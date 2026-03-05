Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Димитър Хаджидимитров: Очаква се увеличение на горивата с 0,15 евро от следващата седмица

5 Март, 2026 11:28 1 153 35

Цените обаче не могат да останат изолирани от международните пазари

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Цените на бензина и дизела в България може да се повишат с около 15 евроцента от следващата седмица заради скока на международните цени на петролните продукти на фона на военния конфликт в Близкия изток. Това коментираха енергийни експерти в студиото на "Тази сутрин" по bTV.

По думите на Димитър Хаджидимитров, заместник-председател на Асоциацията на българските търговци, производители и вносители на горива, в момента увеличението по бензиностанциите е все още ограничено.

„В момента цената на колонка е с около 4 евроцента по-висока, но доставната цена на горивата е скочила с около 13 евроцента за последните шест дни“, обясни той.

Според него повечето бензиностанции разполагат със запаси за между 3 и 7 дни, което означава, че по-високите международни цени ще започнат да се усещат постепенно.

„До края на другата седмица няма как да не видим увеличение от около 13–15 евроцента при бензина и дизела“, прогнозира Хаджидимитров.

Експертът подчерта, че на този етап недостиг на горива в България няма и пазарът е добре снабден. Опашките от цистерни, които се наблюдаваха през последните дни на някои бази, са по-скоро резултат от презапасяване на търговци, очакващи поскъпване.

Цените обаче не могат да останат изолирани от международните пазари.

„Ние не можем да бъдем остров. Работим по средиземноморските пазарни цени и когато те се повишават, това неминуемо се отразява и у нас“, обясни Хаджидимитров.

По думите му цените на петролните продукти на международните пазари са се повишили с около 40% спрямо миналата седмица.

По отношение на природния газ реакцията на цените ще бъде по-бавна, коментира Кирил Темелков - бивш директор на „Булгартрансгаз“ и заместник-председател на Българската газова асоциация.

Причината е, че цените за крайните потребители се определят на месечна база от Комисията за енергийно и водно регулиране, което означава, че евентуално увеличение ще се усети най-рано през април.

„Пазарът на газ в момента е изключително волатилен. За няколко дни цената на нидерландската борса скочи почти двойно – от около 32 до над 60 евро за мегаватчас, но след това отново се понижи“, посочи Темелков.

Той добави, че България има над 40% наличност в газохранилището, което дава известен буфер.

Освен това част от доставките на България идват по дългосрочния договор с Азербайджан, който е по-слабо зависим от краткосрочните пазарни колебания.

„Този договор действа като буфер – той не реагира толкова бързо на спотовите цени“, обясни Темелков.

Той подчерта, че европейският газов пазар реагира много чувствително на новини, свързани с военния конфликт, транспорта на втечнен газ и сигурността на ключови маршрути.

Допълнителен фактор за нестабилността е ситуацията около доставките на втечнен природен газ (LNG) от региона на Персийския залив. Част от съоръженията за втечняване в Катар временно са ограничили дейността си, което също повишава напрежението на пазара.

Съществен риск за доставките остава и Ормузкият проток – ключов маршрут, през който преминава значителна част от световната търговия с петрол и втечнен газ.

„Пазарите реагират повече на новините, отколкото на реален недостиг. Газ има, но несигурността покачва цените“, обясни Темелков.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    9 0 Отговор
    Примерные цены на АЗС Москвы (на 5 марта 2026 г.):

    АИ-92: 61.46 – 63.62 руб./л
    АИ-95: 67.07 – 70.22 руб./л
    АИ-98/100: от 87 до 90 руб./л
    Дизель (ДТ): 74.28 – 78.82 руб./л

    Коментиран от #29

    11:30 05.03.2026

  • 2 SDEЧЕВ

    19 0 Отговор
    10 % кажете да е по ясно. Честито

    11:30 05.03.2026

  • 3 кой му дреме

    0 24 Отговор
    15 стотинки нищо не е
    👍

    Коментиран от #6, #16

    11:31 05.03.2026

  • 4 Мурка

    15 0 Отговор
    Сещам се за Т Колев с костюмара та в селската кръчма ---ГОСПОДИН КЪНЧУФ ВИЕ КАТО КАКВО НЕЩО СТЕ СЕГА-ЧОВЕК СЪМ БАИ ЛИНКО ЧОВЕК СЪМ САМО ЧЕ В КЛУБА НА БОГАТИТЕ

