Руските сили са превзели село в Източна Украйна

Руски сили са установили контрол над село Карпивка в украинската Донецка област, обяви днес министерството на отбраната на Русия, цитирано от Ройтерс, предаде БТА.
Междувременно агенция ТАСС съобщи, че украински дронове са опитват да атакуват производствени обекти в Алметиевск в руската република Татарстан и цитира кмета на града, според когото отбранителните системи работят в усилен режим.
Агенция Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди информацията за обстановката на бойното поле чрез независими източници.
Украйна "не губи войната" срещу Русия, увери украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Франс прес, пише БТА. В интервю, което даде за агенцията броени дни преди четвъртата годишнина от руската пълномащабна инвазия в съседната държава, която се пада на 24 февруари, Зеленски каза, че въпросът всъщност е дали Украйна е в състояние да победи.
"Не може да кажем, че губим войната, честно казано, със сигурност не я губим. Въпросът е дали ще спечелим, да, това е въпросът - въпрос, който обаче идва на много висока цена", обобщи позицията си украинският президент.
Той обяви, че Въоръжените кили на Украйна са освободили през последните дни 300 квадратни километра територия в южната част на страната при контраофанзива, която, по думите му, продължава.
Зеленски довери, че Русия и САЩ оказват натиск върху Украйна да изтегли изцяло войските си от Донбас. Именно отказът на Киев да се откаже от промишления източен регион е основният препъникамък в преговорите.
В същото време украинският президент каза, че страната му продължава да получава от Съединените щати разузнавателна информация "на същото равнище". Европейски войници трябва да бъдат разположени по-близо до фронтовата линия в случай на прекратяване на огъня, за да гарантират неговото спазване, призова той. Зеленски обвини Русия, че използва идеята за произвеждане на избори в Украйна само за да го свали от власт.
1 стоян георгиев
„Немското издание DW, позовавайки се на свои източници, публикува данни, според които загубите на украинските въоръжени сили могат да достигнат до два милиона души.
Освен това DW съобщава за 1,5 милиона идентифицирани загинали военнослужещи.
2 Варненец
До коментар #1 от "стоян георгиев":Ощееее!
3 Урсулата
4 Четири години, две села
Ааа, Фламингото не знам кво си направило във Вологда.
Надявам се Галя да е доволна.
5 Софиянец
До коментар #1 от "стоян георгиев":Мед ми капе от сърцето при такива новини! 😂
7 Нямат край
8 ТАСС
9 Хихихии
До коментар #1 от "стоян георгиев":Насилствената мобилизация на Зеля не може да смогне на оборота! Хахахаха
10 "Чудовищни руски жертви през
11 БОЛШЕВИК
12 Бай Ганьо Балкански
14 Българин
15 Мнсипрост
До коментар #12 от "Бай Ганьо Балкански":Всички военни са били, по задължение.
14:23 21.02.2026
16 Ееее
17 си дзън
18 Варненец
2 млн укро майдановци хихихи
19 Първото
20 КИЕВЛЯНИН
21 Емо
22 Салавьов
23 Търново
24 Русия
26 Пригожин
27 Швейк
28 Мдаа
29 Курти
30 Сила
До коментар #1 от "стоян георгиев":новина на DW.
32 Солдат
33 Истината
Мисирките удобно ни апестяват информацията колко са били денацифицираните бандеровци в това село!
34 Зеля
35 ШЕФА
14:33 21.02.2026
36 Реалност
Ако имаше бългаpи, които наиcтина вяpваха в пpевъзходcтвото на Рycия пpед Запада, те щяха да cи кyпyват pycки автомобили вмеcто западни, pycки компютpи и мобилни телефони вмеcто западни.
Тyк има хоpа, които pазпpоcтpаняват pycка пpопаганда и веят pycкия байpак, но не иcкат да живеят по pycки.
Това cа така попyляpните "noлeзни и д и o т и", които cе зоват "патpиоти", ще задpъcтят гpаницата да бягат ако cлyчайно до тyк cтигнат техните любимци, защото знаят какъв ой ги чака.
37 Избирател
38 Механик
До коментар #36 от "Реалност":Удри копейката с фаража!!
14:35 21.02.2026
До коментар #21 от "Емо":Приятел, не е хубаво така да славим една пропаднала държава. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
14:38 21.02.2026
42 Ами
До коментар #36 от "Реалност":Аз искам да си купя нова лада нива , ама няма , щото нашите жълтопаветници налагат санкции.
14:39 21.02.2026
43 Учуден
До коментар #10 от ""Чудовищни руски жертви през":"за руснаците ситуацията на фронта се е влошила – има промяна от 1:6 на 1:20 на загубите"
И защо размяната на убитите е 3000 укри към 78 руснака можеш ли ми каза. Това е 38 украинеца за един руснак.
