Катар осъди призива на Нетаняху за експулсиране на лидерите на „Хамас"

Катар осъди призива на Нетаняху за експулсиране на лидерите на „Хамас“

11 Септември, 2025 06:54, обновена 11 Септември, 2025 05:56 326 2

Доха преосмисля посредническата си роля

Катар осъди призива на Нетаняху за експулсиране на лидерите на „Хамас“ - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Катар остро критикува израелския премиер Бенямин Нетаняху, след като той призова за експулсиране на лидерите на палестинската групировка „Хамас“, предаде ДПА, цитирана от БТА.

В изявление, публикувано в Екс, катарското външно министерство осъди „безразсъдните изявления“ на Нетаняху, че Катар е домакин на офис на „Хамас“.

По-рано Нетаняху заяви: „Казвам на Катар и на всички държави, които приютяват терористи: или ги експулсирате, или ги изправяте пред съда. Защото ако не го направите, ние ще го направим“.

Външното министерство в Доха определи изказването като „явна заплаха за бъдещи нарушения на държавния суверенитет“ и го описа като „срамен опит“ за оправдание на „страхливото нападение“ на Израел в столицата на Катар във вторник.

Премиерът на Катар шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани заяви в интервю за Си Ен Ен, че катарците „преосмислят всичко“ по отношение на участието на страната си в бъдещи преговори за прекратяване на огъня. По думите му Катар има много детайлни разговори със САЩ по въпроса, съобщава още ДПА.

Израелската армия уби шестима души при изненадващи удари в жилищен район на Доха във вторник, което разгневи Катар и предизвика рядко срещана критика от страна на американския президент Доналд Тръмп.

Сред жертвите бяха синът на Халил ах Хая - най-влиятелната фигура на ислямисткото движение в чужбина, и неговият шеф на кабинета. Ах Хая, който оглавява делегацията на "Хамас" в преговорите за прекратяване на огъня, е оцелял, съобщи групировката.

Атаката предизвика международно осъждане от арабските държави, Китай и европейските лидери.

Катар, заедно с Египет и САЩ, действа като посредник между Израел и "Хамас" в конфликта в Газа от почти две години. Преговорите за прекратяване на огъня са в застой от месеци.


