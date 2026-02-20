Откриха потъналия риболовен кораб на 58-годишния капитан Христо Спасов

Откриха риболовния кораб, който изчезна от радарите в сряда сутринта. Това научи bTV от свои източници.
Плавателният съд с трима души на борда - 58-годишният капитан Христо Спасов, 25-годишният му син и още един рибар, е открит на морското дъно в района на Маслен нос, където вчера водолази и рибари доброволци направиха оглед и откриха значително количество дизелово гориво на повърхността на морето.
Още вчера стана ясно, че дълбочината в района на изчезването е около 38 метра.
По информация на bTV рибарски кораб със сонарна система е установил наличие на потънал кораб на мястото на координатите.
Екип на bTV разговаря със сина на 58-годишния капитан Христо Спасов и брат на 25-годишното момче, което е на борда. По думите му та са влезли в морето за улов на акула, надява се на чудо.
„Баща ми каквото реши, това прави. Баща ми е един от най-опитните капитани – за него хубаво, лошо време няма, газ и вътре. Брат ми работи 7 години с него“, каза още Християн Спасов.
В операцията по издирване се включи и вертолет от състава на Военноморската вертолетна авиобаза „Чайка“. В издирвателните действия и днес участва фрегата „Дръзки“, съобщиха от Министерството на отбраната.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #13
16:05 20.02.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #17, #26
16:06 20.02.2026
3 морски
Коментиран от #12, #14
16:07 20.02.2026
4 Бог да прости
Коментиран от #20
16:08 20.02.2026
5 Перо
Коментиран от #19
16:08 20.02.2026
6 Безумие и трошене на пара
Кой може да оцелее 3 дни в ледени води, бе малоумници?! И утре ще спасявате де. до. вия. и залудо ще торшите бюджетна пара!
Коментиран от #11, #32
16:08 20.02.2026
7 Какъвто бащата...
Ненормалници!
16:10 20.02.2026
8 самоубиец
16:10 20.02.2026
9 Оня ден
16:11 20.02.2026
10 БеГемот
16:15 20.02.2026
11 6135
До коментар #6 от "Безумие и трошене на пара":Мдаа... В ледени води се оцелява около 3 минути. После сърцето спира.
По времето на арктическите конвои през втората световна война, моряците, въпреки инструкциите, не са носели спасителни пояси защото са знаели, че е безмислено.
Ако са паднели зад борда, многото слоя дебели, зимни дрехи са задържали на повърхността по няколко минути даже и неумеещите да плуват. До тогава или ги изваждали или са умирали от температурния шок.
16:16 20.02.2026
12 Явно
До коментар #3 от "морски":Капитана е бил твърдоглав.
16:19 20.02.2026
13 Ганчо
До коментар #1 от "честен ционист":Ей, няма да го научиш нашия език, няма. То вече и време не ти остана.
16:19 20.02.2026
14 Търновец
До коментар #3 от "морски":Риболовният кораб е на 70 години, защо няма програма с евро субсидии да се сменят старите риболовни кораби с по нови? В Търново съм виждал нови автомобили купени с евро субсидии - щяли да превозват хора от фирмите? А над Дебелец след кокошарника на мутрата има нещо подобно на орехова градина също субсидирана в която орехи пораснали няма. Хората на власт да си направят изводи и да спрат такива кораби че може да се повтори и пак изчезнали
Коментиран от #16
16:20 20.02.2026
15 БОГ ДА ГИ ПРОСТИ
Коментиран от #22
16:22 20.02.2026
16 Защото
До коментар #14 от "Търновец":я карат на левро субсидии, затова !
16:23 20.02.2026
17 най-вероятно
До коментар #2 от "Последния Софиянец":е украински морски дрон, което обяснява рязкото изчезване на корабчето от радарите и прекъсване на връзката с него. Не може опитен капитан да е имал време да потърси помощ и да предприеме действия по спасяване, и да не го е направил. Единственото обяснение е, че е нямало никакво време за реакция.
16:26 20.02.2026
18 Дано
16:26 20.02.2026
19 Иван
До коментар #5 от "Перо":На 57 години едва ли е поколение джензи.не пиши платени глупости
Коментиран от #25
16:29 20.02.2026
20 Еврои...т
До коментар #4 от "Бог да прости":Украинските мини не правят лоши неща. Руска ще да е била, лично пусната от Путин.
16:36 20.02.2026
21 СЯ КАЛУШЕВ АКУ НЕБЯХА ГО
16:40 20.02.2026
22 АСАААЯААА ДЕЕ.....НЕКА ПОНЕ
До коментар #15 от "БОГ ДА ГИ ПРОСТИ":ДА ТРЕНИРАТ ,,СПАСИТЕЛИТЕ,,..УКРАДЕНИТЕ МИЛИАРДИ СА ПО ХУБУУ НЕЩО ШОТО СА В ДЖОБОВЕТЕ НА ТУЛУПИТЕ ЛИ...
16:42 20.02.2026
23 От статията
16:43 20.02.2026
24 Съгласен
Чудя се, ако корабът беше на 35 метра, дали щяха да намерят нефтеното петно!
16:43 20.02.2026
25 Джензи,
До коментар #19 от "Иван":за синчето му иде реч, дето и то е с газ навътре.
16:44 20.02.2026
26 Сапьор
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Мина...мина и аз да те мина с черпака у кърмата...трол скапан...
16:44 20.02.2026
27 Потънали са
При добро време и по топла вода са имали шанс да доплуват.
Местните жители са добри плувци.
Но при вълнение и вода 19 градуса да нямали шанс.
Коментиран от #31, #33
16:45 20.02.2026
28 Синдбад
16:49 20.02.2026
29 Причината
Богатият по богат ,бедния по беден.
От беднотия са влезли в морета.От зор.
16:58 20.02.2026
30 Това ли е критерият за опитност?
16:58 20.02.2026
31 При 19
До коментар #27 от "Потънали са":градуса водата не е опасна, можеш да оцелееш. В момента водата в морето 6 градуса. Нямаш шанс, ако не си специално трениран.
Коментиран от #36
16:58 20.02.2026
32 Има разлика
До коментар #6 от "Безумие и трошене на пара":Има разлика между издирване и спасяване. Добре е да я правиш.
16:59 20.02.2026
33 Какви
До коментар #27 от "Потънали са":19 градуса бе?
ОСЕМ градуса е била водата пък и плувай ти 5 км с дрехите дори и да е...28...
17:01 20.02.2026
34 az СВО Победа 80
17:07 20.02.2026
35 Макс
17:29 20.02.2026
36 Извинявам се
До коментар #31 от "При 19":Писах 10 градуса, ама котекторът решил друго.
17:32 20.02.2026