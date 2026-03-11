Иран е арестувал най-малко 81 души по обвинения в шпионаж

Иран е извършил десетки арести, включително най-малко един чужденец, по обвинения в шпионаж в полза на "враговете" на страната, съобщи министерството на разузнаването на фона на продължаващата война със САЩ и Израел, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
САЩ и Израел започнаха въздушни удари срещу Иран на 28 февруари, при които загинаха върховният лидер на страната аятолах Али Хаменей и други военни и политически лидери. По време на продължаващия конфликт Иран започна ответни удари срещу страните от Персийския залив, които са съюзници на САЩ и домакини на американски военни бази.
Без да посочва националността на арестувания, министерството на разузнаването заяви, че чужденецът "е извършвал шпионаж за сметка на САЩ и Израел и е действал като представител на две страни от Персийския залив", според държавните медии.
През последните години Революционната гвардия на Иран е арестувала десетки лица с двойно гражданство и чужденци, предимно по обвинения в шпионаж и нарушения на сигурността. Правозащитни групи обвиняват Ислямската република, че се опитва да изтръгне отстъпки от други страни чрез арести по обвинения в нарушения на сигурността, които може да са изфабрикувани. Техеран твърди, че не извършва арести по политически причини.
Министерството също така заяви, че "30 шпиони, вътрешни наемници и оперативни агенти на Израел и САЩ" са били арестувани през последните няколко дни. Отделно от това, шефът на иранската полиция Ахмадреза Радан заяви пред държавната телевизия, че досега са били задържани около 81 души за "споделяне на вътрешна иранска информация с враждебни медии и врагове". Той не съобщи подробности.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Владимир Путин, президент
Коментиран от #5, #7, #22
08:37 11.03.2026
3 Европеец
08:38 11.03.2026
4 Маро я кажи как в БГ
Това ни чака вече от от "приятелите".
Коментиран от #17
08:38 11.03.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Сандо
08:42 11.03.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Не е виц
08:50 11.03.2026
9 мечтаещ за народен съд и свободна родина
08:50 11.03.2026
10 Агресията на Американският ционизъм
Представяте ли си?? На най-развитите икономически и нахакани "демокрации" -350 милионен Сащ с израел, започват да им се притичват други за помощ!?
Гола водА.
08:51 11.03.2026
11 ВВП
Коментиран от #14
08:51 11.03.2026
12 Чалмосана копейка
Мда
08:53 11.03.2026
13 Аква
08:54 11.03.2026
14 Копейкотрошач
До коментар #11 от "ВВП":Вратленцето ти колко минути ще издържи ?
Коментиран от #20
08:54 11.03.2026
15 Точен
08:55 11.03.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Брях
До коментар #4 от "Маро я кажи как в БГ":Като онези бг шпиончета в Англия с общо над 50 годишни присъди?🤣🤣🤣
08:57 11.03.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 ВВП
09:01 11.03.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 А МОЧАТА?
09:03 11.03.2026
22 Зеления
До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":У нас няма фашисти, ние само изпълняваме волята на запада.
09:09 11.03.2026
23 Вероятно
09:14 11.03.2026
24 да ги приключват
09:17 11.03.2026