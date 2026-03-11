Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Германия »
Пилотите на „Луфтханза“ обявиха стачка, очакват се масово отменени полети

Пилотите на „Луфтханза“ обявиха стачка, очакват се масово отменени полети

11 Март, 2026 08:14 1 234 7

  • луфтханза-
  • lufthansa-
  • полети-
  • стачка-
  • пилоти-
  • самолети

Говорителят на преговорния комитет обвини „Луфтханза“, че блокира напредъка в преговорите

Пилотите на „Луфтханза“ обявиха стачка, очакват се масово отменени полети - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пътниците на германската авиокомпания „Луфтханза“ (Lufthansa) трябва да се подготвят за масово отменени полети заради предстояща стачка на пилотите в четвъртък и петък (12 и 13 март), съобщи германската информационна агенция ДПА, цитирана от БТА.

Синдикатът на пилотите „Ферайнигунг Кокпит“ (Vereinigung Cockpit – VC) призова повече от 5000 служители да се включат в 48-часовата стачка. Засегнати ще бъдат полетите, изпълнявани от основната компания „Луфтханза“, както и от дъщерното ѝ дружество „Луфтханза Карго“ (Lufthansa Cargo). За първи път в стачката ще бъде включена и регионалната авиокомпания „Луфтханза Ситилайн“ (Lufthansa Cityline).

Без стачки по полетите до Близкия изток

Поради напрегнатата ситуация във въздушния трафик към Близкия изток синдикатът се въздържа от стачни действия миналата седмица. Полетите до региона ще бъдат изключени от обявената стачка.

Според синдиката това се отнася за връзките с Египет, Азербайджан, Бахрейн, Ирак, Израел, Йемен, Йордания, Катар, Кувейт, Ливан, Оман, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства.

Пилотите от трите авиокомпании, засегнати от стачката, вече гласуваха в подкрепа на протестните действия. В дъщерната компания „Юроуингс“ (Eurowings) гласуването продължава до понеделник (16 март), поради което нейните пилоти няма да участват в стачките тази седмица.

Втори кръг от стачки

За основната компания „Луфтханза“ това е вторият кръг от стачни действия в рамките на текущия колективен трудов спор. На 12 февруари пилотите прекратиха работа за 24 часа, като тогава бяха отменени над 800 полета и бяха засегнати около 100 000 пътници.

Според синдиката стачката е резултат от задънените преговори за пенсионните схеми в „Луфтханза“ и „Луфтханза Карго“.

Председателят на синдиката „Ферайнигунг Кокпит“ Андреас Пинейро заяви, че досега компанията не е направила конкретно предложение. По думите му не е достатъчно да се заявява готовност за преговори, без да се договарят съществени подобрения в пенсионните схеми.

Говорителят на преговорния комитет Арне Карстенс също обвини „Луфтханза“, че блокира напредъка в преговорите. Според него седемте кръга разговори, продължителните периоди за обсъждане и предложението за посредничество досега не са дали резултат.

По думите му нови преговори ще се проведат едва след представяне на конкретно предложение, което може да бъде предмет на договаряне.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А в Русия

    2 8 Отговор
    Защо не протестират? Да не би заплатите да са им високи? Или са доволни от новите Бели Лади и Суперджетата?

    Коментиран от #3, #6

    08:18 11.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Бе ти си гледай

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "А в Русия":

    падението в клуба на бунaцитe

    08:23 11.03.2026

  • 4 Хеми значи вазелин

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Дизел е марка джинси":

    Хеми, зареди ли кашоните с вазелина, Хеми?

    08:24 11.03.2026

  • 5 Ушар

    1 1 Отговор
    Червата куркат

    08:26 11.03.2026

  • 6 Някой

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "А в Русия":

    Ами явно там няма така ва инфлация като в ЕС, а и заплатите стигат за нормален живот - все пак, цените на основните стоки са по-ниски от тези в клуба на богатите.
    Ти си гледай еврото и инфлацията у нас и остави руснаците д си се оправят, както намерят за добре.

    08:27 11.03.2026

  • 7 акъл не искам

    0 3 Отговор
    дай ми германската заплата, пък аз си знам!

    08:32 11.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания