Петима убити при израелски удари в Североизточен Ливан

8 Септември, 2025 19:21, обновена 8 Септември, 2025 18:23 415 2

Ранени са още пет човека

Снимка: YouTube
БТА БТА

Най-малко петима души бяха убити днес, а още петима - ранени, при израелски удари в Североизточен Ливан, обяви ливанското Министерство на здравеопазването, цитирано от Франс прес.

По-рано днес държавната ливанска агенция съобщи, че Израел е нанесъл седем удара в района, близо до границата със Сирия, където израелските сили твърдят, че атакуват позиции на ислямисткото движение "Хизбула".

Според агенцията ударите са нанесени по възвишенията на град Хермел.

Арабскоезичният говорител на израелската армия Авишай Адрае написа в социалната мрежа "Екс", че израелските военновъздушни сили са атакували "няколко позиции на "Хизбула", включително позиции на силите "Радуан" – елитните части на шиитското движение.

Това са първите израелски удари срещу Ливан, оповестявани от петък насам, когато армията на страната започна да прилага плана си за разоръжаване на проиранското движение, силно отслабено след войната си с Израел.

Въпреки примирието, което влезе в сила на 27 ноември 2024 г., Израел поддържа военно присъствие на пет гранични поста, считани за стратегически в Южен Ливан, отбелязва АФП.


Ливан
  • 1 Един

    3 0 Отговор
    ИЗРАЕЛ Е ТЕРОРИСТИЧНА ДЪРЖАВА!
    Край на дискусията! Крадливи алчни терористи!

    18:46 08.09.2025

  • 2 безпартиен

    3 0 Отговор
    И това не е война?!Не е, независимо,че е извън границите на Израел ?!Що бе,стандарта ни е двоен? Колко са цивилните жертви от деня в който започна тази война и колко са цивилните жертви в Украйна и Русия?Да не се окаже,че в Ливан и Сирия са повече?!Или пък е забранена тема?

    18:48 08.09.2025