Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Бизнес »
Туроператорите искат честно разпределение в списъците за качване в евакуационните самолети

Туроператорите искат честно разпределение в списъците за качване в евакуационните самолети

5 Март, 2026 12:20, обновена 5 Март, 2026 11:26 714 7

  • туроператори-
  • списъци-
  • самолети-
  • евакуация

Браншовото сдружение изпрати писмо до министъра на туризма Ирена Георгиева и до директора на Ситуационния център към МВнР Ирена Димитрова

Туроператорите искат честно разпределение в списъците за качване в евакуационните самолети - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Туроператорите искат честно разпределение в списъците за качване в евакуационните самолети.

Това се казва в писмо на Сдружението на туроператорите и туристическите агенти "Обединение Бъдеще за туризма" (ОБТ), което е изпратено до министъра на туризма Ирена Георгиева и до директора на Ситуационния център към външно министерство Ирена Димитрова, с което TravelNews разполага.

В писмото на административния директор на ОБТ Светлана Ваташка се казва:

В обявения от Кризисния щаб на Министерство на туризма срок съм подала исканите от Министерство на външните работи данни за 534 български граждани, които чрез десет туроператора пребивават в Дубай като индивидуални туристи или с групи.

До момента, в който пиша това писмо, единствено осем от тях – малка група на един туроператор, са на летището и очакват завръщане в България. Отварям скоба, за да подчертая, че това стана след обаждането ми в Ситуационния център на МВнР тази сутрин, че две от децата са с ескалиращ медицински проблем, за което благодаря.
Като изключим споменатия случай, досега на нито един турист, пребиваващ в Дубай чрез туроператор, не е потърсен от служител на Генералното консулство на РБългария и не е оказана подкрепа. Водачите ни оттам информират, че приоритет имат политици, бизнесмени и техните роднини и приближени и самоорганизирали се индивидуални туристи. И още – че евакуацията на български граждани трябва да стане в З-дневен срок, първият от който вече мина.
Склонни сме да им вярваме, защото посланията на кризисните щабове досега са туроператорите да се направят всичко възможно да премаршрутират самолетните билети на клиентите си и да не разчитат на помощ от държавата, тоест да се спасяват поединично както намерят за добре.
Тук обаче възникват два проблема, първият от които е, че в резервационните системи Galileo и Amadeus полетите са налице, но не се изпълняват, поради спорадичното отваряне и затваряне на
летищата в Дубай, отварянето на въздушен коридор, предоставянето на слот и пр. Вторият е, че цените на самолетните билети удариха тавана.
В непрекъсната връзка съм с нашите членове и повечето от тях са в ступор, че изпълнението на чл. 89 и 90 от ЗТ недвусмислено ги води към фалит.

На целия този фон комуникацията със служителите на двете ведомства е изключително трудна. Те просто са недостъпни – поради заетост до определен час и заради изключени телефони след него.
Още през първите дни на кризата се идентифицирах и помолих МТ и МВнР ние като Сдружение да бъдем включени в мейлинг листа на двете ведомства – от първото ми отговориха, че пиарът е в Дубай и няма как да стане, а от второто – че информацията от пресцентъра се подава само и единствено към медиите. Вече три дни на сайта на МТ няма актуална информация; комуникацията с Кризисния щаб е само по вайбър, което е абсолютно недопустимо – голяма организация като ОБТ да издирва актуална, обективна и своевременна информация не от първоизточника, а от средствата за масова информация. А тя не кореспондира с тази от дипломатическата мисия на място.
Липсата на правилните послания води до инсинуации, объркване и паника - състояние, в което се намират голяма част от клиентите ни, и не на последно място – до загуба на доверие към туроператора. Това, отсъствието на евакуационен график и препоръката от консулството в Дубай всеки да се спасява поединично, принуди голяма част от туристите ни да се регистрират в приложението ПЪТУВАМ ЗА… на МВнР, откъдето идва и недопустимото дублиране на имената.

В продължение на всичко изнесено до тук, настояваме за:
1. Координиране на дейността на кризисните щабове на двете ведомства – от една страна, с
изявленията и действията на дипломатите в Дубай.
2. Непрекъсната и постоянна връзка с ОБТ
3. Прецизиране на списъка на ОБТ, предаден на МТ в 11 ч. на 3 март
4. Прозрачен и честен принцип на подредба на списъците за евакуация
5. Точен и изпълним евакуационен график, с който да запознаем клиентите си.
Разчитаме в този кризисен момент ние и нашите клиенти да почувстваме грижата и съпричастността на държавата, която Вие олицетворявате, посочиха от ОБТ.

Мирослав Иванов

Източник: travelnews.bg


България
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЗАСЕГА С ПРИОРИТЕТ

    9 0 Отговор
    КАЧВАТ ТЛЪСТИТЕ ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ. ЕГАСИ ДЪРЖАВАТА .

    11:31 05.03.2026

  • 2 Няма бира

    5 0 Отговор
    Държавата праща самолети да си прибере Руди Гела и останалите политици, останалите да букват полети сами на петорни цени.

    Коментиран от #4

    11:36 05.03.2026

  • 3 Данко Харсъзина

    2 1 Отговор
    Туроператорите да платят транспорта. Те вече са прибрали кинти за билети. Всакаква сган на гърба на държавата и обществото.

    11:41 05.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Агенция "Голям...Тур"

    4 0 Отговор
    Не става.Първо се прибират "нашите хора"

    11:45 05.03.2026

  • 6 Външноминистерство е сбирщинаот

    0 0 Отговор
    калинки и некадърници.
    Много от Българите, въобще не са включвани в писъци, а хващат последния самолет ,научявайки случайно за него и със наето такси едва са успели да се доберат в посления момент, благодарение на пилотите на секипажа на самолета, че ги е изчаквал.
    Закрийте това неспособно външно министерство.

    12:07 05.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.