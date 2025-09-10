Задържаните в САЩ над 300 южнокорейски работници се прибират в Сеул ВИДЕО

Повече от 300 работници от Южна Корея, задържани по време на антиимиграционна акция в завод за производство на батерии в щата Джорджия, напуснаха столицата му Атланта със самолет снощи, предаде Асошиейтед Прес, цитирана от БТА.

Работниците са били транспортирани с автобус от имиграционния център в Югоизточна Джорджия до самолета на летището, който се очаква да кацне в Южна Корея по-късно днес.

Министерството на външните работи на Южна Корея заяви, че сред задържаните, освободени след акцията са били 316 корейски, 10 китайски, трима японски и един индонезийски гражданин. Те бяха част от 475 работници, задържани миналата седмица при антиимиграционна акция на строителната площадка на фабрика за батерии в рамките на разрастващия се автомобилен завод на "Хюндай" западно от гр. Савана, Джорджия. Служители на южнокорейското външно министерство заявиха, че са преговаряли с американските им колеги за доброволно напускане на работниците, вместо те да бъдат депортирани, което би им попречило да се върнат в САЩ за период от 10 години.

От своя страна американският президент Доналд Тръмп е предложил на задържаните работници да останат в САЩ, от които само един се е съгласил, съобщи Ройтерс, позовавайки се на изявления на южнокорейски власти. Несполучливото предложение на Тръмп, което само забави чартърния полет до Южна Корея с един ден, е имало за цел да окуражи корейците да останат, за да обучават американци.

Междувременно южнокорейският външен министър Чо Хюн призова Конгреса на САЩ да подкрепи нова визова програма за корейски фирми, съобщи Министерството на външните работи в Сеул днес.

Южнокорейските компании от години се оплакват, че имат затруднения да получат краткосрочни работни визи за специалисти, необходими в техните високотехнологични заводи в САЩ, и са започнали да разчитат на по-либерално тълкуване на визовите правила от предишните американски администрации.

"Министър Чо подчерта, че фундаменталните превантивни мерки са от съществено значение, за да се гарантира, че нашата работна сила не е подложена на несправедливо третиране, за да изпълним инвестиционните ангажименти на нашите компании към Съединените щати", заяви Министерството в изявление.