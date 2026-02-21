Новини
Унгария блокира заема на ЕС за милиарди евро за Украйна
  Тема: Украйна

Унгария блокира заема на ЕС за милиарди евро за Украйна

21 Февруари, 2026 11:06 3 241 152

Унгария ще блокира заема в размер на 90 милиарда евро за Украйна - въпреки вече постигнатото споразумение за отпускането му в рамките на ЕС

Унгария блокира заема на ЕС за милиарди евро за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Въпреки вече постигнатото споразумение в рамките на Европейския съюз (ЕС) и решението на Европейския парламент (EП), Унгария блокира заем за милиарди евро за Украйна. "Докато Украйна блокира нефтопровода "Дружба", Унгария ще блокира военния заем в размер на 90 милиарда евро", обяви министър-председателят Виктор Орбан в социалната мрежа Фейсбук.

Сиярто обвинява Украйна в изнудване

Още новини от Украйна

Според украинските власти "Дружба" е бил спрян в резултат на руска атака в края на януари. Унгария и Словакия обвиняват Украйна, че умишлено пречи на възобновяването на доставките от Русия. Доставките на петрол за двете страни зависят до голяма степен от тръбопровода.

Външният министър на Унгария Петер Сиярто, който информира за блокирането на заема за Украйна в социалната мрежа Х, обвини Украйна в изнудване. Страната си сътрудничи с унгарската опозиция и Брюксел, за да повиши цените на горивата преди изборите, твърди той.

Унгария, Словакия и Чехия не участват във финансирането

Всъщност в ЕС вече беше постигнато споразумение на Украйна да бъдат предоставени до 90 милиарда евро за период от две години. Окончателното гласуване в Съвета на държавите членки обаче беше отложено. Говорител на Европейската комисия посочи единодушното решение, взето на срещата на върха на ЕС. Комисията очаква всички държави членки да спазват това споразумение.

Унгария, Словакия и Чехия не участват във финансирането на заема, не тези три страни трябва да одобрят промяна в закона за европейския бюджет, за да се разреши заемането на парите на международните пазари.


Унгария
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евроатлантик

    106 13 Отговор
    Когато Зеленски ми тропа на главата от златната тоалетна ми става много приятно, едно такова, евроатлантическо ми става. Даже отварям уста.

    Коментиран от #65

    11:11 21.02.2026

  • 2 защо

    107 10 Отговор
    То на ЕС това му остана. Само Украйна да е международните пазари. С Урсула и Кая до това ни докара.

    11:11 21.02.2026

  • 3 az СВО Победа 80

    24 5 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    11:13 21.02.2026

  • 4 кво въпреки щом Унгария не е съгласна

    20 14 Отговор
    въпреки вече постигнатото споразумение за отпускането му в рамките на ЕС

    11:15 21.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 койдазнай

    92 46 Отговор
    Орбан да знае, че газпорповодът "Турски поток" спира, поради несъответствие с екопологичните изисквания.

    Коментиран от #124

    11:15 21.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Владимир Путин, президент

    113 90 Отговор
    O6eceте путинското мекере Орбан на майдана !!! ☝️

    Коментиран от #42

    11:16 21.02.2026

  • 9 Минчо

    92 103 Отговор
    Пуснете една анкета из европейските страни, да се види колко от тях ще искат да дават пари

    11:16 21.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Дедо

    15 92 Отговор
    Унгария не постъпва честно. Тя поставя ултиматум на Украйна : Или ни разрешете да купуваме евтин руски петрол , като с парите които плащаме на Русия ,тя ще купува дронове от Иран за да избива с тях народа и децата на Украйна или ще ви спрем електроенергията идваща от Унгария и ще ви блокираме парите от ЕС с които да се защитавате от Русия.

    Коментиран от #24, #53, #71

    11:16 21.02.2026

  • 12 отекчен

    70 9 Отговор
    затваряйте кранчетата на тия просяци съсипаха цяла ЕВРОПА

    11:16 21.02.2026

  • 13 Украйна

    72 8 Отговор
    Ще закопае евросъюзчето. Путин го знае, затова и това продължава. Ако Зельо беше неудобен, отдавна да беше елиминиран. Примери много.

    11:16 21.02.2026

  • 14 !!!!!!

    42 3 Отговор
    Каквото повикало, такова се обадило.

    11:17 21.02.2026

  • 15 Град Козлодуй

    61 5 Отговор
    Как досега пък нито един козяшки Утре Пак не ипотекира жилището си и да изпрати парите в Украйна !

    Коментиран от #31, #123, #137

    11:17 21.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 !!!?

    19 51 Отговор
    Бившият стипендиант на Сорос Орбан - лукав и наведен при Путин !!!?

    Коментиран от #51

    11:18 21.02.2026

  • 18 Госあ

    33 3 Отговор
    Браво !!!

    11:18 21.02.2026

  • 19 Точно попадение😮

    14 63 Отговор
    "Фламинго" удари завод в Русия, където се произвеждат "Искандерс"При в ранните часове на нощта на 21 февруари е ударен АД "Воткин растение" в град Воткинск, Удмуртия. Както отбелязва обществеността, компанията произвежда ракети "Искандер-М", "Топол-М" и "Орешник". Разстоянието от Воткинск до границата с Украйна е около 1400 километра.

    Коментиран от #49, #81

    11:18 21.02.2026

  • 20 Хасковски каунь

    9 51 Отговор
    Въздухар е Орбан. Само приказките му големи- кът на БОКО.
    Ей сега ще го натиснат и ще фърли пешкира. До днес каквото е обещал нищо не е свършил

    Коментиран от #59

    11:18 21.02.2026

  • 21 Орбан краде чрез фондове

    10 49 Отговор
    Унгария купува руски петрол, въпреки че има алтернативни доставки, според доклад, който обвинява Будапеща, че не успява да прехвърли на потребителите спестяванията, които реализира от закупуването на евтини руски горива

    Вместо това, спестяванията се превръщат в печалби за най-голямата унгарска петролна компания, която е частично собственост на фондации, свързани с премиера Виктор Орбан, според доклад на Центъра за изследване на демокрацията (CSD), европейски институт за публична политика, който сподели предварително копие от анализа си със CNN.

    Коментиран от #63

    11:19 21.02.2026

  • 22 А дано, ама надали

    57 3 Отговор
    Много от клиничните русофоби нищо не знаят за този "заем".
    Става въпрос, че тези пари щели да бъдат върнати от Русия като репарации когато Украйна я победи.
    Това са заеми от частни банки, на които всички ние ще плащаме лихвите докато "Русия загуби войната".
    Сами си направете извода какво е финансовото положение на България и можем ли да раздаваме пари ей така.

    11:19 21.02.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Баба Абсурдана

    28 0 Отговор

    До коментар #11 от "Дедо":

    Дедоо докато филосовстваше и източваше стария гущер си поля обилно пантофите .После не се чуди откъде постоянно мирише на конюшна .

    Коментиран от #109

    11:19 21.02.2026

  • 25 Росен Желязков, премиер

    14 44 Отговор

    До коментар #7 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    "...Така и не разбрах от къв зор ЕС трябва да дава на Осрайна невъзвращаем заем от €90млрд.."

    Парите са нужни за да може Украйна да нанесе максимални поражения на Русия и прати в Каменната ера. Дотук украинците се справят великолепно 👍

    Коментиран от #46, #83

    11:19 21.02.2026

  • 26 Нов стар световен ред 🤑🤑🤑

    5 33 Отговор
    За к00пейките новата година не започна добре.. натресоха им лошото евро и сега още един съюзник на путлр си отива

    Коментиран от #111

    11:19 21.02.2026

  • 27 Страхотно

    41 9 Отговор
    Орбан е велик!!!!!!

    Коментиран от #34

    11:19 21.02.2026

  • 28 Тервел

    9 52 Отговор

    До коментар #7 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Защото украйнската армия е последен бастион , преди руските орди да нахлуят в Полша, Румъния , Молдова, Литва , Латвия, Естония ,Финландия и България . Аз не искам отново 300 хилядна пияна руска армиия от буряти и казахи и чеченци в България .

    Коментиран от #35, #39, #66

    11:20 21.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Ха-ха

    8 35 Отговор
    Каза Орбан, най-смешният ръководител на света, след Путин.!

    11:21 21.02.2026

  • 31 Честито ЕВРО

    10 22 Отговор

    До коментар #15 от "Град Козлодуй":

    Как пък една купейка не замина към Z рая на север

    11:21 21.02.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Унгарците

    23 6 Отговор
    Са Мъдри !!!
    Ще си върнат закарпатието без война !!!

    11:22 21.02.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 хаха🤣

    22 3 Отговор

    До коментар #28 от "Тервел":

    Муцка 👄,я се успокой ,пак те е подгонил паник синдрома !Погледни първо под леглото да не би да има чеченец от Спецназ Ахмат 😂😂😂 !

    Коментиран от #103

    11:23 21.02.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Владимир Путин, президент

    11 24 Отговор
    Cъ6отa, хубав почивен ден, сняг през прозорците...
    Хапвам си пица Доминус с лют чили сос и тихичко наблюдавам разпада на Русия ........

    Коментиран от #56, #72

    11:24 21.02.2026

  • 38 Димитър Георгиев

    10 1 Отговор

    До коментар #34 от "Хасан":

    Къв Хасан си бе жълтопаветен педикюррр,лапуркай бе тπнннгер !

    11:25 21.02.2026

  • 39 Ти живееш в паралелен свят

    21 11 Отговор

    До коментар #28 от "Тервел":

    Никой няма намерение да те завладява за да хрантути едно одъртяващо, некадърно и мързеливо население. При това с разбита икономика, амортизирани пътища, водопроводи, колабираща енергетика. Даже Турция чака търпеливо да се обезлюди територията докато си върне цялата територия и да я насели с работливи турци, които не пият алкохол, а са скромни и честни.

    Коментиран от #99

    11:25 21.02.2026

  • 40 Надда Ренн

    4 5 Отговор

    До коментар #36 от "Ах ах ах":

    Винаги мога с големия разширител да ти проходя халл катта 🎯,мило коте 🙀 .

    11:26 21.02.2026

  • 41 Зозо111

    35 4 Отговор
    Браво! Източна Европа е Бяла! Ние трябва да сме с Унгария, Словакия и други бели държави, като Беларус и Рус.

    Коментиран от #55

    11:26 21.02.2026

  • 42 Въпрос

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Владимир Путин, президент":

    И тогава ли ще шурне газа към Унгария?

    Коментиран от #54

    11:27 21.02.2026

  • 43 От сдружените сме

    13 2 Отговор

    До коментар #23 от "Любопитен":

    "Златните тоалетни на Зеления".

    11:28 21.02.2026

  • 44 Факти

    6 29 Отговор
    Унгария е единствената държава в ЕС с блокирани еврофондове. В момента около 20 милиарда евро са замразени. Унгария за пръв път от приемането й през 2004 г. се превърна от нетен бенефициент в нетен дарител. Унгария в момента си плаща за това, че обслужва Путин. ЕС пък вече оформи друг начин даде заема на Украйна. Орбан е безпомощен и също както Путин закопава държавата си все повече.

    Коментиран от #69

    11:28 21.02.2026

  • 45 нннн

    33 5 Отговор
    Значи, който иска, дава. Който не иска, не дава. Унгария, Словакия и Чехия не искат и не дават. България иска и дава???
    Българи! Мислете като гласувате/не гласувате!

    11:29 21.02.2026

  • 46 ПолиТолог

    21 3 Отговор

    До коментар #25 от "Росен Желязков, премиер":

    Ще ме извините за острият език г-не ,но никой не може да отрече приликата ви с мъжка надуваема кукла с големи влажни очи !Ипотекирайте например хотела си с водопада и парите изпратете на Украйна .

    11:29 21.02.2026

  • 47 Браво

    22 5 Отговор
    На Орбан, така спасява и другите евро страни от невъзвращаеми заеми

    11:31 21.02.2026

  • 48 ти да видиш

    22 2 Отговор
    Браво! Всякакъв рекет за зеленияпор трябва да бъде спрян!

    11:32 21.02.2026

  • 49 до Ана

    6 1 Отговор

    До коментар #19 от "Точно попадение😮":

    айде дай линк да видим че то само се пише

    11:32 21.02.2026

  • 50 Ватманяк

    10 3 Отговор
    само Орбан

    11:32 21.02.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Пич

    14 3 Отговор
    Урсула - Ура, откога не съм надувала цуг тромбона....
    Кая(тихичко)- Аз М.ще ти Е, ако не ми дадеш и аз да глътна..... наргилето...

    Коментиран от #57

    11:33 21.02.2026

  • 53 Абе

    13 1 Отговор

    До коментар #11 от "Дедо":

    виж сега ,ти и така и така си пътник , що не идеш в укрия да воюваш за тях , вместо да ръсиш мозък тука ?

    11:33 21.02.2026

  • 54 Владимир Путин, президент

    6 18 Отговор

    До коментар #42 от "Въпрос":

    "...И тогава ли ще шурне газа към Унгария?..."

    Какво ни интересува хУнгария ?
    Ще шурнат 90млрд евра, които Украйна ще реинвестира в Русия във вид на ракети, дронове и ЯО ☝️
    Пацифист съм, но Четири Года ру3ка импотентност и милион жертви трябва да бъде наказани !!!

    Коментиран от #62, #89, #152

    11:33 21.02.2026

  • 55 ру БЛАТА

    6 8 Отговор

    До коментар #41 от "Зозо111":

    Типичен представител на расистите руз наци

    11:33 21.02.2026

  • 56 Последния Софиянец

    6 3 Отговор

    До коментар #37 от "Владимир Путин, президент":

    Пица Доминос е ГМО.Рак.

    11:33 21.02.2026

  • 57 стоян георгиев

    6 0 Отговор

    До коментар #52 от "Пич":

    срам не срам и аз да си попитам.къде мога да го надуя и аз цугтромбона ?навремето бях в училищната духова музика ...хахах .

    11:35 21.02.2026

  • 58 България е русофобска

    6 17 Отговор
    Хайде да не се лъжем - унгарците са русофоби. На Орбан хич не му пука за православни руснаци и украинци и му е кеф да гледа, как се избиват.

    Обаче България - България също е русофобска. Едните мразят руснаците искрено, а други предетндират, че са русофили, но не желаят нищо добро на руснаците - желаят им тъпанари като Путин, вечна диктатура, робство, да войват, да измират, да страдат - и казват "е какво толкова руснаците са корави". Русофобия прикрита зад русофилство, защото смятат, че така ще измуфтят нещо от руснаците.

    Коментиран от #74

    11:35 21.02.2026

  • 59 Друго е

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "Хасковски каунь":

    Да си каун ,една степен над тиква

    11:35 21.02.2026

  • 60 После

    9 2 Отговор
    искат нафта!?

    11:36 21.02.2026

  • 61 Браво

    19 4 Отговор
    На Орбан , че не угажда на крадеца наркоман .

    11:36 21.02.2026

  • 62 Луд с картечница в мол

    11 1 Отговор

    До коментар #54 от "Владимир Путин, президент":

    Ами ходи на терен ги наказвай бре жълтопаветен клесс,какво само високопарни фитили даваш !

    11:36 21.02.2026

  • 63 Капитализъм е в ЕС,

    10 2 Отговор

    До коментар #21 от "Орбан краде чрез фондове":

    в частност и в Унгария. Разликата в цената се калкулира като печалба. Какво не ти е ясно?У нас не е по-различно с частните производители на електроенергия - енергиен микс, който плащаме всички.

    11:38 21.02.2026

  • 64 Орбан

    5 9 Отговор
    мисли за руснаците,не за унгарците!

    11:38 21.02.2026

  • 65 Разцепено русофилче

    5 8 Отговор

    До коментар #1 от "Евроатлантик":

    На Янукович, дето е при Путин за тоя златен унитаз ли ми говориш? Всички го видяхме!

    Коментиран от #68, #133

    11:38 21.02.2026

  • 66 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    3 2 Отговор

    До коментар #28 от "Тервел":

    Кой те пита пък теб какво искаш бе Утре Пак ?

    11:38 21.02.2026

  • 67 ХиХи

    3 3 Отговор
    Зелю може да прати килъри, много му се отдава

    11:41 21.02.2026

  • 68 Тити

    8 3 Отговор

    До коментар #65 от "Разцепено русофилче":

    Разцепен ти е дирр...никка , бре ПП - ДБ π∆ааааллл .

    Коментиран от #73, #76, #92

    11:42 21.02.2026

  • 69 Ти а

    16 3 Отговор

    До коментар #44 от "Факти":

    Първо виж, колко милиарда на наведената България са спрени

    Коментиран от #94

    11:42 21.02.2026

  • 70 гост

    6 20 Отговор
    Отдавна е време Унгария....Троянският Кон...да бъде изгонена най позорно от ЕС...Защо си влезнал в Съюза само да правиш проблеми...От 27 държави маджарите се правят на велики...напускай и прави каквото искаш...

    Коментиран от #78

    11:42 21.02.2026

  • 71 Дас Хаген

    20 6 Отговор

    До коментар #11 от "Дедо":

    Дедо, Дедо хлопа ти дъската! Унгария си гледа интереса, Украйна можеше изобщо да не започва тази война не е последната държава която не е в НАТО! Русия предупреди многократно че до собствените и граници няма да допусне бази на алианса!

    Коментиран от #85, #96

    11:42 21.02.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Пелтеков

    5 1 Отговор

    До коментар #68 от "Тити":

    ...какъвто и ник да сложиш си личиш,като краставо магаре си...от километри...от устата ти само плюнки излизат,как ли те траят в къщи...

    11:44 21.02.2026

  • 74 Еш па тоа

    6 0 Отговор

    До коментар #58 от "България е русофобска":

    Ко речи?!?

    11:46 21.02.2026

  • 75 Калъчев

    10 1 Отговор
    Чехия и Словакия също трябва да блокират такъв подърък за киевския райх, 90 милиарда които никога и от никого няма да ни бъдат върнати. Дано Радев като дойде на власт се включи в това - нито цент за наркохунатта.

    11:48 21.02.2026

  • 76 Разцепено русофилче

    4 7 Отговор

    До коментар #68 от "Тити":

    Не съм ПП-ДБ, но щом цвилиш, голям кеф правиш на руския си государ.

    Коментиран от #132

    11:49 21.02.2026

  • 77 Григор

    8 4 Отговор
    "Страната си сътрудничи с унгарската опозиция и Брюксел, за да повиши цените на горивата преди изборите, твърди той."
    Ами така си е! Използват се мръсни номера, само и само Орбан да загуби изборите. Силно го желаят и в Киев, и в Брюксел. Унгарците обаче не са глупаци и си дават сметка за всичко.

    Коментиран от #82

    11:50 21.02.2026

  • 78 Баба ти

    13 4 Отговор

    До коментар #70 от "гост":

    Ти колко хилядарки ще извадиш лично от джоба си да ги подариш на заления потник и киевските ториристи?! Давай, но не ни набутвай всичи нас в тая дивотия, подчинена и диктувана от глобалния международен демократичен тероризъм на соросидния див запад. Като си толкова щедър, ами дари и себе си в окопите на Гуляйполе.

    Коментиран от #122

    11:51 21.02.2026

  • 79 Орбан

    6 3 Отговор
    Ще подкрепям Путин,до последния унгарец!

    11:52 21.02.2026

  • 80 демократ

    6 11 Отговор
    Кой го докара този орбан и защо не го свалят от власт.

    Коментиран от #102

    11:52 21.02.2026

  • 81 Мишел

    11 3 Отговор

    До коментар #19 от "Точно попадение😮":

    Няма удар върху завода във Воткино . Четирите британски ракети Фламинго са свалени от ПВО на завода. Имало е кратък пожар край оградата на завода. Руските военни заводи са защитени от ПВО, срещу което

    Коментиран от #86

    11:53 21.02.2026

  • 82 С едно

    0 0 Отговор

    До коментар #77 от "Григор":

    ,,aтентатче" ще спечели !

    11:54 21.02.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 МВФ

    6 6 Отговор
    Унгария изпада в рецесия!

    11:55 21.02.2026

  • 85 скучно и точка.

    5 4 Отговор

    До коментар #71 от "Дас Хаген":

    Какъв е проблема да има бази ако няма враждебни намерения към териториите на които са тези бази ??? да си стои на една седма от земята и да се кефи всички да ѝ купуват ресурсите ако направят хубави видео карти или чипове и тях ще им ги купуват: пазарна икономика в свят без граници... защото думата граница и война доста често са в едно изречение а резултатът винаги е един

    Коментиран от #117

    11:56 21.02.2026

  • 86 Украина талантливая и рабатливая

    5 6 Отговор

    До коментар #81 от "Мишел":

    Кога викате че влизате в Харкив на 10км от границата

    Коментиран от #88

    11:56 21.02.2026

  • 87 Дано станат повече

    10 5 Отговор
    Браво Орбан.Един нормален политик чийто интерес е собственият му народ. За съжаления вече четири години сме под чехъла, зависими от една клепкоманка чийто лични интереси нямат нищо общо с интересите на държавите в ЕС. Държавите губят, хората роптаят, но интересите на украинските мафиоти и интересите на украинският президент са над гражданите от ЕС според наредбите на Урсула и на още две съмнителни дами.

    11:57 21.02.2026

  • 88 Орк на тротинетка 🧌🛴

    6 4 Отговор

    До коментар #86 от "Украина талантливая и рабатливая":

    Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..

    11:57 21.02.2026

  • 89 Войнолюб Мироф

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "Владимир Путин, президент":

    "пацифист"

    11:59 21.02.2026

  • 90 Факти

    9 11 Отговор
    Унгария нищо не е блокирала. Заемът вече е одобрен. Унгария блокира собствените си еврофондове. С Чехия и Словакия е същото - те също ще получат по-малко еврофондове. И трите държави загубиха повече пари като се отцепиха. За лидерите им това няма значение, защото те обслужват интересите на Путин, а не на собственици държави. При Унгария загубата е фрапантна - 20 милиарда евро от фондовете остават блокирани, вместо да даде гаранция за своя дял от заема, който е само 1 милиард евро. Тези 20 милиарда са безвъзмездна помощ, докато единият милиард дори не е безвъзмездна помощ, а гаранция по заем, който след края на войната ще бъде погасен със замразените руски активи. Унгария си вкарва огромен автогол и голмайсторът е Орбан. Най-нелепото е, че тя остана без руски нефт заради руски дрон, който удари нефтопровода.

    12:00 21.02.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Хи хи хи

    3 2 Отговор

    До коментар #68 от "Тити":

    Много си агресивна ма веганкЕ ???!

    12:01 21.02.2026

  • 93 Тоя, пък.

    16 8 Отговор
    Браво на унгарците, кoрав народ, браво и на Орбан. Самият факт, че yкpoпитeците се мъчат да оставят без петрол точно държавите, които им помагат и с дизелото гориво, и с електроенергия, показва какви нaгли и мрсни изpoди са те. Да правиш мрсно на тия, дето ти дават енергия, за да не живееш като трoглoдит - това е чудoвищно безoчие. Никаква жaл не трябва да има за тия.
    И още нещо - ето - политиците на Чехия, Унгария, Словакия - не искат да oграбват гражданите си, за да наливат пари на зеленото. Ноооо - нашият чеpвеноглав, oпозорен бивш премиер, подписа без проблем, въпреки че вече беше подал оставка. ЗАЩО не му бяха сложени бeлезници още на летището, или поне после? КОЙ е тоя, че да раздава нашите пари на yкpoпите, които гoриха български знамена, oскверняваха български паметници и yбиваха бесарабски българи?

    12:03 21.02.2026

  • 94 Факти

    3 6 Отговор

    До коментар #69 от "Ти а":

    Видях - точно 367 милиона евро са, а не "милиарди", и са обвързани с приемане на закони срещу корупцията. Продължаваме да бъдем мазен нетен бенефициент, какъвто сме били във всяка една година от членството ни. Къде ни сравняваш с путинова Унгария и нейните безсрочно замразени 20 милиарда евро.

    12:07 21.02.2026

  • 95 сравота

    4 2 Отговор
    Защо не участват в заема.Нищо гяурско няма в тях!

    12:14 21.02.2026

  • 96 Дедо

    4 8 Отговор

    До коментар #71 от "Дас Хаген":

    Колега не слагай знак за равенство между Унгария и Орбан. Ако беше така на изборите Орбан щеше да печели с 99% от гласовете , а не сега да изостава с 10 % от опозицията. Колкото до Украйна тя сама ще взима решения , дали да има бази на НАТО на нейна територия , а не Русия. Ясно ли ти е ?

    Коментиран от #118

    12:22 21.02.2026

  • 97 българин

    5 3 Отговор
    JТАКА ГО ПРАВЯТ ГОЛЕМИТЕ ПОЛИТИЦИ ,НЕ КАТО МУРУКА БОЙЧЕ ,ХАЯШКО ,ППДБ И ДРУГИТЕ МИШКИ

    12:23 21.02.2026

  • 98 ггсфжб

    6 2 Отговор
    Събирате ли капачки

    12:25 21.02.2026

  • 99 Тервел

    3 5 Отговор

    До коментар #39 от "Ти живееш в паралелен свят":

    Бе Русия не се инересува от Държавата България и народа и бе , оюе ли не си го разбрал. Интрересува я територията като плацдарм за обвладяване на Проливите и излаз на топлите морета. Руска мечта от времето на Екатерина Немска,

    Коментиран от #139

    12:26 21.02.2026

  • 100 Иван

    10 10 Отговор
    Последни напъни на Орбанчо. Скоро ще дУе супата )

    Коментиран от #104

    12:30 21.02.2026

  • 101 Берлин

    9 6 Отговор
    Браво, Добра новина,окрабандера иска война, давайте,без помощ от 47 държави, Винаги бяха нагли и подли,на целия свят вече писнаха.

    12:31 21.02.2026

  • 102 Да те светна

    2 2 Отговор

    До коментар #80 от "демократ":

    Народа,баце!

    12:32 21.02.2026

  • 103 Тервел

    4 7 Отговор

    До коментар #35 от "хаха🤣":

    То май теб и руснаците ви е подгонил паник синдрома от НАТО. Я виж по длеглото да няма някой скрит натовец или англосаксонец .

    Коментиран от #107

    12:33 21.02.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Доволен

    6 8 Отговор
    Браво на Орбан!Дай Боже и България такъв премиер!

    Коментиран от #108

    12:34 21.02.2026

  • 106 Жорко

    9 9 Отговор
    Браво,харесва ми политиката на Унгария и как си отстояват исканията не са като...да кажем нас,мазни подлизурковци.

    12:36 21.02.2026

  • 107 хаха🤣

    4 2 Отговор

    До коментар #103 от "Тервел":

    Лапуркай бе тръбаррр,кво ми се обясняваш като първата любовница !

    12:36 21.02.2026

  • 108 Впечатлен

    8 7 Отговор

    До коментар #105 от "Доволен":

    Браво на унгарците!

    Коментиран от #110

    12:36 21.02.2026

  • 109 Дедо

    8 5 Отговор

    До коментар #24 от "Баба Абсурдана":

    Вулгарен и озлобен путинист.........че то има ли други ? Смешното е ,че живота ви ще мине в ЕС и НАТО и далеч от Путин и руските зулуси. Хахахахаха,

    Коментиран от #113

    12:36 21.02.2026

  • 110 див

    9 5 Отговор

    До коментар #108 от "Впечатлен":

    Унгарска подлога . Жалка.

    Коментиран от #116

    12:37 21.02.2026

  • 111 Реалист

    6 3 Отговор

    До коментар #26 от "Нов стар световен ред 🤑🤑🤑":

    Ти ЩасЛиФ ли си троле, че вече си в клуба на богаташите, вдигнаха ли ти надницата?

    12:38 21.02.2026

  • 112 Екатерина Велика

    6 8 Отговор
    На Орбан му пожелавам да гледа филма : Момчето си отива.

    12:38 21.02.2026

  • 113 Баба Абсурдана

    3 2 Отговор

    До коментар #109 от "Дедо":

    Дедо от възмущение и напън ,напълни вече и потурите и не само на конюшня ,ами и на qнеффф ще мирише 😂.

    Коментиран от #136

    12:39 21.02.2026

  • 114 Нямат край

    5 7 Отговор
    русофилската МЪКА и БЕЗСИЛИЕ, нямат...😂

    Коментиран от #129

    12:41 21.02.2026

  • 115 Цитат

    4 4 Отговор
    ."..Западните източници обаче рисуват още по-мрачна картина. Германски медии, позовавайки се на данни от разузнаването, твърдят, че общите загуби на Украйна са достигнали 2 милиона души. От тях 1,5 милиона са идентифицирани като „груз 200“ (загинали), а половин милион са в неизвестност. "

    12:41 21.02.2026

  • 116 Нищожество,

    2 1 Отговор

    До коментар #110 от "див":

    Изпадаш в истерия!Пиини водичка!

    12:42 21.02.2026

  • 117 Проблема е,

    1 1 Отговор

    До коментар #85 от "скучно и точка.":

    че няма друг военен алианс, на който НАТО да противостои.Няма натовска държава, която да е нападната от РФ и въпреки това наблюдаваме срещи на високо равнище на НАТО за Украйна и това е факт.Гарантите на Украйна при предишните мирни споразумения бяха конкретни държави. Как и защо сега цяло НАТО е ангажирано в конфликта?

    12:45 21.02.2026

  • 118 АМА ВЕРНО ЛИ

    3 3 Отговор

    До коментар #96 от "Дедо":

    И КОЛКО ГОДИНИ ВЕЧЕ ПЕЧЕЛИ ИЗБОРИ ОТБАН
    И КАТО СПЕЧЕЛИ ПАК КЪДЕ ЩЕ СИ ЗАВРЕШ УМНИТЕ МИСЛИ
    АЙДЕ БАНДЕРАСТЧЕТАТА СОРЯХА ВИ ПОМОЩИТЕ В ПОЛША
    МАЙ Е ВРЕМЕ И ТУКА

    Коментиран от #135

    12:47 21.02.2026

  • 119 руския слуга да се маха от ЕС

    4 7 Отговор
    Да ги махат тия руски слуги от Европейския съюз. Мита, визи и изолация.
    До няколко месеца ще фалират и самите унгарци ще го тричат тоя мафиот Орбан.
    Последната му разкрита схема - купува от руснаците горива и негови компании го продават скъпо на хората, като така си финансира олигархичната мрежа.
    Ние преди така плащахме най-скъпия газ в Европа от братска росия, че дори ЕК ни обърна внимание ЗАЩО, аджеба позволяваме това, че има някаква схема.

    Коментиран от #128, #130

    12:48 21.02.2026

  • 120 Добра новина

    4 1 Отговор
    за България и дори за целия ЕС.

    12:49 21.02.2026

  • 121 Констатация

    3 0 Отговор
    Това е добре..., но едва ли ще е за дълго! Войната в УССР ще приключи когато една от двете страни Капитулира, тоест, няма да е скоро!

    12:49 21.02.2026

  • 122 гост

    4 4 Отговор

    До коментар #78 от "Баба ти":

    Споко,не се напъвай като гладен на ср...никой не изпращам на фронта в Украйна...ЕС е Съюз от 27държави...26 са съгласни само един се запъва като магаре на лед.Като иска да е независим,кому к...търси тук...или си с общото решение или вън от чадъра..така е редно...

    Коментиран от #126

    12:49 21.02.2026

  • 123 факуса

    2 3 Отговор

    До коментар #15 от "Град Козлодуй":

    най вече урсулка и кая доста имотни са,а и самия зелник бая заработи ама нищо за осрайна

    12:53 21.02.2026

  • 124 Еко-патологичните лами

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "койдазнай":

    и ПП-раси в знак на протест ще са гръмнат на Петрохан.

    12:55 21.02.2026

  • 125 ЕЙ БАНДЕРИТЕ, БЪДЕТЕ МЪЖЕ

    4 5 Отговор
    Кажете сбогом на Домбас и Одеса и без да РИВЕТЕ.

    12:56 21.02.2026

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Забелязал!

    1 2 Отговор
    Наздраве! 😁 Страх лозе пази!

    13:01 21.02.2026

  • 128 Ха ХаХа

    2 3 Отговор

    До коментар #119 от "руския слуга да се маха от ЕС":

    Простак 410%

    13:04 21.02.2026

  • 129 Кажи бе

    1 2 Отговор

    До коментар #114 от "Нямат край":

    Петрохански еерас

    13:05 21.02.2026

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 Омазана ватенка

    6 2 Отговор
    Абе копейките нали щяха да умиргат за лева? Гледам още мърдат.

    13:07 21.02.2026

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 Патриот

    5 4 Отговор

    До коментар #65 от "Разцепено русофилче":

    Янукович не беше беден, но не е крал европари да купува златни тоалетни.Не му давали на аванта пари на данъкоплатците.

    13:08 21.02.2026

  • 134 Майстора

    1 0 Отговор

    До коментар #130 от "Ли ха гх":

    Само два замаха на теслата те делят от Валхала .

    13:09 21.02.2026

  • 135 Дедо

    2 4 Отговор

    До коментар #118 от "АМА ВЕРНО ЛИ":

    Вместо да приказваш , занеси туба бензин на някой унгарец хахахаха.......действия действия братушка не приказки

    13:13 21.02.2026

  • 136 Дедо

    2 3 Отговор

    До коментар #113 от "Баба Абсурдана":

    Ела да ти дам 50 евроцента за кафе и туба бензин да занесеш на някой закъсал германец

    Коментиран от #140, #149

    13:16 21.02.2026

  • 137 касата

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "Град Козлодуй":

    първо да пратим руските палячовци от В ъзраждане и други видове копейки, на фронта, за да изпълнят дълга си, в помощ на матушката им, а после ще ипотекираме 🤡😂

    13:16 21.02.2026

  • 138 Ехааааа

    5 1 Отговор
    Каква добра новина!

    13:17 21.02.2026

  • 139 Кой

    2 3 Отговор

    До коментар #99 от "Тервел":

    Къв ,,плацдарм " бе,оллюв? Научи първо каккво означава и после я употребявай. Аман от либерални неграмотни шушумиги.

    13:17 21.02.2026

  • 140 Баба Абсурдана

    1 1 Отговор

    До коментар #136 от "Дедо":

    Дедо тубата с урр ринна която допълваш всяка вечер запази за себе си ,казват че благоприятно действало мазането с нея при ставни болежки.Аз шроблем нямам ,ходя на йога .

    13:36 21.02.2026

  • 141 Студопор

    5 2 Отговор
    Браво на Унгария!

    13:38 21.02.2026

  • 142 Ами

    5 3 Отговор

    До коментар #10 от "Шопо":

    МЕСЦЕ МУ ТРЯБВА НА ЗЕЛЕНСКИ МЕСЦЕ, УКРОФИЛСК МЕСЦЕ. АЙДЕ ПАЙДОС ДА ПОБЕЖДАВАТ ПУТИН. ЧЕ УКРИТЕ СВЪРШИХА СКОРО И ПОСЛЕДНИЯ НЯМА ДА МОЖЕ ДА УГАСИ ЛАМПАТА.

    Коментиран от #145

    14:12 21.02.2026

  • 143 Хаха

    3 2 Отговор
    А кажете за наступа на Сирски, нещо сдухался. За 10 дена минус над 2 000 "герои",и 500 изчезнали. Може да са при русите.

    14:16 21.02.2026

  • 144 Димана

    4 1 Отговор
    Браво,никакви пари на тия авантаджии и просяка,крадат,а ние мизерстваме с ниски доходи.....

    14:16 21.02.2026

  • 145 То вече

    3 1 Отговор

    До коментар #142 от "Ами":

    УКРИЯ е тъмна Йндия. Къв ток ква лампа. Няма нужда и от последен.

    14:19 21.02.2026

  • 146 Абе

    4 2 Отговор
    Некво СУ75 отнесло тази нощ краи Запорожие склад със нови дронове и прилежащите му лаборатория, работилници и тем подобни за над 1 млрд. евро.

    14:23 21.02.2026

  • 147 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 148 А що

    4 3 Отговор
    Одеса горить, Зеленский квчить.

    14:26 21.02.2026

  • 149 Ами

    2 3 Отговор

    До коментар #136 от "Дедо":

    Нема нужда да оди до Германия. На Дунав мост има закъсали НАТОВЦИ, на тех може да им трябва. Боже те не могат до Румъния да стигнат щели да превземат Русия.

    14:29 21.02.2026

  • 150 Хуманист от София

    5 1 Отговор
    Браво Орбан, ти си моят герой, само ковчези давам да се дарят на Украйна от парите ми на европейски данъкоплатец

    15:23 21.02.2026

  • 151 Димана

    3 2 Отговор
    Браво,никакви пари на тия авантаджии и просяка,крадат,а ние мизерстваме с ниски доходи.....

    15:32 21.02.2026

  • 152 Бензъл

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "Владимир Путин, президент":

    Не ти се отдава мисленето.Определено си за домът със белите престилки

    16:54 21.02.2026

