, 9 - над територията на Ростовска област, 8 - над територията на Белгородска област, 5 - над територията на Самарска област, 4 - над акваторията на Азовско море, 3 - над територията на Саратовска област, 1 - над територията на Волгоградска област и 1 - над територията на Воронежка област", се казва в изявление на руското военно ведомство.

Съобщено бе също, че 13 дрона са били свалени над територията на украинския Кримски полуостров.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 30 гласа.
  • 1 стоян георгиев- стъки

    43 9 Отговор
    Удрий Вова ,да се пукат душите черни душмански !

    Коментиран от #24

    11:43 21.02.2026

  • 2 Малкия Стоянчо

    34 5 Отговор
    Абе къде е Батко ,не се чува напоследък,да не е заминал на фронта ?

    Коментиран от #4

    11:44 21.02.2026

  • 3 яжте ми шпека

    34 9 Отговор
    мара ги е броила дроновете поименно

    11:46 21.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ха ХаХа

    19 7 Отговор
    Къдееглиги?

    11:47 21.02.2026

  • 6 Някой

    46 9 Отговор
    Вярно ли? Четейки вашите новини останах с впечатление, че украинците само нападат с дронове. А то какво било...
    Е, руснаците ги оправдавам - имат си цел да защитят рускоезичното население в Украйна. Украинците са бита карта и само тероризират цивилни.

    Коментиран от #14, #18, #20, #65

    11:48 21.02.2026

  • 7 Хаген

    34 6 Отговор
    Да но ТСВ май ще я запали САЩ! Къв го дирят на хиляди километри от Америка!

    11:49 21.02.2026

  • 8 Точно попадение😮

    11 34 Отговор
    "Фламинго" удари завод в Русия, където се произвеждат "Искандерс"При в ранните часове на нощта на 21 февруари е ударен АД "Воткин растение" в град Воткинск, Удмуртия. Както отбелязва обществеността, компанията произвежда ракети "Искандер-М", "Топол-М" и "Орешник". Разстоянието от Воткинск до границата с Украйна е около 1400 километра.

    Коментиран от #13, #17, #68

    11:50 21.02.2026

  • 9 Абе,

    32 7 Отговор
    Марче,стига менти ! Укристанците свалят от 120 дрона поне 200 !

    Коментиран от #39

    11:50 21.02.2026

  • 10 БГ хъш

    9 16 Отговор
    Гербера, Шахед, Италмас... имам чувството, че някаква ислямска армия атакува Киев.

    11:51 21.02.2026

  • 11 Вуте от Бусманци

    15 23 Отговор
    Оно не беа кинжале ,не беа цирконе , не беа Искандере ,Орешковце и па са си там , де си беа.
    Само дето горките руснячета си оставиа кокалете у таа пуста Украйна.
    Оти му требаше на Путин да ги изтрепа ?

    Коментиран от #21

    11:52 21.02.2026

  • 12 Българин

    8 31 Отговор
    Фламингото е изперкало заводът за Искандер и Орешник във Воткинск.Не е остани много.

    Коментиран от #15

    11:52 21.02.2026

  • 13 Хихи

    6 10 Отговор

    До коментар #8 от "Точно попадение😮":

    да не е било завод водка ...

    11:52 21.02.2026

  • 14 Билд

    8 29 Отговор

    До коментар #6 от "Някой":

    36 руски генерал станаха на тор.Не са баш цивилни.

    Коментиран от #27

    11:53 21.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Димитринчо

    12 4 Отговор
    Малко са. Още трябва.

    11:54 21.02.2026

  • 17 Леонсио Парчето

    17 4 Отговор

    До коментар #8 от "Точно попадение😮":

    A на моето розово Фламинго искаш ли безплатно да се повозиш ?

    Коментиран от #26

    11:54 21.02.2026

  • 18 Украинците руснаци ли са или не?

