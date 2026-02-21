Новини
Почина момчето от Неапол, на което беше присъдено увредено донорско сърце

Миналата седмица майката на момченцето даде поредица от интервюта и случаят придоби общонационална известност.

Почина момчето от Неапол, на което беше присъдено увредено донорско сърце - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Момченцето от Неапол, на което беше присъдено увредено донорско сърце, почина, предадоха италиански медии, сред които АНСА, “РАИ Нюз“ и „Скай Ти Джи 24“, съобщи БТА.

Историята с детето, което беше на 2 годинки и което първоначално медиите наричаха условно Томазо или Франческо, преди да стане ясно, че истинското му име е Доменико, породи скандал в Италия. Детето, което е имало тежки кардиологични проблеми, е било в списъка с чакащите за ново сърце. На 23 декември миналата година се е намерило ново сърце за него от 4-годишен донор в Болцано. Сърцето обаче било транспортирано от медицински екип от Болцано до Неапол в обикновен вместо в специализиран контейнер и не е било съхранявано с обикновен лед, а със сух лед, при което било увредено.

Но когато лекарите в Неапол установили, че донорското сърце е било трайно увредено, те вече били извадили истинското сърце на детето и нямали друг изход освен да му присадят увреденото сърце. После детето е било включено отново списък на чакащите за ново донорско сърце и е било поставено в медикаментозна кома и на животоподдържащи апарати.

Миналата седмица майката на момченцето Патриция даде поредица от интервюта и случаят придоби общонационална известност. За него писаха и световните агенции. Стана ясно, че шестима медици от Неапол са разследвани заради неправилното транспортиране на донороското сърце.

Италианската премиерка Джорджа Мелони се обади във вторник на майката на момченцето и увери, че за него ще има справедливост. Малко след това стана ясно, че има ново донорско сърце за детето, но в крайна сметка лекарите прецениха, че състоянието на момченцето е много тежко и нова операция не може да се направи.

На 19 февруари в Неапол имаше шествие в знак на солидарност с Доменико и неговото семейство. Сега новината за смъртта му беше съобщена от неговото семейство и от болницата, в която то беше на лечение. Вчера семейството на Доменико обяви, че се е примирило с факта, че смъртта на детето е неизбежна и че се отказва от първоначалното си намерение да търси помощ от специалисти в други европейски страни.


  • 1 Варна 3

    13 1 Отговор
    Според мен донорската ситуация е животозастрашаващо.

    13:49 21.02.2026

  • 2 Медицинска рекламация

    16 4 Отговор
    Хирурзите, направили операцията да върнат кеша.

    Коментиран от #7

    13:50 21.02.2026

  • 3 123456

    52 0 Отговор
    Неграмотници - правите ли разлика между присЪден и присАден , пари вземате за ......

    Коментиран от #19

    13:51 21.02.2026

  • 4 Директора👨‍✈️

    40 0 Отговор
    На някой трябва да му присЪдят мозък. И да му купят буквар.
    Бива ли такова падение???????🤣🤣🤣

    Коментиран от #9

    13:52 21.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Путин Президент

    11 31 Отговор
    Най-големите лъжи:
    • „Няма да нападнем Украйна“ – казва го десетки пъти до 23 февруари 2022, докато трупа 190 000 войници.
    • „Украйна е измислена държава / изкуствена / без реална държавност“ – основна теза от 2021–2022 до днес.
    • „Денацификация“ – Украйна се управлявала от „нацисти и наркомани“ (Зеленски е евреин).
    • „Геноцид на руснаците в Донбас 8 години“ – няма доказателства за такъв геноцид.
    • „Специална военна операция, не война“ – и до 2026 г. официално не признава война.
    • „Украйна планирала да нападне Русия / Донбас / Крим“ – чиста измислица.
    • „Русия не иска да окупира Украйна“ – още на 24 февруари 2022 г. тръгна към Киев.
    • „Пълна победа е неизбежна, всичко върви по план“ – повтаря го редовно, включително 2025–2026.
    • „Купянск е наш от седмици“ (ноември–декември 2025) – Зеленски отиде там и се снима, градът не е превзет.
    • „Украйна се опита да ме убие с дрон в резиденцията ми“ (декември 2025) – отхвърлено от ЦРУ и Украйна.
    Най-големите позори / провали (военни и политически):
    • Колоната към Киев спря и избяга позорно (март–април 2022).
    • Отстъпление от цяла Северна Украйна (Киевска, Черниговска, Сумска област).
    • Потопяването на флагмана „Москва“ от украински ракети.
    • Отстъпление от Херсон (единственият областен център, който взеха) – ноември 2022.
    • Бягство от Лиман точно след „присъединяването“ му.
    • Черноморският флот изгонен от Севастопол и Кримско крайбрежие от дронове и ракети.
    • Над 700 000–1 000 000 уб

    Коментиран от #33, #34

    13:52 21.02.2026

  • 7 Хипократ

    13 1 Отговор

    До коментар #2 от "Медицинска рекламация":

    Кръв повръщам но пари не връщам.

    13:53 21.02.2026

  • 8 Диктор

    10 19 Отговор
    Това дете е починало, но какво от това? Семейството ще си роди ново дете и това е всичко.

