Павел Дуров: Гордея се, че французите използват Telegram за стачки и протести срещу проваления Макрон

Павел Дуров: Гордея се, че французите използват Telegram за стачки и протести срещу проваления Макрон

10 Септември, 2025 05:47, обновена 10 Септември, 2025 05:54

След 8 години на забвение французите са уморени от празен пиар и позьорство от страна на властите, и сега отвръщат на удара, заяви съоснователят на месинджъра

Павел Дуров: Гордея се, че французите използват Telegram за стачки и протести срещу проваления Макрон - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съоснователят на Telegram Павел Дуров се гордее, че французите използват месинджъра за стачки и протести срещу политиката на френските власти.

„Гордея се, че Telegram се превърна в инструмент за протести във Франция срещу провалената политика на Макрон. След 8 години забрава, французите са уморени от празен пиар и позьорство от страна на властите - и сега отвръщат на удара“, пише Дуров в X.

Протести и стачки срещу икономическите политики на правителството са планирани във Франция за 10 септември. Първите призиви за „блокиране на страната“ в този ден, според френските медии, са се появили в интернет още през май, но те придобиха широко разпространение след юлското изявление на премиера Франсоа Байру, който предложи няколко официални празника да бъдат работни дни и да се предприемат мерки за строги икономии, които би трябвало да донесат почти 44 милиарда евро в бюджета.

Както отбелязва радиостанцията France Info, движението няма конкретен лидер, а инициативата идва от различни местни активисти, които могат да бъдат както от крайната левица, така и от крайната десница. Сред тях са и бивши участници в протестите на движението „Жълти жилетки“. Те предлагат разнообразни варианти за протест - от стачки и демонстрации до пълна самоизолация у дома без посещение на културни събития и магазини. Има и призиви за отказване от банковите карти и преминаване към плащане в брой или към гражданско неподчинение.

Френското министерство на вътрешните работи очаква до 100 хиляди души да участват в различни събития в цялата страна. Поради заплахата от безредици по улиците на френските градове ще бъдат разположени 80 хиляди полицаи и жандармеристи. Министърът на вътрешните работи Бруно Ретайло заяви, че е дал ясни инструкции на служителите на реда стриктно да потушат всякакви безредици и да „задържат колкото е възможно повече“.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Грешка

    2 6 Отговор
    Че не те затвориха !

    05:57 10.09.2025

  • 2 Франсе

    0 3 Отговор
    Май ще се наложи да отварят отново Бастилията

    Коментиран от #4

    06:20 10.09.2025

  • 3 Браво на

    6 0 Отговор
    Павел Дуров!

    06:21 10.09.2025

  • 4 Пак ще я разрушат и

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Франсе":

    ще направят място за танцуване.

    06:21 10.09.2025

  • 5 Две статии

    1 0 Отговор
    според тази - Френското министерство на вътрешните работи очаква до 100 хиляди души. В другата - милиони ще протестират на 18ти срещу Тръмр.
    Как всичко знаят тези умни журналисти, така на времето баба ми казваше да уча за журналист но пустият му мързел.

    Пишат каквото им отърва и е удобно за робовладелците.

    06:27 10.09.2025

