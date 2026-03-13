Новини
Свят »
Оман »
Убити при нападение с дрон в Оман

Убити при нападение с дрон в Оман

13 Март, 2026 09:23 1 348 22

  • оман-
  • иран-
  • дрон-
  • сохар

Иран нанася удари по страни в Персийския залив, в които има американски военни бази

Убити при нападение с дрон в Оман - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Двама души бяха убити при нападение с дрон в северната част на Оман днес, предаде Франс прес, позовавайки се на информация от държавни медии, съобщи БТА.

Трагедията се е разиграла в района на Сохар, столицата на губернаторство Шамал ал Батина (Ал Батина север).

„Два дрона се разбиха в провинция Сохар. Единият падна в индустриалната зона Ал Авахи, убивайки двама чуждестранни работници и ранявайки няколко души. Вторият се разби на открито, а жертви няма“, съобщи оманската информационна агенция, позовавайки се на източник от силите за сигурност.

Междувременно Саудитска Арабия заяви, че е свалила днес дрон, насочен към дипломатическия квартал на столицата Рияд, информира АФП.

Унищожени са и пет безпилотни летателни апарата в пустинния район Руб ал Хали и в Ал Хардж, където се намира военновъздушната база с американско присъствие „Принц Султан“.

Иран нанася удари по страни в Персийския залив, в които има американски военни бази, в отговор на започналата на 28 февруари американско-израелска военна кампания срещу Ислямската република.


Оман
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    6 14 Отговор
    Големи удари бе - пет дрона общо.

    Коментиран от #4

    09:26 13.03.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    18 5 Отговор
    1 КГ ПВО РАКЕТА = 1КГ ЗЛАТО
    .....
    А НАШИТЕ С300 ГИ ПОДАРИХА ШЛЮХИТЕ НА
    404

    09:27 13.03.2026

  • 3 Вашето мнение

    20 4 Отговор
    Всеки съюзник на щатите и ес го чакат бомби и разрушения. Цял свят гледа на живо, колко струват циливилизованите.

    09:28 13.03.2026

  • 4 Вашето мнение

    15 3 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Господарите ти водят война срещу деца и в тик ток, готин. Но ти с промития мозък едва ли можеш са вденеш.

    09:29 13.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Георги

    21 4 Отговор
    Иран стреля по американските бази и американската собственост в тези страни, а не по страните! Ама това май не е политкоректно изказване.

    09:34 13.03.2026

  • 7 Инж1

    16 2 Отговор
    На всичките тия м@нгали от Персийския залив им беше забавно какво става в Украйна, играеха го посредници - и с тия, и с ония!!!! Ама сега, като започнаха да им падат дроновете по главите - друга песен запяха!!!!

    09:34 13.03.2026

  • 8 БОЙ ПО ПРОДАЖНИТЕ

    15 3 Отговор
    АРАБСКИ КРАТУНИ.

    09:35 13.03.2026

  • 9 Бай

    5 16 Отговор
    И Ердоган вдигна червен картон на иранските ислямисти.

    Коментиран от #12

    09:36 13.03.2026

  • 10 Иван

    16 3 Отговор
    Трябва да се разиграе трагедия в сатанинския Държавен Еврейски Департамент.

    09:37 13.03.2026

  • 11 Агресията на Американският ционизъм

    18 2 Отговор
    САЩ махнаха забраната да се купува руски петрол. ЕС почва здраво да дува супата!

    09:38 13.03.2026

  • 12 Иван

    5 2 Отговор

    До коментар #9 от "Бай":

    С масонски поздрав.

    09:39 13.03.2026

  • 13 Агресията на Американският ционизъм

    12 1 Отговор
    Снощи Иран нанесе удари по израелските авиобази Палмахим и Увда, както и по щаба на службата за сигурност Шин Бет.
    Палмахим и Увда са ключови авиобази за израелските военновъздушни сили. Палмахим е специализиран в хеликоптери, дронове и изстрелвания на ракети, докато Увда е специализирана в обучение на пилоти и провеждане на учения.

    Коментиран от #21

    09:40 13.03.2026

  • 14 Агресията на Американският ционизъм

    12 0 Отговор
    САЩ изтеглят системата THAAD от Южна Корея и я прехвърлят в Близкия изток

    Пентагонът премества една от най-модерните системи за противоракетна отбрана от Корейския полуостров в Персийския залив, тъй като войната с Иран се забатачи, съобщи Washington Post.

    09:41 13.03.2026

  • 15 Цитат

    15 1 Отговор
    Мирът е въпрос на избор само там, където има хора, не евреи

    09:44 13.03.2026

  • 16 Агресията на Американският ционизъм

    13 1 Отговор
    Дори иранските опозиционери вече поставят под въпрос необходимостта от смяна на режима.
    Почти две седмици след началото на войната, няма мащабни антиправителствени протести като тези, които се случиха преди това.
    Напротив, дори сред опозиционно настроените граждани, патриотичните настроения и страхът от евентуалното унищожение или разпадане на страната нарастват.

    Войната постепенно обединява хората около идеята за защита на страната, въпреки недоволството от настоящото правителство.
    Вместо да унищожи Иран, войната обедини иранците, разкри пред целия свят истинското лице на Израел и влиянието им върху САЩ и .... разклати още повече властта на Нетаняху!

    09:44 13.03.2026

  • 17 Агресията на Американският ционизъм

    13 1 Отговор
    А палестинците с радост гледат унищожението на Израел, сякаш гледат филм. Те заслужават тази радост повече от всеки друг.
    Прословутия "Железен купол" изобщо не е железен!

    09:45 13.03.2026

  • 18 Иван

    5 1 Отговор
    Чувам че муслемските нацистки сунити третирали чуждестранните работници като роби и им забранявали да напускат работните си места по време на въздушна тревога.

    09:47 13.03.2026

  • 19 Цитат

    5 1 Отговор
    След 80 г. неуспешен експеримент, Израел трябва да приключи съществуването си като държавен субект на международната сцена, държавните й структури разпуснати. Населението й, което не е стотици милиони - разселено, с ясно разписан план за действие от страна световната общественост (в чие лице е друга тема), а оръжията й за масово поразяване - ликвидирани.

    09:49 13.03.2026

  • 20 Цитат

    6 1 Отговор
    Друг е въпросът, че изначално не считам, специално евреите за равнопоставени. Причината е проста: Не са цивилизовани. Твърде примитивна култура, основана на религиозен фанатизъм и мания за изключителност, което говори и за нивото на промиване на съзнанието на тази пропита и от доста инцестни връзки общност. Особено показателно за фамилиите на най-богатите сред тях. Затова не рядко се характеризират и с уродлива външност. Нямало приток на нова кръв в гените им, казват запознати, като това се правело умишлено. За да остане богатството в рода.

    09:50 13.03.2026

  • 21 Иван

    6 0 Отговор

    До коментар #13 от "Агресията на Американският ционизъм":

    Крайно време е иранците да уцелят и еврейските сатанисти Михаил Ходорковски, Джефри Епщайн, Майк Хакъби и Ал Багдади.

    09:51 13.03.2026

  • 22 Иван

    2 0 Отговор
    Сауд Арабел и Туркието няма да ги бъде.

    09:59 13.03.2026