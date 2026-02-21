Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Украйна »
Руските сили са превзели село в Източна Украйна
  Тема: Украйна

Руските сили са превзели село в Източна Украйна

21 Февруари, 2026 14:18 1 633 114

  • украйна-
  • карпивка-
  • донецка област-
  • русия-
  • донбас-
  • володомир зеленски

Украйна "не губи войната", увери Зеленски в интервю за Франс прес

Руските сили са превзели село в Източна Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руски сили са установили контрол над село Карпивка в украинската Донецка област, обяви днес министерството на отбраната на Русия, цитирано от Ройтерс, предаде БТА.

Междувременно агенция ТАСС съобщи, че украински дронове са опитват да атакуват производствени обекти в Алметиевск в руската република Татарстан и цитира кмета на града, според когото отбранителните системи работят в усилен режим.

Агенция Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди информацията за обстановката на бойното поле чрез независими източници.

Украйна "не губи войната" срещу Русия, увери украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Франс прес, пише БТА. В интервю, което даде за агенцията броени дни преди четвъртата годишнина от руската пълномащабна инвазия в съседната държава, която се пада на 24 февруари, Зеленски каза, че въпросът всъщност е дали Украйна е в състояние да победи.

"Не може да кажем, че губим войната, честно казано, със сигурност не я губим. Въпросът е дали ще спечелим, да, това е въпросът - въпрос, който обаче идва на много висока цена", обобщи позицията си украинският президент.

Той обяви, че Въоръжените кили на Украйна са освободили през последните дни 300 квадратни километра територия в южната част на страната при контраофанзива, която, по думите му, продължава.

Зеленски довери, че Русия и САЩ оказват натиск върху Украйна да изтегли изцяло войските си от Донбас. Именно отказът на Киев да се откаже от промишления източен регион е основният препъникамък в преговорите.

В същото време украинският президент каза, че страната му продължава да получава от Съединените щати разузнавателна информация "на същото равнище". Европейски войници трябва да бъдат разположени по-близо до фронтовата линия в случай на прекратяване на огъня, за да гарантират неговото спазване, призова той. Зеленски обвини Русия, че използва идеята за произвеждане на избори в Украйна само за да го свали от власт.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 28 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 стоян георгиев

    37 11 Отговор
    Два милиона безвъзвратни загуби, понесени от ВСУ — немското издание Deutsche Welle

    „Немското издание DW, позовавайки се на свои източници, публикува данни, според които загубите на украинските въоръжени сили могат да достигнат до два милиона души.
    Освен това DW съобщава за 1,5 милиона идентифицирани загинали военнослужещи.

    Коментиран от #2, #5, #9, #25, #31, #40

    14:19 21.02.2026

  • 2 Варненец

    25 5 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    Ощееее!

    14:20 21.02.2026

  • 3 Урсулата

    34 9 Отговор
    Зеле не губи войната. Само краде парите.

    Коментиран от #112

    14:20 21.02.2026

  • 4 Четири години, две села

    19 33 Отговор
    Киев за три дня, джуджето в бункера, нещо забравих ли?
    Ааа, Фламингото не знам кво си направило във Вологда.
    Надявам се Галя да е доволна.

    14:20 21.02.2026

  • 5 Софиянец

    23 6 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    Мед ми капе от сърцето при такива новини! 😂

    14:20 21.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Нямат край

    17 31 Отговор
    руското УНИЖЕНИЕ и БЕЗСИЛИЕ, нямат...😂

    14:21 21.02.2026

  • 8 ТАСС

    17 31 Отговор
    Превзеха външните тоалетни ,за да може армията да ги използва.

    14:21 21.02.2026

  • 9 Хихихии

    28 13 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    Насилствената мобилизация на Зеля не може да смогне на оборота! Хахахаха

    14:21 21.02.2026

  • 10 "Чудовищни руски жертви през

    16 28 Отговор
    последните месеци. Предишното съотношение на загубите в Украйна беше едно към шест, но сега този показател е едно към 20, пише Bloomberg. За да възстанови силите си, Москва привлича наемници, сред които и севернокорейски войници – около 17 хиляди. В сравнение с украинците, за руснаците ситуацията на фронта се е влошила – има промяна от 1:6 на 1:20 на загубите."

    Коментиран от #43

    14:21 21.02.2026

  • 11 БОЛШЕВИК

    25 6 Отговор
    Кога има превземане (освобождаване) не е само едно или две села, а това е голям периметър от територия в който са и тия или това село!

    14:21 21.02.2026

  • 12 Бай Ганьо Балкански

    7 17 Отговор
    Яяяя .. Румен радеф ще ни опрай,.Да, Румен Радев действително е бил член на Българската комунистическа партия (БКП) в периода от 1984 г. до 1990

    Коментиран от #15, #35

    14:22 21.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Българин

    24 7 Отговор
    Бандеровците ги пукат от две страни! От изток Руската армия. - денацификация, а от запад киефското гестапо - бисефикация! 😅😅😅😅

    14:23 21.02.2026

  • 15 Мнсипрост

    14 2 Отговор

    До коментар #12 от "Бай Ганьо Балкански":

    Всички военни са били, по задължение.

    14:23 21.02.2026

  • 16 Ееее

    8 5 Отговор
    крайно време беше!Остана едно до Донецк!

    14:24 21.02.2026

  • 17 си дзън

    9 23 Отговор
    Руснаците превзели две къщи, ама снощи им думнаха завода за Орешник и Искандер на 1600км

    14:24 21.02.2026

  • 18 Варненец

    20 7 Отговор
    Пак щеюима размяна на трупове 6000 бандерски глави срещу 10тина руски войни! Който може да смята!

    2 млн укро майдановци хихихи

    14:25 21.02.2026

  • 19 Първото

    7 13 Отговор
    тази година!?

    14:25 21.02.2026

  • 20 КИЕВЛЯНИН

    3 19 Отговор
    И ТАКА ДО ПОСЛЕДНАТА РУСКА ДЕРЕВНЯ КИЕВ.

    14:26 21.02.2026

  • 21 Емо

    16 12 Отговор
    Слава Русия 🇧🇬❤️🇷🇺🇧🇬❤️🇷🇺🇧🇬❤️🇷🇺

    Коментиран от #39

    14:26 21.02.2026

  • 22 Салавьов

    7 10 Отговор
    изпадна в екстаз!

    14:27 21.02.2026

  • 23 Търново

    15 8 Отговор
    На пред братя 🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺

    14:27 21.02.2026

  • 24 Русия

    17 8 Отговор
    Фашиста се мачка бавно и славно,и не е село,а важен транспортен и логистичен възел след който следва обкръжение и елиминация на цялата групировка !!!

    14:27 21.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Пригожин

    10 13 Отговор
    отдавна щеше да е в Киев!Груба грешка!

    14:28 21.02.2026

  • 27 Швейк

    15 13 Отговор
    Велика и непобедима Русия превзе цяло село.

    14:28 21.02.2026

  • 28 Мдаа

    15 9 Отговор
    Бандеровците се крият в цивилни къщи и зад населението в тези села, но руската армия пак успява да изреже киефския тумор от Донбас!

    14:28 21.02.2026

  • 29 Курти

    10 10 Отговор
    Хахахаха стига с тия села бе хахахаха

    14:29 21.02.2026

  • 30 Сила

    13 15 Отговор
    Купянск колко пъти го" превземат " от началото на тази годината ....щото от 2023 го превземат минимум по 20 пъти годишно ....!!!?

    14:29 21.02.2026

  • 31 Фалшифицирана

    3 13 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    новина на DW.

    14:29 21.02.2026

  • 32 Солдат

    9 8 Отговор
    Пасьолка на барчинка!С бинокила смотрям Киев!

    14:29 21.02.2026

  • 33 Истината

    12 10 Отговор
    Тъпоя жълтопаветен планктон така и не разбра, че СВО е денацификация, а не превземане на територията, тя е само подарък за успеха на руската армия!
    Мисирките удобно ни апестяват информацията колко са били денацифицираните бандеровци в това село!