14:39 21.02.2026
44 хихи
45 Запознат
До коментар #41 от "Превзели село с три къщи😂😂":Бусификацията в Украйна заради това ли е - защото на тези 1000 руснака се падат 30 000 украинеца.
46 Ами
До коментар #42 от "Ами":Намери си работа.
47 Ломския
До коментар #39 от "Град Козлодуй":О козлодуйски ти похвали онези мургавите как ти излекуваха запека.
48 Омазана ватенка
До коментар #43 от "Учуден":В Купянск руснаците водят с 27: 1 (умрели).
49 Ами
До коментар #46 от "Ами":Като козяче ли - добре ли плащат за плюене по Русия
50 Еий
До коментар #46 от "Ами":Приятел, аз си имам и други коли бе мой. Май нищо не схващаш бе . Да не си с една гънка.
51 ТАЗ ГОДИНА - СЕЛО
Такваз е целта !
52 Брой си еврото
До коментар #49 от "Ами":И не мисли
54 Симоманяна
55 Учуден
До коментар #48 от "Омазана ватенка":Е ти от къде знаеш с колко водят - ходи да броиш укрите и руснаците ли - или от посолството ти казаха че са толкова.
Пък аз цитирам факти - 3000 тела на укри срещу 78 на руснаци - пък вие си лайте колкото искате. С пропаганда и лъжи войната няма да я спечелите.
56 Пламен
Тридневката стана петилетка . :)
57 Мемфис
58 Запознат
До коментар #54 от "Симоманяна":Западна Украйна поляците ще я превземат - само чакат да свършат тези за бусифициране.
59 Санде Глухия
Оно Педофило ХУ.. ЙЛО и гера.. Симав така думат
Хихихихихи
60 Руснак без крак
До коментар #55 от "Учуден":Утре влизам в Киев!Ако остана с глава!
61 Зевзек
До коментар #57 от "Мемфис":"Ако не беше подлата рижава маймуна"
То нали знаеш че АКО баба беше мъжка щеше да има дръжка - сега може само да си поревете.
62 Всичко от московия е лъжа и измама !
Да могат да заподскачат малко чебopaшките, че съвсем бяха увесили носове напоследък.
63 az СВО Победа 80
1. "Контраофанзива", която била продължавала.... 🤣
2. Самите ВСУ сега отричат да е имало изобщо "контранаступ" след като той вече се провали с гръм и трясък.... 🤣
В района на северната част на Запорожкия участък от бойната линия Киев беше съсредоточил 3-и щурмови бригади и 7-м щурмови полка, т.е. жива сила повече от онези, която беше задействани от Киев за деблокадата на Красноармейск и Димитров (на киевски диалект - Покровск и Мирноград). Мъск изключи Starlink-а за руснаците.... и пак нищо. Пак провал за ВСУ и готвения решителен "контранаступ"... 🤣
3. Сега там, в района на населените места Алексеевка, Березовое и Терновое "контранастъпилите" от ВСУ са взети в обкръжение от руснаците.... 🤣
64 Учуден
До коментар #60 от "Руснак без крак":Като гледам главата на зеления ще е скоро на поднос
66 Тоа па..
До коментар #55 от "Учуден":КОЙ Украинец ле събира блатна ЛЕШ на г--- ей?
Фрълят я за ЧЕРНОЗЕМ
Ма верно си НОГО проЗДТ
67 Учуден
До коментар #62 от "Всичко от московия е лъжа и измама !":"както превзеха Купянск"
Даже и зеления призна че са го загубили - сега аз на него ли да вярвам или на нашите козячета.
68 Лошо
69 За 7 часа ще задържим Зеленски и 16
Хехехехехехе
70 Учуден
До коментар #66 от "Тоа па..":Не събират защото няма - съществува само в козяшката пропаганда.
Та никое козяче неми казва от къде знаят колко са убитите украинци и колко са руснаците за да "изчислят" съотношението им - или просто такива са опорките.
71 След щурм
72 Учуден
До коментар #68 от "Лошо":38 убити украинци - 1 убит руснак - такова е съотношението при размяната.
Поплачете си
73 Помнещ
До коментар #69 от "За 7 часа ще задържим Зеленски и 16":След една седмица ще си пия чая в Севастопол - зеления
74 Владимир Путин, президент
Понякога се улавям че слушам групостите и селата на Герасимов и се чудя пачему съм президент на тази свършена, загубена страна ?
75 Отреазвяващ
76 Гриша Зверев
77 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #63 от "az СВО Победа 80":Клепар,коя година се пада от тридневната специална военна операция?
78 Санитаря от Карлуково
До коментар #74 от "Владимир Путин, президент":Ти кой Путин си от втора или от пета стая че имаме двама при нас.
79 Кимчев
82 Начи,..ако не беше
До коментар #72 от "Учуден":Пе ..деразин, шеше а знаеш,че съотношението ..Отбраняващи се -- атакуващи в 1 към... 4 до 9 !!
