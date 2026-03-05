Удобен за гледане час на първия мач на Григор Димитров в Индиън Уелс

Българската тенис гордост Григор Димитров тази вечер ще даде старт на своето представяне в престижния турнир от сериите Мастърс 1000 в Индиън Уелс, Калифорния. Двубоят, който ще се проведе на централния корт от 21:00 часа българско време. В първия си мач Димитров ще премери сили с френския левичар Теренс Атман, който в момента заема 52-ро място в световната ранглиста.

Любопитен факт е, че двамата се срещнаха съвсем наскоро – на 25 февруари в Акапулко, където Атман надделя убедително с 6:3, 6:3. Сега българинът, който е 42-ри в класацията на АТР, ще търси реванш и ще се стреми да започне турнира с победа.

Ако Григор успее да преодолее първото препятствие, във втория кръг го очаква истинско предизвикателство – световният номер едно Карлос Алкарас от Испания. Миналата година именно Алкарас спря похода на Димитров в Индиън Уелс, като го победи категорично на осминафиналите с резултат 6:1, 6:1.

Турнирът се излъчва по Max Sport 1.