Унгария блокира заема на ЕС за милиарди евро за Украйна

Въпреки вече постигнатото споразумение в рамките на Европейския съюз (ЕС) и решението на Европейския парламент (EП), Унгария блокира заем за милиарди евро за Украйна. "Докато Украйна блокира нефтопровода "Дружба", Унгария ще блокира военния заем в размер на 90 милиарда евро", обяви министър-председателят Виктор Орбан в социалната мрежа Фейсбук.
Сиярто обвинява Украйна в изнудване
Според украинските власти "Дружба" е бил спрян в резултат на руска атака в края на януари. Унгария и Словакия обвиняват Украйна, че умишлено пречи на възобновяването на доставките от Русия. Доставките на петрол за двете страни зависят до голяма степен от тръбопровода.
Външният министър на Унгария Петер Сиярто, който информира за блокирането на заема за Украйна в социалната мрежа Х, обвини Украйна в изнудване. Страната си сътрудничи с унгарската опозиция и Брюксел, за да повиши цените на горивата преди изборите, твърди той.
Унгария, Словакия и Чехия не участват във финансирането
Всъщност в ЕС вече беше постигнато споразумение на Украйна да бъдат предоставени до 90 милиарда евро за период от две години. Окончателното гласуване в Съвета на държавите членки обаче беше отложено. Говорител на Европейската комисия посочи единодушното решение, взето на срещата на върха на ЕС. Комисията очаква всички държави членки да спазват това споразумение.
Унгария, Словакия и Чехия не участват във финансирането на заема, не тези три страни трябва да одобрят промяна в закона за европейския бюджет, за да се разреши заемането на парите на международните пазари.
1 Евроатлантик
Коментиран от #65
11:11 21.02.2026
2 защо
11:11 21.02.2026
3 az СВО Победа 80
11:13 21.02.2026
4 кво въпреки щом Унгария не е съгласна
11:15 21.02.2026
6 койдазнай
Коментиран от #124
11:15 21.02.2026
8 Владимир Путин, президент
Коментиран от #42
11:16 21.02.2026
9 Минчо
11:16 21.02.2026
Коментиран от #24, #53, #71
11:16 21.02.2026
11:16 21.02.2026
13 Украйна
11:16 21.02.2026
11:17 21.02.2026
15 Град Козлодуй
Коментиран от #31, #123, #137
11:17 21.02.2026
17 !!!?
Коментиран от #51
11:18 21.02.2026
18 Госあ
11:18 21.02.2026
19 Точно попадение😮
Коментиран от #49, #81
11:18 21.02.2026
20 Хасковски каунь
Ей сега ще го натиснат и ще фърли пешкира. До днес каквото е обещал нищо не е свършил
Коментиран от #59
11:18 21.02.2026
21 Орбан краде чрез фондове
Вместо това, спестяванията се превръщат в печалби за най-голямата унгарска петролна компания, която е частично собственост на фондации, свързани с премиера Виктор Орбан, според доклад на Центъра за изследване на демокрацията (CSD), европейски институт за публична политика, който сподели предварително копие от анализа си със CNN.
Коментиран от #63
11:19 21.02.2026
22 А дано, ама надали
Става въпрос, че тези пари щели да бъдат върнати от Русия като репарации когато Украйна я победи.
Това са заеми от частни банки, на които всички ние ще плащаме лихвите докато "Русия загуби войната".
Сами си направете извода какво е финансовото положение на България и можем ли да раздаваме пари ей така.
11:19 21.02.2026
24 Баба Абсурдана
До коментар #11 от "Дедо":Дедоо докато филосовстваше и източваше стария гущер си поля обилно пантофите .После не се чуди откъде постоянно мирише на конюшна .
Коментиран от #109
11:19 21.02.2026
25 Росен Желязков, премиер
До коментар #7 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":"...Така и не разбрах от къв зор ЕС трябва да дава на Осрайна невъзвращаем заем от €90млрд.."
Парите са нужни за да може Украйна да нанесе максимални поражения на Русия и прати в Каменната ера. Дотук украинците се справят великолепно 👍
Коментиран от #46, #83
11:19 21.02.2026
26 Нов стар световен ред 🤑🤑🤑
Коментиран от #111
11:19 21.02.2026
27 Страхотно
Коментиран от #34
11:19 21.02.2026
28 Тервел
До коментар #7 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Защото украйнската армия е последен бастион , преди руските орди да нахлуят в Полша, Румъния , Молдова, Литва , Латвия, Естония ,Финландия и България . Аз не искам отново 300 хилядна пияна руска армиия от буряти и казахи и чеченци в България .
Коментиран от #35, #39, #66
11:20 21.02.2026
30 Ха-ха
11:21 21.02.2026
31 Честито ЕВРО
До коментар #15 от "Град Козлодуй":Как пък една купейка не замина към Z рая на север
11:21 21.02.2026
33 Унгарците
Ще си върнат закарпатието без война !!!
11:22 21.02.2026
35 хаха🤣
До коментар #28 от "Тервел":Муцка 👄,я се успокой ,пак те е подгонил паник синдрома !Погледни първо под леглото да не би да има чеченец от Спецназ Ахмат 😂😂😂 !
Коментиран от #103
11:23 21.02.2026
37 Владимир Путин, президент
Хапвам си пица Доминус с лют чили сос и тихичко наблюдавам разпада на Русия ........
Коментиран от #56, #72
11:24 21.02.2026
38 Димитър Георгиев
11:25 21.02.2026
39 Ти живееш в паралелен свят
До коментар #28 от "Тервел":Никой няма намерение да те завладява за да хрантути едно одъртяващо, некадърно и мързеливо население. При това с разбита икономика, амортизирани пътища, водопроводи, колабираща енергетика. Даже Турция чака търпеливо да се обезлюди територията докато си върне цялата територия и да я насели с работливи турци, които не пият алкохол, а са скромни и честни.
Коментиран от #99
11:25 21.02.2026
40 Надда Ренн
До коментар #36 от "Ах ах ах":Винаги мога с големия разширител да ти проходя халл катта 🎯,мило коте 🙀 .
11:26 21.02.2026
41 Зозо111
Коментиран от #55
11:26 21.02.2026
42 Въпрос
До коментар #8 от "Владимир Путин, президент":И тогава ли ще шурне газа към Унгария?
Коментиран от #54
11:27 21.02.2026
43 От сдружените сме
До коментар #23 от "Любопитен":"Златните тоалетни на Зеления".
11:28 21.02.2026
44 Факти
Коментиран от #69
11:28 21.02.2026
45 нннн
Българи! Мислете като гласувате/не гласувате!
11:29 21.02.2026
46 ПолиТолог
До коментар #25 от "Росен Желязков, премиер":Ще ме извините за острият език г-не ,но никой не може да отрече приликата ви с мъжка надуваема кукла с големи влажни очи !Ипотекирайте например хотела си с водопада и парите изпратете на Украйна .
11:29 21.02.2026
47 Браво
11:31 21.02.2026
48 ти да видиш
11:32 21.02.2026
49 до Ана
До коментар #19 от "Точно попадение😮":айде дай линк да видим че то само се пише
11:32 21.02.2026
50 Ватманяк
11:32 21.02.2026
52 Пич
Кая(тихичко)- Аз М.ще ти Е, ако не ми дадеш и аз да глътна..... наргилето...
Коментиран от #57
11:33 21.02.2026
53 Абе
До коментар #11 от "Дедо":виж сега ,ти и така и така си пътник , що не идеш в укрия да воюваш за тях , вместо да ръсиш мозък тука ?
11:33 21.02.2026
54 Владимир Путин, президент
До коментар #42 от "Въпрос":"...И тогава ли ще шурне газа към Унгария?..."
Какво ни интересува хУнгария ?
Ще шурнат 90млрд евра, които Украйна ще реинвестира в Русия във вид на ракети, дронове и ЯО ☝️
Пацифист съм, но Четири Года ру3ка импотентност и милион жертви трябва да бъде наказани !!!
Коментиран от #62, #89, #152
11:33 21.02.2026
55 ру БЛАТА
До коментар #41 от "Зозо111":Типичен представител на расистите руз наци
11:33 21.02.2026
56 Последния Софиянец
До коментар #37 от "Владимир Путин, президент":Пица Доминос е ГМО.Рак.
11:33 21.02.2026
57 стоян георгиев
До коментар #52 от "Пич":срам не срам и аз да си попитам.къде мога да го надуя и аз цугтромбона ?навремето бях в училищната духова музика ...хахах .
11:35 21.02.2026
58 България е русофобска
Обаче България - България също е русофобска. Едните мразят руснаците искрено, а други предетндират, че са русофили, но не желаят нищо добро на руснаците - желаят им тъпанари като Путин, вечна диктатура, робство, да войват, да измират, да страдат - и казват "е какво толкова руснаците са корави". Русофобия прикрита зад русофилство, защото смятат, че така ще измуфтят нещо от руснаците.
Коментиран от #74
11:35 21.02.2026
59 Друго е
До коментар #20 от "Хасковски каунь":Да си каун ,една степен над тиква
11:35 21.02.2026
60 После
11:36 21.02.2026
61 Браво
11:36 21.02.2026
62 Луд с картечница в мол
До коментар #54 от "Владимир Путин, президент":Ами ходи на терен ги наказвай бре жълтопаветен клесс,какво само високопарни фитили даваш !
11:36 21.02.2026
63 Капитализъм е в ЕС,
До коментар #21 от "Орбан краде чрез фондове":в частност и в Унгария. Разликата в цената се калкулира като печалба. Какво не ти е ясно?У нас не е по-различно с частните производители на електроенергия - енергиен микс, който плащаме всички.
11:38 21.02.2026
64 Орбан
11:38 21.02.2026
65 Разцепено русофилче
До коментар #1 от "Евроатлантик":На Янукович, дето е при Путин за тоя златен унитаз ли ми говориш? Всички го видяхме!
Коментиран от #68, #133
11:38 21.02.2026
66 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #28 от "Тервел":Кой те пита пък теб какво искаш бе Утре Пак ?
11:38 21.02.2026
67 ХиХи
11:41 21.02.2026
68 Тити
До коментар #65 от "Разцепено русофилче":Разцепен ти е дирр...никка , бре ПП - ДБ π∆ааааллл .
Коментиран от #73, #76, #92
11:42 21.02.2026
69 Ти а
До коментар #44 от "Факти":Първо виж, колко милиарда на наведената България са спрени
Коментиран от #94
11:42 21.02.2026
70 гост
Коментиран от #78
11:42 21.02.2026
71 Дас Хаген
До коментар #11 от "Дедо":Дедо, Дедо хлопа ти дъската! Унгария си гледа интереса, Украйна можеше изобщо да не започва тази война не е последната държава която не е в НАТО! Русия предупреди многократно че до собствените и граници няма да допусне бази на алианса!
Коментиран от #85, #96
11:42 21.02.2026
73 Пелтеков
До коментар #68 от "Тити":...какъвто и ник да сложиш си личиш,като краставо магаре си...от километри...от устата ти само плюнки излизат,как ли те траят в къщи...
11:44 21.02.2026
74 Еш па тоа
До коментар #58 от "България е русофобска":Ко речи?!?
11:46 21.02.2026
75 Калъчев
11:48 21.02.2026
76 Разцепено русофилче
До коментар #68 от "Тити":Не съм ПП-ДБ, но щом цвилиш, голям кеф правиш на руския си государ.
Коментиран от #132
11:49 21.02.2026
77 Григор
Ами така си е! Използват се мръсни номера, само и само Орбан да загуби изборите. Силно го желаят и в Киев, и в Брюксел. Унгарците обаче не са глупаци и си дават сметка за всичко.
