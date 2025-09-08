Нетаняху призова палестинците да напуснат град Газа заради предстояща мащабна офанзива

Израелската армия ще започне мащабна офанзива срещу палестинския град Газа, във връзка с което местните жители трябва незабавно да го напуснат.
Това предупреждение отправи премиерът на еврейската държава Бенямин Нетаняху, чието видео послание беше разпространено от кабинета на премиера.
Той припомни, че през последните няколко дни израелската армия вече разруши няколко високи сгради в Газа.
„Всичко това е само въведение, прелюдия към основните интензивни действия - наземна маневра в град Газа от нашите войски, които сега се събират и подготвят. В тази връзка се възползвам от възможността и казвам на жителите на Газа: „Слушайте внимателно, бяхте предупредени, бягайте оттам!“ - каза Нетаняху.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 си дзън
Коментиран от #28
19:54 08.09.2025
2 Ясно като бел ден
Коментиран от #6
19:55 08.09.2025
3 гост
19:55 08.09.2025
4 Ами значи и Путин
19:57 08.09.2025
5 Удри Биби
Коментиран от #13
19:57 08.09.2025
6 си дзън
До коментар #2 от "Ясно като бел ден":И Радев така с руснаците във Варна, както латвийците.
19:58 08.09.2025
7 Еййййй ш...
Коментиран от #25
19:58 08.09.2025
8 До последния палестинец
Коментиран от #12
19:58 08.09.2025
9 И толупите в Банкя
19:58 08.09.2025
10 Kaлпазанин
Коментиран от #14
20:00 08.09.2025
11 Тоя ненормалник няма ли кой да го спре?
20:02 08.09.2025
12 Все
До коментар #8 от "До последния палестинец":пак за разлика от руснаци и палестинци украинците са човеци.
20:04 08.09.2025
14 А калпазаните
До коментар #10 от "Kaлпазанин":кога?
20:05 08.09.2025
15 Милостив е Биби, много фино пипа
20:07 08.09.2025
16 Когато пишете нещо за този гнусен
20:07 08.09.2025
17 В отговор палестинците може да
20:09 08.09.2025
18 Абе да вземат да нарежат на филийки
20:09 08.09.2025
19 Убиеца нетаняху и касапите му
20:10 08.09.2025
20 Факт
- намират работа в Израел;
- лекуват се в болници в Израел;
- получават електричество и храни от Израел;
- раждат в болници в Израел;
- почиват в курорти в Израел.
❗️В същото време терористите от Хамас:
- не признават държавата Израел;
- въоръжават се, за да унищожат Израел;
- убиват и отвличат хора от Израел;
- възпитават децата си в омраза срещу Израел;
- използват мирни хора като жив щит;
- копаят тунели под училища, болници и жилищни сгради и от тях ръководят гнусните си акции.
Задавам простичък въпрос на всички, които обвиняват Израел за непоколебомостта, с която защитава държавата си, децата си и честта си: Как бихте постъпили в такава ситуация?
Коментиран от #32
20:11 08.09.2025
21 Голямо дундуркане
20:12 08.09.2025
22 Дух
20:13 08.09.2025
23 Къде са ония организации създадени
20:14 08.09.2025
24 Тоя лисунгер
20:14 08.09.2025
25 Дух
До коментар #7 от "Еййййй ш...":За Евреите съм Окей ,но ако кажеш нещо за Американците ще ти изкарам сърцето през устата
Коментиран от #31
20:15 08.09.2025
26 Халяс my салам
20:16 08.09.2025
27 ПУТИН
Коментиран от #29
20:19 08.09.2025
28 Петребо
До коментар #1 от "си дзън":Аз да ви кажа мили другарю,че Ердоган още малко ще изчака този кръвожаден лидер на Израел и една прекрасна сутрин след като всички се събудят ще видят как турският аскер се клани на сутрешната си молитва в Месджиди Акса в Йерусалим...!
20:19 08.09.2025
29 Абе да не те посъветва
До коментар #27 от "ПУТИН":Нетаняху фашиста какво да правиш ?
20:22 08.09.2025
30 Терористичният акт на
20:22 08.09.2025
32 Наивник на средна възраст
До коментар #20 от "Факт":Понеже си много убеден,а пропускаш нещо.Това не е тяхна държава,на тази земя те са гости от цял свят започнали да прииждат на орди от 1947г..Къде си видял държава Израел????Изтребват и избиват палестинци и не само.Спомняш ли си о "историко" Голанските възвишения и провокацията,с която евреите нахлуха тогава????Помниш ли,че се изтеглиха след намесата(въоръжена) на ООН???Добрите евреи - майстори на провокации,за каквито можем да считаме и основанието за тази агреси и геноцид,както и стрелбата по автобус сега......С какво евреите сега са по-добри от учителите си от Ве.махта???????Тц тц тц .....
20:26 08.09.2025
34 Ех, че благороден
20:43 08.09.2025
35 КАТО ГЛЕДАМ И СЛУШАМ УШАТИЯ
20:43 08.09.2025