Убити при нападение с дрон в Оман

Двама души бяха убити при нападение с дрон в северната част на Оман днес, предаде Франс прес, позовавайки се на информация от държавни медии, съобщи БТА.
Трагедията се е разиграла в района на Сохар, столицата на губернаторство Шамал ал Батина (Ал Батина север).
„Два дрона се разбиха в провинция Сохар. Единият падна в индустриалната зона Ал Авахи, убивайки двама чуждестранни работници и ранявайки няколко души. Вторият се разби на открито, а жертви няма“, съобщи оманската информационна агенция, позовавайки се на източник от силите за сигурност.
Междувременно Саудитска Арабия заяви, че е свалила днес дрон, насочен към дипломатическия квартал на столицата Рияд, информира АФП.
Унищожени са и пет безпилотни летателни апарата в пустинния район Руб ал Хали и в Ал Хардж, където се намира военновъздушната база с американско присъствие „Принц Султан“.
Иран нанася удари по страни в Персийския залив, в които има американски военни бази, в отговор на започналата на 28 февруари американско-израелска военна кампания срещу Ислямската република.
