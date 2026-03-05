Ремонти нарушават електроснабдяването в Плевенско и Ловешко на 9 март - вижте къде!

Поради ремонтни дейности по съоръжение на ЕСО на 9 март 2026 г. са възможни смущения на електрозахранването в населени места в общините Плевен, Долни Дъбник и Червен бряг, област Плевен и община Луковит, област Ловеч.

Държавният Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ уведоми ЕРМ Запад, че на 9 март 2026 г. ще извърши ремонтни дейности по въздушен електропровод 110 кV „Лавров“. Дейностите по съоръжението налагат промяна в схемата на електрозахранване на потребителите на електроенергия в населени места в общините Плевен и Долни Дъбник, област Плевен и община Луковит, област Ловеч.

Поради дейностите по съоръжението на ЕСО и промяната в схемата на електрозахранване, на 9 март 2026 г. за периода от 09:00 ч. до 16:00 ч. са възможни смущения на електрозахранването в село Ясен, община Плевен; селата Горни Дъбник, Крушовица и Садовец в община Долни Дъбник; селата Радомирци, Ракита и Телиш в община Червен бряг, област Плевен и село Бежаново, община Луковит, област Ловеч.

ЕРМ Запад, в качеството си на оператор на електроразпределителната мрежа, е длъжно да осигури безопасни условия за осъществяване на дейностите по съоръжението на ЕСО. Промяната на схемата на електрозахранване не може да се осъществи без оперативни превключвания, които водят до кратки прекъсвания на електрозахранването.

ЕРМ Запад предприема всички мерки да сведе до минимум неудобствата за потребителите. Дружеството е в постоянна готовност за реакция в случай на необходимост.

Информация за районите, в които предстоят планирани прекъсвания, тяхната продължителност, както и дали конкретен адрес попада в обсега им, може да бъде намерена на сайта на ЕРМ Запад, в секция Прекъсвания: https://ermzapad.bg/bg/za-klienta/prekusvania/.