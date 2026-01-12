Новини
Надежда Нейнски: Смятам, че ще се стигне до приключване на войната в Украйна

Надежда Нейнски: Смятам, че ще се стигне до приключване на войната в Украйна

12 Януари, 2026

  • надежда нейнски-
  • русия-
  • украйна-
  • война-
  • сащ-
  • венецуела

2026 г. ще е решаваща от геополитическа гледна точка, каза тя

Надежда Нейнски: Смятам, че ще се стигне до приключване на войната в Украйна - 1
Кадър NOVA NEWS
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

От геополитическа гледна точка 2026 г. ще е изключително решаваща. Това заяви в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS бившият външен министър Надежда Нейнски.

Тя очаква да се стигне до приключване на войната в Украйна. По думите ѝ има два варианта, по които да се стигне до мира. „Или Русия да бъде победена на бойното поле, или Украйна да получи достатъчни гаранции за своята сигурност. Според мен това, което в момента се прави от САЩ и от Европа, е намиране на вариант, в който да има достатъчни гаранции за Украйна, така че да не се стигне до възобновяване на конфликта”, коментира Нейнски.

„Смята се, че комбинацията между санкции и силен военен натиск върху Русия ще има в крайна сметка резултат”, коментира Нейнски.

Светът е едно много свързано помежду си място, коментира бившият външен министър.

Според нея операцията на САЩ във Венецуела, която е продължила само 4 часа, е това, което Русия е искала да направи в Украйна, но не е успяла за 4 години.

„Това е много тежък удар върху репутацията на Русия, която се оказа абсолютно неспособна да защитава своите съюзници”, коментира Нейнски. „Многополюсният свят, за който Русия прокламираше и който беше в основата на създаването на блок от антизападни сили, на практика се оказа абсолютно „беззъб” . Нейни съюзници - Иран, който доставяше дронове, Китай и Индия, които купуваха петрола, определени държави от Африка и Латинска Америка – в момента всички са в шок, защото Русия не може да защити нито един от своите съюзници”, коментира Нейнски.

Според нея в момента САЩ имат сериозно стратегическо предимство и се чувстват изключително силни, затова си позволяват силова политика. „Тук идва въпросът как Европа реагира на тази силова политика. Ние трябва да направим така, че да не допускаме принуда”, каза Нейнски. И даде за пример заплахите срещу Гренландия. „Европейската политика трябва да направи това, което се случи във Венецуела, невъзможно да се случва в Европа. Тоест принудата да бъде невъзможна. Това може да стане, когато Европа придобие и развие геополитическа тежест”, смята бившият първи дипломат. Тя коментира, че в последните години тази тежест я има много повече от преди, тъй като са взети решения, немислими преди.

Ето защо имало и външни интереси Европа да е разделена.


  • 1 Оди да извъртиш некоя приватизация.

    16 0 Отговор
    За сметка на работещите.

    12:37 12.01.2026

  • 2 Kaлпазанин

    13 0 Отговор
    Смятай си ,сметки без кръчмар важното е вий да сте добре ,,,,,,,,!!!!!!на този свят

    Коментиран от #10

    12:37 12.01.2026

  • 3 Питане

    11 0 Отговор
    Джако, кога възкръсна бе ???

    12:38 12.01.2026

  • 4 Смятам , че

    12 0 Отговор
    не е нужно да се показваш и папагалстваш !

    12:38 12.01.2026

  • 5 ФУСТАТА НЕ НЕНСКА

    11 0 Отговор
    И НА КРЕМЧЕВА !

    12:38 12.01.2026

  • 6 Зевс

    12 2 Отговор
    Ще, като зеления наркоман развее белия флаг

    12:39 12.01.2026

  • 7 ФЕЙК - либераст

    10 3 Отговор
    Бързо скривайте децата и старците, че тази я показаха! БАУ!

    12:39 12.01.2026

  • 8 Счетоводителя

    15 1 Отговор
    Смятаме, че не е нужно повече,да даваш интервюта и да ти гледаме к0румпираната физиономия.

    12:39 12.01.2026

  • 9 Българският народ подкрепя Украйна !

    1 11 Отговор
    Вижда се края на Мордор и фашисткия режим на Путлер !

    Коментиран от #16

    12:40 12.01.2026

  • 10 Европеец

    12 3 Отговор

    До коментар #2 от "Kaлпазанин":

    Войната в Украйна ще приключи когато руският президент Путин накара западащите посолства отново да се евакуират от Киев.... Лицето на снимката ми е адски противна..... Това е мое мнение и вероятно противоречи на казаното автора и редакционната политика на сайта....

    Коментиран от #23

    12:41 12.01.2026

  • 11 Дракула озадачен

    7 4 Отговор
    Нова серия на "Подземен свят" ли има?

    12:41 12.01.2026

  • 12 ЕстетЪ

    11 4 Отговор
    Замириса на развалена риба и нафталин

    12:42 12.01.2026

  • 13 Тая жена

    8 3 Отговор
    не се чува какво говори.

    12:42 12.01.2026

  • 14 Тръмп

    3 1 Отговор
    Или по лесния,или по трудния начин!

    12:42 12.01.2026

  • 15 Ироничен

    8 2 Отговор
    Не вземам Надето насериозно.
    Дори да се случи краят на войната, тя е познала неволно. След като и Тръмп не може...
    По същия начин 8 години чета как Русия се разпада до две тодини.

    12:43 12.01.2026

  • 16 Грешиш

    11 2 Отговор

    До коментар #9 от "Българският народ подкрепя Украйна !":

    Българите не подкрепят Украйна.

    12:43 12.01.2026

  • 17 Експерт

    3 1 Отговор
    до 10 години,не може да свърши!

    12:44 12.01.2026

  • 18 Дориана

    9 2 Отговор
    И тази жена провален политик , няма право да коментира особено външна политика.От такива пишман политици като нея за това България не може да върви нагоре. И отново неверни неща. - Войната в Украйна продължава с пълна села. И кучетата вече знаят, че Русия няма да допусне Натовски войски в Украйна. И няма да отстъпи от претенциите си.

    12:44 12.01.2026

  • 19 Гръм и мълнии

    6 1 Отговор
    Да не дойде "Хелоуин"🤔

    12:45 12.01.2026

  • 20 Путин иска

    2 1 Отговор
    но няма желание!

    12:45 12.01.2026

  • 21 Намаляват русофилските пометки

    4 2 Отговор
    След десетина години няма да ги има по естествени причини.Да се погаврим с тях докато ги има.

    Коментиран от #28

    12:46 12.01.2026

  • 22 Съдията

    3 2 Отговор
    Пълна кукувица, Русия да бъде победена на бойното поле. От кого бе, вуйно? От нефелниците от Западна(ла) Европа ли? Че те вече четири години се опитват, около 1 000 милиарда евро похарчиха и не се получава. И няма да се получи, най-много да предизвикат бунтове в собствените си страни, заради обедняването на населението.

    12:47 12.01.2026

  • 23 Руската пропаганда винаги има за цел

    3 3 Отговор

    До коментар #10 от "Европеец":

    Глупака.

    12:47 12.01.2026

  • 24 Според

    1 3 Отговор
    един топматематик ,9 май 2923,щеше да има парад в Киев!

    12:47 12.01.2026

  • 25 Руснаците

    1 0 Отговор
    тръгват мощно напред!Само да премине ступора от Мадуро!

    12:49 12.01.2026

  • 26 Георгиев

    3 2 Отговор
    Тая дърта кокоруба в извадиха от нафталина, зер да се отчете и тя на Сорос. И нищо не каза, само пожелания. Защото: Русия няма как да загуби, тя още не е в пълноценна война, А и не я иска. А говори за гаранции за сигурност, които ще позволят да остане най мощната европейска армия за до окомплектовка за война с Русия през следващите години, каквато подготовка върви. Нито един от вариантите й няма да стане. Да прочете и моето мнение: Русия ще си вземе цялата Новорусия, със столица Одеса. В Малорусия ще има проруско правителство. Армията ще се сведе до жандармерия. Тук националистите и фашистите ще потърсят реализация в западноевропейските армии и там, в тия страни ще предстоят изненадите. Араби, африканци с действията си ще бледнеят.

    12:49 12.01.2026

  • 27 Баце ЕООД

    1 1 Отговор
    Как нагло започва да взима завоя...

    12:50 12.01.2026

  • 28 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 2 Отговор

    До коментар #21 от "Намаляват русофилските пометки":

    Колко ти плащат за копипейст на тая простотия?
    Те и башибозуците 500 г са искали българина да забрави за Русия и кво? Още искате, башибозуци - кирякстефчовци

    12:51 12.01.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Слава России

    0 1 Отговор
    Въпраса не е дали и кога ще свърши,а кой ще я довърши!

    12:51 12.01.2026

  • 31 Сибир е руски

    1 0 Отговор
    до завземането от Китай!

    12:52 12.01.2026

  • 32 Някой

    1 1 Отговор
    Медия, която дава думата на доказано тъпа патица, олеква. Не че не знаем колко лека медия е Нова. Но това "нещо", дето изказва мнение е дъно дори и за такава медия

    12:54 12.01.2026

  • 33 Хомосъветикyc си отива, идва светлина

    0 0 Отговор
    " Отива си едно славно поколение! Поколение, което никога няма да се върне.
    Поколение, на което подаръците му ги носеше дядо Мраз, а не дядо Коледа.
    Поколение, възпитано от люлката в обич към БКП, КПСС и СССР.
    Поколение, което в училище учеше, че обирджиите на мандри са герои.
    Поколение, което учеше за героя Павлик Морозов, предал баща си защото скрил малко жито за да не умре Павлик от глад.
    Поколение, което гледаше в кината как герои убиват български генерал.
    Поколение, което израсна по опашките.
    Поколение, което всяко лято ходеше на море в дървени бараки с тоалетна в гората.
    Поколение, което не знаеше какво е страх и заключена врата. Защото не знаеше, че убийствата и изнасилванията тогава бяха повече от сега.
    Поколение, което не загиваше по пътищата, нищо че тогава загиваха два пъти повече хора по пътищата.
    Поколение, което не можеше да се дореди за месо, а когато се доредеше му спираха тока и не можеше да го сготви.
    Отива се поколение, което уважаваше барманите и сервитьорите повече от професорите. Защото можеха да му сервират Кока Кола.
    Поколение, което от дете се учеше да е тарикат и доносник. Например да продаде някоя въшка на приятел и после да го изпорти.
    Поколение, което от пети клас тръгваше да помага на цъфтящото българско земеделие.
    Поколение, купуващо с връзки, правещо кариера с връзки и ядящо банани за Нова година.
    Отива си едно поколение! Поколение, което никога няма да се върне!
    И СЛАВА БОГУ!
    Светъл път за младите! "

    12:56 12.01.2026

  • 34 Ламбо

    0 0 Отговор
    Тая жива ли е още.....

    12:58 12.01.2026

  • 35 Московия -Тюрьма народов

    0 0 Отговор
    Зa дa имa миp - "pyckий миp" обpaтно в cибиp❗
    Вcичkи ноpмaлни и тpезвомиcлещи хоpa знaят и paзбиpaт, че "Миp чpез cилa" е единcтвеният вapиaнт зa Уkpaйнa и Евpоna. Нямa kak Теpоpycия дa бъде yмилоcтивенa и дa имa дълrотpaен и cnpaведлив миp, npоcто нямa kak. pyckият имnеpиaлизъм cе хpaни от cлaбоcттa нa Евpоna, доkaто Евpоna е cлaбa и npaви отcтъnkи npед arpеcоpa, то Теpоpycия ще npодължaвa дa оkynиpa, rpaби, yбивa, изнacилвa, индоkтpиниpa.
    nодkpеnaтa зa ykpaйнa е жизненовaжнa зa вcичkи евpоnейци, зa дa живеем в миp и дa не cе нaлara дa водим войнaтa, kоято Уkpaйнa е npинyденa дa води.
    Вcичkи anолоrети нa nyтя, kоито cе изpеждaт nо тв, ютyб, cnотифaй и kъде ли още не, дa обяcнявaт kak Зеленckи тpябвaло дa дaде Донбac, Хеpcонcka и Зanоpижka облacт, зa дa имaло миp, вcъщноcт желaят войнaтa дa npодължи. Те paболеnничaт и cеpвилничaт npед оkynaтоpa. Те иckaт nyтя дa бъде възнarpaден и вcичkи pyckи звеpcтвa в ykpaйнa дa оcтaнaт безнakaзaни.
    yмилоcтивявaнето нa arpеcоpa, caмо ще rо нanpaви nо-cилен зa cледвaщaтa зaвоевaтелнa войнa. Теpоpycия е във войнa c Евpоna, хибpиднaтa войнa не е измишльотинa нa "либеpacтите" и "евpоджендъpите". kойто влизa в тaзи pетоpиka, е чиcто и npоcто nолезен идит или nлaтен arент нa kpемъл.
    Тaka че... Миp в ykpaйнa и Евpоna е възможен единcтвено и caмо, kоraто Теpоpycия бъде npоrоненa от ykpaйнa. Имnеpиятa нa zлото тpябвa дa бъде nобеденa❗

    12:58 12.01.2026

