Нетаняху призова палестинците да напуснат град Газа заради предстояща мащабна офанзива

8 Септември, 2025 19:48, обновена 8 Септември, 2025 19:52

„Слушайте внимателно, бяхте предупредени, бягайте оттам!“, обърна се към местните жители израелският премиер

Нетаняху призова палестинците да напуснат град Газа заради предстояща мащабна офанзива - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Израелската армия ще започне мащабна офанзива срещу палестинския град Газа, във връзка с което местните жители трябва незабавно да го напуснат.

Това предупреждение отправи премиерът на еврейската държава Бенямин Нетаняху, чието видео послание беше разпространено от кабинета на премиера.

Той припомни, че през последните няколко дни израелската армия вече разруши няколко високи сгради в Газа.

„Всичко това е само въведение, прелюдия към основните интензивни действия - наземна маневра в град Газа от нашите войски, които сега се събират и подготвят. В тази връзка се възползвам от възможността и казвам на жителите на Газа: „Слушайте внимателно, бяхте предупредени, бягайте оттам!“ - каза Нетаняху.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    7 18 Отговор
    Нетаняху винаги е бил коректен. Предупреждава човекът. Който остане си негово решение.

    Коментиран от #28

    19:54 08.09.2025

  • 2 Ясно като бел ден

    16 5 Отговор
    Така и Путин трябва да направи с Киев.

    Коментиран от #6

    19:55 08.09.2025

  • 3 гост

    11 5 Отговор
    На господа ционистите им трябва "лебенсбаум" за това напускайте Газа.

    19:55 08.09.2025

  • 4 Ами значи и Путин

    18 2 Отговор
    Може да призове украинците да напуснат Украйна заради предстояща мащабна офанзива. Нали така. Едно към едно

    19:57 08.09.2025

  • 5 Удри Биби

    6 18 Отговор
    Удряй Биби терорягите, не ги жали. Иначе, браво че си човечен и милостив към добрите палестинци и ги предупреждаваш. Дано терорягите хамасовски да не държат обикновените добри палестинци като заложници и да ги ползват като жив щит, както обикновено обичат да правят.

    Коментиран от #13

    19:57 08.09.2025

  • 6 си дзън

    2 7 Отговор

    До коментар #2 от "Ясно като бел ден":

    И Радев така с руснаците във Варна, както латвийците.

    19:58 08.09.2025

  • 7 Еййййй ш...

    15 5 Отговор
    н еврей... Ти бягай от земите на хората мръсна еврейска...................

    Коментиран от #25

    19:58 08.09.2025

  • 8 До последния палестинец

    15 1 Отговор
    И кво стана, палестинци може, а ОНН и света се загрижени за Украйна.

    Коментиран от #12

    19:58 08.09.2025

  • 9 И толупите в Банкя

    10 2 Отговор
    Да я напускат веднага.

    19:58 08.09.2025

  • 10 Kaлпазанин

    17 2 Отговор
    Призовавам света да изтрие еврейското семе от планетата земя

    Коментиран от #14

    20:00 08.09.2025

  • 11 Тоя ненормалник няма ли кой да го спре?

    15 3 Отговор
    Къде са демократите и мироопазващите формации , къде е ес , червения пръст , съда в хага , и всички платени от запада организации които пазят интересите им по света ???????????????????

    20:02 08.09.2025

  • 12 Все

    3 6 Отговор

    До коментар #8 от "До последния палестинец":

    пак за разлика от руснаци и палестинци украинците са човеци.

    20:04 08.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 А калпазаните

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Kaлпазанин":

    кога?

    20:05 08.09.2025

  • 15 Милостив е Биби, много фино пипа

    1 10 Отговор
    Ако беше Путин досега да е изорал Газа и да е избил всички, а който е оцелял да е избягал.

    20:07 08.09.2025

  • 16 Когато пишете нещо за този гнусен

    12 2 Отговор
    Индивид Нетаняху, нали знаете МНС какво е написал за него?

    20:07 08.09.2025

  • 17 В отговор палестинците може да

    6 0 Отговор
    Предупредят евреите да напуснат Йерусалим ,защото предстои мащабна офанзива ,и така ще се избиват вечно

    20:09 08.09.2025

  • 18 Абе да вземат да нарежат на филийки

    3 2 Отговор
    Заложниците и да им ги връщат. Може и на кайма в чували. КВО СИ ГИ ПАЗЯТ

    20:09 08.09.2025

  • 19 Убиеца нетаняху и касапите му

    8 2 Отговор
    Във затвора !!!

    20:10 08.09.2025

  • 20 Факт

    2 7 Отговор
    Години наред мирните хора от Газа:
    - намират работа в Израел;
    - лекуват се в болници в Израел;
    - получават електричество и храни от Израел;
    - раждат в болници в Израел;
    - почиват в курорти в Израел.
    ❗️В същото време терористите от Хамас:
    - не признават държавата Израел;
    - въоръжават се, за да унищожат Израел;
    - убиват и отвличат хора от Израел;
    - възпитават децата си в омраза срещу Израел;
    - използват мирни хора като жив щит;
    - копаят тунели под училища, болници и жилищни сгради и от тях ръководят гнусните си акции.
    Задавам простичък въпрос на всички, които обвиняват Израел за непоколебомостта, с която защитава държавата си, децата си и честта си: Как бихте постъпили в такава ситуация?

    Коментиран от #32

    20:11 08.09.2025

  • 21 Голямо дундуркане

    2 5 Отговор
    Израел много се цероемонят с един град. Сакън да няма цивилни жертви. Да, това по принцип е хуманно, но там не можеш да различиш цивилен от военен- всички от малки са радикализирани. Трябва да се пипа по-здраво и Газа да бъде деокупирана. Иначе милостта и човечността на израелците е впечатляваща. Това е божия народ все пак.

    20:12 08.09.2025

  • 22 Дух

    2 0 Отговор
    В Гърция им побеляват косите на гърците когато си отпочинал в България и като те видят колко българско ходиш гледаш и се държиш там ,Вулгарос ,..... казват

    20:13 08.09.2025

  • 23 Къде са ония организации създадени

    6 1 Отговор
    От "демократичния" западнал , прогнил запад ? Червения пръст , съдът в хага , оон .....създадени да бранят само техните интереси ???? Спрете това клане на невинни хора !!!!!!

    20:14 08.09.2025

  • 24 Тоя лисунгер

    7 1 Отговор
    Е за трпане !

    20:14 08.09.2025

  • 25 Дух

    1 4 Отговор

    До коментар #7 от "Еййййй ш...":

    За Евреите съм Окей ,но ако кажеш нещо за Американците ще ти изкарам сърцето през устата

    Коментиран от #31

    20:15 08.09.2025

  • 26 Халяс my салам

    5 0 Отговор
    Я па тоя , тия уши са само за пача .

    20:16 08.09.2025

  • 27 ПУТИН

    4 2 Отговор
    Утре призовавам всички украинци да напуснат покрайна .....защото не нося никаква отговорност какво ще се случи в други ден !

    Коментиран от #29

    20:19 08.09.2025

  • 28 Петребо

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Аз да ви кажа мили другарю,че Ердоган още малко ще изчака този кръвожаден лидер на Израел и една прекрасна сутрин след като всички се събудят ще видят как турският аскер се клани на сутрешната си молитва в Месджиди Акса в Йерусалим...!

    20:19 08.09.2025

  • 29 Абе да не те посъветва

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "ПУТИН":

    Нетаняху фашиста какво да правиш ?

    20:22 08.09.2025

  • 30 Терористичният акт на

    6 1 Отговор
    Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) по детската площадка в парк "Гъливер“ в Донецк е поредното кърваво престъпление от страна на украинските нацисти. Защо не е осъден този терористичен акт? А тероризма на Израел кога?

    20:22 08.09.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Наивник на средна възраст

    6 1 Отговор

    До коментар #20 от "Факт":

    Понеже си много убеден,а пропускаш нещо.Това не е тяхна държава,на тази земя те са гости от цял свят започнали да прииждат на орди от 1947г..Къде си видял държава Израел????Изтребват и избиват палестинци и не само.Спомняш ли си о "историко" Голанските възвишения и провокацията,с която евреите нахлуха тогава????Помниш ли,че се изтеглиха след намесата(въоръжена) на ООН???Добрите евреи - майстори на провокации,за каквито можем да считаме и основанието за тази агреси и геноцид,както и стрелбата по автобус сега......С какво евреите сега са по-добри от учителите си от Ве.махта???????Тц тц тц .....

    20:26 08.09.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Ех, че благороден

    1 0 Отговор
    Предупреждава, ше ви е.. мамата махайте се!

    20:43 08.09.2025

  • 35 КАТО ГЛЕДАМ И СЛУШАМ УШАТИЯ

    2 0 Отговор
    ЩЕ ГО ТЪРСИМ ОНИЯ С МУСТАЧКИТЕ

    20:43 08.09.2025