Унгария блокира заема на ЕС за милиарди евро за Украйна

Въпреки вече постигнатото споразумение в рамките на Европейския съюз (ЕС) и решението на Европейския парламент (EП), Унгария блокира заем за милиарди евро за Украйна. "Докато Украйна блокира нефтопровода "Дружба", Унгария ще блокира военния заем в размер на 90 милиарда евро", обяви министър-председателят Виктор Орбан в социалната мрежа Фейсбук.

Сиярто обвинява Украйна в изнудване

Още новини от Украйна

Според украинските власти "Дружба" е бил спрян в резултат на руска атака в края на януари. Унгария и Словакия обвиняват Украйна, че умишлено пречи на възобновяването на доставките от Русия. Доставките на петрол за двете страни зависят до голяма степен от тръбопровода.

Външният министър на Унгария Петер Сиярто, който информира за блокирането на заема за Украйна в социалната мрежа Х, обвини Украйна в изнудване. Страната си сътрудничи с унгарската опозиция и Брюксел, за да повиши цените на горивата преди изборите, твърди той.

Унгария, Словакия и Чехия не участват във финансирането

Всъщност в ЕС вече беше постигнато споразумение на Украйна да бъдат предоставени до 90 милиарда евро за период от две години. Окончателното гласуване в Съвета на държавите членки обаче беше отложено. Говорител на Европейската комисия посочи единодушното решение, взето на срещата на върха на ЕС. Комисията очаква всички държави членки да спазват това споразумение.

Унгария, Словакия и Чехия не участват във финансирането на заема, не тези три страни трябва да одобрят промяна в закона за европейския бюджет, за да се разреши заемането на парите на международните пазари.