Вигенин: Европа трябва да запази лидерството си в модерните терапии

Българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европарламента Кристиан Вигенин беше домакин на специализирана дискусия, посветена на лекарствените продукти за модерна терапия (Advanced Therapy Medicinal Products – ATMP) и организирана съвместно с Европейския алианс за трансформативни терапии. Събитието събра в Брюксел представители на индустрията, академичните среди, пациентски организации, регулаторни органи и експерти от различни държави членки.

Вигенин изтъкна важната роля на Европа в развитието на модерните терапии – област, която е двигател на биотехнологичните иновации. „Необходимо е да създадем силна, предвидима и солидарна европейска рамка, която да насърчава научните пробиви, да подкрепя производството на континента и да гарантира равнопоставен достъп на пациентите във всички държави членки“, заяви той по време на дискусията.

По думите му именно ATMP терапиите, включително клетъчни, генно-медицински и тъканно-инженерни решения, имат потенциала да трансформират лечението на редки, наследствени и до този момент нелечими заболявания. По време на събитието бяха изразени личните свидетелства на пациенти и специалисти, които показаха реалното въздействие на тези терапии върху качеството на живот и дълголетието.

Вигенин акцентира, че Европа разполага със стратегически предимства: световно призната научна база, силни публични институции, развит академичен потенциал и модел на здравеопазване, основан на солидарност. „Няма нужда да копираме американски или азиатски модели. Нужно е да развиваме собствения си европейски капацитет – базиран на качество, етика, безопасност и равен достъп за пациентите“, подчерта той.

Евродепутатът благодари на всички участници за техните експертни позиции и конструктивния диалог. Той посочи, че подобни форуми са основа за формирането на съвременна, конкурентна и социално отговорна европейска политика в областта на биомедицинските иновации.

Събитието постави акцент върху необходимостта от общоевропейски усилия за ускоряване на развитието и внедряването на модерните терапии и очерта конкретни предизвикателства и възможности пред ЕС за запазване на водещата му позиция в глобален план.

