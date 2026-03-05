Новини
Спорт »
Тенис »
Удобен за гледане час на първия мач на Григор Димитров в Индиън Уелс

Удобен за гледане час на първия мач на Григор Димитров в Индиън Уелс

5 Март, 2026 11:24 675 2

  • тенис -
  • григор димитров-
  • старт-
  • турнир -
  • мастърс 1000-
  • индиън уелс-
  • калифорния-
  • теренс атман

Хасковлията се изправя срещу Теренс Атман

Удобен за гледане час на първия мач на Григор Димитров в Индиън Уелс - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българската тенис гордост Григор Димитров тази вечер ще даде старт на своето представяне в престижния турнир от сериите Мастърс 1000 в Индиън Уелс, Калифорния. Двубоят, който ще се проведе на централния корт от 21:00 часа българско време. В първия си мач Димитров ще премери сили с френския левичар Теренс Атман, който в момента заема 52-ро място в световната ранглиста.

Любопитен факт е, че двамата се срещнаха съвсем наскоро – на 25 февруари в Акапулко, където Атман надделя убедително с 6:3, 6:3. Сега българинът, който е 42-ри в класацията на АТР, ще търси реванш и ще се стреми да започне турнира с победа.

Ако Григор успее да преодолее първото препятствие, във втория кръг го очаква истинско предизвикателство – световният номер едно Карлос Алкарас от Испания. Миналата година именно Алкарас спря похода на Димитров в Индиън Уелс, като го победи категорично на осминафиналите с резултат 6:1, 6:1.

Турнирът се излъчва по Max Sport 1.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не гледащ TV

    1 0 Отговор
    Какво да гледам бе?
    Балерината в,,Умиращият лебед" ли ?

    11:56 05.03.2026

  • 2 Време

    1 0 Отговор
    му да спре, вижда че се изправя и веднага сяда на....след първият кръг. Да помисли за семейство и деца.

    12:28 05.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове