Експлозии разтърсиха Доха, Съветът за сигурност ще проведе извънредно заседание

Няколко експлозии бяха чути в столицата на Катар, Доха, предаде Франс прес, като се позовава на информация от свои репортери, намиращи се на терен, съобщи БТА.
Това се случи на дванадесетия ден от войната, започната от израелско-американската офанзива срещу Иран. По-рано катарското вътрешно министерство съобщи за "високо ниво на заплаха за сигурността" и призова жителите да не излизат и да стоят далеч от прозорците.
Съветът за сигурност на ООН ще проведе днес извънредно заседание по повод конфликта в Ливан, докато войната разтърсва Близкия изток, предаде ДПА.
Съветът, най-влиятелният орган на ООН, ще се събере в Ню Йорк в 10 часа сутринта. Според дипломати се очаква Съветът да гласува и проект за резолюция, внесен от Бахрейн от името на членовете на Съвета за сътрудничество в Персийския залив.
Страните от Персийския залив продължават да са обект на ирански атаки с ракети и дронове.
Проектът за резолюция призовава за незабавно прекратяване на иранските атаки срещу страните от Персийския залив и други съседни държави, както и за прекратяване на използването на чуждестранни групи като посредници в конфликт.
Сред групите, подкрепяни от Иран, са ливанската "Хизбула" и йеменските хуси.
Израелските удари днес а били насочени към жилищен блок в центъра на Бейрут, съобщиха ливанските държавни медии, като това е вторият удар в града през последните дни. Засега няма коментар от израелската армия или данни за жертви, предаде Ройтерс.
При предишен удар в Бейрут в неделя загинаха пет членове на Ислямската революционна гвардия на Иран.
Ливан беше въвлечен в регионалния конфликт, след като "Хизбула" нанесе удари по Израел, заявявайки, че те са отмъщение за убийството на върховния лидер на Иран, припомня Ройтерс.
1 Така де
08:56 11.03.2026
2 ВВП
08:58 11.03.2026
3 Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈
Само Джендъра Жена има моралното право да набива на хората истината в очите САЩ е единствената британска колония днес 🇬🇧 и осъзнавам че командвам всички мъже и жени и момичета и момчета и че някой ден ще умра от Злополука на Атинска земя
08:58 11.03.2026
4 Катарското ПВО
Ей такива журналистически писания изкарват иранските удари по съседните държави едва ли не погром и унищожение.
А животът в Доха си продължава почти без промяна, от време на време вият сирени и се чува дейността на ПВО, прелитат самолети и това е.
08:59 11.03.2026
5 Трол
09:01 11.03.2026
6 ОАЕ, СА, Бахрейн и Катар
За сега проявяват религиозна търпимост. Но докога?
Коментиран от #12
09:01 11.03.2026
9 тази война в иран завърши!
Според руски източници, шестима души са загинали при атаката в Брянск. Поне още 37 души са ранени, съобщи регионалният губернатор Александър Богомас в онлайн услугата Telegram.краинската армия твърди, че е използвала британски ракети Storm Shadow при атаката. Компонентите, произведени в атакуваната компания, ще се използват, наред с други неща, за ракетите Искандер, които Русия редовно използва в Украйна, съобщи Генералният щаб на армията. Производственото съоръжение беше "успешно ударено" и бяха нанесени "значителни щети".
Град Брянск има около 400 000 жители. Той се намира на около 100 километра по права линия от границата с Украйна.иран е смлян на ред е кремъл!няма попадение на ирански болид от 4 дни!Да минираш теснината между иран и оман е невъзможно при положение ,че щатите не искат ,а и ес е против!не се хабете да лъжите!
09:10 11.03.2026
10 защо ги
09:14 11.03.2026
11 дядо дръмпи информира
9 часа •
1 минута четене
Израелският премиер се обърна директно към иранския народ в послание и обяви, че ще засили още повече натиска върху ръководството в Техеран. В публикация на Нетаняху на платформа X беше казано, че Израел, заедно със САЩ, ще "действа с нарастваща сила срещу тиранините", които потискат иранския народ в продължение на десетилетия.
В следващите дни ще бъдат създадени условия, които ще позволят на иранския народ да "вземе съдбата си в свои ръце".
"Аятоласите и техните поддръжници са в бягство – но тези страхливци нямат къде да се скрият."
Израел и САЩ водят "историческа война за свобода", продължи той. "Това е уникална възможност за вас да свалите режима на аятоласите и да получите свободата си." Иранският народ е поискал помощ, "и помощта пристигна."
Израел многократно е посочвал целта за смяна на властта в Техеран и е призовавал населението да свали политическото ръководство. В края на февруари Израел и САЩ нападнаха Иран. Оттогава Техеран атакува Израел и цели в региона на Залива с ракети.
09:18 11.03.2026
12 Цък
До коментар #6 от "ОАЕ, СА, Бахрейн и Катар":Когато поискат да бъдат приключени, като Израел.
09:18 11.03.2026