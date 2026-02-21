Новини
Жена, била в плен на секта: Обсебват целия ти живот, как да си облечен, каква храна да ядеш

21 Февруари, 2026 14:05

Постоянно ни обработваха мозъците, че Бог търси да спасява хората и че това е мисията на живота им и че аз съм избрана да бъда такъв инструмент в ръцете на Бог. Това си беше моята вербовка, не можех да разбера, че попадам в лапите на религиозната престъпност

Случаят от „Петрохан“ в последните седмици предизвика вълна от коментари, политически престрелки и множество сюжети, звучащи като конспиративни теории.

От незаконен канал, педофилия, съмнителни духовни учения и дори обвинения за секта. Това са част от съмненията и обвиненията, които стоят около мистерията „Петрохан“.

Как една жена е прекарала години в религиозна общност и са ѝ нужни десетилетия, за да успее да се откъсне от нея...

Тя застава пред камерата на БТВ, макар и анонимно - от страх, но и с надеждата да предупреди други хора. Как се привличат последователи, как се поддържа контрол и какви могат да бъдат последиците?

Ивана, това не е истинското ѝ име, но застава пред нас, без да показва лицето си. Казва, че се страхува, но и че мълчанието не е решение. Нейната история започва през 90-те години с привидно безобидна покана за събитие, оставена в пощенската кутия.

„Аз бях на 30 години тогава и не подозирах, че точно това ще ме отведе там, където много хора навлизат във води, в които не могат да плуват“, споделя жената.

Започва да посещава срещите редовно. Представяни са като образователни и духовни курсове.

„Като основни учения на Библията - така се казваше този курс, имаше присъствие доста, водихме си записки“, обясни още Ивана.

Постепенно ангажиментите ѝ се увеличават. Получава конкретни задачи и започва активно да участва в дейностите на групата.

„Аз съм благовестител, аз разпространявам блага вест. Така ми го представиха, че това е най-важната задача, че Бог ме е избрал аз да осъществя тази дейност и за това аз ще получа награда. След това попаднах там, където събираха хора от цялата държава - всичко се представя като една спасителна акция на Иисус Христос за населението на България и че ние ще получим награда - вечен живот в Рая“, продължава разказа на жената.

По това време тя все още е студент, но постепенно организацията започва да измества останалите аспекти от живота ѝ.

„Постоянно ни обработваха мозъците, че Бог търси да спасява хората и че това е мисията на живота им и че аз съм избрана да бъда такъв инструмент в ръцете на Бог. Това си беше моята вербовка, не можех да разбера, че попадам в лапите на религиозната престъпност“, обясни Ивана.

Според нея участниците са насърчавани да правят финансови дарения и да посвещават голяма част от времето си на дейностите. Тя губи имот и пари: „Една десета от доходите ти искат веднага, всеки месец, от които и дарения искат, за книгите им и уроци. Даваха ти материали, които да четеш, за да може да ти обсебят времето, мислите, да ти обсебят живота. Постоянно мислеха, че нещо трябва да се дава за божия народ. Ако не даваме - ще бъдем проклети от Бога. Познавам други членове в групата там техни жилища са преписани на сектата.“

След години в капан - Ивана сега твърди, че основният механизъм за влияние е силният емоционален натиск.

„Чувствата, с които ни напомпваха и с които най-лесно се обработва ума на човека, това са най-силните за внушение чувства. Това са любовта и страхът. Любов към Бога и страх от него. Обаче зад думата Бог стои лидерът на организацията“, казва тя.

Единствената истина е била това, на което се учат.

„Истината за това и най-вече, че идва краят на света, идва второто пришествие, преди това ще има идването на антихриста. Тоест започнаха да ни плашат с това и че това ще се осъществи скоро“, казва Ивана.

Единият начин за набиране на хора за организацията е чрез курсове:

Другият е семейният начин, всеки един е длъжен да завербува семейния си кръг, приятели, познати и да разказва колко много Бог ги обичал. Натискат се червените житейски бутони, свързани с нуждите на човешката душа.

Имаше ли деца?

Много, включително и моята дъщеря, която тогава беше на 7 години, когато аз влязох и тя беше 11 години с мен, така че за тях имаше детски уроци.

Определя като основни идеята за пари, имот и безплатен труд.

„Това е целта, обогатяване на организацията, защото тя ако не вербува хора - тя няма да съществува и всички са лъгани, защото са давани обещания. Всичко ще осигури организацията чрез гуруто, който дава напътствия по какъв начин да се живее“, разказва жената.

По думите ѝ животът на участниците постепенно започва да се подчинява на строги правила: „Обсебват ти целия живот. По какъв начин да си облечен, каква храна да ядеш, какво да пиеш, какво да мислиш, пълна преданост към гуруто и към организацията. Ако не слушаш - има и заплахи с това, че ако напуснеш групата, Дяволът или Сатаната ще е по петите ти, ще ти създаде нещастия, които не можеш да си представиш.“

Благодарение на образованието - и с риск Дяволът да е по петите ѝ - Ивана осъзнава, че е част от религиозно престъпление. Изпаднала в депресия от изолацията от най-близките ѝ, тя се опитва да намери път извън затворената общност.

Никоя религия не започва с призив за убийство или самоубийство, но в някои култове се стига до такъв избран край на живота - историята познава не един и два жестоки случаи на масови религиозни убийства и самоубийства.

„След като започнах дипломната си работа, аз открих, че много депрограматори са заплашвани от преди. Имат много големи неприятности членовете, които напускат и след това има и смъртни случаи, има и заплахи. Хората, които разясняват престъпната дейност са заплашвани, аз също бях заплашвана“, казва Ивана.

Така жената вече се опитва да помогне на други потърпевши, които са в капана на затворените религиозни общности като тази, в която е живяла. И казва кои са най-характерните признаци:

„Говори се за Космос, Бог, вселена, за определени книги, от които се черпи информация, думи от религиозния речник. Много се работи с божието проклятие, което възбужда страх у хората, трябва да си помагат помежду си, става като семейство. Не трябва да завързваш приятелства, не трябва да ходиш по ресторанти, да не танцуваш, всички социални дейности се отричат и всичко е със забранителен характер.“

Голямата клопка за новите членове - религиозните текстове, които тя разкрива как се използват избирателно:

„Едно изречение оттук, друго изречение оттам. Тоест във всички религиозни общества и култове шахматно се чете. Например 50-та страница на Библията се взима едно изречение и един абзац, след това се прехвърляш на 5-та страница. Взимат се изречения избирателно и се представят като учение. Както в Библията пише “Юда отиде и се обеси” едно изречение от Евангелието и след това отиваш в стария завет и взимаш само едно изречение, което е “Иди и ти направи така”. По този начин никога няма да разбереш какво е искал да каже авторът, но винаги ще чуеш какво е искал да каже обработчикът“.

Години след като Ивана се откъсва от групата, която нарича секта, все още се възстановява. Животът ѝ никога няма да е същият, защото все още се страхува от последствията от напускането на групата. Но и има вярата, че опитът ѝ може да помогне на други да разпознаят опасните знаци навреме.


  • 1 Иван

    34 1 Отговор
    Защо Бог има нужда от пари в това е въпросът това що е секта и никой не знае колко вида църкви има трябва да се закрият само искат пари

    14:08 21.02.2026

  • 2 Равенство на половете!

    20 5 Отговор
    Пълен абсурд!
    Имат 2 клетки в кутията, едната за пазене на равновесие, другата за разплод!

    14:10 21.02.2026

  • 3 глоги

    15 3 Отговор
    По това време тя все още е студентКА ...

    Коментиран от #32

    14:11 21.02.2026

  • 4 Лама от ПеПетрохан

    11 17 Отговор
    Не я слушайте тая измамница! Съчинява и лъже с цел да наклепа нас поклонниците на Буда от село Банкя.

    14:11 21.02.2026

  • 5 Секта или не...

    27 1 Отговор
    ...педофили или не но 6-мата са си убити и това е положението.

    Коментиран от #19

    14:13 21.02.2026

  • 6 Защото

    23 4 Отговор
    се е подложила да й "обработват мозъка". Да се беше занимавала с нещо смислено,

    14:13 21.02.2026

  • 7 Внимавайте с детските градини!

    15 3 Отговор
    Още там лелките ще объркат мозъците на децата ви!

    14:14 21.02.2026

  • 8 Гост

    16 6 Отговор
    Сектата ГЕРБ ИТН НН.

    14:15 21.02.2026

  • 9 Дзак

    7 0 Отговор
    Групата от факти.бг

    14:16 21.02.2026

  • 10 Кирчу

    6 2 Отговор
    и такива като им говориш, са някъде другаде гледат през тебе

    14:16 21.02.2026

  • 11 Държавата плюс сектите

    17 6 Отговор
    Целият западен свят е протестантски, само България , Русия и Гърция са православни. За не забравяме, че Корнелия Нинова лично даваше офиси на БСП на протестантски църкви. Така че всичко това става с участието на държавата.А вчера Йотова беше на среща с мюсюлмански имами, които помагат ислямски радикални организации у нас да строят джамии.

    Коментиран от #30, #38

    14:16 21.02.2026

  • 12 СЕКТАТА ПП ДБ

    8 7 Отговор
    НИЕ ЩЕ ВИ ОПРАВИМ. ВСИЧКИ НА ФРОНТА В УКРАЙНА.

    14:17 21.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Мара афтуркътъ

    21 6 Отговор
    Абсолютно безсмислена статия, агейн

    Коментиран от #29

    14:17 21.02.2026

  • 15 НИЯ

    18 1 Отговор
    Ами това е то- намират хора с по нестабилни психики и започват да ги моделират.Мисля,че трудно биха промили мозъка на грамотен и уверен човек в живота.Нсмират си психични утайки на обществото,а те са доста ,и крайният резултат е ясен.

    Коментиран от #24, #25

    14:17 21.02.2026

  • 16 Ламите

    6 0 Отговор
    и жени ли пречистват?

    Коментиран от #18

    14:17 21.02.2026

  • 17 Адвентисти, мормони и чалгофони

    18 0 Отговор
    А на Буда от Банкя сектата, дето не щат да се махнат нито от държавната хранилка, нито от телевизора?

    14:19 21.02.2026

  • 18 Будалайлама

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ламите":

    Майкасипитай

    14:19 21.02.2026

  • 19 Всевиждащият БУДА

    12 1 Отговор

    До коментар #5 от "Секта или не...":

    Да защото са видели ,записали или знаят за нещо което не бива да се разчува
    Но изобщо не е важно да се пита за това
    Гледайте Битиви , Нова
    Четете Блиц и Лупа
    Бъдете щастливи и доволни

    14:20 21.02.2026

  • 20 Надежда

    17 1 Отговор
    За да те "плени" секта и да подчини живота ти, значи ти самият си го искал, търсел си спасение от себе си или другите, т.е. ти си човек в критична фаза от живота си, без воля, без сериозна перспектива, без опора. В такава ситуация важи принципът "Помогни си сам, за да ти помогне и Бог". Винаги се намира изход, стига силно да го пожелае човек.

    Коментиран от #35

    14:20 21.02.2026

  • 21 откъде се пръкнаха

    9 3 Отговор
    тия секти и психари бе???

    14:21 21.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Инжу

    12 0 Отговор
    Често нищонеправенето до това води. Я покажете един такъв инженер по сърце и по душа запален? На куково лято ще намерите такъв.

    14:23 21.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Сила

    10 0 Отговор

    До коментар #15 от "НИЯ":

    Говориш за лелки ГЕРБ и за сектата на лама Буда Банкянский , нали ...?!?

    Коментиран от #40

    14:25 21.02.2026

  • 26 Мнение

    14 0 Отговор
    Мормоните вземат по 10 ,% от приходите на членовете си. Има секти, като Свидетели на Йехова, които отказват напр.кръвопреливане, независимо, че това е животоспасяващо за съответния човек. Чудя се на такива хора как се връзват да вярват в такива измишльотини? Хора, стъпвайте здраво на земята.

    Коментиран от #28

    14:26 21.02.2026

  • 27 По Хичкок

    12 0 Отговор
    Телевизионните психари дето коментират напоследък, май са завършили в розовия свободен университет.

    14:27 21.02.2026

  • 28 ДДС

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "Мнение":

    НАП по колко ти вземат?

    14:28 21.02.2026

  • 29 Чрез такива коментари

    4 7 Отговор

    До коментар #14 от "Мара афтуркътъ":

    целият свят вижда, колко е тъпо бг племето!

    14:30 21.02.2026

  • 30 Отговор

    14 1 Отговор

    До коментар #11 от "Държавата плюс сектите":

    Православни са и Сърбия, Армения, Грузия и има православни и в Етиопия дори. Не вярвайте на разни измислени "спасители" на душите ви. Стъпете здраво на земята, това е типично за българския народ.

    14:31 21.02.2026

  • 31 Докато съществуват наивници

    12 1 Отговор
    ще има и измамници. Не разбрах защо след първото посещение на т.н. секта жената е продължила да посещава тези събирания.Не разбрах и в каква житейска криза се е намирала, та е търсила нещо или някой за който да се хване, за да не потъне.Неподходящ избор е направила.

    Коментиран от #49

    14:38 21.02.2026

  • 32 барон Мюнхаузен

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "глоги":

    На 30г..Това обяснява всичко.

    Коментиран от #37, #43

    14:50 21.02.2026

  • 33 Българин.

    5 2 Отговор
    Най голямата секта е ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПЕЕРЪСТИАТА!СЪС ЛАМА ПРО100 КИРО! всичките завършили в Харвард!

    15:02 21.02.2026

  • 34 Много

    7 2 Отговор
    общо казано, била в плен на секта... Ами да каже конкретно името на сектата, като е решила да говори за да предпази хората. Така оставя впечатление, че използва думата секта, за да всява страх с този термин

    15:04 21.02.2026

  • 35 Така е

    8 0 Отговор

    До коментар #20 от "Надежда":

    Обаче, ръководителите на тези секти са психолози.Привличат хора,които са лесни за манипулиране.Майка ми,ходеше със съседки,пееха разни песни,слушаха проповеди.Бяхме й казали да не подписва нищо,за да не остане на улицата.Обаче,постоянно бяхме нащрек.Организаторите правят така,че да им е хубаво,зарибяват ги и хората започват да имат нужда да ходят.Става като наркотик.

    15:04 21.02.2026

  • 36 Това е класически случай

    9 0 Отговор
    на секта.
    Повтарям, на секта, не на вяра.
    Вярата не е секта и сектата не е вяра.
    Както отбелязва и коментар номер 1, на Бог вашите пари не Му трябват.
    Искат ли ви пари, това е измама и секта.
    Трябва да ви светне червена лампа за измама.
    В днешно време е трудно да отсееш зърното от плявата, защото много вълци се крият в овчи кожи и похарчват идеята за вярата и Бог. Тр просто компрометират истинската вяра, маскирани като такава.

    15:04 21.02.2026

  • 37 Скаран

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "барон Мюнхаузен":

    съм с изводите, разясни какво обяснява?

    15:05 21.02.2026

  • 38 Хайде, бе?

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Държавата плюс сектите":

    Целият западен свят бил протестантски?! А католиците не са ли част от западния свят? Или си мислиш, че са малко на брой?

    15:14 21.02.2026

  • 39 Сектите се знаят

    6 1 Отговор
    Това са сциентологията, клонка Давидова, върховна истина на Аун (Шоко Асахара), мормонските истории, амишите и всички нововъзникнали идейни течения след новата ера.
    Жалко е, че християнството също се дели на толкова разклонения, като по същество проповядват едно и също.
    За съжаление новите месии се маскират по най-оригинален начин и човек трудно ги разпознава в началото.
    Всичко става ясно, чак след време.

    15:14 21.02.2026

  • 40 Лека ГЕРБ

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "Сила":

    По-скоро говори за секта Мирча Кришан --ти им даваш факти,те ти говорят за намерения.Цицелков имал забрана от ЕС за наблюдение на избори за пет години,ама според Мирчев мафията имала намерение да го омаскари.Значи,не е виновен този,който пие и кара и,който притежава наркотици,а този,който го издава.Пък,че го сложили министър за честни избори, пак е виновен Борисов,явно той го е накарал така да прави,че да му даде повод да го свали.Ето ,това е секта.Ама обидно е да ни подценяват толкова.

    15:14 21.02.2026

  • 41 Жеро

    2 4 Отговор
    Защо ли мълча до сега? Явно е било ти хубаво,
    когато те боцкат в сянката на... кръста!
    Какви секти ви гонят, тук става дума за ниво на правителство!

    15:14 21.02.2026

  • 42 Удар под кръста

    2 1 Отговор
    Будистите не четат Библията, не вярват в Исус Христос като Спасител и не чакат второто му пришествие-все неща описани в Светото Писание, което е едно и също за православни , католици и протестанти.Разликата я прави неговото изопачаване и църковните практики, които му противоречат.А и при толкова много секти на библейска основа, точно миролюбивите будисти дадоха 6 самоубийства, защото култа към смъртта е в същността на учението.

    15:16 21.02.2026

  • 43 И дъщеря

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "барон Мюнхаузен":

    На седем като влиза в сектата. Както и да е, субективно е, 90те бяха сигурно най-тежкото десетилетие извън военните за България в 20ти век, по-лабилни хора лесно се пречупват при тежки обстоятелства. Въпросът е друг - около случая в Петрохан се видя психическото състояние и рационалното мислене на една прослойка, уж образовани и мислещи хора с доволно добро като за България материално състояние, с определено политически пристрастия. И съм сигурен, че това само затвърди мнението за тях у мнозинството у нас. Същата прогресивна либерална общност почти се закри и се маргинализира за години напред.

    15:16 21.02.2026

  • 44 А тъй , само тъй

    2 1 Отговор
    Като основни учения на Библията - така се казваше този курс... знам го. Много гадни неща има в тая библията

    15:17 21.02.2026

  • 45 То е ясно кои са

    4 1 Отговор
    (Една десета от доходите ти искат веднага, всеки месец) и библията..... Ама кой ги допусна а? Филип Димитров и Желю Желев ! ....

    15:20 21.02.2026

  • 46 Съд и затвор веднага

    4 0 Отговор
    За мормон дЖилезку и за психясалото ционистче ГЕЙргиев ... затвор !

    15:22 21.02.2026

  • 47 Анонимен

    2 1 Отговор
    За жалост на всеки може да се случи, независимо от възраст, пол, образование.

    Една трагична/стресова ситуация, която да разклати представата ти за предвидимостта на света и да те накара да се замислиш дали има нещо повече; един момент/период на изолация и отдръпване от страна на околните, когато човек има нужда от подкрепа, и много лесно може да се попадне на такива "организации". Те търсят точно хора в подобни ситуации, които са уязвими в някакъв момент и биха приели и последната спасителна сламка, защото не виждат друг вариант.

    Не е вината в този, който поради наивност или временна уязвимост е бил привлечен от "идеята за нещо повече" след живота, а в хората, които нарочно го вербуват и се възползват от доверчивостта и крехкостта му, за да получат облаги или за да задоволят амбициите си за специалност и възвишеност - че са спечелили още една душа за каузата си.

    Особено в наши дни, ако родителите или училището не са си свършили работата да говорят на тема "религия" навреме и да обяснят за сектите като отклонение от официалната ѝ версия, още когато човекът е дете, някой много лесно може да се подхлъзне на дори по-голяма възраст.

    Коментиран от #62

    15:23 21.02.2026

  • 48 Мдаа

    6 0 Отговор
    След като отне шест заблудени човешки души чрез Буда, дявола обвинява и атакува директно библията и Христос, защото няма под небето друго име дадено за спесение на човеците, освен на Исус Христос, а дали идва неговото второ пришествие, предшествано от тоталния упадък на сегашния свят, съдете сами.

    15:26 21.02.2026

  • 49 Наблюдавано

    6 0 Отговор

    До коментар #31 от "Докато съществуват наивници":

    Понякога на човек му се струпват много нещастия наведнъж. Аз така и не можах да разбера как някаква секта е успяла да зариби една съседка, която на младини беше доста красива. Бях дете, но помня как ѝ се възхищаваха. През соца нейните родители били със солидни позиции. Тя беше висшистка, знаеше чужди езици, имала е престижна работа. Не знам защо не се е омъжила докъм 30 г. Тогава срещнала някакъв, започнала голяма любов, но той все отлагал женитбата. Това го знам от възрастни съседки. Когато починала нейната майка, онзи не знам защо я изоставил. По същото време загубила и работата си. Тогава била на 42 г. и понесла нещастията много тежко. Баща ѝ бил починал няколко години по-рано.
    Изглежда е била много самотна и уязвима, когато е попаднала в някаква секта. Години наред не я бяхме виждали. После разбрахме, че нещо я наплашило в сектата, затова изобщо не излизала отдома си. Хората от апартамент, съседен на нейния я чували нощно време да пее някакви религиозни химни, а тези, които са ѝ съседи откъм вътрешниядвор казваха, че понякога излизала да крещи на балкона. Не знам дали не е превъртяла. През няколко дена минавал да я навести и да ѝ напазарува единственият роднина, който имала. Така живя десетина години, не знам с какви пари. После чухме, че е починала. Съседите от нейния вход приказват, че странностите в поведението ѝ започнали след като се захванала със сектата.

    Коментиран от #59

    15:28 21.02.2026

  • 50 И тея с паневритмията са

    3 2 Отговор
    Извратеняци. После след тях ДАНС чували с презервативи събират. Виждал съм ги. Кво ги правят после не знам

    15:29 21.02.2026

  • 51 Борбата със сектите

    4 0 Отговор
    е борба която е винаги една крачка назад, както при полицията.
    Лъжците са изобретателни и постоянно адаптират стратегията си за завладяване на нови членове и умове с техните пари и съдействие.
    Не е лесно за човек незапознат с вярата да разбере веднага кое е истинско и кое фалшиво.
    Нашите деца учат какви ли не неща и накрая излизат пак незащитени от училище.
    Не е лошо да има елементарно обучение по вяра в свободноизбираем формат или извънкласни часове, едно време му викахме СИП.
    Както и елементарно обучение по финанси, за да може бъдещият човек и гражданин поне сам да си прави сметка на бюджета.
    циганите едва сричат и не знаят много неща, но и не им трябват, щом мигат да броят и да крадат.
    Значи те са по-подготвени от нас за живота.
    Така излиза..

    15:33 21.02.2026

  • 52 Факт

    5 0 Отговор
    Щом има толкова мниго фалшификати наричани секти, значи има и оригинал в единствено число, затова както пише апостол Павел, всичко изпитвайте, длъжте доброто и бои ли се човек от Бога, него Той ще напъти кой път да поеме.

    15:36 21.02.2026

  • 53 Много глупаци пишат тук

    5 1 Отговор
    и разводняват темата, да не кажа направо, че лъжат.
    Свободата на словото от тях се интерпретира като слободия на словоблудтвото, а не като право да кажеш истината, вместо да я спестяваш.
    Писано е, че дяволът ще се опита да заблуди много хора и да обвини за това Бога.

