Амнистирани са близо 400 политически затворници във Венецуела

Венецуелските власти амнистираха 379 политически затворници след приемането на закон за амнистията, заяви в нощта на петък срещу събота венецуелски депутат, цитиран от Франс прес, предаде БТА.

Става дума за депутата, председателстващ комисията, натоварена с прилагането на процеса по амнистия.

"Прокуратурата адресира до компетентните съдилища искания за амнистия (. . .) за общо 379 души", каза Хорхе Ареаса в интервю, излъчвано по телевизията.

"Тези хора ще бъдат освободени и амнистирани в периода от тази вечер до утре сутринта", поясни той.

Законът за амнистията на политически затворници във Венецуела бе приет под натиска на Съединените щати, след като в началото на годината при американска военна операция бе заловен венецуелският лидер Николас Мадуро.