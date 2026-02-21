Новини
Оля Малинова започна деня в "Преди обед" с чаша вино (ВИДЕО)

21 Февруари, 2026 13:57

Появата на водещата с алкохол в ръка изуми зрителите

Оля Малинова започна деня в "Преди обед" с чаша вино (ВИДЕО) - 1
Кадър: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Неочакван момент в началото на сутрешния блок на Преди обед по bTV предизвика силни коментари в социалните мрежи. Появата на ко-водещата Оля Малинова с чаша вино в ръка още в първите минути на предаването разпали оживен дебат сред зрителите.

Ситуацията се оказа част от сценарий, свързан с тема за ново спортно занимание – т.нар. „фитнес дискотека“. Въпреки закачливия контекст, част от аудиторията прие жеста като провокативен и неподходящ за ранните часове на национален ефир.

В онлайн пространството се появиха десетки критични мнения. Според някои зрители подобни демонстрации изпращат погрешни послания, особено когато става дума за сутрешно предаване с широка аудитория.

Коментаторите в социалните мрежи не спестиха сарказма си. Част от тях поставиха въпроса докъде може да стигне подобен тип телевизионни „експерименти“. Други дори се пошегуваха дали скоро няма да виждаме подобни сцени и в други формати.

Най-честите реакции бяха насочени към това, че телевизията трябва да дава пример и да поддържа по-консервативен стил в ранните часове. Наред с критиките се появиха и защитни позиции. Част от зрителите напомниха, че моментът е бил ясно обвързан с темата на разговора и не бива да се приема буквално.

Някои коментиращи отбелязаха и факта, че Оля Малинова има бизнес, свързан с производство и търговия на вино, което според тях прави появата ѝ още по-логична в рамките на темата.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ха ха ха ха

    9 0 Отговор
    Ти мен уважиаваш ли ма?

    14:02 21.02.2026

  • 2 Гост

    12 2 Отговор
    За поркане няма определено време. Порка се по всяко време

    14:06 21.02.2026

  • 3 Джери

    2 1 Отговор
    На Савана малко по-навътри!

    14:07 21.02.2026

  • 4 Мюмюн

    15 1 Отговор
    - Добър ден! 1 голяма ракия.
    - Господине, 8 часа е!
    - Ооо!!! Добро утро, 1 голяма ракия.

    14:10 21.02.2026

  • 5 Оля, Олга, все тая

    5 3 Отговор
    мамашките къркат от сабаалем

    14:20 21.02.2026

  • 6 ей, човек

    6 0 Отговор
    да не може да си допие от вчера.

    14:20 21.02.2026

  • 7 Тъно

    5 0 Отговор
    Кой гледа това дебело същество?

    14:38 21.02.2026

  • 8 бат Данчо

    2 0 Отговор
    Много , много мазнина и малко вино...

    16:02 21.02.2026

  • 9 Алкохолички

    3 0 Отговор
    О,не, алкохолички в протурска телевизия !

    16:05 21.02.2026

  • 10 Хъс

    0 0 Отговор
    Такива Недоразумения имат място от древни времена в Необитаеми пространства - тип Манастир

    16:50 21.02.2026