    13:53 21.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Механик

    26 0 Отговор
    Авторката може ли подскаже/разкрие, кой съд е приСЪДИЛ това сърце?

    Коментиран от #11

    13:55 21.02.2026

  • 11 Механик

    23 0 Отговор

    До коментар #10 от "Механик":

    Нека въпросната да ме изтрие! Само да знае, че това няма да я направи по-грамотна.

    Коментиран от #14

    13:56 21.02.2026

  • 12 никъде няма бг-статистика?

    18 2 Отговор
    лично мен ме интересува продължителноста на живот на българи с трансплантация на жизнено важни органи........сърце,черен дроб ,бял дроб ,бъбреци!

    13:56 21.02.2026

  • 13 Еееееххх

    21 0 Отговор
    Не го научихте тоз пусти български езииииик, беее!!! ПрисЪдено е, когато някой го е осЪдил.... То, верно, че така се е получило, де... Ама.....! Кога ще видим изгонен журнаЛ за неграмотност?!?!????
    Глаголът е "присАждам"..! Алооооууу...!!!

    Коментиран от #24

    13:59 21.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ламата от Коиловци

    16 1 Отговор

    До коментар #9 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Аз не само им присъждам мозък, ами ги издигам астрално посредством шприцване на кармична сила право в дзадната чакра.

    Коментиран от #28

    13:59 21.02.2026

  • 17 Тити на Кака

    15 1 Отговор
    И баба знае, че из италианските съдилища е пълна анархия, всеки присъжда каквото иска на когото си иска!
    Ей го и сега - присъдили неподходящо сърце на болно дете...
    Ужас!
    / Жалко за детенцето, разбира се, нека почива в мир!/

    14:01 21.02.2026

  • 18 Бако

    18 0 Отговор
    Миме, Миме, половината коментират твоята грамотност, за която ти плащат...ако ти бях шеф щях да те пратя на курс по български, за да ти присЪ(А)датят малко грамотност!

    Коментиран от #26

    14:06 21.02.2026

  • 19 редник

    18 0 Отговор

    До коментар #3 от "123456":

    / M. Aтанасова завършва журналистика в столицата.../
    Можем да гадаем дали дипломата ѝ е присЪдена, присАдена или подарена?!...

    Коментиран от #27, #29

    14:08 21.02.2026

  • 20 Съдът, който му

    19 0 Отговор
    е присЪдил сърцето, веднага да му се потърси отговорност за това, че се бърка там, където не му е работа... А на мара да и се отнеме дипломата, на която пише, че е завършила журналистика и се води със завършено висше образУвание...

    Коментиран от #31

    14:09 21.02.2026

  • 21 Ивелин Михайлов

    13 0 Отговор
    ПрисАдено ма марийо неграмотна

    14:09 21.02.2026

  • 22 Юрист

    14 0 Отговор
    Съдът ли го е присъдил?!

    14:10 21.02.2026

  • 23 Т.н. „доктори“

    9 1 Отговор
    нищо чудно да са сметнали , че им е по-изгодно ако приемника стане донор. Тези днешните са станали толкова меркантилни, че човек може и да живее по-дълого, ако въобще не търси лекарската им помощ.

    14:10 21.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Може пък да е

    17 0 Отговор

    До коментар #19 от "редник":

    купена, не можем да знаем на какво точно се дължи подобна неграмотност... Думата е употребена два пъти, което говори за системна недоученост...

    14:13 21.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 абе

    12 0 Отговор
    присъждат се други работи

    14:16 21.02.2026

  • 31 Това даже не е неволна грешка, а

    12 0 Отговор

    До коментар #20 от "Съдът, който му":

    пълна неграмотност. ПрисЪдено написано на много места.
    Тук могат само да превеждат с Гугъл русофобна помия.

    14:27 21.02.2026

  • 32 Атина Палада

    13 0 Отговор
    Боже журналя,колко сте неграмотни само.
    ПрисЪдено от комисията; присЪдено от съда... ПрисАдена коса ,присАдено сърце..

    14:35 21.02.2026

  • 33 Доктора

    10 1 Отговор

    До коментар #6 от "Путин Президент":

    Отново не си разбрал за какво иде реч. Не за сърце, за мозък си ама няма подходящи донори.

    Коментиран от #40

    14:36 21.02.2026

  • 34 Това

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "Путин Президент":

    какво общо има със статията?

    14:41 21.02.2026

  • 35 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    7 0 Отговор
    "присъдено"???
    Илитерати, думата е присАдено, идва от "присаждам"...

    14:47 21.02.2026

  • 36 “присЪдено”?!?!

    7 0 Отговор
    Кой съд го е присъдил…
    Жалки неграмотници

    14:49 21.02.2026

  • 37 Сърце Се ПРИСАЖДА !

    5 0 Отговор
    Ане ПРИСЪЖДА !

    НЕф СЪДА ГО Е ПРИСЪДИЛ !

    16:05 21.02.2026

  • 38 Да живеят неграмотните джурналя...

    4 0 Отговор
    Присадено - орган от един човек е поставен в друг...
    Присъдено е заповед издадена от съд...

    16:21 21.02.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Точно така,

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Доктора":

    на този трябва да му присадят мозък.
    Точно попадение.

    16:56 21.02.2026

Новини по държави:
