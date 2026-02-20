Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Украйна ще получи изведено от експлоатация оборудване от шест европейски ТЕЦ-а
Украйна ще получи изведено от експлоатация оборудване от шест европейски ТЕЦ-а

20 Февруари, 2026 16:43 586 17

Споразуменията са с Латвия, Австрия, Финландия, Хърватия, Франция и Германия

Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

На среща на Международната агенция по енергетика украинската делегация се съгласи да получи изведено от експлоатация оборудване от шест европейски когенерационни централи (ТЕЦ). Украинският министър на енергетиката Денис Шмихал обяви това в своя Telegram канал.

Според него тези споразумения се отнасят до „споразумения с Латвия, Австрия, Финландия, Хърватия, Франция и Германия“. „Всичко ще бъде преместено и бързо инсталирано. Това се отнася за поне шест изведени от експлоатация когенерационни централи и топлоелектрически централи, чието оборудване ще бъде прехвърлено в Украйна“, написа той. Министърът добави, че това ще позволи „бързо възстановяване на ключови електроцентрали“.

Шмихал също така обяви, че Киев ще получи „повече от 600 млн. EUR за енергетика и споразумения с партньори за получаване на изведено от експлоатация оборудване“.

Украйна изпитва проблеми с електрозахранването от края на 2025 г. на фона на силни студове и големи щети по енергийната инфраструктура. В момента в енергийния сектор на страната е в сила извънредно положение. Всички региони прилагат ежедневни, многочасови прекъсвания на електрозахранването, като прекъсванията продължават от 8 до 16 часа на ден.


  • 1 Сатана Z

    6 1 Отговор
    Ще...ще..ще

    16:43 20.02.2026

  • 2 Атина Палада

    2 15 Отговор
    Всичко подкрепят Украйна срещу азиатския агресор .

    Коментиран от #9

    16:44 20.02.2026

  • 3 Златни тоалетни чинии

    12 2 Отговор
    Няма ли да получи?

    16:45 20.02.2026

  • 4 Атина Палада

    4 12 Отговор
    Братята украинци разказаха играта на окупатора

    Коментиран от #7

    16:45 20.02.2026

  • 5 Гост

    12 2 Отговор
    Руснаците да ги гръмнат още по пътя, да не хабят пари за монтаж. Защото и тези централи ще отидат при другите. Десъветизация до дупка! Нищо не остана от украинската енергетика, ама така трябва. Не им трябва на гордите украинци съветско наследство.

    Коментиран от #12

    16:46 20.02.2026

  • 6 Путин

    10 0 Отговор
    Има Лешници до насита за всички!

    16:46 20.02.2026

  • 7 Здрасти

    7 2 Отговор

    До коментар #4 от "Атина Палада":

    Пацавуро, пак ли не си начесана?

    16:47 20.02.2026

  • 8 Време е

    9 3 Отговор
    Путин да натисне копчетата и да изчисти всички на тази планета.

    16:47 20.02.2026

  • 9 Зевс олимпийски

    10 1 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    Грешиш.Всички плащат сметката за Украйна, но не всички я подкрепят.

    16:49 20.02.2026

  • 10 Австрийски художник екпресионист

    4 0 Отговор
    Дъра- бъра,лаф да става.

    16:49 20.02.2026

  • 11 Данко Харсъзина

    5 0 Отговор
    Това е като да изградиш шест нови ТЕЦа. Само проектирането ще отнеме доста време, и то ако има достатъчно опитни проектанти. Не разбирам много от енергетика, тъй като съм хотелиер, но така ми се струва.

    Коментиран от #13

    16:49 20.02.2026

  • 12 Домакин

    7 1 Отговор

    До коментар #5 от "Гост":

    Ще изчакат да похарчат парите за инсталация, заплати,комисионни и ще ги думнат.

    16:50 20.02.2026

  • 13 Гост

    6 0 Отговор

    До коментар #11 от "Данко Харсъзина":

    Ти да не мислиш, че някой от споменатите в статията разбира? Видяхме го, енергийния министър на Украйна арестуван за аферата със златните кенефи. От кенефи разбират хората, не от енергетика. Енергетиката им е наследство от СССР и грябва да се премахне.

    Коментиран от #16

    16:52 20.02.2026

  • 14 Лудия

    5 0 Отговор
    А за да влезе в ЕС ще трябва да ги спре нали, Въглеродни квоти ще плащат ли ? Или за тях стандарта ще е друг,защото там вятъра духа на изток и CO2 отива към Мацква да трови Путин ,за това ще останат да горят те единствени въглища в Европа на пук на Путин!

    16:57 20.02.2026

  • 15 АЛООО Европейците,

    5 0 Отговор
    Какво стана със зелената сделка? Тези prosqci нали щяха да влизат в ЕС? Ще си закрият ли ТЕЦ-овете и ще плащат ли въглеродни емисии на тон? Или и това ще е за наша сметка?

    16:58 20.02.2026

  • 16 Данко Харсъзина

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Гост":

    Това ми беше думата. Аз като хотелиер не разбирам много от енергетика, но като се замисля, че тази енергийна система със все ТЕЦовете и всичо останало е строена повече от 50 годии, а министърът си мисли да я изгради наново за 50 дни, ми се струва нереалистично.

    16:58 20.02.2026

  • 17 Ами

    0 0 Отговор
    За тях няма ли квоти, въглеродни емисии? Дайте им и въглища тогава, направо им се надупете и без това там ви е силата!

    17:14 20.02.2026