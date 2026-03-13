Новини
Войната не позволява на Роберто Манчини да се върне на работа

13 Март, 2026 09:27 594 3

  • война-
  • близкия изток -
  • роберто манчини -
  • катар-
  • отбор -
  • ал сад-
  • въздушния трафик

Наставникът на Ал Сад има проблеми с полетите

Войната не позволява на Роберто Манчини да се върне на работа - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Войната в Близкия изток се отрази пряко и на работата на Роберто Манчини в Катар, алармират италианските медии. Италианският специалист засега няма да може да се върне при своя отбор Ал Сад, след като ситуацията в региона блокира въздушния трафик.

Новината беше съобщена чрез съвместно изявление на клуба от Доха и бившия селекционер на Италия, публикувано в социалните мрежи. В него се уточнява, че по предварителна уговорка между Манчини и ръководството на клуба треньорът е трябвало да напусне отбора след първия мач от Азиатската Шампионска лига заради семеен медицински проблем.

„След последните събития в региона Манчини отпътува, както беше планирано. Поради настоящата ситуация с полетите обаче той все още не е успял да се върне“, се казва в съобщението. Поради отсъствието му днешният двубой на Ал Сад срещу Ум Салал ще бъде воден от помощник-треньора Серджо Алегре. Междувременно клубът и наставникът продължават да координират завръщането му веднага щом се появи първа възможност.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 в близкия изток се изкарват торби с пари

    2 0 Отговор
    сега показват евакуации на над 150 000 . арабския свят дава пари на желаещи лесен и доходен живот . от войните се печели .

    09:29 13.03.2026

  • 2 Абе

    1 0 Отговор
    Ми са ко шъ праим?

    09:42 13.03.2026

  • 3 Ауууу

    1 0 Отговор
    Горкият, не може да дипли мръсни петро-долари.

    09:46 13.03.2026

