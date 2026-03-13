Войната не позволява на Роберто Манчини да се върне на работа

Войната в Близкия изток се отрази пряко и на работата на Роберто Манчини в Катар, алармират италианските медии. Италианският специалист засега няма да може да се върне при своя отбор Ал Сад, след като ситуацията в региона блокира въздушния трафик.

Новината беше съобщена чрез съвместно изявление на клуба от Доха и бившия селекционер на Италия, публикувано в социалните мрежи. В него се уточнява, че по предварителна уговорка между Манчини и ръководството на клуба треньорът е трябвало да напусне отбора след първия мач от Азиатската Шампионска лига заради семеен медицински проблем.

„След последните събития в региона Манчини отпътува, както беше планирано. Поради настоящата ситуация с полетите обаче той все още не е успял да се върне“, се казва в съобщението. Поради отсъствието му днешният двубой на Ал Сад срещу Ум Салал ще бъде воден от помощник-треньора Серджо Алегре. Междувременно клубът и наставникът продължават да координират завръщането му веднага щом се появи първа възможност.