Експлозии разтърсиха Доха, Съветът за сигурност ще проведе извънредно заседание

Няколко експлозии бяха чути в столицата на Катар, Доха, предаде Франс прес, като се позовава на информация от свои репортери, намиращи се на терен, съобщи БТА.

Това се случи на дванадесетия ден от войната, започната от израелско-американската офанзива срещу Иран. По-рано катарското вътрешно министерство съобщи за "високо ниво на заплаха за сигурността" и призова жителите да не излизат и да стоят далеч от прозорците.

Съветът за сигурност на ООН ще проведе днес извънредно заседание по повод конфликта в Ливан, докато войната разтърсва Близкия изток, предаде ДПА.

Съветът, най-влиятелният орган на ООН, ще се събере в Ню Йорк в 10 часа сутринта. Според дипломати се очаква Съветът да гласува и проект за резолюция, внесен от Бахрейн от името на членовете на Съвета за сътрудничество в Персийския залив.

Страните от Персийския залив продължават да са обект на ирански атаки с ракети и дронове.

Проектът за резолюция призовава за незабавно прекратяване на иранските атаки срещу страните от Персийския залив и други съседни държави, както и за прекратяване на използването на чуждестранни групи като посредници в конфликт.

Сред групите, подкрепяни от Иран, са ливанската "Хизбула" и йеменските хуси.

Израелските удари днес а били насочени към жилищен блок в центъра на Бейрут, съобщиха ливанските държавни медии, като това е вторият удар в града през последните дни. Засега няма коментар от израелската армия или данни за жертви, предаде Ройтерс.

При предишен удар в Бейрут в неделя загинаха пет членове на Ислямската революционна гвардия на Иран.

Ливан беше въвлечен в регионалния конфликт, след като "Хизбула" нанесе удари по Израел, заявявайки, че те са отмъщение за убийството на върховния лидер на Иран, припомня Ройтерс.