Откриха потъналия риболовен кораб на 58-годишния капитан Христо Спасов

20 Февруари, 2026 16:04 3 587 36

Дълбочината в района на изчезването е около 38 метра

Откриха потъналия риболовен кораб на 58-годишния капитан Христо Спасов - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Откриха риболовния кораб, който изчезна от радарите в сряда сутринта. Това научи bTV от свои източници.

Плавателният съд с трима души на борда - 58-годишният капитан Христо Спасов, 25-годишният му син и още един рибар, е открит на морското дъно в района на Маслен нос, където вчера водолази и рибари доброволци направиха оглед и откриха значително количество дизелово гориво на повърхността на морето.

Още вчера стана ясно, че дълбочината в района на изчезването е около 38 метра.

По информация на bTV рибарски кораб със сонарна система е установил наличие на потънал кораб на мястото на координатите.

Екип на bTV разговаря със сина на 58-годишния капитан Христо Спасов и брат на 25-годишното момче, което е на борда. По думите му та са влезли в морето за улов на акула, надява се на чудо.

„Баща ми каквото реши, това прави. Баща ми е един от най-опитните капитани – за него хубаво, лошо време няма, газ и вътре. Брат ми работи 7 години с него“, каза още Християн Спасов.

В операцията по издирване се включи и вертолет от състава на Военноморската вертолетна авиобаза „Чайка“. В издирвателните действия и днес участва фрегата „Дръзки“, съобщиха от Министерството на отбраната.


Бургас / България
  • 1 честен ционист

    13 27 Отговор
    След 2 дена ще намеря и рибарите в някой кемпер.

    Коментиран от #13

    16:05 20.02.2026

  • 2 Последния Софиянец

    31 24 Отговор
    Укро мина

    Коментиран от #17, #26

    16:06 20.02.2026

  • 3 морски

    45 0 Отговор
    Морето обича умните ,а не неразумните !!

    Коментиран от #12, #14

    16:07 20.02.2026

  • 4 Бог да прости

    42 25 Отговор
    Украинска мина е потопила рибарите!

    Коментиран от #20

    16:08 20.02.2026

  • 5 Перо

    49 4 Отговор
    “Каквото реши, това прави”, без оглед на времето! Е “добро” решение и “добър” резултат! После се чудим защо поколението дженЗИ е ненормално!

    Коментиран от #19

    16:08 20.02.2026

  • 6 Безумие и трошене на пара

    31 4 Отговор
    "В операцията по издирване се включи и вертолет от състава на Военноморската вертолетна авиобаза „Чайка“. В издирвателните действия и днес участва фрегата „Дръзки“, съобщиха от Министерството на отбраната."

    Кой може да оцелее 3 дни в ледени води, бе малоумници?! И утре ще спасявате де. до. вия. и залудо ще торшите бюджетна пара!

    Коментиран от #11, #32

    16:08 20.02.2026

  • 7 Какъвто бащата...

    40 2 Отговор
    "Баща ми каквото реши, това прави. Баща ми е един от най-опитните капитани – за него хубаво, лошо време няма, газ и вътре."

    Ненормалници!

    16:10 20.02.2026

  • 8 самоубиец

    42 0 Отговор
    А този така наречен капитан ,никога неможе да бъде пример за моряк. Тръгнал на 20 м.вятър в секунда , акули да лови !!

    16:10 20.02.2026

  • 9 Оня ден

    25 0 Отговор
    казаха , че не са били на риболов , сега пък били на улов за акули ?

    16:11 20.02.2026

  • 10 БеГемот

    25 2 Отговор
    Газ и навътре.... хахаха......

    16:15 20.02.2026

  • 11 6135

    20 0 Отговор

    До коментар #6 от "Безумие и трошене на пара":

    Мдаа... В ледени води се оцелява около 3 минути. После сърцето спира.

    По времето на арктическите конвои през втората световна война, моряците, въпреки инструкциите, не са носели спасителни пояси защото са знаели, че е безмислено.
    Ако са паднели зад борда, многото слоя дебели, зимни дрехи са задържали на повърхността по няколко минути даже и неумеещите да плуват. До тогава или ги изваждали или са умирали от температурния шок.

    16:16 20.02.2026

  • 12 Явно

    17 1 Отговор

    До коментар #3 от "морски":

    Капитана е бил твърдоглав.

    16:19 20.02.2026

  • 13 Ганчо

    15 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Ей, няма да го научиш нашия език, няма. То вече и време не ти остана.

    16:19 20.02.2026

  • 14 Търновец

    20 4 Отговор

    До коментар #3 от "морски":

    Риболовният кораб е на 70 години, защо няма програма с евро субсидии да се сменят старите риболовни кораби с по нови? В Търново съм виждал нови автомобили купени с евро субсидии - щяли да превозват хора от фирмите? А над Дебелец след кокошарника на мутрата има нещо подобно на орехова градина също субсидирана в която орехи пораснали няма. Хората на власт да си направят изводи и да спрат такива кораби че може да се повтори и пак изчезнали

    Коментиран от #16

    16:20 20.02.2026

  • 15 БОГ ДА ГИ ПРОСТИ

    30 2 Отговор
    “БАща ми е един от най-опитните капитани - за него хубаво, лошо време няма, газ и вътре…” Бог да го прости него и екипажа му, ама ако това е опитен капитан, здраве му кажи. Изобщо не коментирам значителните средств, които се дават за подобна спасителна операция, които са на халост хвърлени пари и нищо друго!

    Коментиран от #22

    16:22 20.02.2026

  • 16 Защото

    9 2 Отговор

    До коментар #14 от "Търновец":

    я карат на левро субсидии, затова !

    16:23 20.02.2026

  • 17 най-вероятно

    20 8 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    е украински морски дрон, което обяснява рязкото изчезване на корабчето от радарите и прекъсване на връзката с него. Не може опитен капитан да е имал време да потърси помощ и да предприеме действия по спасяване, и да не го е направил. Единственото обяснение е, че е нямало никакво време за реакция.

    16:26 20.02.2026

  • 18 Дано

    23 1 Отговор
    Стават и чудеса,дано хората са оцелели и се появят отнякъде в най-скоро време!!! БОГ да ѝм е на помощ!!!

    16:26 20.02.2026

  • 19 Иван

    14 3 Отговор

    До коментар #5 от "Перо":

    На 57 години едва ли е поколение джензи.не пиши платени глупости

    Коментиран от #25

    16:29 20.02.2026

  • 20 Еврои...т

    18 0 Отговор

    До коментар #4 от "Бог да прости":

    Украинските мини не правят лоши неща. Руска ще да е била, лично пусната от Путин.

    16:36 20.02.2026

  • 21 СЯ КАЛУШЕВ АКУ НЕБЯХА ГО

    13 2 Отговор
    УТРЕПАЛИ ЩЕШЕ ДА СЕ ГМУРНЕ И ДА НИ КАЖЕ МИНА ЛИ Е ВИНОВНА....УКРАИНСКА ЛИ Е ИЛИ БЪЛГАРСКА ОТ НАТОВСКИТЕ УЧЕНИЯ.....

    16:40 20.02.2026

  • 22 АСАААЯААА ДЕЕ.....НЕКА ПОНЕ

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "БОГ ДА ГИ ПРОСТИ":

    ДА ТРЕНИРАТ ,,СПАСИТЕЛИТЕ,,..УКРАДЕНИТЕ МИЛИАРДИ СА ПО ХУБУУ НЕЩО ШОТО СА В ДЖОБОВЕТЕ НА ТУЛУПИТЕ ЛИ...

    16:42 20.02.2026

  • 23 От статията

    4 2 Отговор
    не става ясно живо ли са хората?

    16:43 20.02.2026

  • 24 Съгласен

    5 0 Отговор
    БравоМаро!
    Чудя се, ако корабът беше на 35 метра, дали щяха да намерят нефтеното петно!

    16:43 20.02.2026

  • 25 Джензи,

    6 1 Отговор

    До коментар #19 от "Иван":

    за синчето му иде реч, дето и то е с газ навътре.

    16:44 20.02.2026

  • 26 Сапьор

    10 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Мина...мина и аз да те мина с черпака у кърмата...трол скапан...

    16:44 20.02.2026

  • 27 Потънали са

    4 1 Отговор
    на 5 км. от брега.
    При добро време и по топла вода са имали шанс да доплуват.
    Местните жители са добри плувци.
    Но при вълнение и вода 19 градуса да нямали шанс.

    Коментиран от #31, #33

    16:45 20.02.2026

  • 28 Синдбад

    14 2 Отговор
    Някой журналист сети ли се да попита защо България няма спасителен кораб? Защо няма спасителен хеликоптер? Как Главна дирекция "Аварийно-спасителна дейност" изпълнява функциите си и каква дейност изобщо извършва? Въпроси без отговор.

    16:49 20.02.2026

  • 29 Причината

    4 4 Отговор
    е беднотията която демокрацията наложи.бедвотията.
    Богатият по богат ,бедния по беден.
    От беднотия са влезли в морета.От зор.

    16:58 20.02.2026

  • 30 Това ли е критерият за опитност?

    4 2 Отговор
    Хубаво, лошо време няма, газ и вътре? Аз го наричам излишна самоувереност и лоша преценка. Опитните капитани си дундуркат внуците и правнуците.

    16:58 20.02.2026

  • 31 При 19

    5 1 Отговор

    До коментар #27 от "Потънали са":

    градуса водата не е опасна, можеш да оцелееш. В момента водата в морето 6 градуса. Нямаш шанс, ако не си специално трениран.

    Коментиран от #36

    16:58 20.02.2026

  • 32 Има разлика

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Безумие и трошене на пара":

    Има разлика между издирване и спасяване. Добре е да я правиш.

    16:59 20.02.2026

  • 33 Какви

    3 3 Отговор

    До коментар #27 от "Потънали са":

    19 градуса бе?
    ОСЕМ градуса е била водата пък и плувай ти 5 км с дрехите дори и да е...28...

    17:01 20.02.2026

  • 34 az СВО Победа 80

    4 3 Отговор
    100 % са се срещнали с украинска морска мина....

    17:07 20.02.2026

  • 35 Макс

    2 0 Отговор
    Е, вече няма да има газ и вътре в морето . Много опитни рибари и моряци са надвишавали възможностите си . Морето не прощава това .

    17:29 20.02.2026

  • 36 Извинявам се

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "При 19":

    Писах 10 градуса, ама котекторът решил друго.

    17:32 20.02.2026

