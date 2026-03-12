Учредиха Национален хъб на Мисията срещу рака в България

Националният хъб на Мисията срещу рака в България (НХМРБ) бе учреден на форум, организиран от Съвместната онкологична национална мрежа (СОНМ) в партньорство с инициативата ECHoS - общоевропейска платформа, обединяваща над 60 водещи организации от 30+ държави в областта на здравеопазването, науката, иновациите и гражданското участие. Той се проведе в Института GATE на СУ „Св. Климент Охридски“ в София с участието на широк кръг експерти, български евродепутати, представители на европейските организации за борба с рака и на европейски институции, а на финала бе подписан Меморандум за синергия и сътрудничество от над 90 организации, с който бе даден символичен старт на хъба. Целта е да започне устойчиво транссекторно партньорство между ключовите заинтересовани страни – държавни институции, общини, академични и професионални среди, граждански организации и бизнес, в синхрон с Европейската Мисия срещу рака и ECHoS (Establishing Cancer Mission Hubs: Networks and Synergies).

Чрез НХМРБ това партньорство ще бъде структурирано като национална платформа за прилагане на научнообосновани политики в онкологията с фокус върху ранна превенция, образование, научни изследвания, дигитализация и социална справедливост.

„Всички тук работим заедно за изграждането на българския хъб на принципа на свързаността и синергията. Изграждаме мостове, създаваме устойчива екосистема, свързвайки експерти от различни области“, каза доц. д-р Ася Консулова , председател на УС на СОНМ.

„Според медицински данни 36% от онкозаболяванията са предотвратими, но е необходимо да изградим съвременен модел на превенция, основан на образованието. На фона на всички иновации и достъпа до съвременни терапии в България продължаваме да прогнозираме онкологична смъртност над 60%“, каза маг.-фарм. Ивайло Петров , координатор на НХМРБ. Той представи резултати от национално проучване, потвърждаващи силната обществена подкрепа и спешната необходимост от стартиране на национален хъб с цел преодоляване на неефективната комуникация, утвърждаване на междусекторно сътрудничество с участието на държавата и интегриране в европейската система за борба с рака.

Подкрепа за хъба изразиха министрите на здравеопазването доц. Михаил Околийски и на труда и социалните грижи д-р Хасан Адемов. Д-р Мария Юрукова, съветник на президента по социалните политики, заяви подкрепата на президентската институция. В приветствие към форума българският еврокомисар по стартиращите компании, научните изследвания и иновациите Екатерина Захариева подкрепи инициативата. Евродепутатът Радан Кънев (ДСБ/ЕНП) изрази готовност за съдействие чрез своя съветник Зарица Динкова. Андрей Ковачев (ГЕРБ/ЕНП) подчерта необходимостта от български хъб на Мисията срещу рака в поздравителен адрес.

Проф. д-р Силвия Илиева, директор на Института GATE, изказа готовност за подкрепа и съвместна работа чрез възможностите в областта на цифровите технологии.

„През последните 10 г. в България смъртността от онкозаболявания расте, докато в ЕС значително намалява. Сред причините е липсата на здравна култура във всички възрасти“, каза доц. Околийски. Той изрази готовността на МЗ бъде активен партньор на всички организации по имплементирането на Националния антираков план. „Заедно с вас искаме да планираме скрининговите програми, които са много закъснели. Твърдо решени сме те да започнат да функционират“, допълни министърът и обяви, че в МЗ вече има работна група, която ще вземе най-доброто от опита на Националния раков регистър и ще го интегрира към НЗИС. „Виждам НХМРБ като един от ключовите стълбове, координационно звено, което може да споделя добрите практики на Европейската ракова организация. Готови сме за открито партньорство, така че в кратки срокове да имаме успех“ каза още доц. Околийски.

Психологическата подкрепа и ясно очертаният път на пациента са сред най-важните условия за справяне, когато човек получи онкологична диагноза, каза д-р Хасан Адемов. Той приветства създаването на НХМРБ като платформа, която обединява институции, експерти, граждански организации и която ще даде възможност на пациентите да се ориентират по-добре. Д-р Адемов подчерта още, че онкопациентите трябва да бъдат подкрепяни при получаването на ТЕЛК решения и че те искат да бъдат реинтегрирани на пазара на труда.

Проф. Галин Цоков, директор на Института по образованието , акцентира върху необходимостта от интегриране на знания от медицината, биологията, здравно образование, като се използват много по-активни методи на преподаване. Това може да доведе до изграждане на умения на съхраняване и развитие на здравето на учениците , каза той. Трансферът на иновациите не е на ниво и НХМРБ може да се преверне в екосистема по отношение точно на развитие на здравната култура. Проф. Цоков напомни за програмите, които МОН разработва, така че да се формират умения за здравословен начин на живот още от предучилищна възраст.

Ракът е едно от най-сериозните предизвикателства за европейските здравни системи, очаква се новодиагностицираните пациенти да надхвърлят 3,24 млн. до 2040 г. Около 40% от случаите на рак могат да бъдат предотвратени и това е цел, по която страните от ЕС трябва да работят заедно, каза евродепутатът Емил Радев (ГЕРБ/ЕНП). България има потенциал да бъде активна част от европейската система за научни изследвания и борбата с рака, важно е да гарантираме равен достъп на българските пациенти до новите терапии и иновации, които се разработват в Европа. Борбата с болестта вече има много силен съюзник – изкуственият интелект, който помага за обработката на огромни обеми биологични данни. До края на годината чрез европейската инициатива за диагностиката на рака например ще бъде осигурен достъп до 60 млн. ракови изображения. Очаква се да заработи и инфраструктурата за геномни данни. Нуждаем се от съвместни усилия на местно, национално, европейско и глобално ниво, националните хъбове на Мисията срещу рака могат да допринесат за диалога и партньорството, каза още Радев.

Европейският план за борба с рака и Мисията срещу рака на ЕС са едни от най-силните и конкретни примери за европейска добавена стойност – политики, които показват какво може да постигне Европа, когато страните работят заедно в науката, превенцията, ранната диагностика и лечението, каза евродепутатът Кристиян Вигенин (БСП/Прогресивен алианс на социалистите и демократите). Националните хъбове на Мисията срещу рака създават мост между научните изследвания, политик ата и реалните нужди на пациентите и именно чрез такива платформи можем да превърнем европейските политики в конкретни резултати за всяка страна членка. Инвестициите в здраве и научни изследвания са стратегическа инвестиция в бъдещето на Европа , по темата за борбата с рака има много широка партийна подкрепа в ЕП . „Наша задача ще бъде да защитим финансирането на ключови програми като Хоризонт Европа, EU for health и Мисията срещу рака в следващия европейски бюджет. За страни като България европейските здравни инициативи са особено важни, защото помагат да се намалят неравенствата в достъпа до иновации и добри практики и затова за нас е стратегически приоритет да бъдем част от тези платформи“, каза Вигенин.

В българската екосистема на Мисията срещу рака вече участват над 80 организации и институции, обединени от СОНМ. Подкрепена от ЕК чрез Генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“, СОНМ пое отговорността за изграждане на мрежа за сътрудничество и диалог, насочена към въвеждането и прилагането на системни решения и политики, свързани със здравната грамотност и превенцията, ранната диагностика, лечението и подобреното качество на живот на пациентите и техните близки. Създаването на българския хъб бе приветствано от представители на пилотните страни с национални хъбове Полша, Нидерландия, Гърция, Малта, Португалия, които споделиха своя опит в преодоляването на предизвикателствата, постигането на целите, осигуряването на финансиране.

Какво представлява проектът ECHoS, каква е ползата от обмена на добри практики между хъбовете и какви са инструментите, от които може да се възползва българският хъб като част от паневропейската мрежа, обясни Анабела Исидро, координатор в ECHoS.

За необходимостта да бъде изграден мост между Европейската комисия и страните членки за споделяне на приоритети и добри практики в грижите за онкопациентите и за развитието на общи стратегии за борба с раковите заболявания, адекватни за всяка страна, говори Кей Дъган-Уолс от Генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“ ( DG RTD).

Как националните хъбове обхващат пътя на онкопациентите в диагностиката, терапията и цялостната онкологична грижа, обясни Матиас Шупе от Генерална дирекция "Здравеопазване и безопасност на храните“ ( DG SANTE).

В интервю за форума проф. Кристин Шомиен, зам.-председател на Съвета на ЕС за Мисията за борба с рака, отбеляза, че хъбовете представляват иновативен подход на европейско ниво, който свързва ефективно науката и обществото, всички заинтересовани страни в борбата с рака.

Д-р Алберто Коста, д-р, главен изпълнителен директор на Европейското училище по онкология (ESO), акцентира върху изключителното значение на качеството на онкологичната грижа и необходимостта да се работи срещу неравенствата при достъпа на пациентите.