Коментиран от #82
11:50 21.02.2026
78 Баба ти
До коментар #70 от "гост":Ти колко хилядарки ще извадиш лично от джоба си да ги подариш на заления потник и киевските ториристи?! Давай, но не ни набутвай всичи нас в тая дивотия, подчинена и диктувана от глобалния международен демократичен тероризъм на соросидния див запад. Като си толкова щедър, ами дари и себе си в окопите на Гуляйполе.
Коментиран от #122
11:51 21.02.2026
79 Орбан
11:52 21.02.2026
80 демократ
Коментиран от #102
11:52 21.02.2026
81 Мишел
До коментар #19 от "Точно попадение😮":Няма удар върху завода във Воткино . Четирите британски ракети Фламинго са свалени от ПВО на завода. Имало е кратък пожар край оградата на завода. Руските военни заводи са защитени от ПВО, срещу което
Коментиран от #86
11:53 21.02.2026
82 С едно
До коментар #77 от "Григор":,,aтентатче" ще спечели !
11:54 21.02.2026
84 МВФ
11:55 21.02.2026
85 скучно и точка.
До коментар #71 от "Дас Хаген":Какъв е проблема да има бази ако няма враждебни намерения към териториите на които са тези бази ??? да си стои на една седма от земята и да се кефи всички да ѝ купуват ресурсите ако направят хубави видео карти или чипове и тях ще им ги купуват: пазарна икономика в свят без граници... защото думата граница и война доста често са в едно изречение а резултатът винаги е един
Коментиран от #117
11:56 21.02.2026
86 Украина талантливая и рабатливая
До коментар #81 от "Мишел":Кога викате че влизате в Харкив на 10км от границата
Коментиран от #88
11:56 21.02.2026
87 Дано станат повече
11:57 21.02.2026
88 Орк на тротинетка 🧌🛴
До коментар #86 от "Украина талантливая и рабатливая":Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..
11:57 21.02.2026
89 Войнолюб Мироф
До коментар #54 от "Владимир Путин, президент":"пацифист"
11:59 21.02.2026
90 Факти
12:00 21.02.2026
92 Хи хи хи
До коментар #68 от "Тити":Много си агресивна ма веганкЕ ???!
12:01 21.02.2026
93 Тоя, пък.
И още нещо - ето - политиците на Чехия, Унгария, Словакия - не искат да oграбват гражданите си, за да наливат пари на зеленото. Ноооо - нашият чеpвеноглав, oпозорен бивш премиер, подписа без проблем, въпреки че вече беше подал оставка. ЗАЩО не му бяха сложени бeлезници още на летището, или поне после? КОЙ е тоя, че да раздава нашите пари на yкpoпите, които гoриха български знамена, oскверняваха български паметници и yбиваха бесарабски българи?
12:03 21.02.2026
94 Факти
До коментар #69 от "Ти а":Видях - точно 367 милиона евро са, а не "милиарди", и са обвързани с приемане на закони срещу корупцията. Продължаваме да бъдем мазен нетен бенефициент, какъвто сме били във всяка една година от членството ни. Къде ни сравняваш с путинова Унгария и нейните безсрочно замразени 20 милиарда евро.
12:07 21.02.2026
95 сравота
12:14 21.02.2026
96 Дедо
До коментар #71 от "Дас Хаген":Колега не слагай знак за равенство между Унгария и Орбан. Ако беше така на изборите Орбан щеше да печели с 99% от гласовете , а не сега да изостава с 10 % от опозицията. Колкото до Украйна тя сама ще взима решения , дали да има бази на НАТО на нейна територия , а не Русия. Ясно ли ти е ?
Коментиран от #118
12:22 21.02.2026
97 българин
12:23 21.02.2026
98 ггсфжб
12:25 21.02.2026
99 Тервел
До коментар #39 от "Ти живееш в паралелен свят":Бе Русия не се инересува от Държавата България и народа и бе , оюе ли не си го разбрал. Интрересува я територията като плацдарм за обвладяване на Проливите и излаз на топлите морета. Руска мечта от времето на Екатерина Немска,
Коментиран от #139
12:26 21.02.2026
100 Иван
Коментиран от #104
12:30 21.02.2026
101 Берлин
12:31 21.02.2026
102 Да те светна
До коментар #80 от "демократ":Народа,баце!
12:32 21.02.2026
103 Тервел
До коментар #35 от "хаха🤣":То май теб и руснаците ви е подгонил паник синдрома от НАТО. Я виж по длеглото да няма някой скрит натовец или англосаксонец .
Коментиран от #107
12:33 21.02.2026
105 Доволен
Коментиран от #108
12:34 21.02.2026
106 Жорко
12:36 21.02.2026
107 хаха🤣
До коментар #103 от "Тервел":Лапуркай бе тръбаррр,кво ми се обясняваш като първата любовница !
12:36 21.02.2026
108 Впечатлен
До коментар #105 от "Доволен":Браво на унгарците!
Коментиран от #110
12:36 21.02.2026
109 Дедо
До коментар #24 от "Баба Абсурдана":Вулгарен и озлобен путинист.........че то има ли други ? Смешното е ,че живота ви ще мине в ЕС и НАТО и далеч от Путин и руските зулуси. Хахахахаха,
Коментиран от #113
12:36 21.02.2026
110 див
До коментар #108 от "Впечатлен":Унгарска подлога . Жалка.
Коментиран от #116
12:37 21.02.2026
111 Реалист
До коментар #26 от "Нов стар световен ред 🤑🤑🤑":Ти ЩасЛиФ ли си троле, че вече си в клуба на богаташите, вдигнаха ли ти надницата?
12:38 21.02.2026
112 Екатерина Велика
12:38 21.02.2026
113 Баба Абсурдана
До коментар #109 от "Дедо":Дедо от възмущение и напън ,напълни вече и потурите и не само на конюшня ,ами и на qнеффф ще мирише 😂.
12:39 21.02.2026
114 Нямат край
Коментиран от #129
12:41 21.02.2026
115 Цитат
12:41 21.02.2026
116 Нищожество,
До коментар #110 от "див":Изпадаш в истерия!Пиини водичка!
12:42 21.02.2026
117 Проблема е,
До коментар #85 от "скучно и точка.":че няма друг военен алианс, на който НАТО да противостои.Няма натовска държава, която да е нападната от РФ и въпреки това наблюдаваме срещи на високо равнище на НАТО за Украйна и това е факт.Гарантите на Украйна при предишните мирни споразумения бяха конкретни държави. Как и защо сега цяло НАТО е ангажирано в конфликта?
12:45 21.02.2026
118 АМА ВЕРНО ЛИ
До коментар #96 от "Дедо":И КОЛКО ГОДИНИ ВЕЧЕ ПЕЧЕЛИ ИЗБОРИ ОТБАН
И КАТО СПЕЧЕЛИ ПАК КЪДЕ ЩЕ СИ ЗАВРЕШ УМНИТЕ МИСЛИ
АЙДЕ БАНДЕРАСТЧЕТАТА СОРЯХА ВИ ПОМОЩИТЕ В ПОЛША
МАЙ Е ВРЕМЕ И ТУКА
Коментиран от #135
12:47 21.02.2026
119 руския слуга да се маха от ЕС
До няколко месеца ще фалират и самите унгарци ще го тричат тоя мафиот Орбан.
Последната му разкрита схема - купува от руснаците горива и негови компании го продават скъпо на хората, като така си финансира олигархичната мрежа.
Ние преди така плащахме най-скъпия газ в Европа от братска росия, че дори ЕК ни обърна внимание ЗАЩО, аджеба позволяваме това, че има някаква схема.
Коментиран от #128, #130
12:48 21.02.2026
120 Добра новина
12:49 21.02.2026
121 Констатация
12:49 21.02.2026
122 гост
До коментар #78 от "Баба ти":Споко,не се напъвай като гладен на ср...никой не изпращам на фронта в Украйна...ЕС е Съюз от 27държави...26 са съгласни само един се запъва като магаре на лед.Като иска да е независим,кому к...търси тук...или си с общото решение или вън от чадъра..така е редно...
Коментиран от #126
12:49 21.02.2026
123 факуса
До коментар #15 от "Град Козлодуй":най вече урсулка и кая доста имотни са,а и самия зелник бая заработи ама нищо за осрайна
12:53 21.02.2026
124 Еко-патологичните лами
До коментар #6 от "койдазнай":и ПП-раси в знак на протест ще са гръмнат на Петрохан.
12:55 21.02.2026
125 ЕЙ БАНДЕРИТЕ, БЪДЕТЕ МЪЖЕ
12:56 21.02.2026
127 Забелязал!
13:01 21.02.2026
128 Ха ХаХа
До коментар #119 от "руския слуга да се маха от ЕС":Простак 410%
13:04 21.02.2026
129 Кажи бе
До коментар #114 от "Нямат край":Петрохански еерас
13:05 21.02.2026
131 Омазана ватенка
13:07 21.02.2026
133 Патриот
До коментар #65 от "Разцепено русофилче":Янукович не беше беден, но не е крал европари да купува златни тоалетни.Не му давали на аванта пари на данъкоплатците.
13:08 21.02.2026
134 Майстора
До коментар #130 от "Ли ха гх":Само два замаха на теслата те делят от Валхала .
13:09 21.02.2026
135 Дедо
До коментар #118 от "АМА ВЕРНО ЛИ":Вместо да приказваш , занеси туба бензин на някой унгарец хахахаха.......действия действия братушка не приказки
13:13 21.02.2026
136 Дедо
До коментар #113 от "Баба Абсурдана":Ела да ти дам 50 евроцента за кафе и туба бензин да занесеш на някой закъсал германец
Коментиран от #140, #149
13:16 21.02.2026
137 касата
До коментар #15 от "Град Козлодуй":първо да пратим руските палячовци от В ъзраждане и други видове копейки, на фронта, за да изпълнят дълга си, в помощ на матушката им, а после ще ипотекираме 🤡😂
13:16 21.02.2026
138 Ехааааа
13:17 21.02.2026
139 Кой
До коментар #99 от "Тервел":Къв ,,плацдарм " бе,оллюв? Научи първо каккво означава и после я употребявай. Аман от либерални неграмотни шушумиги.
13:17 21.02.2026
140 Баба Абсурдана
До коментар #136 от "Дедо":Дедо тубата с урр ринна която допълваш всяка вечер запази за себе си ,казват че благоприятно действало мазането с нея при ставни болежки.Аз шроблем нямам ,ходя на йога .
13:36 21.02.2026
141 Студопор
13:38 21.02.2026
142 Ами
До коментар #10 от "Шопо":МЕСЦЕ МУ ТРЯБВА НА ЗЕЛЕНСКИ МЕСЦЕ, УКРОФИЛСК МЕСЦЕ. АЙДЕ ПАЙДОС ДА ПОБЕЖДАВАТ ПУТИН. ЧЕ УКРИТЕ СВЪРШИХА СКОРО И ПОСЛЕДНИЯ НЯМА ДА МОЖЕ ДА УГАСИ ЛАМПАТА.
Коментиран от #145
14:12 21.02.2026
143 Хаха
14:16 21.02.2026
144 Димана
14:16 21.02.2026
145 То вече
До коментар #142 от "Ами":УКРИЯ е тъмна Йндия. Къв ток ква лампа. Няма нужда и от последен.
14:19 21.02.2026
146 Абе
14:23 21.02.2026
148 А що
14:26 21.02.2026
149 Ами
До коментар #136 от "Дедо":Нема нужда да оди до Германия. На Дунав мост има закъсали НАТОВЦИ, на тех може да им трябва. Боже те не могат до Румъния да стигнат щели да превземат Русия.
14:29 21.02.2026
150 Хуманист от София
15:23 21.02.2026
151 Димана
15:32 21.02.2026
152 Бензъл
До коментар #54 от "Владимир Путин, президент":Не ти се отдава мисленето.Определено си за домът със белите престилки
16:54 21.02.2026