Нетаняху призова палестинците да напуснат град Газа заради предстояща мащабна офанзива

Израелската армия ще започне мащабна офанзива срещу палестинския град Газа, във връзка с което местните жители трябва незабавно да го напуснат.

Това предупреждение отправи премиерът на еврейската държава Бенямин Нетаняху, чието видео послание беше разпространено от кабинета на премиера.

Той припомни, че през последните няколко дни израелската армия вече разруши няколко високи сгради в Газа.

„Всичко това е само въведение, прелюдия към основните интензивни действия - наземна маневра в град Газа от нашите войски, които сега се събират и подготвят. В тази връзка се възползвам от възможността и казвам на жителите на Газа: „Слушайте внимателно, бяхте предупредени, бягайте оттам!“ - каза Нетаняху.