    Коментиран от #11, #17

    11:40 05.03.2026

  • 5 Хохо Бохо

    20 0 Отговор
    Преди година цените на петрола бяха които са и сега. Бензина и дизела беше които и сега. Цяла година цената на нефта падаше, цената на бензин и дизел не. Сега нефта пак се върна на нива от преди година, а горивата поскъпват. Как става тая работа бе експерти? Твзи цени на бензин и дизел са от когато петрола беше 120 долара за барел

    11:42 05.03.2026

  • 6 Карл Цайс

    19 1 Отговор

    До коментар #3 от "кой му дреме":

    0,15 евроцента ,бе, тай .6а...глей ко пише

    11:42 05.03.2026

  • 7 Циник

    16 2 Отговор
    Абе важното е Израел да е добре и децата в Иран да бъдат убивани редовно. Ние сме богати, ще плащаме!

    11:43 05.03.2026

  • 8 Аре бегай

    19 0 Отговор
    Щом в Германия за четири дни цените се повишиха със 0,40 цента у нас няма да е по-различно нали се сещаш…

    11:45 05.03.2026

  • 9 Ужас

    12 0 Отговор
    Това майтап ли е??? От 3 дни цената се е вдигнала с 7 цента....

    Коментиран от #28

    11:46 05.03.2026

  • 10 сава

    15 0 Отговор
    В Кюстендил Лукойл вдигна цената на дизела с 0,08 цента за една седмица. А по телевизията казаха, че правят проверки на бензиностанциите за неправомерно вдигане на цените....бля, бля, бля...........

    11:47 05.03.2026

  • 11 Браво

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Мурка":

    Много точно ! 😀 Ние и носрещаме и изпращаме по дрехите ! Няма да се излагаме пред чужденците, я !
    Винаги сме били господа за един ден !

    Коментиран от #13

    11:47 05.03.2026

  • 12 Да,така е, да, прав си, да, да,така е.

    2 0 Отговор
    Така е,не могат,не,не,не могат...вдигайте.

    11:49 05.03.2026

  • 13 Мурка

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Браво":

    НЕ ВСИЧКИ

    11:50 05.03.2026

  • 14 Боруна Лом

    3 0 Отговор
    ВЕЧЕ ГАЗТА Е 0.61 ЕВРО, БЕНЗИН И ДИЗЕЛ С ЦЕНИ НА ГОРЕ! ПОЗДРАВИ НА МАЙКАТА НА ОБОРА

    11:54 05.03.2026

  • 15 Гост

    6 0 Отговор
    Е нали казаха, че цените са договорени до края на април месец. Това сега е спекулация и измислица... къде е КЗП.

    11:57 05.03.2026

  • 16 Ъхъ

    10 2 Отговор

    До коментар #3 от "кой му дреме":

    Кефът да сме в клуба на богатите е толкова голям, че и 10евро да стане бензина на никой няма да му пука! Важното е да може да се ходи на почивка в Гърция и Дубай!!!
    Ъъъъъ......за Дубай не съм сигурен!🤥

    Коментиран от #18, #20

    11:57 05.03.2026

  • 17 Пурко

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Мурка":

    Ха-ха-ха-ха...

    12:00 05.03.2026

  • 18 Коуега

    6 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ъхъ":

    Че в Дубай стана по-евтино от нашето черноморие, бре.За Банско и Велинград няма изобщо да споменавам.

    Коментиран от #26

    12:03 05.03.2026

  • 19 Сталин

    4 1 Отговор
    Няма да се плашите ,на колене пред Цар Путин и ще ви пусне малко нефт да не пукнат цървулите от глад

    12:04 05.03.2026

  • 20 Мъкъ

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ъхъ":

    И на Малдивите иБали...
    Мъкъ...мъкъ за кифлоците...