    14:31 21.02.2026

  • 34 Зеля

    16 6 Отговор
    Ай леле, бусефикацията да започва! Месото пак свърши!

    14:32 21.02.2026

  • 35 ШЕФА

    13 7 Отговор

    До коментар #12 от "Бай Ганьо Балкански":

    Глу.ако,такива бяха времената,ако не си член на БКП не можеш да станеш военен,полицай,пожарникар и тн.а ти явно си увиснал Член на ПП Партия на Педоф.....

    14:33 21.02.2026

  • 36 Реалност

    7 13 Отговор
    В Бългаpия няма иcтинcки pycофили, такива които вяpват в пpевъзходcтвото на Рycия пpед Запада.
    Ако имаше бългаpи, които наиcтина вяpваха в пpевъзходcтвото на Рycия пpед Запада, те щяха да cи кyпyват pycки автомобили вмеcто западни, pycки компютpи и мобилни телефони вмеcто западни.
    Тези хоpа щяха да pаботят и пътyват до Рycия, а не на Запад. Щяха да пpащат децата cи в Рycия, а не на Запад. У наc няма чак такива наивници.
    Тyк има хоpа, които pазпpоcтpаняват pycка пpопаганда и веят pycкия байpак, но не иcкат да живеят по pycки.
    Това cа така попyляpните "noлeзни и д и o т и", които cе зоват "патpиоти", ще задpъcтят гpаницата да бягат ако cлyчайно до тyк cтигнат техните любимци, защото знаят какъв ой ги чака.

    Коментиран от #38, #42

    14:34 21.02.2026

  • 37 Избирател

    15 6 Отговор
    "Зеленски обвини Русия, че използва идеята за произвеждане на избори в Украйна само за да го свали от власт"

    И как Русия ще свали зеления наркоман от власт - нали изборите ще са в Украйна където много го обичали. Някое козяче ще ми разясни ли?

    14:35 21.02.2026

  • 38 Механик

    7 15 Отговор

    До коментар #36 от "Реалност":

    Удри копейката с фаража!!

    14:35 21.02.2026

  • 39 Град Козлодуй

    8 14 Отговор

    До коментар #21 от "Емо":

    Приятел, не е хубаво така да славим една пропаднала държава. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.

    Коментиран от #47

    14:36 21.02.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Превзели село с три къщи😂😂

    7 12 Отговор
    И умрели 1000 ватна.ика..🤣🤣...за три къщи 😁

    Коментиран от #45

    14:38 21.02.2026

  • 42 Ами

    12 3 Отговор

    До коментар #36 от "Реалност":

    Аз искам да си купя нова лада нива , ама няма , щото нашите жълтопаветници налагат санкции.

    Коментиран от #46

    14:39 21.02.2026

  • 43 Учуден

    14 5 Отговор

    До коментар #10 от ""Чудовищни руски жертви през":

    "за руснаците ситуацията на фронта се е влошила – има промяна от 1:6 на 1:20 на загубите"

    И защо размяната на убитите е 3000 укри към 78 руснака можеш ли ми каза. Това е 38 украинеца за един руснак.

    Коментиран от #48

    14:39 21.02.2026

  • 44 хихи

    12 7 Отговор
    ВСУ напредва към Киев. ВСУ не губи войната, каза Зеленски...

    14:40 21.02.2026

  • 45 Запознат

    9 4 Отговор

    До коментар #41 от "Превзели село с три къщи😂😂":

    Бусификацията в Украйна заради това ли е - защото на тези 1000 руснака се падат 30 000 украинеца.

    14:41 21.02.2026

  • 46 Ами

    2 6 Отговор

    До коментар #42 от "Ами":

    Намери си работа.

    Коментиран от #49, #50

    14:42 21.02.2026

  • 47 Ломския

    7 3 Отговор

    До коментар #39 от "Град Козлодуй":

    О козлодуйски ти похвали онези мургавите как ти излекуваха запека.

    14:42 21.02.2026

  • 48 Омазана ватенка

    6 10 Отговор

    До коментар #43 от "Учуден":

    В Купянск руснаците водят с 27: 1 (умрели).

    Коментиран от #55

    14:43 21.02.2026

  • 49 Ами

    11 7 Отговор

    До коментар #46 от "Ами":

    Като козяче ли - добре ли плащат за плюене по Русия

    Коментиран от #52

    14:44 21.02.2026

  • 50 Еий

    6 3 Отговор

    До коментар #46 от "Ами":

    Приятел, аз си имам и други коли бе мой. Май нищо не схващаш бе . Да не си с една гънка.

    14:45 21.02.2026

  • 51 ТАЗ ГОДИНА - СЕЛО

    8 7 Отговор
    ДОГОДИНА - ДВЕ !!!!

    Такваз е целта !

    14:45 21.02.2026

  • 52 Брой си еврото

    2 4 Отговор

    До коментар #49 от "Ами":

    И не мисли

    14:46 21.02.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Симоманяна

    3 8 Отговор
    В западна,кога ще превземат?

    Коментиран от #58

    14:47 21.02.2026

  • 55 Учуден

    9 5 Отговор

    До коментар #48 от "Омазана ватенка":

    Е ти от къде знаеш с колко водят - ходи да броиш укрите и руснаците ли - или от посолството ти казаха че са толкова.

    Пък аз цитирам факти - 3000 тела на укри срещу 78 на руснаци - пък вие си лайте колкото искате. С пропаганда и лъжи войната няма да я спечелите.

    Коментиран от #60, #66

    14:47 21.02.2026

  • 56 Пламен

    7 7 Отговор
    Бравос ! :)
    Тридневката стана петилетка . :)

    14:47 21.02.2026

  • 57 Мемфис

    5 8 Отговор
    Да, превзели са с. Карпивка с героизъм и славните солдати са се нахранили до насита от пълните селски нужници! Нещастници! Главорези! За три дни щели да превземат Киев! Ако не беше подлата рижава маймуна, вече украинците щяха да са ги смазали.

    Коментиран от #61

    14:48 21.02.2026

  • 58 Запознат

    8 5 Отговор

    До коментар #54 от "Симоманяна":

    Западна Украйна поляците ще я превземат - само чакат да свършат тези за бусифициране.

    14:48 21.02.2026

  • 59 Санде Глухия

    5 8 Отговор
    Тва ше да са... КУПЯНСК и Селото ПОКРОВСК.
    Оно Педофило ХУ.. ЙЛО и гера.. Симав така думат
    Хихихихихи

    14:49 21.02.2026

  • 60 Руснак без крак

    5 7 Отговор

    До коментар #55 от "Учуден":

    Утре влизам в Киев!Ако остана с глава!

    Коментиран от #64

    14:49 21.02.2026

  • 61 Зевзек

    6 2 Отговор

    До коментар #57 от "Мемфис":

    "Ако не беше подлата рижава маймуна"

    То нали знаеш че АКО баба беше мъжка щеше да има дръжка - сега може само да си поревете.

    14:50 21.02.2026

  • 62 Всичко от московия е лъжа и измама !

    4 8 Отговор
    Превзе ли са, както превзеха Купянск ...
    Да могат да заподскачат малко чебopaшките, че съвсем бяха увесили носове напоследък.

    Коментиран от #67

    14:51 21.02.2026

  • 63 az СВО Победа 80

    8 4 Отговор
    Накратко:

    1. "Контраофанзива", която била продължавала.... 🤣

    2. Самите ВСУ сега отричат да е имало изобщо "контранаступ" след като той вече се провали с гръм и трясък.... 🤣

    В района на северната част на Запорожкия участък от бойната линия Киев беше съсредоточил 3-и щурмови бригади и 7-м щурмови полка, т.е. жива сила повече от онези, която беше задействани от Киев за деблокадата на Красноармейск и Димитров (на киевски диалект - Покровск и Мирноград). Мъск изключи Starlink-а за руснаците.... и пак нищо. Пак провал за ВСУ и готвения решителен "контранаступ"... 🤣

    3. Сега там, в района на населените места Алексеевка, Березовое и Терновое "контранастъпилите" от ВСУ са взети в обкръжение от руснаците.... 🤣

    Коментиран от #77, #83

    14:51 21.02.2026

  • 64 Учуден

    6 5 Отговор

    До коментар #60 от "Руснак без крак":

    Като гледам главата на зеления ще е скоро на поднос

    14:51 21.02.2026

  • 65 пиночет

    6 6 Отговор
    Вярно ли е, че ще товарят копейките към Москалия?

    14:52 21.02.2026

  • 66 Тоа па..

    2 6 Отговор

    До коментар #55 от "Учуден":

    КОЙ Украинец ле събира блатна ЛЕШ на г--- ей?
    Фрълят я за ЧЕРНОЗЕМ
    Ма верно си НОГО проЗДТ

    Коментиран от #70

    14:53 21.02.2026

  • 67 Учуден

    7 4 Отговор

    До коментар #62 от "Всичко от московия е лъжа и измама !":

    "както превзеха Купянск"

    Даже и зеления призна че са го загубили - сега аз на него ли да вярвам или на нашите козячета.

    14:53 21.02.2026

  • 68 Лошо

    4 7 Отговор
    1 убит украинец = 20 убити руснаци.

    Коментиран от #72

    14:53 21.02.2026

  • 69 За 7 часа ще задържим Зеленски и 16

    2 8 Отговор
    Бандери от правителството! Ееееедехееее рамАзанчо,...подай КУ РАна на ху ЙЛО
    Хехехехехехе

    Коментиран от #73

    14:56 21.02.2026

  • 70 Учуден

    6 3 Отговор

    До коментар #66 от "Тоа па..":

    Не събират защото няма - съществува само в козяшката пропаганда.

    Та никое козяче неми казва от къде знаят колко са убитите украинци и колко са руснаците за да "изчислят" съотношението им - или просто такива са опорките.

    14:56 21.02.2026

  • 71 След щурм

    4 1 Отговор
    на 1000 кенийци!Влезнали са двама!

    14:57 21.02.2026

  • 72 Учуден

    5 3 Отговор

    До коментар #68 от "Лошо":

    38 убити украинци - 1 убит руснак - такова е съотношението при размяната.

    Поплачете си

    Коментиран от #82, #95

    14:58 21.02.2026

  • 73 Помнещ

    2 2 Отговор

    До коментар #69 от "За 7 часа ще задържим Зеленски и 16":

    След една седмица ще си пия чая в Севастопол - зеления

    14:59 21.02.2026

  • 74 Владимир Путин, президент

    4 4 Отговор
    "...Русия освободи село...."

    Понякога се улавям че слушам групостите и селата на Герасимов и се чудя пачему съм президент на тази свършена, загубена страна ?

    Коментиран от #78

    14:59 21.02.2026

  • 75 Отреазвяващ

    0 3 Отговор
    Като за края на седмицата,бива.От понеделник,повече.

    14:59 21.02.2026

  • 76 Гриша Зверев

    4 4 Отговор
    Аз 2 години чакам в Лисабон!

    14:59 21.02.2026

  • 77 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    4 3 Отговор

    До коментар #63 от "az СВО Победа 80":

    Клепар,коя година се пада от тридневната специална военна операция?

    Коментиран от #80

    14:59 21.02.2026

  • 78 Санитаря от Карлуково

    2 4 Отговор

    До коментар #74 от "Владимир Путин, президент":

    Ти кой Путин си от втора или от пета стая че имаме двама при нас.

    15:00 21.02.2026

  • 79 Кимчев

    3 3 Отговор
    Где карейчики?

    Коментиран от #81

    15:01 21.02.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Начи,..ако не беше

    3 1 Отговор

    До коментар #72 от "Учуден":

    Пе ..деразин, шеше а знаеш,че съотношението ..Отбраняващи се -- атакуващи в 1 към... 4 до 9 !!
    Виж Купянск, Завода Мариупол ( 1000 към..65 К ), виж ПОКРОВСК ( само 192 К монголяци ЧЕРНОЗЕМ за 12 год)

    Коментиран от #85

    15:04 21.02.2026

  • 83 Сус бе копейка

    3 7 Отговор

    До коментар #63 от "az СВО Победа 80":

    мърлява!

    15:05 21.02.2026

  • 84 Механик

    4 3 Отговор
    Удри копейката с фаража!!

    Коментиран от #88

    15:06 21.02.2026

  • 85 Учуден

    4 3 Отговор

    До коментар #82 от "Начи,..ако не беше":

    "Отбраняващи се -- атакуващи в 1 към... 4 до 9 !!"

    Значи краварите като атакуваха Садам са дали около 4 милиона жертви защото отбраняващите се сили на Садам казват че имали към милион жертви. Така ли е?

    Коментиран от #90, #96

    15:07 21.02.2026

  • 86 2 ДНЯ и ВСЕ ...

    3 5 Отговор
    Соло ВЬЕВ -- ПОЛТАРА ДНЯ!
    Ху ЙЛО: ТРИДНЕВЕН БЛИЦКРИГ!
    Медвежонката: 3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон
    Ееееедехееее

    Коментиран от #92

    15:07 21.02.2026

  • 87 1000

    2 4 Отговор
    кенийски маратонци кръжат около Купянск!Скоро ще падне!

    15:08 21.02.2026

  • 88 Надарения

    0 1 Отговор

    До коментар #84 от "Механик":

    Нещо нервен ми се видиш - да дойда да те успокоя

    15:09 21.02.2026

  • 89 😂😂😂😂👇

    1 1 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    15:09 21.02.2026

  • 90 Като

    7 2 Отговор

    До коментар #85 от "Учуден":

    във Венецуела!80 към 400 !

    15:10 21.02.2026

  • 91 Нищо ново ! Раша губи войната ...

    9 7 Отговор
    DeepState и ISW докладват, че украинските части са си върнали пълния контрол над селищата Тернове, Березове, Вишневе и Прилуки.
    ​Овладяване на позиции: ВСУ са изтласкали руските части и са си върнали позиции край Вербове, като същевременно водят боеве за северната част на Варварівка. Тези действия целят да стабилизират фланговете и да прекъснат руската логистика към окупирания град Гуляйполе.
    Изтласкването на руските сили от 18 населени места (пълно или частично) за последните седмици показва, че ВСУ са иззели инициативата на юг, принуждавайки руското командване да влиза в отбранителни сражения с разпокъсани резерви.

    Коментиран от #94

    15:10 21.02.2026

  • 92 Грантоед

    4 1 Отговор

    До коментар #86 от "2 ДНЯ и ВСЕ ...":

    Опорките трябва да се повтарят - нищо че са лъжи.

    15:10 21.02.2026

  • 93 Космос

    3 6 Отговор
    Руската армия е най-битата след сръбската.

    Коментиран от #97

    15:10 21.02.2026

  • 94 Учуден

    5 2 Отговор

    До коментар #91 от "Нищо ново ! Раша губи войната ...":

    "Изтласкването на руските сили от 18 населени места"

    И кои са тези 18 населени места не ти ли казаха от посолството.

    Коментиран от #101

    15:12 21.02.2026

  • 95 Лошо

    4 5 Отговор

    До коментар #72 от "Учуден":

    1 убит украинец = 20 убити руснаци

    Коментиран от #98

    15:13 21.02.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Зевзек

    6 1 Отговор

    До коментар #93 от "Космос":

    Тя за това Русия е станала най-голямата държава - колкото повече я бият толкова по-голяма става. Пък ВСУ постоянно побеждава и загуби 25% от територията на Украйна.

    Само не знам от къде ви копат такива обратното на остри.

    15:14 21.02.2026

  • 98 Учуден

    4 2 Отговор

    До коментар #95 от "Лошо":

    И защо тогава разменят 38 убити украинци срещу 1 руснак.

    15:16 21.02.2026

  • 99 Я ти думам

    2 2 Отговор
    Че си пе-- деразин!
    Правиш ли разлика от Въздушни удари и щурм на пехотата?!
    ? ПРИД урак

    15:17 21.02.2026

  • 100 Путин

    2 2 Отговор
    прати ли самолетоносачи към Иран?

    Коментиран от #102, #107

    15:18 21.02.2026

  • 101 Прав е чиляко

    3 4 Отговор

    До коментар #94 от "Учуден":

    64 км Колона, Киевска ОБЛАСТ, ЧЕРНИГОВ, ХЕРСОН, ХАРКОВ, СУМИ, Одеса у 186 СЕЛИЩА ОСВОБОДЕНИ
    Ту пой ,да ?

    Коментиран от #103

    15:19 21.02.2026

  • 102 Запознат

    2 2 Отговор

    До коментар #100 от "Путин":

    Един "Циркон" е достатъчно да прати

    15:27 21.02.2026

  • 103 Учуден

    6 0 Отговор

    До коментар #101 от "Прав е чиляко":

    Ами нали за сега става въпрос а не за преди 3 години че са освободили 18 населени места.

    Нещо не върви пропагандата че много плоски лъжите

    15:30 21.02.2026

  • 104 Слава на Украйна !

    2 8 Отговор
    Превзели са кучешка колибка. 🤣

    Мощна контраофанзива на ВСУ .
    Освободени са 400 кв . км.
    Маат ги шкембе у дувар както се маа
    Руските изтърсаци отстъпват ,на места направо бягат
    400 кв.км . и контранастъплението продължава .
    Силно представяне на танковете Леопард и Абрамс.

    15:37 21.02.2026

  • 105 Цецко дюзата

    2 5 Отговор
    То има села с по 2 човека!

    15:50 21.02.2026

  • 106 Съсел

    4 2 Отговор
    Кръвожаден фашис иврей, изби 2 милиона славяни. Глупави славяни доверили се на англосаксите и иврейте, които ги карат на заколение.

    15:53 21.02.2026

  • 107 Ликантроп

    2 1 Отговор

    До коментар #100 от "Путин":

    Той да прати ама не му държи клапата .
    То па са и едни самолети -ще им де смеят само .
    Оня шашавия ако го подпети , ще го затрупа в бункера .

    15:57 21.02.2026

  • 108 Карго 200

    1 2 Отговор
    Три дни преди началото на петата година,някои медии считат за новина превземане на село в източна Украйна,от втората армия в мире за новина.

    Коментиран от #111

    16:00 21.02.2026

  • 109 Патравата руска армия

    2 1 Отговор
    Само искам да питам Садам колко танка и бронемашини имаше и за колко време САЩ и коалицията превзеха Багдат ?
    Благодаря ,нямам повече въпроси.

    Изводите можете да си ги направите сами ,ако не сте патрави и между ушите.

    Коментиран от #110

    16:02 21.02.2026

  • 110 Ахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #109 от "Патравата руска армия":

    Братленце сладко , Саддам се пише с двойно "Д".. Кой, колко патрав ни е ясно на всички.

    Коментиран от #114

    16:47 21.02.2026

  • 111 Не разбирам

    0 0 Отговор

    До коментар #108 от "Карго 200":

    Що не записвате "училище" в затвора?!

    16:48 21.02.2026

  • 112 Лука

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "Урсулата":

    Рашистката пропаганда е с цел ,глупаците

    16:59 21.02.2026

  • 113 Симолията

    0 0 Отговор
    Снощи , 23:20 при изпълнение на бойна мисия над временно окупираната територия на Запорожки район самолетът пада край Камянка... (Су-34 )
    ▪︎Катастрофата на самолета е потвърдена и от руски канал, който пише за военната авиация - FighterBomber
    За сега не се уточнява как е бил свален самолета .

    17:29 21.02.2026

  • 114 Патравата руска армия

    0 0 Отговор

    До коментар #110 от "Ахаха":

    Да ,така е , Саддам се пише.
    Ама точно ти си най патравия у кухарката .
    По добре обърни внимание на тоя факт.
    А по същество , гледам , не ти се отговаря ,че просто няма какво да измъцаш за патравите .

    17:35 21.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания