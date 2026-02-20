Откриха потъналия риболовен кораб на 58-годишния капитан Христо Спасов

Откриха риболовния кораб, който изчезна от радарите в сряда сутринта. Това научи bTV от свои източници.

Плавателният съд с трима души на борда - 58-годишният капитан Христо Спасов, 25-годишният му син и още един рибар, е открит на морското дъно в района на Маслен нос, където вчера водолази и рибари доброволци направиха оглед и откриха значително количество дизелово гориво на повърхността на морето.

Още вчера стана ясно, че дълбочината в района на изчезването е около 38 метра.

По информация на bTV рибарски кораб със сонарна система е установил наличие на потънал кораб на мястото на координатите.

Екип на bTV разговаря със сина на 58-годишния капитан Христо Спасов и брат на 25-годишното момче, което е на борда. По думите му та са влезли в морето за улов на акула, надява се на чудо.

„Баща ми каквото реши, това прави. Баща ми е един от най-опитните капитани – за него хубаво, лошо време няма, газ и вътре. Брат ми работи 7 години с него“, каза още Християн Спасов.

В операцията по издирване се включи и вертолет от състава на Военноморската вертолетна авиобаза „Чайка“. В издирвателните действия и днес участва фрегата „Дръзки“, съобщиха от Министерството на отбраната.