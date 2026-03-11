Новини
Жените в България печелят с 12% по-малко от мъжете

Жените в България печелят с 12% по-малко от мъжете

11 Март, 2026 09:26 624 39

47% от учените и инженерите у нас са дами

Жените в България печелят с 12% по-малко от мъжете - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Много жени в Европейския съюз все още печелят по-малко от мъже, които извършват същата работа. Потвърждават го и последните данни на Евростат, според които през последните 10 години, макар да се топи, разликата в заплатите между двата пола е 11%, в полза на мъжете. В България процентът е сходен – 12, но за разлика от останалите държави членки, където от 15 години той постоянно спада, у нас варира, съобщава Нова ТВ.

След скок преди 10 години, разликата в заплащането между мъже и жени в България, днес отново върви надолу. Има обаче и една държава, в която жените печелят повече от мъжете - Люксембург.

Що се отнася до заетостта, на по-висока такава отново се радват мъжете. Заетостта на европейските мъже е средно 81%, а на европейските жени – 71%. Тази разлика от 10 процентни пункта, 3 държави надскачат почти двойно. Най-съществено е различието между двата пола в Италия, следвана от двете ни съседки Гърция и Румъния. Финландия е единствената държава с разлика под 1 процентен пункт, което на практика означава, че там работят почти точно толкова жени, колкото и мъже. В България разликата е 7 проценти пункта.

Какъв е делът на дамите, заемащи някои ключови позиции в обществото, смятани в миналото за изцяло мъжка територия?

И в настоящия парламент на България, и в последното редовно правителство, той е по-малък от средния в останалите държави членки. Докато там и в двата случая една трета от заемащите кресло във властта са жени, у нас що се отнася до Народното събрание, те представляват една четвърт, а в парламента са съвсем малко повече. Най-много жени във властта, има в скандинавските и прибалтийските държави – там почти половината от всички политици са жени.

Сходна е ситуацията и когато говорим за дами, заемащи ръководни позиции. И тук челните места се държат от същите държави. Нашата страна в тази класация вече е доста напред – пета, с 40% и половина дял на дамите мениджъри, което е с 5% повече от средно колкото са те в Европа. Най-голямата част от жените заемащи подобна позиция, са на възраст до 39 години.

Делът на жените учени и инженери се покачва с няколко процента в сравнение с този, които наблюдавахме при жените мениджъри, като дори в Латвия, макар с едва 1% жените, които се занимават с наука, са повече от мъжете. В Дания учените жени са почти толкова, колкото са и мъжете, а България отново е пета, с над 47% дял на дамите в тази област. Според Евростат, делим позицията си с Ирландия.

Но ако разделим страната ни, Северна България се оказва един от районите с най-голяма концентрация на дами, които се занимават с наука в цяла Европа, като дори са повече от мъжете. За да дадем пример, отиваме в Русе, където Наталия Йорданова ни среща със заместник-ректора на Русенския университет – доцент Галина Иванова. Избрала една предимно мъжка професия, наградена от президента за принос в развитието на компютърните и информационните технологии.

„Компютърното инженерство не е само мъжка професия. Преди време, когато аз се обучавах бяхме почти наравно мъже и жени. През последните години обаче наистина се наблюдава една тенденция все по-малко момичета да избират инженерни специалности”, обяснява Иванова.

Целият професионален път на Галина Иванова до заместник-ректор по международно сътрудничество преминава в университета. Младият заместник-ректор успешно балансира научната работа, административните ангажименти и отдадеността като съпруга и майка.

„Имаме две деца със съпруга. Благодарение на подкрепата на семействата ни успяваме да съчетаваме и професионалната си реализация, и семейните задължения”, каза още тя.

Със същата загриженост се подготвя и за посрещането на поредната голяма група чужди студенти.

„Този месец посрещаме над 70 студента от над 14 държави. Интересно е да се работи в динамична, мултикултурна среда”, заключи заместник-ректорът на Русенския университет.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Много

    11 2 Отговор
    им е за работата която вършат, говоря от първа ръка.

    09:28 11.03.2026

  • 2 Няма логика за сравнение

    12 0 Отговор
    Различни са условията на живот
    В България управляват мъжете но се командват от жените

    09:29 11.03.2026

  • 3 Има високо платени работи

    15 1 Отговор
    Разтоварване на товари, миньори, фаянсаджии. Винаги се търсят гора

    Коментиран от #25

    09:30 11.03.2026

  • 4 майстор

    3 3 Отговор
    Е,да,но пък имат доста повече прелести и красота от мъжете.

    Коментиран от #7

    09:30 11.03.2026

  • 5 в кратце

    7 3 Отговор
    Не може на една жена да й дадеш кирка или мотика и да й кажеш, да копае в някой канал на кабели за пощите. Или да хвърля бетон с лопатата за някоя строяща се стена.

    09:33 11.03.2026

  • 6 Сигурно !

    4 1 Отговор
    Сигурно !
    Защото !

    Има Защо !

    Или Поне !

    Защото Миришат !

    По - Различно !

    09:33 11.03.2026

  • 7 Ако това им Помагаше !

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "майстор":

    Ако това им Помагаше !

    Да се Справят с Интелектуалните им Проблеми !

    Щеше Да бъде Добре !

    А Не само Да се Издигат !

    Благодарение на Тях !

    Коментиран от #27

    09:35 11.03.2026

  • 8 Един шофьор

    4 0 Отговор
    А от " другата " работа !

    09:37 11.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Цъцъ

    9 0 Отговор
    Но пък взимат поне 50% от изкараното от мъжете, така че като ударим чертата, кой реално има повече пари?

    Коментиран от #15

    09:38 11.03.2026

  • 11 5598

    9 1 Отговор
    на много места мъжете са дискриминирани по полов признак и взимат доста по-малко от жените

    09:39 11.03.2026

  • 12 оценка

    2 1 Отговор
    Жената е хубаво да е учителка или медсестра.

    09:39 11.03.2026

  • 13 Трол

    3 0 Отговор
    Това противоречи на логиката, че жените са по-умни.

    09:41 11.03.2026

  • 14 Иван

    5 0 Отговор
    На тези в Дубай успяваха да балансират разликата . Иран е виновен

    09:42 11.03.2026

  • 15 прокопи

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Цъцъ":

    Щастливец! При теб е само 50%.

    09:42 11.03.2026

  • 16 Калкулатор

    11 0 Отговор
    Ако беше вярно, бизнеса щеше да наема само жени - защото щеше да е 12% по-изгодно. Жените както винаги не умеят да мислят... заради което и взимат по-малко.

    Коментиран от #29

    09:45 11.03.2026

  • 17 Анджо

    3 0 Отговор
    Защо статията не е озаглавена? Има жени които са по добри професионалисти от мъжете ,А, взимат по малко пари от от тях. Тогава можем да говорим дискриминация. На много места вече работят само жени и държат власта. Така се получи с избора за директор на БНТ. Аз не вярвам да има толкова тъп работодател който да избере с по тъпият да работи, та той бил жена или мъж. Тези стари вече не са истина, става дума за 12 процента разлика.

    09:46 11.03.2026

  • 18 9864

    4 1 Отговор
    Жените в България печелят само с 12% по-малко от мъжете, но работят с 50% по-малко от тях.

    09:46 11.03.2026

  • 19 долу ес

    11 0 Отговор
    за да изравним резултата, нека станат заварчици, строители, носачи, полицаи, охранители, хирурзи, инженери, тираджии, моряци, кранисти, плочкаджии и още 50 професии, които не могат и не искат да работят! когато изравним професиите, ще се изравни и СРЕДНОТО ЗАПЛАЩАНЕ! стига с тая джендърска пропаганда на скапания ЕС и сорос! целяща единствено разбиване на обществото и семейството!

    09:48 11.03.2026

  • 20 с име - българка

    0 2 Отговор
    да ни е честит ОСМИ МАРТ !!!!!!

    09:55 11.03.2026

  • 21 Анонимен

    3 0 Отговор
    За същата работа и мъжете и жените взимат същите пари. Даже и най-големите сексисти не си позволяват да плащат по-малко на жените. Спрете с тези манипулативни заглавия.

    09:55 11.03.2026

  • 22 Дада

    3 0 Отговор
    Еми да работят повече и ще взимат повече..не може да си клатиш краката цял ден и да искаш да взимаш колкото мъжа ..няма как да стане

    09:57 11.03.2026

  • 23 Стига

    3 2 Отговор
    феминистки глупости Всеки печели толкова колкото му позволява компютъра от в къщи. Освен това жените са силно представени във всяка област и са милионерки наравно с мъжете, да не говрим и за президента в момента ,и с какво заслужи тази длъжност и за там ли е с тоя багаж заносен от телавизията на батето

    Коментиран от #30

    09:59 11.03.2026

  • 24 Платена медия

    1 1 Отговор
    И това им е много на тия паразити

    Коментиран от #28

    09:59 11.03.2026

  • 25 ти на това

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Има високо платени работи":

    високо платена работа ли му викаш И какво ще кажеш за футболисти които вземат по 150 до 300 000 евро на СЕДМИЦА

    10:02 11.03.2026

  • 26 Глупости

    1 0 Отговор
    Стига с тъпи внушения

    10:03 11.03.2026

  • 27 За това са виновни мъжете

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ако това им Помагаше !":

    За тях умната жена е конкуренция, а на дашната (с интелектуалните затруднения) - обект на манипулация.

    10:04 11.03.2026

  • 28 инсектицид

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "Платена медия":

    Троловете сте ЕНЕРГИЙНИ ПАРАЗИТИ!

    10:06 11.03.2026

  • 29 глей

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Калкулатор":

    сега.Те мислят ,но мисленето им е друго, примерно как да прихванат заплатата на мъжете и да я харчат,като и на мъже като путин и тръмп мисленето е такова, и затова сме на този хал. Но си прав няма жена композитор, писател, художник, и дори майстор готвач или барман дори на 5 % в съотношение с мъжете ЗАТОВА ПЪК ХАРЧАТ ПО ГОЛЯМАТА ЧАСТ ОТ ПАРИТЕ ИЗКАРАНА ОТ МЪЖЕТЕ

    Коментиран от #31

    10:09 11.03.2026

  • 30 хе хе

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Стига":

    Като имаш претенции за по-голяма багаж, ИЗЛЕЗ да те видим!
    Да хейтваш за някой лев си е направо падение...

    10:09 11.03.2026

  • 31 прозрачен си

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "глей":

    Мнение на федерунгел без семейство!

    Коментиран от #32

    10:10 11.03.2026

  • 32 Да, за теб говоря

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "прозрачен си":

    Аз съм жена!

    Коментиран от #35

    10:11 11.03.2026

  • 33 Факти

    0 2 Отговор
    Можем само да се гордеем с тази статистика. Разликата в Русия е по-голяма, а в Иран е много по-голяма. Затова и тези държави не са толкова развити. Да подтискаш половината си население спира прогреса. Китай достигнаха ниво на равенство със Запада и избухнаха икономически.

    Коментиран от #37

    10:11 11.03.2026

  • 34 604

    2 1 Отговор
    Жените не трябва да работят въобще! Те трябва да се грижат за мъжът и семейството, а мъжът да ги издържа!

    10:16 11.03.2026

  • 35 А може ли малко данни

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Да, за теб говоря":

    Ръст, талия, гръдна обиколка... Коса, цвят на очите... За години е забранено да се пита. Некултурно е някак си ... Нали сма джентълмени.

    10:17 11.03.2026

  • 36 Александър Василев

    1 0 Отговор
    Що за простотия? В тези малоумни опорки дори и капка истина няма, тъй като сме в режим на свободна пазарна икономика. Ако жените получаваха по-малко за същата свършена работа, то всеки щеше да иска да назначава само жени, тъй като разходите му по тях ще са по-ниски. Съответно гладът за кадри ще коригира и стойността им.

    10:28 11.03.2026

  • 37 хахаха

    0 1 Отговор

    До коментар #33 от "Факти":

    Русия е четвърта икономика в света, Иран е 21, ние сме на 97 място:)
    п.п. Смени си ника на "Мокри сънища":)

    10:32 11.03.2026

  • 38 Инженер

    0 0 Отговор
    нормално все пак маникюристки и разни по гишета вземат по малко от инженери и плочкаджии

    10:43 11.03.2026

  • 39 Реалност

    1 0 Отговор
    Жените в България печелят с 12% по-малко от мъжете...но работят доста по неефективно и по некачествено, над 80% от болничните се взимат от жени без да слагаме майчинствата, поне половината от работното време на една жена минава в клюкарстване, в един женски колектив дразгите са в пъти повече от един мъжки колектив.
    При развод в над 95% от случаите жената получава всичко, но това е тема табу за искащите равнопоставеност.

    10:44 11.03.2026

