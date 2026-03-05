Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Иран твърдо отрича: Не сме изстрелвали ракети към Турция

Иран твърдо отрича: Не сме изстрелвали ракети към Турция

5 Март, 2026 11:19 1 702 65

  • иран-
  • турция-
  • нато-
  • ракети-
  • дронове-
  • кипър-
  • пийт хегсет

Министърът на отбраната на Съединените щати Пийт Хегсет заяви, че няма смисъл унищожаването на балистичната ракета да задейства клаузата на член 5 на НАТО

Иран твърдо отрича: Не сме изстрелвали ракети към Турция - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Въоръжените сили на Иран отрекоха да са изстреляли ракети към турска територия, предаде "Ал-Джазира". Оттам посочиха, че уважават суверенитета на Турция.

Припомняме, че вчера Министерството на отбраната на Турция заяви, че противовъздушната отбрана на НАТО, разположенa в Източното Средиземноморие, e прехваналa балистична ракета, която е била засечена да се насочва към турското въздушно пространство, след като е била изстреляна от Иран и е преминала през иракското и сирийското въздушно пространство.

Така и не стана ясно към какво точно е била насочена въпросната ракета.

НАТО осъди нападението. Говорителят Алисън Харт заяви, че организацията "твърдо стои до всички съюзници, включително Турция".

Министърът на отбраната на Съединените щати Пийт Хегсет заяви, че "няма смисъл" унищожаването на балистичната ракета да задейства клаузата на член 5 на НАТО, която посочва, че атака срещу един член на НАТО е атака срещу всички членове.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само питам

    34 6 Отговор
    Дискомбобулаторът защо не работи срещу Иран, а само срещу Венецуела? Или не е имало никакво тайно оръжие на САЩ, а Мадуро просто е бил предаден?

    Коментиран от #5, #35

    11:20 05.03.2026

  • 2 Това трудно се доказва ако

    21 6 Отговор
    Няма нищо от ракета

    Коментиран от #36, #50

    11:20 05.03.2026

  • 3 Гост

    42 4 Отговор
    Може. При война има всякакви провокации в стремеж да бъдат въвлечени в конфликта и други. Нищо не се знае.

    11:21 05.03.2026

  • 4 Чорбара

    49 7 Отговор
    Енрейско краварска провокация.

    11:21 05.03.2026

  • 5 Гост

    28 2 Отговор

    До коментар #1 от "Само питам":

    А добър ден.

    11:22 05.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Същата схема

    35 5 Отговор
    Като при Украйна, да набутат Турция да се бие

    Коментиран от #15

    11:24 05.03.2026

  • 8 Защо

    12 27 Отговор
    Защо малкия смешен диктатор Путлер не помага на своя съюзник Иран? Що за "съюзник" е Русия под управлението на милиционера?

    Коментиран от #23, #28, #39, #64

    11:24 05.03.2026

  • 9 ДрайвингПлежър

    30 1 Отговор
    Британците потвърждават, че дрона изстрелян по-рано към базата им в Кипър не е изстрелян от Иран...

    Коментиран от #13, #17, #21

    11:24 05.03.2026

  • 10 Иранската ракета

    7 28 Отговор
    е като руския Москвич- и двете са правени в Китай от подтиснати нископлатени роби.

    За това вървят накъдето си искат.

    Коментиран от #65

    11:24 05.03.2026

  • 11 Агресията на Американският ционизъм

    35 4 Отговор
    Не е само Иран. Министерството на отбраната на Великобритания заяви, че "дрон от тип Шахед", който е насочен към британска база в Кипър, НЕ Е изстрелян от Иран.

    Първо британска военна база, после саудитски нефтен рафинерия, а сега Турция.

    Изглежда вероятно Израел да е замесен във всички тези атаки и да се опитва да въвлече тези страни във война срещу Иран.

    11:25 05.03.2026

  • 12 ха ха ха

    4 25 Отговор
    Верно ли? Те ТУРЦИТЕ показаха остатъците и РАКЕТАТА и тази с която са я свалили. Милите те.. не била тяхна. Па никой не е видял траекторията дори. Като онова малкото кремълско джудже - отричам отричам отричам и хоп... Не се е случило.

    11:25 05.03.2026

  • 13 ДрайвингПлежър

    24 5 Отговор

    До коментар #9 от "ДрайвингПлежър":

    В този ред на мисли Тъкър Карсън обяви, че доста от дроновете поразили инфрастуктура на партньорските държави също не са изстреляни от Иран - Смотаняху опитва да въвлече още държави в конфликта

    Коментиран от #34, #46

    11:27 05.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Дедо

    21 2 Отговор

    До коментар #7 от "Същата схема":

    Само дето Ердоган не е вчерашен, а и бонус е както се казва "от стара коза яре". При него преценката е перфектна защото винаги изчаква за да направи извод, башка и съветниците му всички са с доста ум в главата, та там е невъзможно да бъде подведен.

    11:28 05.03.2026

  • 16 Скарлет

    10 4 Отговор
    прокситата им от Ирак са я изстреляли, но това не омаловажава изобщо обстоятелствата !!! еврейна се хвана на въдицата на американския президент а азерите бомбят и лесно няма да се дадат

    Коментиран от #22

    11:28 05.03.2026

  • 17 ЪХЪ

    10 8 Отговор

    До коментар #9 от "ДрайвингПлежър":

    И Аятолах Хамейни е жив,.

    11:29 05.03.2026

  • 18 Да се знае

    5 22 Отговор
    Докато израелците не ви пречупят гръбнака бял ден няма да видите.

    Коментиран от #29

    11:29 05.03.2026

  • 19 Сталин

    23 5 Отговор
    Целия свят е задължен на великите перси които чистят света от кошерната чума която е отговорна за геноцид тероризъм ваксини лихви пандемии информация и търговия с деца

    11:30 05.03.2026

  • 20 Ретро спомен

    11 1 Отговор
    На времето,на дискобръмбъра🪲 му викахме предатели.

    11:30 05.03.2026

  • 21 аха

    4 6 Отговор

    До коментар #9 от "ДрайвингПлежър":

    С ИП сменячката ако набиеш още 20 плюса и ти вЕрвам веднага. Ха ха ха

    11:31 05.03.2026

  • 22 Гост

    8 4 Отговор

    До коментар #16 от "Скарлет":

    Говориш глупости, азерите няма да се включат. Не им е нужна тая война. Те са си добре така.

    11:32 05.03.2026

  • 23 Zaxaрова

    4 10 Отговор

    До коментар #8 от "Защо":

    Още скърбим за другаря Хомейни!

    11:32 05.03.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ъъъъ

    14 3 Отговор
    "Въоръжените сили на Иран отрекоха да са изстреляли ракети към турска територия, предаде "Ал-Джазира". Оттам посочиха, че уважават суверенитета на Турция."

    Абсолютно вярно!!!!!
    Според бивш служител на ЦРУ, това е дело на Израел....Както и атаката по рафинерията в Саудитска Арабия, а целта е да се провокират тези държави да се включат във войната.

    Коментиран от #42

    11:33 05.03.2026

  • 26 друг път има снимки , видео

    7 0 Отговор
    подробен анализ . да покажат как оръжие е летяло към мишена . спряно е . час, място . търсят после причина . после преценят . но има и лъжливи версии . нямали иран ракети . а после как 2 летели към бившата инджирлик база и я одимили . то ако я нападат щеше да е ударена както и другите . логика . то излиза че в другите 10 бази щом няма турско пво затова са изгорели и взривени . смешно е . но да си военен е свързано и със опит . анализ . а това са някакви подмятания .

    11:33 05.03.2026

  • 27 Аби

    8 0 Отговор
    Украински фасони, като бомбата в Полша която уби тракториста със С300

    11:34 05.03.2026

  • 28 Освен, че си и пр0с

    10 3 Отговор

    До коментар #8 от "Защо":

    ...си и доста глупав.Русия няма сключено споразумение за колективна отбрана с Иран. Това,че имат икономическа взаимопомощ,дори и продажба на оръжие, не означава,че като разменят/продават/купуват оръжие, трябва едната страна да се бие за другата.

    Коментиран от #60, #62

    11:35 05.03.2026

  • 29 Сорос

    9 2 Отговор

    До коментар #18 от "Да се знае":

    Това че евреите участват ПРЯКО, може да им отключи голяма война в Близкия изток. Всички атаби срещу т.нар. Изрсел

    11:35 05.03.2026

  • 30 до гост 22

    7 0 Отговор
    сигурно си мислиш, че ще подвият опашка, както направи Мадуро 😂

    11:37 05.03.2026

  • 31 Огледален образ

    12 2 Отговор
    Иран е новата Украйна ,само,че, на персите никой не им дава пари и бело

    11:37 05.03.2026

  • 32 Нашият бъдещ фюрер Радню

    2 5 Отговор
    толкова се развълнува от една крива ракета, че обвини всички и всичко и дори опря до еврото, което твърде бързо сме приели?!

    Накрая раздаде акъл на всички и завърши с призив за световен мир,като някоя новоизбрана Кралица на красотата.

    11:41 05.03.2026

  • 33 БУНКЕРНИЯ КАШИК

    5 4 Отговор
    А Азърбайджан

    Кой го обстрела Чалмари.?

    Гответе се Ислямски Терористи

    И Кюрдите вече ви подкараха

    Скоро ще има и Република Кюрдистан.

    11:43 05.03.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Ретро спомен

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Само питам":

    На времето...на дискобръмбъра🪲му викахме предатели

    11:46 05.03.2026

  • 36 Русодебил

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "Това трудно се доказва ако":

    Аман от русодебили! Всички ТВ, дори нашите показаха останки от ракетата!

    Коментиран от #38, #61

    11:47 05.03.2026

  • 37 Валери Божинов Тръмпов

    3 3 Отговор
    Иран ми е за 3 дни

    11:48 05.03.2026

  • 38 Демократ

    3 4 Отговор

    До коментар #36 от "Русодебил":

    Основна човешка ценност е да се считат русофилите за иzроди.

    Коментиран от #63

    11:48 05.03.2026

  • 39 Защото на Пучя Въшкин

    6 3 Отговор

    До коментар #8 от "Защо":

    Са му къси Токчетата .

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Късокракия напада само държави които
    Нямат достатъчно Оръжия и войска.

    Помощта се изразява само със Съболезнования

    Аятолаха и МАДУРОВИЧ
    Бързо го усетиха

    11:49 05.03.2026

  • 40 Ердо

    1 0 Отговор
    Страх лозе пази!

    11:49 05.03.2026

  • 41 Българин

    4 4 Отговор
    Този път Тръмп и Натаняху няма да спрат по средата!Трепане!До крак!

    Коментиран от #49

    11:50 05.03.2026

  • 42 Бъъъ

    2 3 Отговор

    До коментар #25 от "Ъъъъ":

    Те отричат че
    На са стреляли и по Дубай Катар....

    11:50 05.03.2026

  • 43 Джабер

    3 1 Отговор
    Сутрин като стана,първо проверявам,кой е върховен лидер!

    11:51 05.03.2026

  • 44 Омазана ватенка

    4 3 Отговор
    Копейките нали щяха да умир.ат за лева?Гледам още мърдат.

    Коментиран от #48

    11:52 05.03.2026

  • 45 Запознат

    3 2 Отговор
    "Така и не стана ясно към какво точно е била насочена въпросната ракета"

    Значи ужким "противовъздушната отбрана на НАТО" е прихванала иранска ракета и ужким я е унищожила ама не им било ясно към какво точно е била насочена ракетата - ами то за да я ужищожиш трябва да изчислиш траекторията им и да пратиш друга ракета да я пресрещне в някоя точка от траекторията. А като си изчислил траекторията знаеш и крайната им точка и трябва да ти е ясно към какво точно е била насочена ракетата.

    Та пропагандата бива като за по-неумни ама цялата работа е че евреите се мъчат и Турция да въвлекат във войната защото тя е против защото въоръжаването на кюрдите не е в нейн интерес.

    Друг е въпроса че пък Турция може да се включи ужким против аятоласите ама да унищожи кюрдите че по голямата част от тях са в Иран.

    Коментиран от #51

    11:52 05.03.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 А член 5

    4 1 Отговор
    на Брикс?

    11:53 05.03.2026

  • 48 Нафиркан Пацан

    1 3 Отговор

    До коментар #44 от "Омазана ватенка":

    Не само мърдат .

    А си пълнят и джобове с Евро .

    Левът е отдавна забравен .

    11:54 05.03.2026

  • 49 Помнещ

    2 2 Отговор

    До коментар #41 от "Българин":

    "Тръмп и Натаняху няма да спрат по средата!"

    Като във Виетнам и Афганистан ли?

    Коментиран от #52, #55

    11:54 05.03.2026

  • 50 Моча в калта

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Това трудно се доказва ако":

    Трудно се доказва,че крайцера Москва плава.

    11:54 05.03.2026

  • 51 Ъъъъъъъ

    1 1 Отговор

    До коментар #45 от "Запознат":

    Ъъъъъъъъ

    11:54 05.03.2026

  • 52 Учуден

    1 1 Отговор

    До коментар #49 от "Помнещ":

    Не бе.Като в Купянск.

    Коментиран от #56

    11:55 05.03.2026

  • 53 Козяче

    0 2 Отговор

    До коментар #46 от "На ФА..КЪР ТА..КЪР":

    Ние вярваме само на посолството

    11:55 05.03.2026

  • 54 Удри копейката с лопатЕто!

    0 2 Отговор
    До като шава!

    11:56 05.03.2026

  • 55 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Помнещ":

    До крак!Казах.

    Коментиран от #57

    11:57 05.03.2026

  • 56 Помнещ

    2 1 Отговор

    До коментар #52 от "Учуден":

    Какво му е на Купянск - той отдавна е в руски ръце пък размяната на тела на убити е общо 14 000 укри срещу 158 руснака.

    11:57 05.03.2026

  • 57 Помнещ

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Българин":

    А кой се интересува ти какво си казал - най много да има за баничка.

    11:59 05.03.2026

  • 58 Анонимен

    0 0 Отговор
    Кой има интерес конфликтът да се разрасне и да добие световни размери,изводът всеки може да си го направи.Кутията на Пандора вече е отворена.Който сее ветрове, жъне бури.Преди много години в околностите на димящите печки се разнасяше силна миризма на изгоряла човешка плът,поели път право нагоре към небето.Много хора бяха осъдени и умъртвени по особенно жесток начин за стореното. Цялата нация не е възможно да бъде осъдена за прегрешения.Те заедно само посочиха правилният път,,Трудът дарява свобода,,

    12:02 05.03.2026

  • 59 Oня с коня

    0 0 Отговор
    Ама естествено че Ракетата не е изстреляна от Иран,а от злобното му Куче Хизбула!Е само заради тая Подлост Брадатите трябва да бъдат ликвидирани БЕЗ ОСТАТЪК докато не са се докопали до ЯО.

    12:04 05.03.2026

  • 60 факт

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Освен, че си и пр0с":

    Нямат, защото западът забранява на малкия клоун Путлер.

    12:20 05.03.2026

  • 61 Ажт

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Русодебил":

    Кой от нашите-кресливото назе или дядката

    12:20 05.03.2026

  • 62 666

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Освен, че си и пр0с":

    Имаха с Армения, мозък. И пак стояха и гледаха. Иран е в БРИКС моето момче.

    12:21 05.03.2026

  • 63 Щото

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "Демократ":

    Твоите приятели от коалиция епщайн са хора ли

    12:22 05.03.2026

  • 64 ФАКТ

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Защо":

    Защото Путин е въшкар.

    12:22 05.03.2026

  • 65 Агтн

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Иранската ракета":

    Май всичко в хамерика е китайско

    12:23 05.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания