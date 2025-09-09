Всички резултати и голмайстори в квалификациите за Мондиал 2026 в Зона Европа

В понеделник вечер се изиграха нови седем световни квалификации от Зона Европа. Специално внимание заслужава двубоят между Израел и Италия, в който гостите се наложиха с 5:4 след истинско зрелище, което се игра в Унгария.
Вижте всички резултати:
Група „B“:
Косово – Швеция 2:0
1:0 Речбекай 26', 2:0 Мурики 42'
Швейцария – Словения 3:0
1:0 Елведи 18', 2:0 Емболо 33', 3:0 Ндойе 38'
Група „C“:
Беларус – Шотландия 0:2
0:1 Че Адамс 42', 0:2 Волков (авт) 65'
Гърция – Дания 0:3
0:1 Дамсгаард 32', 0:2 Кристенсен 62', 0:3 Хойлунд 81'
Група „I“:
Израел – Италия 4:5
1:0 Локатели 3 (авт), 1:1 Кийн 41', 2:1 Перец 52', 2:2 Кийн 54', 2:3 Политано 59', 2:4 Распадори 81', 3:4 Бастони (авт) 84', 4:4 Перец 90', 4:5 Тонали 90'
Група „L“:
Хърватия – Черна гора 4:0
1:0 Якич 35', 2:0 Крамарич 51', 3:0 Куч (авт) 86', 4:0 Перишич 90'
Гибралтар – Фарьорски острови 0:1
0:1 Агнардон 68'
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Наблюдател
Време е за Възраждане!
07:41 09.09.2025