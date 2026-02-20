Украйна ще получи изведено от експлоатация оборудване от шест европейски ТЕЦ-а

На среща на Международната агенция по енергетика украинската делегация се съгласи да получи изведено от експлоатация оборудване от шест европейски когенерационни централи (ТЕЦ). Украинският министър на енергетиката Денис Шмихал обяви това в своя Telegram канал.
Според него тези споразумения се отнасят до „споразумения с Латвия, Австрия, Финландия, Хърватия, Франция и Германия“. „Всичко ще бъде преместено и бързо инсталирано. Това се отнася за поне шест изведени от експлоатация когенерационни централи и топлоелектрически централи, чието оборудване ще бъде прехвърлено в Украйна“, написа той. Министърът добави, че това ще позволи „бързо възстановяване на ключови електроцентрали“.
Шмихал също така обяви, че Киев ще получи „повече от 600 млн. EUR за енергетика и споразумения с партньори за получаване на изведено от експлоатация оборудване“.
Украйна изпитва проблеми с електрозахранването от края на 2025 г. на фона на силни студове и големи щети по енергийната инфраструктура. В момента в енергийния сектор на страната е в сила извънредно положение. Всички региони прилагат ежедневни, многочасови прекъсвания на електрозахранването, като прекъсванията продължават от 8 до 16 часа на ден.
1 Сатана Z
16:43 20.02.2026
2 Атина Палада
Коментиран от #9
16:44 20.02.2026
3 Златни тоалетни чинии
16:45 20.02.2026
4 Атина Палада
Коментиран от #7
16:45 20.02.2026
5 Гост
Коментиран от #12
16:46 20.02.2026
6 Путин
16:46 20.02.2026
7 Здрасти
До коментар #4 от "Атина Палада":Пацавуро, пак ли не си начесана?
16:47 20.02.2026
8 Време е
16:47 20.02.2026
9 Зевс олимпийски
До коментар #2 от "Атина Палада":Грешиш.Всички плащат сметката за Украйна, но не всички я подкрепят.
16:49 20.02.2026
10 Австрийски художник екпресионист
16:49 20.02.2026
11 Данко Харсъзина
Коментиран от #13
16:49 20.02.2026
12 Домакин
До коментар #5 от "Гост":Ще изчакат да похарчат парите за инсталация, заплати,комисионни и ще ги думнат.
16:50 20.02.2026
13 Гост
До коментар #11 от "Данко Харсъзина":Ти да не мислиш, че някой от споменатите в статията разбира? Видяхме го, енергийния министър на Украйна арестуван за аферата със златните кенефи. От кенефи разбират хората, не от енергетика. Енергетиката им е наследство от СССР и грябва да се премахне.
Коментиран от #16
16:52 20.02.2026
14 Лудия
16:57 20.02.2026
15 АЛООО Европейците,
16:58 20.02.2026
16 Данко Харсъзина
До коментар #13 от "Гост":Това ми беше думата. Аз като хотелиер не разбирам много от енергетика, но като се замисля, че тази енергийна система със все ТЕЦовете и всичо останало е строена повече от 50 годии, а министърът си мисли да я изгради наново за 50 дни, ми се струва нереалистично.
16:58 20.02.2026
17 Ами
17:14 20.02.2026