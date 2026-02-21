Руските сили са превзели село в Източна Украйна

Руски сили са установили контрол над село Карпивка в украинската Донецка област, обяви днес министерството на отбраната на Русия, цитирано от Ройтерс, предаде БТА.

Междувременно агенция ТАСС съобщи, че украински дронове са опитват да атакуват производствени обекти в Алметиевск в руската република Татарстан и цитира кмета на града, според когото отбранителните системи работят в усилен режим.

Агенция Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди информацията за обстановката на бойното поле чрез независими източници.

Украйна "не губи войната" срещу Русия, увери украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Франс прес, пише БТА. В интервю, което даде за агенцията броени дни преди четвъртата годишнина от руската пълномащабна инвазия в съседната държава, която се пада на 24 февруари, Зеленски каза, че въпросът всъщност е дали Украйна е в състояние да победи.

"Не може да кажем, че губим войната, честно казано, със сигурност не я губим. Въпросът е дали ще спечелим, да, това е въпросът - въпрос, който обаче идва на много висока цена", обобщи позицията си украинският президент.

Той обяви, че Въоръжените кили на Украйна са освободили през последните дни 300 квадратни километра територия в южната част на страната при контраофанзива, която, по думите му, продължава.

Зеленски довери, че Русия и САЩ оказват натиск върху Украйна да изтегли изцяло войските си от Донбас. Именно отказът на Киев да се откаже от промишления източен регион е основният препъникамък в преговорите.

В същото време украинският президент каза, че страната му продължава да получава от Съединените щати разузнавателна информация "на същото равнище". Европейски войници трябва да бъдат разположени по-близо до фронтовата линия в случай на прекратяване на огъня, за да гарантират неговото спазване, призова той. Зеленски обвини Русия, че използва идеята за произвеждане на избори в Украйна само за да го свали от власт.