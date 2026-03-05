Димитър Хаджидимитров: Очаква се увеличение на горивата с 0,15 евро от следващата седмица

Цените на бензина и дизела в България може да се повишат с около 15 евроцента от следващата седмица заради скока на международните цени на петролните продукти на фона на военния конфликт в Близкия изток. Това коментираха енергийни експерти в студиото на "Тази сутрин" по bTV.
По думите на Димитър Хаджидимитров, заместник-председател на Асоциацията на българските търговци, производители и вносители на горива, в момента увеличението по бензиностанциите е все още ограничено.
„В момента цената на колонка е с около 4 евроцента по-висока, но доставната цена на горивата е скочила с около 13 евроцента за последните шест дни“, обясни той.
Според него повечето бензиностанции разполагат със запаси за между 3 и 7 дни, което означава, че по-високите международни цени ще започнат да се усещат постепенно.
„До края на другата седмица няма как да не видим увеличение от около 13–15 евроцента при бензина и дизела“, прогнозира Хаджидимитров.
Експертът подчерта, че на този етап недостиг на горива в България няма и пазарът е добре снабден. Опашките от цистерни, които се наблюдаваха през последните дни на някои бази, са по-скоро резултат от презапасяване на търговци, очакващи поскъпване.
Цените обаче не могат да останат изолирани от международните пазари.
„Ние не можем да бъдем остров. Работим по средиземноморските пазарни цени и когато те се повишават, това неминуемо се отразява и у нас“, обясни Хаджидимитров.
По думите му цените на петролните продукти на международните пазари са се повишили с около 40% спрямо миналата седмица.
По отношение на природния газ реакцията на цените ще бъде по-бавна, коментира Кирил Темелков - бивш директор на „Булгартрансгаз“ и заместник-председател на Българската газова асоциация.
Причината е, че цените за крайните потребители се определят на месечна база от Комисията за енергийно и водно регулиране, което означава, че евентуално увеличение ще се усети най-рано през април.
„Пазарът на газ в момента е изключително волатилен. За няколко дни цената на нидерландската борса скочи почти двойно – от около 32 до над 60 евро за мегаватчас, но след това отново се понижи“, посочи Темелков.
Той добави, че България има над 40% наличност в газохранилището, което дава известен буфер.
Освен това част от доставките на България идват по дългосрочния договор с Азербайджан, който е по-слабо зависим от краткосрочните пазарни колебания.
„Този договор действа като буфер – той не реагира толкова бързо на спотовите цени“, обясни Темелков.
Той подчерта, че европейският газов пазар реагира много чувствително на новини, свързани с военния конфликт, транспорта на втечнен газ и сигурността на ключови маршрути.
Допълнителен фактор за нестабилността е ситуацията около доставките на втечнен природен газ (LNG) от региона на Персийския залив. Част от съоръженията за втечняване в Катар временно са ограничили дейността си, което също повишава напрежението на пазара.
Съществен риск за доставките остава и Ормузкият проток – ключов маршрут, през който преминава значителна част от световната търговия с петрол и втечнен газ.
„Пазарите реагират повече на новините, отколкото на реален недостиг. Газ има, но несигурността покачва цените“, обясни Темелков.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
АИ-92: 61.46 – 63.62 руб./л
АИ-95: 67.07 – 70.22 руб./л
АИ-98/100: от 87 до 90 руб./л
Дизель (ДТ): 74.28 – 78.82 руб./л
Коментиран от #29
11:30 05.03.2026
2 SDEЧЕВ
11:30 05.03.2026
3 кой му дреме
👍
Коментиран от #6, #16
11:31 05.03.2026
4 Мурка
Коментиран от #11, #17
11:40 05.03.2026
5 Хохо Бохо
11:42 05.03.2026
6 Карл Цайс
До коментар #3 от "кой му дреме":0,15 евроцента ,бе, тай .6а...глей ко пише
11:42 05.03.2026
7 Циник
11:43 05.03.2026
8 Аре бегай
11:45 05.03.2026
9 Ужас
Коментиран от #28
11:46 05.03.2026
10 сава
11:47 05.03.2026
11 Браво
До коментар #4 от "Мурка":Много точно ! 😀 Ние и носрещаме и изпращаме по дрехите ! Няма да се излагаме пред чужденците, я !