    15:43 21.02.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 В новият свят наречен америка

    4 0 Отговор
    формално има свобода на съвестта и вероизповеданието, но това е нож с две остриета, което предразполага към процъфтяването на всякакви видове идейни течения, култове и откровени лъжи.
    Лошото е също, че всички имат статус на законни вероизповедания.
    В тази каша единственото което успява да надделее е меркантилизмът и култът към парите и богатството.
    Ние сме се запътили по техния път и не виждам кое може да ни спре.

    15:51 21.02.2026

  • 56 Тцтцтц

    3 0 Отговор
    Да беше отишла на психолог ма.

    15:52 21.02.2026

  • 57 Ха,хаха

    1 1 Отговор
    То па бива прости хора, ама чак толкова .

    15:53 21.02.2026

  • 58 Абе

    2 2 Отговор
    Без лице и без име лесно се хвърлят обвинения.

    15:54 21.02.2026

  • 59 Предположение

    3 0 Отговор

    До коментар #49 от "Наблюдавано":

    Ниското самочувствие, независимо от престижната професия, владеенето на езици и добрата работа не изчезва от самосебе си.То обичайно е свързано с високи родителски очаквания, които не е успявала да покрие.Живяла с родителите си до 30- годишна възраст, търсейки тяхното одобрение. А ,, голямата любов” се е изпарила след смъртта на майката защото с нея са си отишли и ползите за мъжа от тази връзка.Попада в секта, но и там одобрението не се случва, а искат все повече и повече. Накрая прекарва остатъкът от живота си затворена в апартамента си.Жалко!

    15:56 21.02.2026

  • 60 Еми…

    5 0 Отговор
    ако беше чела апостол Павел щеше да е подготвена.
    Неподготвените хора най-често попадат в паяжините на сектите, защото нямат морален ориентир и отправна гледна точка.
    Не съм чувал още за нито един вярващ християнин да е попадал в секта.

    15:58 21.02.2026

  • 61 Роза

    1 0 Отговор
    Тази секта е вероятно Свидетели на Йехова.Те през деветдесетте години бяха много агресивни,после смениха тактиката.Идваха навремето и у нас-мъж и жена,красиви и сладкодумни.Носеха религиозни книжки и бяха от любезни по-любезни!Накрая,когато вече не им отваряхме вратата,постепенно се изгубиха и престанаха да идват.Стара тактика-където мине номера!Търсят самотни хора със сериозни житейски проблеми.Ако не им откажеш твърдо и категорично,ти се качват на главата!Човек трябва да е реалист и да умее да преценява хората,а това се придобива с годините и опита!

    16:37 21.02.2026

  • 62 Не съм съгласен

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Анонимен":

    На всеки неподготвен може да се случи.
    Неслучайно в миналото е имало предмет вероучение, който беше изкоренен от комунистическата власт.
    Плодовете ги берем сега.
    Когато нямаш морална опора елементарни знания за добродетелите на които учи вярата си много по-склонен да залитнеш в крайности, езотеризъм и лъжливи учения.
    Библията не е напусна случайно.

    Коментиран от #63

    17:03 21.02.2026

  • 63 Ако

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "Не съм съгласен":

    Беше разбрал статията, в нея се говори против библията и Иисус Христос, но не и за будизма и Буда,чиито последоватеи са самоубилите се, а и най-бързо растящото учение в кочината.

    17:15 21.02.2026

  • 64 Кобрети

    0 0 Отговор
    Не знам по какво си била студентка,ама си гола вода.Да ти се чуди човек на акъла.Абе ти математика,физика не си ли учила,зс Анщайн не си ли чувала? Ясно и каква студентка си била,да харчиш паеите на родителите си...такива като тебе са отврат.

    17:18 21.02.2026

