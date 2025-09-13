Новини
Г-7 обсъжда широк спектър от възможни икономически мерки за увеличаване на натиска върху Русия

Г-7 обсъжда широк спектър от възможни икономически мерки за увеличаване на натиска върху Русия

13 Септември, 2025 05:59, обновена 13 Септември, 2025 06:03

Външните министри на Великобритания, Франция и Германия осъдиха ударите на Израел в Катар

Г-7 обсъжда широк спектър от възможни икономически мерки за увеличаване на натиска върху Русия - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Финансовите министри на Г-7 са обсъдили възможността за налагане на санкции и мита на страни, за които смятат, че подкрепят Русия в конфликта в Украйна.

Според съвместно изявление на ръководителите на финансовите ведомства, цитирано от Ройтерс, страните от Г-7 „са обсъдили широк спектър от възможни икономически мерки за увеличаване на натиска върху Русия, включително допълнителни санкции и търговски мерки, като например тарифи, върху тези, които осигуряват условия за военните усилия на Русия“.

Министрите на финансите от Г-7 също се споразумяха да ускорят дискусиите относно възможността за използване на замразени руски активи „за защитата на Украйна“. Както Financial Times съобщи по-рано, позовавайки се на свои източници, Съединените щати възнамеряват да окажат натиск върху други страни от Г-7 да наложат значително по-високи тарифи на Индия и Китай за закупуване на руски петрол.

На 9 септември Financial Times съобщи, че Тръмп е призовал ЕС да увеличи тарифите върху стоки от Китай и Индия до 100%, за да увеличи натиска върху Русия. Още по-рано изданието съобщи, че ЕС обсъжда възможността за въвеждане на санкции срещу Китай и трети страни за закупуване на руски петрол и газ.

Външните министри на Великобритания, Франция и Германия – Ивет Купър, Жан-Ноел Баро (в оставка) и Йохан Вадефул осъдиха въздушния удар на Израел срещу Доха от 9 септември, отбелязвайки, че бомбардировката, насочена срещу ръководството на палестинското движение „Хамас“, е нарушила суверенитета на Катар и може да доведе до по-нататъшна ескалация, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Подобри действия представляват сериозен риск за постигането на договорено споразумение“, заявиха те в изявление, публикувано три дни след ударите. „Изразяваме солидарност с Катар и напълно подкрепяме жизненоважната роля, която той продължава да играе в посредническите усилия между Израел и „Хамас“, допълниха те.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Г7 скоро

    8 0 Отговор
    сам ще си тури хурката.

    06:05 13.09.2025

  • 2 Пак ли

    6 0 Отговор
    Е айде бе..- колко още да чакаме разпада на Русия?? Още през 2014 г оня банановият алпинист Барак Обама обяви,че руската икономика е разкъсана на парчета и самата Русия вече се разпада...-колко още че чакаме...????

    Коментиран от #4

    06:09 13.09.2025

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 0 Отговор
    КАТО ПУСНАТ БРАТУШКИТЕ ПАК
    20 ГЕРАНА БЕЗ ОРЪЖИЕ САМО ДА МИНАТ ПРЕЗ ПОЛША
    ...
    И РАЗХОДИТЕ НА НАТО ЩЕ СКОЧАТ С ОЩЕ 100 МИЛИОНА ЕВРО НА ДЕН
    .... А ЗАПАДНОЕВРОПЕЙЦИТЕ ЩЕ СЕ ХРАНЯТ С БРАШНО ОТ ЧЕРВЕИ ЗА ДА ОЦЕЛЕЯТ :)

    06:15 13.09.2025

  • 4 ...

    0 4 Отговор

    До коментар #2 от "Пак ли":

    СССР фалира 10тина години след войната в Афганистан,така че плюс/минус след толкова ще фалира и путлерова рашия след като войната с Украйна приключи.

    06:19 13.09.2025

  • 5 Гей-7

    6 0 Отговор
    Обсъждат санкции против себе си

    06:20 13.09.2025

  • 6 Пословици и поговорки

    3 0 Отговор
    Г - 7 с безпрецедентни санкции в историята на човечеството се опитаха да сринат руската икономика.Вместо това потънаха в дългова яма и са на път да сринат собствените си икономики.Който гроб копае другиму,сам пада в него Кой каквото прави,на себе си го прави.

    06:32 13.09.2025