Виж Купянск, Завода Мариупол ( 1000 към..65 К ), виж ПОКРОВСК ( само 192 К монголяци ЧЕРНОЗЕМ за 12 год)
83 Сус бе копейка
До коментар #63 от "az СВО Победа 80":мърлява!
84 Механик
85 Учуден
До коментар #82 от "Начи,..ако не беше":"Отбраняващи се -- атакуващи в 1 към... 4 до 9 !!"
Значи краварите като атакуваха Садам са дали около 4 милиона жертви защото отбраняващите се сили на Садам казват че имали към милион жертви. Така ли е?
86 2 ДНЯ и ВСЕ ...
Ху ЙЛО: ТРИДНЕВЕН БЛИЦКРИГ!
Медвежонката: 3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон
Ееееедехееее
87 1000
88 Надарения
До коментар #84 от "Механик":Нещо нервен ми се видиш - да дойда да те успокоя
89 😂😂😂😂👇
90 Като
До коментар #85 от "Учуден":във Венецуела!80 към 400 !
91 Нищо ново ! Раша губи войната ...
Овладяване на позиции: ВСУ са изтласкали руските части и са си върнали позиции край Вербове, като същевременно водят боеве за северната част на Варварівка. Тези действия целят да стабилизират фланговете и да прекъснат руската логистика към окупирания град Гуляйполе.
Изтласкването на руските сили от 18 населени места (пълно или частично) за последните седмици показва, че ВСУ са иззели инициативата на юг, принуждавайки руското командване да влиза в отбранителни сражения с разпокъсани резерви.
92 Грантоед
До коментар #86 от "2 ДНЯ и ВСЕ ...":Опорките трябва да се повтарят - нищо че са лъжи.
93 Космос
94 Учуден
До коментар #91 от "Нищо ново ! Раша губи войната ...":"Изтласкването на руските сили от 18 населени места"
И кои са тези 18 населени места не ти ли казаха от посолството.
95 Лошо
До коментар #72 от "Учуден":1 убит украинец = 20 убити руснаци
97 Зевзек
До коментар #93 от "Космос":Тя за това Русия е станала най-голямата държава - колкото повече я бият толкова по-голяма става. Пък ВСУ постоянно побеждава и загуби 25% от територията на Украйна.
Само не знам от къде ви копат такива обратното на остри.
98 Учуден
До коментар #95 от "Лошо":И защо тогава разменят 38 убити украинци срещу 1 руснак.
99 Я ти думам
Правиш ли разлика от Въздушни удари и щурм на пехотата?!
? ПРИД урак
100 Путин
101 Прав е чиляко
До коментар #94 от "Учуден":64 км Колона, Киевска ОБЛАСТ, ЧЕРНИГОВ, ХЕРСОН, ХАРКОВ, СУМИ, Одеса у 186 СЕЛИЩА ОСВОБОДЕНИ
Ту пой ,да ?
102 Запознат
До коментар #100 от "Путин":Един "Циркон" е достатъчно да прати
103 Учуден
До коментар #101 от "Прав е чиляко":Ами нали за сега става въпрос а не за преди 3 години че са освободили 18 населени места.
Нещо не върви пропагандата че много плоски лъжите
104 Слава на Украйна !
Мощна контраофанзива на ВСУ .
Освободени са 400 кв . км.
Маат ги шкембе у дувар както се маа
Руските изтърсаци отстъпват ,на места направо бягат
400 кв.км . и контранастъплението продължава .
Силно представяне на танковете Леопард и Абрамс.
105 Цецко дюзата
106 Съсел
107 Ликантроп
До коментар #100 от "Путин":Той да прати ама не му държи клапата .
То па са и едни самолети -ще им де смеят само .
Оня шашавия ако го подпети , ще го затрупа в бункера .
108 Карго 200
109 Патравата руска армия
Благодаря ,нямам повече въпроси.
Изводите можете да си ги направите сами ,ако не сте патрави и между ушите.
110 Ахаха
До коментар #109 от "Патравата руска армия":Братленце сладко , Саддам се пише с двойно "Д".. Кой, колко патрав ни е ясно на всички.
111 Не разбирам
До коментар #108 от "Карго 200":Що не записвате "училище" в затвора?!
112 Лука
До коментар #3 от "Урсулата":Рашистката пропаганда е с цел ,глупаците
113 Симолията
▪︎Катастрофата на самолета е потвърдена и от руски канал, който пише за военната авиация - FighterBomber
За сега не се уточнява как е бил свален самолета .
17:29 21.02.2026
114 Патравата руска армия
До коментар #110 от "Ахаха":Да ,така е , Саддам се пише.
Ама точно ти си най патравия у кухарката .
По добре обърни внимание на тоя факт.
А по същество , гледам , не ти се отговаря ,че просто няма какво да измъцаш за патравите .
