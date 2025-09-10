Треньорът на Франция похвали Мбапе и разкритикува феновете за освиркванията срещу Рабио

Дидие Дешан говори за трудната победа на Франция с 2:1 срещу Исландия в квалификацията за Мондиал 2026 в САЩ, Мексико и Канада.

“Сблъскахме се с отбор, който играеше много стегнато. Можехме да вкараме повече голове и бяхме наказани за единствената си грешка. Когато останахме с десет души, трябваше да положим повече усилия. Имахме своите моменти. Срещу такъв стегнат блок трябва да си подаваме топката по-бързо”, каза Дешан.

Ключова роля за победата имаше голямата звезда на “петлите” Килиан Мбапе, който изравни резултата при изоставане от 0:1.

“Той е психически стабилен и играе добре, полага много усилия. Ефективен е, вкара голове и в двата мача на този лагер”, сподели селекционерът за своя играч.

Накрая Дешан говори и за проблемната ситуация, която възникна с Рабио и феновете, които го освиркаха.

“Това е неприемливо. Той е френски играч, носи тази фланелка. Когато е в клуба си, не е моя работа какво се случва там. Адриен е надежден, той направи страхотен шпагат в последния момент. Никой играч не би трябвало да преминава през това. Това е френският отбор, той е французин, както всички останали играчи”, коментира Дешан.