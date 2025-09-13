Г-7 обсъжда широк спектър от възможни икономически мерки за увеличаване на натиска върху Русия

Финансовите министри на Г-7 са обсъдили възможността за налагане на санкции и мита на страни, за които смятат, че подкрепят Русия в конфликта в Украйна.

Според съвместно изявление на ръководителите на финансовите ведомства, цитирано от Ройтерс, страните от Г-7 „са обсъдили широк спектър от възможни икономически мерки за увеличаване на натиска върху Русия, включително допълнителни санкции и търговски мерки, като например тарифи, върху тези, които осигуряват условия за военните усилия на Русия“.

Министрите на финансите от Г-7 също се споразумяха да ускорят дискусиите относно възможността за използване на замразени руски активи „за защитата на Украйна“. Както Financial Times съобщи по-рано, позовавайки се на свои източници, Съединените щати възнамеряват да окажат натиск върху други страни от Г-7 да наложат значително по-високи тарифи на Индия и Китай за закупуване на руски петрол.

На 9 септември Financial Times съобщи, че Тръмп е призовал ЕС да увеличи тарифите върху стоки от Китай и Индия до 100%, за да увеличи натиска върху Русия. Още по-рано изданието съобщи, че ЕС обсъжда възможността за въвеждане на санкции срещу Китай и трети страни за закупуване на руски петрол и газ.

Външните министри на Великобритания, Франция и Германия – Ивет Купър, Жан-Ноел Баро (в оставка) и Йохан Вадефул осъдиха въздушния удар на Израел срещу Доха от 9 септември, отбелязвайки, че бомбардировката, насочена срещу ръководството на палестинското движение „Хамас“, е нарушила суверенитета на Катар и може да доведе до по-нататъшна ескалация, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Подобри действия представляват сериозен риск за постигането на договорено споразумение“, заявиха те в изявление, публикувано три дни след ударите. „Изразяваме солидарност с Катар и напълно подкрепяме жизненоважната роля, която той продължава да играе в посредническите усилия между Израел и „Хамас“, допълниха те.