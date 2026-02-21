Всеки пети в Германия е склонен да приеме авторитарни идеи

Икономическата криза, агресивната война на Русия срещу Украйна и световният ред, който мнозина възприемат като все по-несигурен, принуждават управляващите в Германия да предприеме промени.
Повечето хора в Германия като цяло подкрепят тези усилия, но неравностойните условия на живот оказват натиск върху демокрацията. Това показва новото издание на изследването Deutschland-Monitor 2025, информира обществената медия АРД.
Тази година то търси отговор на въпроса колко готова за промени е Германия. Според резултатите, части от обществото са отворени за авторитарни идеи. Така например изискването за една единна партия, силен лидер без парламентарни ограничения и диктатура като държавен строй среща одобрението на около всеки пети жител на Германия. В източногерманските провинции дори един на всеки четирима симпатизира на тази идея.
Напълно съгласни със следните три твърдения са 2% от интервюираните: "При определени обстоятелства диктатурата е по-добрата държавна форма", "Решенията трябва да се взимат от политически лидер – без участието на парламента" и "Германия се нуждае само от една силна партия". А 21 % от анкетираните са "поне отворени" към авторитарна система.
Общо задоволство от демокрацията
За проучването Deutschland-Monitor 2025 са били анкетирани около 8000 души. 98 процента от тях подкрепят "идеята за демокрация", а 89 процента отхвърлят диктатурата при всички обстоятелства.
Резултатите показват, че като цяло има задоволство от демокрацията, коментира пълномощничката на германското правителство за източните провинции Елизабет Кайзер. По думите ѝ обаче хората, които в миналото са имали лош опит с промените, гледат по-скептично на бъдещето и демокрацията, особено в районите, които се чувстват изоставени.
Авторитарните идеи явно срещат отзвук
В цялата страна едва 60 процента от хората са доволни от начина, по който функционира демокрацията. В Източна Германия делът им е 51 процента, но това все пак е с 8 процентни пункта повече, отколкото в предишното проучване от 2023 година. Като цяло 71% виждат по-скоро негативно развитие на демокрацията в Германия.
Тезата "При определени обстоятелства диктатурата е по-добрата форма на държавно устройство" се подкрепя изцяло от 4% от анкетираните в цялата страна, а 7% я подкрепят частично. В Източна Германия така мислят цели 6%, а два пъти повече хора – 12% я одобряват само частично, посочва още АРД.
Хората са против това да работят по-дълго
По отношение на теми като отбрана, икономика, цифровизация, демография, климат и миграция по-голямата част от хората са готови да поемат изцяло или частично някои тежести, обясняват изследователите.
Има обаче едно изключение: предвид застаряването на обществото, 58% от хората отхвърлят искането да работят по-дълго, за да получават същия размер пенсия като останалите. Повечето анкетирани смятат това за прекомерно изискване, става ясно още от проучването Deutschland-Monitor 2025.
