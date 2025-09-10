Павел Дуров: Гордея се, че французите използват Telegram за стачки и протести срещу проваления Макрон

Съоснователят на Telegram Павел Дуров се гордее, че французите използват месинджъра за стачки и протести срещу политиката на френските власти.

„Гордея се, че Telegram се превърна в инструмент за протести във Франция срещу провалената политика на Макрон. След 8 години забрава, французите са уморени от празен пиар и позьорство от страна на властите - и сега отвръщат на удара“, пише Дуров в X.

Протести и стачки срещу икономическите политики на правителството са планирани във Франция за 10 септември. Първите призиви за „блокиране на страната“ в този ден, според френските медии, са се появили в интернет още през май, но те придобиха широко разпространение след юлското изявление на премиера Франсоа Байру, който предложи няколко официални празника да бъдат работни дни и да се предприемат мерки за строги икономии, които би трябвало да донесат почти 44 милиарда евро в бюджета.

Както отбелязва радиостанцията France Info, движението няма конкретен лидер, а инициативата идва от различни местни активисти, които могат да бъдат както от крайната левица, така и от крайната десница. Сред тях са и бивши участници в протестите на движението „Жълти жилетки“. Те предлагат разнообразни варианти за протест - от стачки и демонстрации до пълна самоизолация у дома без посещение на културни събития и магазини. Има и призиви за отказване от банковите карти и преминаване към плащане в брой или към гражданско неподчинение.

Френското министерство на вътрешните работи очаква до 100 хиляди души да участват в различни събития в цялата страна. Поради заплахата от безредици по улиците на френските градове ще бъдат разположени 80 хиляди полицаи и жандармеристи. Министърът на вътрешните работи Бруно Ретайло заяви, че е дал ясни инструкции на служителите на реда стриктно да потушат всякакви безредици и да „задържат колкото е възможно повече“.