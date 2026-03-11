Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Иран е арестувал най-малко 81 души по обвинения в шпионаж

Иран е арестувал най-малко 81 души по обвинения в шпионаж

11 Март, 2026 08:34 757 24

  • иран-
  • шпионаж-
  • израел-
  • сащ

През последните години Революционната гвардия е арестувала десетки лица с двойно гражданство и чужденци, предимно по обвинения в шпионаж и нарушения на сигурността

Иран е арестувал най-малко 81 души по обвинения в шпионаж - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иран е извършил десетки арести, включително най-малко един чужденец, по обвинения в шпионаж в полза на "враговете" на страната, съобщи министерството на разузнаването на фона на продължаващата война със САЩ и Израел, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

САЩ и Израел започнаха въздушни удари срещу Иран на 28 февруари, при които загинаха върховният лидер на страната аятолах Али Хаменей и други военни и политически лидери. По време на продължаващия конфликт Иран започна ответни удари срещу страните от Персийския залив, които са съюзници на САЩ и домакини на американски военни бази.

Без да посочва националността на арестувания, министерството на разузнаването заяви, че чужденецът "е извършвал шпионаж за сметка на САЩ и Израел и е действал като представител на две страни от Персийския залив", според държавните медии.

През последните години Революционната гвардия на Иран е арестувала десетки лица с двойно гражданство и чужденци, предимно по обвинения в шпионаж и нарушения на сигурността. Правозащитни групи обвиняват Ислямската република, че се опитва да изтръгне отстъпки от други страни чрез арести по обвинения в нарушения на сигурността, които може да са изфабрикувани. Техеран твърди, че не извършва арести по политически причини.

Министерството също така заяви, че "30 шпиони, вътрешни наемници и оперативни агенти на Израел и САЩ" са били арестувани през последните няколко дни. Отделно от това, шефът на иранската полиция Ахмадреза Радан заяви пред държавната телевизия, че досега са били задържани около 81 души за "споделяне на вътрешна иранска информация с враждебни медии и врагове". Той не съобщи подробности.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Владимир Путин, президент

    10 8 Отговор
    Форбс обяви за 155 руски милиардери, срещу едва 146 миналата година !!! Кой цвилеше че санкциите работят и Рассия потъвала. Тия хорица в Брянск ли ?

    Коментиран от #5, #7, #22

    08:37 11.03.2026

  • 3 Европеец

    16 3 Отговор
    Стига с тоя Иран бе..... Кажете къде е лудото Бени.....

    08:38 11.03.2026

  • 4 Маро я кажи как в БГ

    17 3 Отговор
    арестуваха 2- ма украински военни за шпионаж. Публикувано е в 24 часа.
    Това ни чака вече от от "приятелите".

    Коментиран от #17

    08:38 11.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сандо

    20 4 Отговор
    А ако някой реши в България да направи подобна чистка?Какво ли ще остане от нашия евроатлантически змиярник?

    08:42 11.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Не е виц

    11 2 Отговор
    Навремето когато иранското разузнаване е създало отдел за борба с израелските шпиони се беше оказало, че назначения ръководител на отдела е израелски шпионин.

    08:50 11.03.2026

  • 9 мечтаещ за народен съд и свободна родина

    9 3 Отговор
    Присъдите им трябва да е поучителна за останалите...

    08:50 11.03.2026

  • 10 Агресията на Американският ционизъм

    11 4 Отговор
    Британските военновъздушни сили започнаха да използват своите дронове MQ-9B от Кипър, за да подкрепят американско-израелските въздушни операции!!

    Представяте ли си?? На най-развитите икономически и нахакани "демокрации" -350 милионен Сащ с израел, започват да им се притичват други за помощ!?
    Гола водА.

    08:51 11.03.2026

  • 11 ВВП

    12 3 Отговор
    За шпионите има смъртни присъди..

    Коментиран от #14

    08:51 11.03.2026

  • 12 Чалмосана копейка

    3 10 Отговор
    Захарова се се жалва в о о не-то .за утрепаните ватенки във военният завод в Брянск.
    Мда

    08:53 11.03.2026

  • 13 Аква

    12 3 Отговор
    Не е наша работа да коментираме вътрешната сигурност на чужда държава. По- добре да си гледаме нашата, че е като разграден двор.

    08:54 11.03.2026

  • 14 Копейкотрошач

    4 8 Отговор

    До коментар #11 от "ВВП":

    Вратленцето ти колко минути ще издържи ?

    Коментиран от #20

    08:54 11.03.2026

  • 15 Точен

    9 3 Отговор
    "Предаде "Ройтерс" или предателят е от "Ройтерс"?...

    08:55 11.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Брях

    3 7 Отговор

    До коментар #4 от "Маро я кажи как в БГ":

    Като онези бг шпиончета в Англия с общо над 50 годишни присъди?🤣🤣🤣

    08:57 11.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ВВП

    6 1 Отговор
    Ройтерс ,бълва само лъжи и интриги..На тия не може да вярваш..

    09:01 11.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 А МОЧАТА?

    0 4 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    09:03 11.03.2026

  • 22 Зеления

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    У нас няма фашисти, ние само изпълняваме волята на запада.

    09:09 11.03.2026

  • 23 Вероятно

    0 0 Отговор
    шпионите са доста повече, като знаем как действат сащ и исраел. Това показват фактите от военните действия и преди и сега. Само че това трябвашеда стане доста по рано. Така че медиите дане ревът напразно.

    09:14 11.03.2026

  • 24 да ги приключват

    0 0 Отговор
    чалмите , не знам защо ги бавят

    09:17 11.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания