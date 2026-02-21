Оля Малинова започна деня в "Преди обед" с чаша вино (ВИДЕО)

Неочакван момент в началото на сутрешния блок на Преди обед по bTV предизвика силни коментари в социалните мрежи. Появата на ко-водещата Оля Малинова с чаша вино в ръка още в първите минути на предаването разпали оживен дебат сред зрителите.

Ситуацията се оказа част от сценарий, свързан с тема за ново спортно занимание – т.нар. „фитнес дискотека“. Въпреки закачливия контекст, част от аудиторията прие жеста като провокативен и неподходящ за ранните часове на национален ефир.

В онлайн пространството се появиха десетки критични мнения. Според някои зрители подобни демонстрации изпращат погрешни послания, особено когато става дума за сутрешно предаване с широка аудитория.

Коментаторите в социалните мрежи не спестиха сарказма си. Част от тях поставиха въпроса докъде може да стигне подобен тип телевизионни „експерименти“. Други дори се пошегуваха дали скоро няма да виждаме подобни сцени и в други формати.

Най-честите реакции бяха насочени към това, че телевизията трябва да дава пример и да поддържа по-консервативен стил в ранните часове. Наред с критиките се появиха и защитни позиции. Част от зрителите напомниха, че моментът е бил ясно обвързан с темата на разговора и не бива да се приема буквално.

Някои коментиращи отбелязаха и факта, че Оля Малинова има бизнес, свързан с производство и търговия на вино, което според тях прави появата ѝ още по-логична в рамките на темата.