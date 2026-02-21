Оля Малинова започна деня в "Преди обед" с чаша вино (ВИДЕО)

Неочакван момент в началото на сутрешния блок на Преди обед по bTV предизвика силни коментари в социалните мрежи. Появата на ко-водещата Оля Малинова с чаша вино в ръка още в първите минути на предаването разпали оживен дебат сред зрителите.
Ситуацията се оказа част от сценарий, свързан с тема за ново спортно занимание – т.нар. „фитнес дискотека“. Въпреки закачливия контекст, част от аудиторията прие жеста като провокативен и неподходящ за ранните часове на национален ефир.
В онлайн пространството се появиха десетки критични мнения. Според някои зрители подобни демонстрации изпращат погрешни послания, особено когато става дума за сутрешно предаване с широка аудитория.
Коментаторите в социалните мрежи не спестиха сарказма си. Част от тях поставиха въпроса докъде може да стигне подобен тип телевизионни „експерименти“. Други дори се пошегуваха дали скоро няма да виждаме подобни сцени и в други формати.
Най-честите реакции бяха насочени към това, че телевизията трябва да дава пример и да поддържа по-консервативен стил в ранните часове. Наред с критиките се появиха и защитни позиции. Част от зрителите напомниха, че моментът е бил ясно обвързан с темата на разговора и не бива да се приема буквално.
Някои коментиращи отбелязаха и факта, че Оля Малинова има бизнес, свързан с производство и търговия на вино, което според тях прави появата ѝ още по-логична в рамките на темата.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ха ха ха ха
14:02 21.02.2026
2 Гост
14:06 21.02.2026
3 Джери
14:07 21.02.2026
4 Мюмюн
- Господине, 8 часа е!
- Ооо!!! Добро утро, 1 голяма ракия.
14:10 21.02.2026
5 Оля, Олга, все тая
14:20 21.02.2026
6 ей, човек
14:20 21.02.2026
7 Тъно
14:38 21.02.2026
8 бат Данчо
16:02 21.02.2026
9 Алкохолички
16:05 21.02.2026
10 Хъс
16:50 21.02.2026