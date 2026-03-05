Туроператорите искат честно разпределение в списъците за качване в евакуационните самолети.

Това се казва в писмо на Сдружението на туроператорите и туристическите агенти "Обединение Бъдеще за туризма" (ОБТ), което е изпратено до министъра на туризма Ирена Георгиева и до директора на Ситуационния център към външно министерство Ирена Димитрова, с което TravelNews разполага.

В писмото на административния директор на ОБТ Светлана Ваташка се казва:

В обявения от Кризисния щаб на Министерство на туризма срок съм подала исканите от Министерство на външните работи данни за 534 български граждани, които чрез десет туроператора пребивават в Дубай като индивидуални туристи или с групи.

До момента, в който пиша това писмо, единствено осем от тях – малка група на един туроператор, са на летището и очакват завръщане в България. Отварям скоба, за да подчертая, че това стана след обаждането ми в Ситуационния център на МВнР тази сутрин, че две от децата са с ескалиращ медицински проблем, за което благодаря.

Като изключим споменатия случай, досега на нито един турист, пребиваващ в Дубай чрез туроператор, не е потърсен от служител на Генералното консулство на РБългария и не е оказана подкрепа. Водачите ни оттам информират, че приоритет имат политици, бизнесмени и техните роднини и приближени и самоорганизирали се индивидуални туристи. И още – че евакуацията на български граждани трябва да стане в З-дневен срок, първият от който вече мина.

Склонни сме да им вярваме, защото посланията на кризисните щабове досега са туроператорите да се направят всичко възможно да премаршрутират самолетните билети на клиентите си и да не разчитат на помощ от държавата, тоест да се спасяват поединично както намерят за добре.

Тук обаче възникват два проблема, първият от които е, че в резервационните системи Galileo и Amadeus полетите са налице, но не се изпълняват, поради спорадичното отваряне и затваряне на

летищата в Дубай, отварянето на въздушен коридор, предоставянето на слот и пр. Вторият е, че цените на самолетните билети удариха тавана.

В непрекъсната връзка съм с нашите членове и повечето от тях са в ступор, че изпълнението на чл. 89 и 90 от ЗТ недвусмислено ги води към фалит.

На целия този фон комуникацията със служителите на двете ведомства е изключително трудна. Те просто са недостъпни – поради заетост до определен час и заради изключени телефони след него.

Още през първите дни на кризата се идентифицирах и помолих МТ и МВнР ние като Сдружение да бъдем включени в мейлинг листа на двете ведомства – от първото ми отговориха, че пиарът е в Дубай и няма как да стане, а от второто – че информацията от пресцентъра се подава само и единствено към медиите. Вече три дни на сайта на МТ няма актуална информация; комуникацията с Кризисния щаб е само по вайбър, което е абсолютно недопустимо – голяма организация като ОБТ да издирва актуална, обективна и своевременна информация не от първоизточника, а от средствата за масова информация. А тя не кореспондира с тази от дипломатическата мисия на място.

Липсата на правилните послания води до инсинуации, объркване и паника - състояние, в което се намират голяма част от клиентите ни, и не на последно място – до загуба на доверие към туроператора. Това, отсъствието на евакуационен график и препоръката от консулството в Дубай всеки да се спасява поединично, принуди голяма част от туристите ни да се регистрират в приложението ПЪТУВАМ ЗА… на МВнР, откъдето идва и недопустимото дублиране на имената.



В продължение на всичко изнесено до тук, настояваме за:

1. Координиране на дейността на кризисните щабове на двете ведомства – от една страна, с

изявленията и действията на дипломатите в Дубай.

2. Непрекъсната и постоянна връзка с ОБТ

3. Прецизиране на списъка на ОБТ, предаден на МТ в 11 ч. на 3 март

4. Прозрачен и честен принцип на подредба на списъците за евакуация

5. Точен и изпълним евакуационен график, с който да запознаем клиентите си.

Разчитаме в този кризисен момент ние и нашите клиенти да почувстваме грижата и съпричастността на държавата, която Вие олицетворявате, посочиха от ОБТ.



Мирослав Иванов

Източник: travelnews.bg