Иран твърдо отрича: Не сме изстрелвали ракети към Турция

Въоръжените сили на Иран отрекоха да са изстреляли ракети към турска територия, предаде "Ал-Джазира". Оттам посочиха, че уважават суверенитета на Турция.

Припомняме, че вчера Министерството на отбраната на Турция заяви, че противовъздушната отбрана на НАТО, разположенa в Източното Средиземноморие, e прехваналa балистична ракета, която е била засечена да се насочва към турското въздушно пространство, след като е била изстреляна от Иран и е преминала през иракското и сирийското въздушно пространство.

Така и не стана ясно към какво точно е била насочена въпросната ракета.

НАТО осъди нападението. Говорителят Алисън Харт заяви, че организацията "твърдо стои до всички съюзници, включително Турция".

Министърът на отбраната на Съединените щати Пийт Хегсет заяви, че "няма смисъл" унищожаването на балистичната ракета да задейства клаузата на член 5 на НАТО, която посочва, че атака срещу един член на НАТО е атака срещу всички членове.