Иран твърдо отрича: Не сме изстрелвали ракети към Турция

Въоръжените сили на Иран отрекоха да са изстреляли ракети към турска територия, предаде "Ал-Джазира". Оттам посочиха, че уважават суверенитета на Турция.
Припомняме, че вчера Министерството на отбраната на Турция заяви, че противовъздушната отбрана на НАТО, разположенa в Източното Средиземноморие, e прехваналa балистична ракета, която е била засечена да се насочва към турското въздушно пространство, след като е била изстреляна от Иран и е преминала през иракското и сирийското въздушно пространство.
Така и не стана ясно към какво точно е била насочена въпросната ракета.
НАТО осъди нападението. Говорителят Алисън Харт заяви, че организацията "твърдо стои до всички съюзници, включително Турция".
Министърът на отбраната на Съединените щати Пийт Хегсет заяви, че "няма смисъл" унищожаването на балистичната ракета да задейства клаузата на член 5 на НАТО, която посочва, че атака срещу един член на НАТО е атака срещу всички членове.
1 Само питам
Коментиран от #5, #35
11:20 05.03.2026
2 Това трудно се доказва ако
Коментиран от #36, #50
11:20 05.03.2026
3 Гост
11:21 05.03.2026
4 Чорбара
11:21 05.03.2026
5 Гост
До коментар #1 от "Само питам":А добър ден.
11:22 05.03.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Същата схема
Коментиран от #15
11:24 05.03.2026
8 Защо
Коментиран от #23, #28, #39, #64
11:24 05.03.2026
9 ДрайвингПлежър
Коментиран от #13, #17, #21
11:24 05.03.2026
10 Иранската ракета
За това вървят накъдето си искат.
Коментиран от #65
11:24 05.03.2026
11 Агресията на Американският ционизъм
Първо британска военна база, после саудитски нефтен рафинерия, а сега Турция.
Изглежда вероятно Израел да е замесен във всички тези атаки и да се опитва да въвлече тези страни във война срещу Иран.
11:25 05.03.2026
12 ха ха ха
11:25 05.03.2026
13 ДрайвингПлежър
До коментар #9 от "ДрайвингПлежър":В този ред на мисли Тъкър Карсън обяви, че доста от дроновете поразили инфрастуктура на партньорските държави също не са изстреляни от Иран - Смотаняху опитва да въвлече още държави в конфликта
Коментиран от #34, #46
11:27 05.03.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Дедо
До коментар #7 от "Същата схема":Само дето Ердоган не е вчерашен, а и бонус е както се казва "от стара коза яре". При него преценката е перфектна защото винаги изчаква за да направи извод, башка и съветниците му всички са с доста ум в главата, та там е невъзможно да бъде подведен.
11:28 05.03.2026
16 Скарлет
Коментиран от #22
11:28 05.03.2026
17 ЪХЪ
До коментар #9 от "ДрайвингПлежър":И Аятолах Хамейни е жив,.
11:29 05.03.2026
18 Да се знае
Коментиран от #29
11:29 05.03.2026
19 Сталин
11:30 05.03.2026
20 Ретро спомен
11:30 05.03.2026
21 аха
До коментар #9 от "ДрайвингПлежър":С ИП сменячката ако набиеш още 20 плюса и ти вЕрвам веднага. Ха ха ха
11:31 05.03.2026
22 Гост
До коментар #16 от "Скарлет":Говориш глупости, азерите няма да се включат. Не им е нужна тая война. Те са си добре така.
11:32 05.03.2026
23 Zaxaрова
До коментар #8 от "Защо":Още скърбим за другаря Хомейни!
11:32 05.03.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Ъъъъ
Абсолютно вярно!!!!!
Според бивш служител на ЦРУ, това е дело на Израел....Както и атаката по рафинерията в Саудитска Арабия, а целта е да се провокират тези държави да се включат във войната.
Коментиран от #42
11:33 05.03.2026
26 друг път има снимки , видео
11:33 05.03.2026
27 Аби
11:34 05.03.2026
28 Освен, че си и пр0с
До коментар #8 от "Защо":...си и доста глупав.Русия няма сключено споразумение за колективна отбрана с Иран. Това,че имат икономическа взаимопомощ,дори и продажба на оръжие, не означава,че като разменят/продават/купуват оръжие, трябва едната страна да се бие за другата.
Коментиран от #60, #62
11:35 05.03.2026
29 Сорос
До коментар #18 от "Да се знае":Това че евреите участват ПРЯКО, може да им отключи голяма война в Близкия изток. Всички атаби срещу т.нар. Изрсел
11:35 05.03.2026
30 до гост 22
11:37 05.03.2026
31 Огледален образ
11:37 05.03.2026
32 Нашият бъдещ фюрер Радню
Накрая раздаде акъл на всички и завърши с призив за световен мир,като някоя новоизбрана Кралица на красотата.
