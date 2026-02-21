Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Германия »
Всеки пети в Германия е склонен да приеме авторитарни идеи

Всеки пети в Германия е склонен да приеме авторитарни идеи

21 Февруари, 2026 12:10 1 168 16

  • германци-
  • германия-
  • диктатура-
  • демокрация-
  • проучване

Според 4% от населението "при определени обстоятелства диктатурата е по-добрата форма на държавно устройство"

Всеки пети в Германия е склонен да приеме авторитарни идеи - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Икономическата криза, агресивната война на Русия срещу Украйна и световният ред, който мнозина възприемат като все по-несигурен, принуждават управляващите в Германия да предприеме промени.

Повечето хора в Германия като цяло подкрепят тези усилия, но неравностойните условия на живот оказват натиск върху демокрацията. Това показва новото издание на изследването Deutschland-Monitor 2025, информира обществената медия АРД.

Тази година то търси отговор на въпроса колко готова за промени е Германия. Според резултатите, части от обществото са отворени за авторитарни идеи. Така например изискването за една единна партия, силен лидер без парламентарни ограничения и диктатура като държавен строй среща одобрението на около всеки пети жител на Германия. В източногерманските провинции дори един на всеки четирима симпатизира на тази идея.

Напълно съгласни със следните три твърдения са 2% от интервюираните: "При определени обстоятелства диктатурата е по-добрата държавна форма", "Решенията трябва да се взимат от политически лидер – без участието на парламента" и "Германия се нуждае само от една силна партия". А 21 % от анкетираните са "поне отворени" към авторитарна система.

Общо задоволство от демокрацията

За проучването Deutschland-Monitor 2025 са били анкетирани около 8000 души. 98 процента от тях подкрепят "идеята за демокрация", а 89 процента отхвърлят диктатурата при всички обстоятелства.

Резултатите показват, че като цяло има задоволство от демокрацията, коментира пълномощничката на германското правителство за източните провинции Елизабет Кайзер. По думите ѝ обаче хората, които в миналото са имали лош опит с промените, гледат по-скептично на бъдещето и демокрацията, особено в районите, които се чувстват изоставени.

Авторитарните идеи явно срещат отзвук

В цялата страна едва 60 процента от хората са доволни от начина, по който функционира демокрацията. В Източна Германия делът им е 51 процента, но това все пак е с 8 процентни пункта повече, отколкото в предишното проучване от 2023 година. Като цяло 71% виждат по-скоро негативно развитие на демокрацията в Германия.

Тезата "При определени обстоятелства диктатурата е по-добрата форма на държавно устройство" се подкрепя изцяло от 4% от анкетираните в цялата страна, а 7% я подкрепят частично. В Източна Германия така мислят цели 6%, а два пъти повече хора – 12% я одобряват само частично, посочва още АРД.

Хората са против това да работят по-дълго

По отношение на теми като отбрана, икономика, цифровизация, демография, климат и миграция по-голямата част от хората са готови да поемат изцяло или частично някои тежести, обясняват изследователите.

Има обаче едно изключение: предвид застаряването на обществото, 58% от хората отхвърлят искането да работят по-дълго, за да получават същия размер пенсия като останалите. Повечето анкетирани смятат това за прекомерно изискване, става ясно още от проучването Deutschland-Monitor 2025.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дали

    15 0 Отговор
    всеки пети или всеки втори германец е склонен да измете либералната паплач от страната си и то със цената на ония идеи на оня с мустачките,тогава дойчевелето ще бъдат от първите които ще усетят какво е истинска демокрация

    12:16 21.02.2026

  • 2 Даааааа

    12 2 Отговор
    Ква демокрация кви пет лева
    Диктатура му викам аз

    12:17 21.02.2026

  • 3 Точен

    14 1 Отговор
    То точно "демокрацията" е антинароден социален модел. Забраняват референдуми, разрешават еднополови бракове, което води до демографска катастрофа, даряват милиарди на паразити... Народът и доброто - кучета го яли.

    12:18 21.02.2026

  • 4 Анонимен

    8 0 Отговор
    Направо да си кажат, че им липсва миналото от 40-те години. Няма да е изненада.

    12:18 21.02.2026

  • 5 хехе

    8 0 Отговор
    на гьобелсвеле все Русия им е виновна.

    12:20 21.02.2026

  • 6 Атлантизма

    7 1 Отговор
    НЕ оказва "натиск върху демокрацията" ! Той е несъвместим с Демокрацията. Под една или друга форма Атлантизма винаги е диктатура

    12:21 21.02.2026

  • 7 Ясно е написано

    8 1 Отговор
    71% виждат по-скоро негативно развитие на демокрацията в Германия....

    12:24 21.02.2026

  • 8 Анонимен

    3 0 Отговор
    Изчисленията са направени по един неверен,грешен начин от агенцията.Желанието е по голямо от реалността.Милиони немски граждани не са съгласни с това ,което ни сервира сегашното време.Време е за събуждане и промяна.С една огромна метла да се измете веднъж за винаги е бунището на историята, това което ни се предлага днес от съвременните управляващи.Обикновенният германски гражданин носи непосилен тежък товар,наложен брутално от властимащите .Времето на промяната идва.Тогава ще се наложи принципа ,,Работата дарява свобода,,,.

    12:28 21.02.2026

  • 9 Самият факт че подобни

    6 0 Отговор
    анкети се правят в Германия и такива невероятни глупости се обсъждат като това дали (диктатурата е по-добрата форма на държавно устройство ?) ясно показва до какъв разпад на мозъчната дейност и менталното състояние са докарани младите зетърчета жертвички на атлантическата пропаганда

    12:28 21.02.2026

  • 10 Ако някой искаше да знае

    4 0 Отговор
    какво мислят хората не само в Германия въпроса щеше да бъде поставен така : Как предпочитате да бъдете управлявани - чрез пряка или представителна демокрация?

    12:32 21.02.2026

  • 11 Ква демокрация бре?

    4 0 Отговор
    Коалиция с обща обществена подкрепа по малка от 13 % вилнее и си прави каквото реши, реже социални придобивки и налива пари за милитаризация и война и някой има наглостта за демокрация да пише ...

    12:37 21.02.2026

  • 12 В ГЕРМАНИЯ ПО 100 ФАЛИТА НА ДЕН

    4 0 Отговор
    Търси се новия фюрер.

    12:38 21.02.2026

  • 13 Един човек от 🏡селото 🏡

    2 0 Отговор
    Съдът Елин Пелин 👩🏻‍⚖️🏢👩🏼‍⚖️ и МВР Елин Пелин 👮‍♂️👮🏽‍♂️🏢👮🏼‍♀️ уволняват съкращения ще правят министерството сменяват ви със нови посвежи кандидати и това е зареди тая Въпросната Юлия Стойлова 👸🏼от село Равно поле много голяма гавра си прави г-жата много взе да си позволява нещо и сега ще си носи последствията за където крие и укрива документи за наследство и ги унищожава със цел предобивка на имот и или парцел

    12:42 21.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Лош математик

    2 0 Отговор
    Ъъъ, май нещо като, един от петте може да мисли критично или поне от време на време да има собствена мисъл.

    13:22 21.02.2026

  • 16 Хансовци

    0 0 Отговор
    По-кухи роботчета от тези са само туранагите. Две тъпи племена, които мътят водата на човечеството вече два века. Редно е някой атом да ги поуспокои.

    13:58 21.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания