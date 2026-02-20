Украйна ще получи изведено от експлоатация оборудване от шест европейски ТЕЦ-а

На среща на Международната агенция по енергетика украинската делегация се съгласи да получи изведено от експлоатация оборудване от шест европейски когенерационни централи (ТЕЦ). Украинският министър на енергетиката Денис Шмихал обяви това в своя Telegram канал.

Според него тези споразумения се отнасят до „споразумения с Латвия, Австрия, Финландия, Хърватия, Франция и Германия“. „Всичко ще бъде преместено и бързо инсталирано. Това се отнася за поне шест изведени от експлоатация когенерационни централи и топлоелектрически централи, чието оборудване ще бъде прехвърлено в Украйна“, написа той. Министърът добави, че това ще позволи „бързо възстановяване на ключови електроцентрали“.

Шмихал също така обяви, че Киев ще получи „повече от 600 млн. EUR за енергетика и споразумения с партньори за получаване на изведено от експлоатация оборудване“.

Украйна изпитва проблеми с електрозахранването от края на 2025 г. на фона на силни студове и големи щети по енергийната инфраструктура. В момента в енергийния сектор на страната е в сила извънредно положение. Всички региони прилагат ежедневни, многочасови прекъсвания на електрозахранването, като прекъсванията продължават от 8 до 16 часа на ден.