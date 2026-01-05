Новини
Защо жените се напиват по-бързо от мъжете

Алкохолът влияе на жените по-бързо и по-интензивно, отколкото на мъжете. Решаваща роля играят ензимите, хормоните и анатомията.

Снимка: Shutterstock
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Още френската философка и икона на феминизма Симон дьо Бовоар забелязва, че и една чаша вино ѝ се отразява по-силно от очакваното. Тя се шегувала, че само след две чаши вече ѝ се виел свят.

Днес това има своето научно обяснение. Женският организъм преработва алкохола по-различно от мъжкия - често по-бързо и по-интензивно. Освен това мозъкът на жените реагира по-силно на успокояващото влияние на алкохола, отколкото мозъка на мъжете.

От първата глътка до навлизането в кръвта

Алкохолът дава отражение почти незабавно. Още преди първата глътка да е стигнала до стомаха, вкусовите рецептори изпращат сигнали до мозъка, чрез което се променя сърдечната честота, кръвообращението и химията на мозъка. След това малка част от алкохола се абсорбира в стомаха, преобладаващата част от него обаче стига до тънкото черво, откъдето бързо преминава в кръвообращението. Освен това една част се разгражда от ензима алкохолдехидрогеназа (ADH) най-вече в стомаха и в черния дроб.

Проучванията обаче показват, че в рамките на тези процеси жените разграждат по-малко алкохол. Това означава, че ако мъжете и жените изпият едно и също количество, концентрацията на алкохол в кръвта на жените се повишава в по-голяма степен. Но не става дума само за това колко бързо алкохолът стига в кръвта - следващата фаза, а именно това, което се случва в мозъка, също се различава в зависимост от пола.

От теглото ли зависи?

Много изследователи са единодушни, че жените по-бързо усещат влиянието на алкохола. По отношение на причините обаче единство няма.

Според германския неврофармаколог Райнер Шпанагел, изследовател на зависимостите, решаващ фактор е телесното тегло. "Не зависи от ензими, а от теглото." Шпанагел обяснява, че етанолът се разпределя в тялото равномерно - както в мозъка, така и в органите. По-малките тела това означава по-висока концентрация. "Ако един мъж изпие половин шише вино и една жена също толкова, в по-малкото тяло концентрацията на етанол ще е по-висока."

Други учени обаче казват, че теглото не е единственото обяснение. "Много повече от теглото или ръста влияят специфичните полови различия", казва невробиологът Едуард Скот от държавния университет в Луизиана.

Женското тяло по правило съдържа повече телесна мазнина и по-малко вода от мъжкото, поради което алкохолът се концентрира повече в кръвта им. Скот откроява и ролята на ензима алкохолдехидрогеназа, който представлява важен ранен филтър. "Когато се пие алкохол, той стига първо до стомаха, а там има известно количество от този ензим. Мъжете обаче имат повече от него, отколкото жените - затова могат в началната фаза да усвоят алкохола много по-бързо."

Тази същностна разлика е едно от обясненията защо прекомерното или рисковото пиене се определя по различен начин при мъжете и жените.

Алкохолът успокоява жените

Когато алкохолът стигне до мозъка , при жените се проявява специален феномен, казва Джил Бекер от университета в Мичиган, изследователка на полово обусловените различия в мозъка и поведението. "Жените много по-бързо развиват зависимост и изпиват по-големи количества за по-кратко време." Наблюденията на Бекер се потвърждават от проучвания, сочещи, че жените по-бързо преминават от първите глътки към сериозни проблеми с алкохола - макар да започват по-късно и като цяло да консумират по-малко.

Хормоните засилват този ефект. Естрадиолът, най-важният хормон, произвеждан от яйчниците, увеличава действието на допамина в мозъка. Алкохолът косвено повишава нивото на допамина, а естрадиолът усилва този ефект. Според Бекер, по време на овулацията жените са склонни да консумират повече алкохол.

Към това се добавя и следното: жените по-често посягат към алкохола, за да се справят със стреса, страха или депресиите. "Със сигурност има и мъже, които правят това, но жените, които приемат алкохол и наркотици за успокоение, са повече", обяснява Бекер.

Автор: Каукаб Шайрани


  • 1 Делю Хайдутин

    6 0 Отговор
    Пияна жена -весел креват.

    23:50 05.01.2026

  • 2 Сатана Z

    4 1 Отговор
    Германките се напиват,а Българките пият.

    23:50 05.01.2026

  • 3 Фют

    1 0 Отговор
    Зависи от количеството. Абсолютно никога през живота си не съм се напивала. Не знам какви жени познавате и коментирате в статията си. Хаха.

    Коментиран от #12

    23:56 05.01.2026

  • 4 Седнете си, слаб 2

    1 0 Отговор
    В мастните тъкани се съдържа много повече вода спрямо мускулните тъкани.

    23:57 05.01.2026

  • 5 Офелия

    3 4 Отговор
    Отвратително е жена да пие алкохол. А да се напива... няма подходящи описателни думи.

    Коментиран от #6

    23:58 05.01.2026

  • 6 Притча

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Офелия":

    Пияна жена - весела къща.

    Коментиран от #7

    00:15 06.01.2026

  • 7 Офелия

    0 2 Отговор

    До коментар #6 от "Притча":

    Очевидно не знаеш какво означава "притча". И да съм те питала нещо? А в гнусно и грозно женско поведение нищо весело няма, бай дъ уей. ЧаЛ.

    00:23 06.01.2026

  • 8 Щото не стават

    0 1 Отговор
    За никъвХуй!

    00:41 06.01.2026

  • 9 Народн мъдрости

    0 0 Отговор
    "Пияна жена - весела къща."
    Друг вариант: "Пияна жена - весел креват!"

    00:47 06.01.2026

  • 10 Защото

    2 0 Отговор
    За да приемат еврото

    00:49 06.01.2026

  • 11 Богат мъж

    1 0 Отговор
    Сигурно само бедните се интересуват какво искат жените! За нас са разходен материал. Или слушат внимателно, или изчезват окончателно. Да си играят номерата на тези без парите. Ама пък са алчни, и се унижават всячески за пари.

    00:51 06.01.2026

  • 12 Защото не познават сериозни жени

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Фют":

    Аз знам една , наскоро трети мъж зарови от пиене !

    00:52 06.01.2026

  • 13 Защото имат по 3 водки

    1 0 Отговор
    вградени по рождение и при всяка следваща им лъсва истинското "Аз" (тъпотията)

    00:56 06.01.2026

  • 14 Най-добре

    2 0 Отговор
    Питайте жената Росен Желязков, тя е от коалицията на желаещите

    01:00 06.01.2026