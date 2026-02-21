Русия атакува Украйна със 120 дрона

Украйна заяви, че тази нощ е неутрализирала 106 от 120 дрона, с които я е атакувала Русия, предаде украинската новинарска агенция Укринформ, като се позова на изявление на украинските военновъздушни сили в "Телеграм", съобщи БТА.

От 18:00 часа вчера, на 20 февруари, руските сили започнаха да атакуват Украйна с една балистична ракета "Искандер-М", 120 дрона "Шахед", "Гербера" и "Италмас" и други типове безпилотни летателни апарати от самолетен тип.

Въздушната атака бе отблъсната от украинската авиация, от противовъздушните ракетни сили, силите за радиоелектронна борба и от мобилни огневи групи на украинските въоръжени сили.

Към 08:30 часа местно време днес, на 21 февруари, украинските сили са свалили и заглушили 106 дрона над територията на Украйна.

Руските сили за противовъздушна отбрана унищожиха и прехванаха тази нощ 77 украински дрона над региони на Русия, съобщи днес руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

"През нощта дежурните средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 77 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип: 24 - над територията на Краснодарския край, (. . .), 9 - над територията на Курска област, 9 - над територията на Ростовска област, 8 - над територията на Белгородска област, 5 - над територията на Самарска област, 4 - над акваторията на Азовско море, 3 - над територията на Саратовска област, 1 - над територията на Волгоградска област и 1 - над територията на Воронежка област", се казва в изявление на руското военно ведомство.

Съобщено бе също, че 13 дрона са били свалени над територията на украинския Кримски полуостров.