Винаги сме били господа за един ден !
Коментиран от #13
11:47 05.03.2026
12 Да,така е, да, прав си, да, да,така е.
11:49 05.03.2026
13 Мурка
До коментар #11 от "Браво":НЕ ВСИЧКИ
11:50 05.03.2026
14 Боруна Лом
11:54 05.03.2026
15 Гост
11:57 05.03.2026
16 Ъхъ
До коментар #3 от "кой му дреме":Кефът да сме в клуба на богатите е толкова голям, че и 10евро да стане бензина на никой няма да му пука! Важното е да може да се ходи на почивка в Гърция и Дубай!!!
Ъъъъъ......за Дубай не съм сигурен!🤥
Коментиран от #18, #20
11:57 05.03.2026
17 Пурко
До коментар #4 от "Мурка":Ха-ха-ха-ха...
12:00 05.03.2026
18 Коуега
До коментар #16 от "Ъхъ":Че в Дубай стана по-евтино от нашето черноморие, бре.За Банско и Велинград няма изобщо да споменавам.
Коментиран от #26
12:03 05.03.2026
19 Сталин
12:04 05.03.2026
20 Мъкъ
До коментар #16 от "Ъхъ":И на Малдивите иБали...
Мъкъ...мъкъ за кифлоците...
12:06 05.03.2026
21 ООрана държава
12:07 05.03.2026
23 Бръм
Нещо, като със сметките за тока - ама толкова са продали ЕРП-тата - кой каза и как го измериха?
Иначе инфлация няма, дори отрицателна - цената на марулята падна с 20%, на токът се вдигна с 15%, ето ти -5% инфлация.
12:09 05.03.2026
24 Мисит
12:10 05.03.2026
25 Реалист
Двамата убавци в един глас : нЕма такова нещо !!!
20 години по късно , тези още ръсят акъл , само че вече са по чиливизуръ.
12:12 05.03.2026
26 Ъхъ
До коментар #18 от "Коуега":Безспорно! Обаче казват, там сега камъните падат!☹️🤥
12:15 05.03.2026
27 Мнение
Още на 2рия ден от войната в Иран дизелът се вдигна с около 5 евроцента!
Когато ръководството на държавата ни е за масово затваряне в кауша, а вместо това те управляват под чужди интереси и диктат, когато летище София е превърнато във военно летище на фащ, без право на гък от бг ръководството, тогава горивата не просто ще растат, а държавата ни върви с бясна скорост към закриване!!!
Народе ставай да измитаме тая отпадъчна слугинажна пасмина от ръководството на държавата ни!!! Защото ако постоят още малко, може и утре да няма България!!!
12:16 05.03.2026
28 Мнение
До коментар #9 от "Ужас":Не е майтап!
Овладявана държава в лицето на кзп и останалите по веригата, изобщо не забелязват, че от ден втори на войната в Иран, горивата в България са вдигнати с над 5 евроцента?!
Когато петролът падне, цените ги държат старите, докато да изразходили наличните горива, а когато петролът се вдигне, цените още същия ден ги вдигат?!
По същия начин и мобилните оператори имат еднакви цени (а уж трябва да има конкуренция), не само това ами и цените им станаха западноевропейски?! Вече искат над 14-15 евро на месец?! И естествено няма кой гък да им каже?!
А банките???
Народе до кога ще търпим?!
Коментиран от #30
12:24 05.03.2026
29 ои8уйхътгр
До коментар #1 от "честен ционист":Ама дай им и опорна точка да смятат де- курса на $ е под 80 рубли и много отдавна НЕ Е прескачал 78 рубли... Тоест 1л. нафта в Русия струва €0,85, а 1л. бензин А-95 струва €0,75...
12:30 05.03.2026
30 ои8уйхътгр
До коментар #28 от "Мнение":Не сте народ... Не сте народ, а МЪРШЪ
Коментиран от #33
12:31 05.03.2026
31 така е
12:31 05.03.2026
32 Другари и другарки
Действайте да не изпуснете момента!
🤣
12:35 05.03.2026
