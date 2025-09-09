Новини
Спорт »
Световен футбол »
Всички резултати и голмайстори в квалификациите за Мондиал 2026 в Зона Европа

Всички резултати и голмайстори в квалификациите за Мондиал 2026 в Зона Европа

9 Септември, 2025 07:31 941 1

  • зона европа-
  • израел-
  • италия-
  • футбол-
  • квалификации за мондиал 2026

Специално внимание заслужава двубоят между Израел и Италия

Всички резултати и голмайстори в квалификациите за Мондиал 2026 в Зона Европа - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

В понеделник вечер се изиграха нови седем световни квалификации от Зона Европа. Специално внимание заслужава двубоят между Израел и Италия, в който гостите се наложиха с 5:4 след истинско зрелище, което се игра в Унгария.

Вижте всички резултати:

Група „B“:
Косово – Швеция 2:0
1:0 Речбекай 26', 2:0 Мурики 42'

Швейцария – Словения 3:0
1:0 Елведи 18', 2:0 Емболо 33', 3:0 Ндойе 38'

Група „C“:
Беларус – Шотландия 0:2
0:1 Че Адамс 42', 0:2 Волков (авт) 65'

Гърция – Дания 0:3
0:1 Дамсгаард 32', 0:2 Кристенсен 62', 0:3 Хойлунд 81'

Група „I“:
Израел – Италия 4:5
1:0 Локатели 3 (авт), 1:1 Кийн 41', 2:1 Перец 52', 2:2 Кийн 54', 2:3 Политано 59', 2:4 Распадори 81', 3:4 Бастони (авт) 84', 4:4 Перец 90', 4:5 Тонали 90'

Група „L“:
Хърватия – Черна гора 4:0
1:0 Якич 35', 2:0 Крамарич 51', 3:0 Куч (авт) 86', 4:0 Перишич 90'

Гибралтар – Фарьорски острови 0:1
0:1 Агнардон 68'


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наблюдател

    0 0 Отговор
    В България няма вече футбол.

    Време е за Възраждане!

    07:41 09.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