    12:06 05.03.2026

  • 21 ООрана държава

    4 0 Отговор
    До момента имаме 15, още 15 и още 15 и още 15 всяка седмица...

    12:07 05.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Бръм

    3 0 Отговор
    Вчера в рамките на 2 часа вдигнаха цената на горивата с 6 цента. Днес нямам идея как са. Тоя много е закъснял.
    Нещо, като със сметките за тока - ама толкова са продали ЕРП-тата - кой каза и как го измериха?
    Иначе инфлация няма, дори отрицателна - цената на марулята падна с 20%, на токът се вдигна с 15%, ето ти -5% инфлация.

    12:09 05.03.2026

  • 24 Мисит

    2 0 Отговор
    Бавно,,,под различни предлози,,цените ще си дойдат на левовите,,,,,това е отиграно,,,, Само заплатите ,,,пол надолу! Изедници,,,

    12:10 05.03.2026

  • 25 Реалист

    1 0 Отговор
    Преди години слушах в колата БНР , двама умни либерал-розови демократи, голееееми специалисти по всичко. Единия вика когато има еди какви си изказвания, нефта отива на горе, когато златото поскъпва , нефта пак нагоре, като има война нефта пак нагоре, валутите поскъпват нефта пак нагоре. Търпеливия водещ не издържа и на края на предаването ги пита и двамата разбирачи: а какво трябва да се случи, за да поевтинеят горивата ?
    Двамата убавци в един глас : нЕма такова нещо !!!
    20 години по късно , тези още ръсят акъл , само че вече са по чиливизуръ.

    12:12 05.03.2026

  • 26 Ъхъ

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Коуега":

    Безспорно! Обаче казват, там сега камъните падат!☹️🤥

    12:15 05.03.2026

  • 27 Мнение

    3 0 Отговор
    Не е от следващата седмица бе отрпки долни!
    Още на 2рия ден от войната в Иран дизелът се вдигна с около 5 евроцента!

    Когато ръководството на държавата ни е за масово затваряне в кауша, а вместо това те управляват под чужди интереси и диктат, когато летище София е превърнато във военно летище на фащ, без право на гък от бг ръководството, тогава горивата не просто ще растат, а държавата ни върви с бясна скорост към закриване!!!

    Народе ставай да измитаме тая отпадъчна слугинажна пасмина от ръководството на държавата ни!!! Защото ако постоят още малко, може и утре да няма България!!!

    12:16 05.03.2026

  • 28 Мнение

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ужас":

    Не е майтап!
    Овладявана държава в лицето на кзп и останалите по веригата, изобщо не забелязват, че от ден втори на войната в Иран, горивата в България са вдигнати с над 5 евроцента?!
    Когато петролът падне, цените ги държат старите, докато да изразходили наличните горива, а когато петролът се вдигне, цените още същия ден ги вдигат?!

    По същия начин и мобилните оператори имат еднакви цени (а уж трябва да има конкуренция), не само това ами и цените им станаха западноевропейски?! Вече искат над 14-15 евро на месец?! И естествено няма кой гък да им каже?!
    А банките???

    Народе до кога ще търпим?!

    Коментиран от #30

    12:24 05.03.2026

  • 29 ои8уйхътгр

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Ама дай им и опорна точка да смятат де- курса на $ е под 80 рубли и много отдавна НЕ Е прескачал 78 рубли... Тоест 1л. нафта в Русия струва €0,85, а 1л. бензин А-95 струва €0,75...

    12:30 05.03.2026

  • 30 ои8уйхътгр

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Мнение":

    Не сте народ... Не сте народ, а МЪРШЪ

    Коментиран от #33

    12:31 05.03.2026

  • 31 така е

    0 0 Отговор
    Газа ни е гарантиран от договора с БОТАШ. Не ли?

    12:31 05.03.2026

  • 32 Другари и другарки

    0 0 Отговор
    Сега е моментът да се изнесете към Русия и да се радвате на евтината нафта и евтиният бензин!😂.
    Действайте да не изпуснете момента!
    🤣

    12:35 05.03.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