    6 28 Отговор

    До коментар #6 от "Някой":

    Бати защитата. След толкова много защита на Донбас не остана живо руско население.
    Путин еврейчето защитава руското населене като Сталин грузинчето, което защитавайки руското население е погребал едно 50 милиона преждевременно. Затова Русия с най-голямата земля има по-малко население от микроскопичен Бангладеш.

    11:54 21.02.2026

  • 19 Мухахаха

    12 5 Отговор
    Малко са

    11:55 21.02.2026

  • 20 Рамзан Кадиров

    6 26 Отговор

    До коментар #6 от "Някой":

    Путин щял да защитава рускоезичното население до последния жив руснак. Бил обещал на другаря си по самбо Аркадий Ротенберг да предаде Москва на Израел.

    11:56 21.02.2026

  • 21 Ама

    30 3 Отговор

    До коментар #11 от "Вуте от Бусманци":

    затова ли Дойче разузнаване публикува за загубите на укристан - 1,5 милиона в чували и 500 хиляди се водят изчезнали ?!

    Коментиран от #29

    11:56 21.02.2026

  • 22 Нямат край

    8 21 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ,нямат...😂

    Коментиран от #34

    11:57 21.02.2026

  • 23 оня с коня

    9 20 Отговор
    Тряснат ли Янките Иран,Шахед за Русия приключва.

    11:58 21.02.2026

  • 24 Европеец

    24 4 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев- стъки":

    Чудя се тия самолети краварски на летище София и неадекватната бг политика до какво ще доведат...... Забравиха за Гърмения автобус в Сарафово, което си бе следствие на глупавата бг политика....

    11:58 21.02.2026

  • 25 Дзиленски съм

    26 4 Отговор
    Русия ни атакува с 120 дрона. Аз лично свалих 130, а Буданов и Кличко по 56.
    Миндич не е свалил нищо, щото взе парите и избяга в Израел.
    И аз искам да избягам, ама май ще ме бесят.

    11:58 21.02.2026

  • 26 Розовото пони Путин 🦄

    8 20 Отговор

    До коментар #17 от "Леонсио Парчето":

    Не става. Песков е много ревнив, дори не ме пуска да изляза от бункера🌈 🦄 🇷🇺 🤣

    Коментиран от #31

    11:59 21.02.2026

  • 27 Бизнес Инсайдър

    23 11 Отговор

    До коментар #14 от "Билд":

    Полковникът от СБУ Руслан Петренко отговорен за последните теростични атаки в РФ бе отвлечен от руски спецназ в Харков и след като пя дълго и достатъчно бе ликвидиран.След 2дни 10бр Искандер се изсипаха върху таен комуникативен бункер в югозападната част на Одеса и военната линейка на SAS B - 737 кацна в Жешов за да извозва проритетно трпове и раз маззани висши натовски офицери .

    Коментиран от #30, #32

    11:59 21.02.2026

  • 28 Едно не разбирам

    4 7 Отговор
    Какъв е проблема да има бази ако няма враждебни намерения към териториите на които са тези бази ??? Нато не знам за какви ги мислите ама не са глупави никога не би нападнали първи ядрена държава с буквално десетки милиони войници?!?! да си стои на една седма от земята и да се кефи всички да ѝ купуват ресурсите ако направят хубави видео карти или чипове и тях ще им ги купуват: пазарна икономика в свят без граници... защото думата граница и война доста често са в едно изречение а резултатът винаги е един

    12:00 21.02.2026

  • 29 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    10 23 Отговор

    До коментар #21 от "Ама":

    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира

    Коментиран от #36

    12:02 21.02.2026

  • 30 гру гайтанджиева

    7 18 Отговор

    До коментар #27 от "Бизнес Инсайдър":

    Руски фейкове колега.

    Коментиран от #33

    12:02 21.02.2026

  • 31 пиночет

    10 4 Отговор

    До коментар #26 от "Розовото пони Путин 🦄":

    Дон Корлеоне плакни устата с дезинфециращ разтвор ,преди да ми посвириш,че съм напррра щял яко !Почистил съм и съм смазал инструмента и съм наготвил 2.50 €врака за концерта и 50с бакшиш за едно малко ,с добро да ме споменаваш .

    Коментиран от #52

    12:03 21.02.2026

  • 32 Руската пропаганда

    6 17 Отговор

    До коментар #27 от "Бизнес Инсайдър":

    Има за цел само глупаците.

    Коментиран от #35, #50

    12:03 21.02.2026

  • 33 Бизнес Инсайдър

    17 4 Отговор

    До коментар #30 от "гру гайтанджиева":

    Колеги козяшки жълтопаветни лапурници нямам ,бъркаш адреса муцка 👄.

    Коментиран от #40, #44

    12:04 21.02.2026

  • 34 Механик

    7 17 Отговор

    До коментар #22 от "Нямат край":

    Удри копейката с фаража!За добър ден.

    Коментиран от #38, #43

    12:04 21.02.2026

  • 35 Дръта чанта

    19 5 Отговор

    До коментар #32 от "Руската пропаганда":

    Умни и красиви меки и шарени

    12:05 21.02.2026

  • 36 Аз съм веган

    10 4 Отговор

    До коментар #29 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":

    Фродо ,от задругата нищо не става ,а ти мойш ми смммм4 кашшш ...я за хималайска натурална сол .

    12:05 21.02.2026

  • 37 Питам

    11 15 Отговор
    Кога ще извлекат путин от бункера?

    Коментиран от #41

    12:05 21.02.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Мишел

    9 12 Отговор

    До коментар #9 от "Абе,":

    И останалите 100 дрона достигат набелязаните цели.

    12:06 21.02.2026

  • 40 Копейкотрошач

    6 10 Отговор

    До коментар #33 от "Бизнес Инсайдър":

    Теслата няма да пропусне.

    Коментиран от #45

    12:06 21.02.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Сводка от фронта

    12 22 Отговор
    Основният успех на ВСУ за вчера е успешното съчетаване на териториален напредък в Запорожие с разрушаването на руските системи за управление. Изтласкването на руските сили от 18 населени места (пълно или частично) за последните седмици показва, че ВСУ са иззели инициативата на юг, принуждавайки руското командване да влиза в отбранителни сражения с разпокъсани резерви.
    DeepState и ISW докладват, че украинските части са си върнали пълния контрол над селищата Тернове, Березове, Вишневе и Прилуки.
    ВСУ са изтласкали руските части и са си върнали позиции край Вербове, като същевременно водят боеве за северната част на Варварівка. Тези действия целят да стабилизират фланговете и да прекъснат руската логистика към окупирания град Гуляйполе.
    Запорожка област: Поразен е важен пункт за управление на БЛА в района на Златопол и ремонтна база за военна техника в района на Розивка. Унищожен е и голям логистичен склад край Богданивка.
    ​Херсонска област: В района на Любимивка и на Тендровската коса са ударени командно-наблюдателен пункт и значително струпване на жива сила на окупаторите.
    ​Крим и Луганск: Потвърдени са прецизни удари по логистични складове в Лобанове (Крим) и Можняковка (Луганска област)
    Русия губи войната .

    Коментиран от #46, #49

    12:07 21.02.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 А в Купянск как е?

    7 14 Отговор

    До коментар #42 от "Сводка от фронта":

    Има ли още живи орки?

    Коментиран от #66

    12:08 21.02.2026

  • 47 БАНДЕРИТЕ, БЪДЕТЕ МЪЖЕ

    17 3 Отговор
    Кажете сбогом на Домбас и Одеса и без да РИВЕТЕ.

    12:10 21.02.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Механик

    7 14 Отговор

    До коментар #42 от "Сводка от фронта":

    Абе и на мен козлодуйския ми наду главата, че от руснак войник не става.И е прав!

    12:10 21.02.2026

  • 50 Така е 👍

    7 13 Отговор

    До коментар #32 от "Руската пропаганда":

    Само глупаците и подлеците са мишени и жертви на кремълската пропаганда.

    12:11 21.02.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Розовото пони Путин 🦄

    6 12 Отговор

    До коментар #31 от "пиночет":

    Бункерът е зареден с всичко необходимо за още 4г., и най вече с памперси, те са ми най-важни🌈 🦄 🇷🇺 🤣

    Коментиран от #54, #55

    12:17 21.02.2026

  • 53 Розовото пони Путин 🦄

    6 10 Отговор

    До коментар #51 от "оня с коня":

    И аз съм многополлов, но даже ме избраха за президент на РФ 🌈 🦄 🇷🇺 🤣

    Коментиран от #57, #59, #62

    12:23 21.02.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Московията трябва да бъде разрушена...

    6 13 Отговор
    Мръсната и долна Московия...

    Коментиран от #61

    12:25 21.02.2026

  • 57 Розовото пони Зелен Наркоман 🦄

    9 8 Отговор

    До коментар #53 от "Розовото пони Путин 🦄":

    А аз съм безполлов, но даже ме избраха за президент на 404.🌈 🦄 🇷🇺 🤣

    Коментиран от #67

    12:26 21.02.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 ДДТ за Путя

    6 9 Отговор

    До коментар #53 от "Розовото пони Путин 🦄":

    Хйло е дърта кранта

    12:27 21.02.2026

  • 60 Многоходовото

    6 11 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    12:27 21.02.2026

  • 61 касата

    13 6 Отговор

    До коментар #56 от "Московията трябва да бъде разрушена...":

    Ами разрушавай я бре гоммм ньооо ,какво си се възпалил ?

    Коментиран от #63

    12:27 21.02.2026

  • 62 болгарин..

    5 5 Отговор

    До коментар #53 от "Розовото пони Путин 🦄":

    За многополовите бгбандерски фенове на зеления мухал,раздаваме допълнителную добавку од жлътото на пеефтсски0

    Коментиран от #64

    12:29 21.02.2026

  • 63 касата -оригинал

    6 5 Отговор

    До коментар #61 от "касата":

    първо да пратим руските палячовци от В ъзраждане и други видове копейки, на фронта, за да изпълнят дълга си, в помощ на матушката им 🤡😂

    Коментиран от #74

    12:36 21.02.2026

  • 64 Розовото пони Путин 🦄

    5 2 Отговор

    До коментар #62 от "болгарин..":

    А аз съм безполлов, но даже ме избраха за президент на РФ.🌈 🦄 🇷🇺 🤣

    12:38 21.02.2026

  • 65 Град Козлодуй

    6 5 Отговор

    До коментар #6 от "Някой":

    Така е приятел. От руснак войник не става, в това е проблема.

    Коментиран от #84

    12:44 21.02.2026

  • 66 Купянск

    6 9 Отговор

    До коментар #46 от "А в Купянск как е?":

    Последната група руски военни, които са били в Купянска Харковска област, са се предали чрез чатбота "Искам да живея". Така те се спасиха от елиминиране. Те разказаха как преди 5 месеца са проникнали в града, пропълзяли през изоставена газова тръба около 13 км. Някои от тях са били в града без никаква логистика и ротация малко повече от 4 месеца.

    Коментиран от #77, #83

    12:48 21.02.2026

  • 67 да питам

    4 4 Отговор

    До коментар #57 от "Розовото пони Зелен Наркоман 🦄":

    верно ли Пуся не е виждан с жена или приятелка през последните 18г. и защо ?

    Коментиран от #71

    12:55 21.02.2026

  • 68 Нов

    4 3 Отговор

    До коментар #8 от "Точно попадение😮":

    Значи, че вече няма да има удари по Украйна с ракети и войната е приключила и няма смисъл от въоръжаване .
    и разходи от 800 хил милиарда евро.
    Браво на Украйна, днес беше последния ден от СВО.

    12:57 21.02.2026

  • 69 Хи хи хи . Голям майтап !