11:41 05.03.2026
33 БУНКЕРНИЯ КАШИК
Кой го обстрела Чалмари.?
Гответе се Ислямски Терористи
И Кюрдите вече ви подкараха
Скоро ще има и Република Кюрдистан.
11:43 05.03.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Ретро спомен
До коментар #1 от "Само питам":На времето...на дискобръмбъра🪲му викахме предатели
11:46 05.03.2026
36 Русодебил
До коментар #2 от "Това трудно се доказва ако":Аман от русодебили! Всички ТВ, дори нашите показаха останки от ракетата!
Коментиран от #38, #61
11:47 05.03.2026
37 Валери Божинов Тръмпов
11:48 05.03.2026
38 Демократ
До коментар #36 от "Русодебил":Основна човешка ценност е да се считат русофилите за иzроди.
Коментиран от #63
11:48 05.03.2026
39 Защото на Пучя Въшкин
До коментар #8 от "Защо":Са му къси Токчетата .
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
Късокракия напада само държави които
Нямат достатъчно Оръжия и войска.
Помощта се изразява само със Съболезнования
Аятолаха и МАДУРОВИЧ
Бързо го усетиха
11:49 05.03.2026
40 Ердо
11:49 05.03.2026
41 Българин
Коментиран от #49
11:50 05.03.2026
42 Бъъъ
До коментар #25 от "Ъъъъ":Те отричат че
На са стреляли и по Дубай Катар....
11:50 05.03.2026
43 Джабер
11:51 05.03.2026
44 Омазана ватенка
Коментиран от #48
11:52 05.03.2026
45 Запознат
Значи ужким "противовъздушната отбрана на НАТО" е прихванала иранска ракета и ужким я е унищожила ама не им било ясно към какво точно е била насочена ракетата - ами то за да я ужищожиш трябва да изчислиш траекторията им и да пратиш друга ракета да я пресрещне в някоя точка от траекторията. А като си изчислил траекторията знаеш и крайната им точка и трябва да ти е ясно към какво точно е била насочена ракетата.
Та пропагандата бива като за по-неумни ама цялата работа е че евреите се мъчат и Турция да въвлекат във войната защото тя е против защото въоръжаването на кюрдите не е в нейн интерес.
Друг е въпроса че пък Турция може да се включи ужким против аятоласите ама да унищожи кюрдите че по голямата част от тях са в Иран.
Коментиран от #51
11:52 05.03.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 А член 5
11:53 05.03.2026
48 Нафиркан Пацан
До коментар #44 от "Омазана ватенка":Не само мърдат .
А си пълнят и джобове с Евро .
Левът е отдавна забравен .
11:54 05.03.2026
49 Помнещ
До коментар #41 от "Българин":"Тръмп и Натаняху няма да спрат по средата!"
Като във Виетнам и Афганистан ли?
Коментиран от #52, #55
11:54 05.03.2026
50 Моча в калта
До коментар #2 от "Това трудно се доказва ако":Трудно се доказва,че крайцера Москва плава.
11:54 05.03.2026
51 Ъъъъъъъ
До коментар #45 от "Запознат":Ъъъъъъъъ
11:54 05.03.2026
52 Учуден
До коментар #49 от "Помнещ":Не бе.Като в Купянск.
Коментиран от #56
11:55 05.03.2026
53 Козяче
До коментар #46 от "На ФА..КЪР ТА..КЪР":Ние вярваме само на посолството
11:55 05.03.2026
54 Удри копейката с лопатЕто!
11:56 05.03.2026
55 Българин
До коментар #49 от "Помнещ":До крак!Казах.
Коментиран от #57
11:57 05.03.2026
56 Помнещ
До коментар #52 от "Учуден":Какво му е на Купянск - той отдавна е в руски ръце пък размяната на тела на убити е общо 14 000 укри срещу 158 руснака.
11:57 05.03.2026
57 Помнещ
До коментар #55 от "Българин":А кой се интересува ти какво си казал - най много да има за баничка.
11:59 05.03.2026
58 Анонимен
12:02 05.03.2026
59 Oня с коня
12:04 05.03.2026
60 факт
До коментар #28 от "Освен, че си и пр0с":Нямат, защото западът забранява на малкия клоун Путлер.
12:20 05.03.2026
61 Ажт
До коментар #36 от "Русодебил":Кой от нашите-кресливото назе или дядката
12:20 05.03.2026
62 666
До коментар #28 от "Освен, че си и пр0с":Имаха с Армения, мозък. И пак стояха и гледаха. Иран е в БРИКС моето момче.
12:21 05.03.2026
63 Щото
До коментар #38 от "Демократ":Твоите приятели от коалиция епщайн са хора ли
12:22 05.03.2026
64 ФАКТ
До коментар #8 от "Защо":Защото Путин е въшкар.
12:22 05.03.2026
65 Агтн
До коментар #10 от "Иранската ракета":Май всичко в хамерика е китайско
12:23 05.03.2026