Катар осъди призива на Нетаняху за експулсиране на лидерите на „Хамас“

Катар остро критикува израелския премиер Бенямин Нетаняху, след като той призова за експулсиране на лидерите на палестинската групировка „Хамас“, предаде ДПА, цитирана от БТА.

В изявление, публикувано в Екс, катарското външно министерство осъди „безразсъдните изявления“ на Нетаняху, че Катар е домакин на офис на „Хамас“.

По-рано Нетаняху заяви: „Казвам на Катар и на всички държави, които приютяват терористи: или ги експулсирате, или ги изправяте пред съда. Защото ако не го направите, ние ще го направим“.

Външното министерство в Доха определи изказването като „явна заплаха за бъдещи нарушения на държавния суверенитет“ и го описа като „срамен опит“ за оправдание на „страхливото нападение“ на Израел в столицата на Катар във вторник.

Премиерът на Катар шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани заяви в интервю за Си Ен Ен, че катарците „преосмислят всичко“ по отношение на участието на страната си в бъдещи преговори за прекратяване на огъня. По думите му Катар има много детайлни разговори със САЩ по въпроса, съобщава още ДПА.

Израелската армия уби шестима души при изненадващи удари в жилищен район на Доха във вторник, което разгневи Катар и предизвика рядко срещана критика от страна на американския президент Доналд Тръмп.

Сред жертвите бяха синът на Халил ах Хая - най-влиятелната фигура на ислямисткото движение в чужбина, и неговият шеф на кабинета. Ах Хая, който оглавява делегацията на "Хамас" в преговорите за прекратяване на огъня, е оцелял, съобщи групировката.

Атаката предизвика международно осъждане от арабските държави, Китай и европейските лидери.

Катар, заедно с Египет и САЩ, действа като посредник между Израел и "Хамас" в конфликта в Газа от почти две години. Преговорите за прекратяване на огъня са в застой от месеци.