    3 1 Отговор
    Русия атакува покрайна със 120 дрона , а са свалени 150 дрона !!!!! Маро напиши ей това и ще ти повярваме !!!!!!

    13:10 21.02.2026

  • 70 МАРО .....марооооо

    5 1 Отговор
    Мисирко оскубана , патко " красива" излизай на магистралата да си изкарваш честно парите !!!!!!

    Коментиран от #72

    13:12 21.02.2026

  • 71 ХА ХА

    3 3 Отговор

    До коментар #67 от "да питам":

    Ти си тпппп пдаллл и ти се отнема микрофоня 🎤,ако заслужиш пак ще го лапурркашшш сирре нясс алия .

    Коментиран от #73

    13:14 21.02.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 да питам

    3 3 Отговор

    До коментар #71 от "ХА ХА":

    А верно ли Пуся ще спаси приятелите си Мадуро, Мигел и Аятолаха ?

    Коментиран от #75

    13:17 21.02.2026

  • 74 касата

    3 3 Отговор

    До коментар #63 от "касата -оригинал":

    Абе къв оригинал си щом се е ....бешшш в г3ааа и допускаш чужди вражески х йща да пронукват на територията на касата ?Ти си не инарен агент провокатор който заслужава неотложна енергична обработка с лопата 3 .

    Коментиран от #76

    13:18 21.02.2026

  • 75 ХА ХА

    3 2 Отговор

    До коментар #73 от "да питам":

    Аз лично мога да те спася ,ако се под миешшш хуубавоо и. И мии яхнеш надда Рени я ....у..й .

    13:20 21.02.2026

  • 76 Розовото пони Путин 🦄

    3 3 Отговор

    До коментар #74 от "касата":

    И аз съм не инарен, но ме избраха за президент на РФ, няма проблем.🌈 🦄 🇷🇺 🤣

    Коментиран от #78

    13:23 21.02.2026

  • 77 Предала

    3 3 Отговор

    До коментар #66 от "Купянск":

    Се е м@й катти като не е издържала физически на тълпата въззз буденни турски тираджии и е върнала обратно цялата сума ,скрита удобно в сутти енна !

    Коментиран от #80

    13:24 21.02.2026

  • 78 касата

    2 2 Отговор

    До коментар #76 от "Розовото пони Путин 🦄":

    Дончо Корлеончо никъффф х....й не става от теб ,югоизточен Парр Цалл освен да сммм4 кашшш дррр тий сирре нассали х.....ща за по 2.50 €врака ,сельоо !Нали щеше и май... касси да "забирашшш"в Софето за да я шппп ряттт мераклии старци щото не и стигала пенсията на женицата ,откак дррр тиа тии се гътна 😂😂😂.

    13:30 21.02.2026

  • 79 Мимч

    4 3 Отговор
    Що,да не би да има втори кримски полуостров,че над украинския са атакували...Иначе оригиналния полустров си е руски...

    13:34 21.02.2026

  • 80 Розовото пони Путин 🦄

    2 2 Отговор

    До коментар #77 от "Предала":

    И аз веднъж бях сред тълпа въззз буденни турски тираджии, но много добре ми се отрази 🌈 🦄 🇷🇺 🤣

    13:42 21.02.2026

  • 81 как се неутрализира дрон?

    0 3 Отговор
    дрон се неутрализира като попадне в целта и се взриви- експерт...простифесор по дронова наука!

    13:47 21.02.2026

  • 82 някой си

    3 0 Отговор
    "Съобщено бе също, че 13 дрона са били свалени над територията на ! РУСКИЯ ! Кримски полуостров"

    14:14 21.02.2026

  • 83 някой си

    2 0 Отговор

    До коментар #66 от "Купянск":

    по голяма измишльотина не можа да измислиш а 😆

    14:17 21.02.2026

  • 84 някой си

    2 0 Отговор

    До коментар #65 от "Град Козлодуй":

    от тебе хубава тор ще стане

    14:20 21.02.2026

